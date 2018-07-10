DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ŞEHİDİN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ Giresun'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin (24) cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında ailesi, yakınları, askeri ve sivil yetkililer karşıladı. Şehidin annesi Fadime, babası Mehmet ve eşi Sümeyye Cevizci gözyaşlarını tutamadı. Şehidin 1,5 aylık bebeği Mehmet Akif"in kundağında babasının fotoğrafı olması ise dikkat çekti. Şehidin cenazesi Ilgın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Görüntü Dökümü

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- Şehit cenazesinin uçakla getiriilmesi

- Şehit yakınlarından detay

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================== 2)AİLESİ VE İSTİHBARAT UNSURLARI İKNA ETTİ, YPG'Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU ŞIRNAK'ın Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olan ve 6 yıldır terör örgütü PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren R.Ö. adlı kadın terörist, ailesinin ve istihbaratın devreye girmesi ile Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olan ve 2012 yılından beri Suriye'de terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösteren 'Faraşin' kod adlı R.Ö., ailesi ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nin devreye girmesi ile YPG'den kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya karar verdi. 'Faraşin' Kod adlı teröristin ikna olmaya karar vermesinden ardından gerekli tedbirleri aldıktan sonra örgütten kaçtı. YPG'li terörist akşam saatlerinde İstihbarat elemanlarının kontrol ve nezaretinde Cizre'de bulunan Katran Piyade karakolunun karşısındaki Suriye topraklarından tel örgülere gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, PKK/PYD terör örgütünden kopmaların devam ettiği belirtilerek, 2012 yılında PYD terör örgütüne katılan Beytüşşebap ilçesi nüfusuna kayıtlı 1995 doğumlu 'Faraşin' kod adlı R.Ö.'nün Şırnak il Jandarma Komutanlığı istihbarat unsurlarının ikna çalışmaları sonucu dün güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu açıklandı.

Görüntü Dökümü

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-YPG'lı teröristin sınırda askerlere yaklaşması

-Askerlerin kendisi ile konuşmsı

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: ŞIRNAK,(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= (GENİŞ HABER)

3)TREN KAZASINDA 2 KIZI, 2 TORUNUNU KAYBETTİ TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında, 3 kız babası Remzi Güvenç en büyük acıyı yaşadı. Remzi Güvenç, kızı Derya Kurtuluş (30), onun kızı 5 aylık torunu Beren Kurtuluş, büyük kızı Emel Duman (36) ve diğer kızından olan torunu 14 yaşındaki Bihter Bilgin'i kaybetti. Bihter Bilgin'in cenazesi öğlen saatlerinde Çorlu Garaj Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Derya Kurtuluş ile kızları Beren ve Emel Duman ise aynı camide kılınan ikindi namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze aracından 5 aylık Beren'in minik tabutunu babası Melih Kurtuluş aldı. Kurtuluş kızının tabutunu musalla taşına gözyaşları içinde bıraktı. KIZININ TABUTUNU TEK BAŞINA TAŞIDI

Çorlu'da önceki gün meydana gelen tren kazasında Derya Kurtuluş, kızı Beren, ablası Emen Duman ve yeğeni Bihter Bilgin yaşamını yitirdi. Remzi Güvenç, kazada en büyük acıyı yaşanlardan biri oldu. Güvenç, kazada kızı Derya Kurtuluş, torunu Beren Kurtuluş, büyük kızı Emel Duman ve torunu Bihter Bilgin'i kaybetti. İLK KEZ TRENE BİNDİ Kazada ölenlerden Bihter Bilgin, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki yakınlarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Çorlu'ya dönmek için ilk kez akrabalarıyla trene binen Bilgin, feci kazada hayatını kaybetti. Bilgin, Çorlu Merkez Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. KIZININ TABUTUNU TEK BAŞINA TAŞIDI Kazada ölen Derya Kurtuluş, kızı Beren Kurtuluş ve ablası Emel Duman'ın cenazeleri hastaneden alındıktan sonra evlerinin önüne götürülerek helallik alındı. Evin önünde toplanan aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Helalliğin ardından cenazeler Çorlu Garaj Cami'ne getirildi. Cenaze aracından 5 aylık Beren'in minik tabutunu babası Melih Kurtuluş aldı. Kurtuluş kızının tabutunu musalla taşına gözyaşları içinde bıraktı.

'TRENE BİNMEK İÇİN GEZMEYE GİTTİLER' Kazada eşini ve 5 aylık kızını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nda çalışan Melih Kurtuluş "Kazada oğlum 4 yaşındaki Kemal sağ olarak kurtuldu, içim yanıyor, eşimi kaybettim, dünyalar güzeli kızımı kaybettim. Şimdi tek tesellim oğlum Kemal, sağlık durumu iyi, şükürler olsun" dedi. Kurtuluş, "4 tane cenazemiz var. Birini defnettik, diğer üçünü şimdi defnedeceğiz. Tren yolculuğu yapmak için gezmeye gittiler. 4 cenazemiz var, kızım, eşim baldızım ve diğer baldızımın kızı Bihter" diye konuştu. TORUNUN TABUTUNA UZUN UZUN SARILDI Acılı baba Remzi Güvenç camide göz yaşları içinde torunun tabuta sarıldı. Güvenç, "Söyleyecek bir şeyim kalmadı, yanmışım zaten" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Dede Güvenç kızlarının tabutu başında, "Yaktılar bizi" diyerek ağladı. ÇELENK GÖNDERDİLER Cenaze namazına CHP milletvekilleri Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Cenaze namazlarını Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek kıldırdı. Cenazeler, Çorlu Vakıflar Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi. Görüntü Dökümü:

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- Tabutların getirilmesi

- Ailenin görüntüsü

- Melih Kurtulmuş ile röportaj

- Baba Remzi Güvenç ile röportaj

- Babanın görüntüsü

- Evin önünde helallik alınması

- Cenaze namazından görüntüler

- Tabutların taşınması

- Çelenklerin görüntüsü

- Detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - Yılmaz BEZGİN /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================================= 4)TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, önceki gün meydana gelen tren kazası faciasında yaşamını yitiren kuzenler Bahar Koçman ve Yağmur Laçin, Muratlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kuzenler Bahar Koçman ve Yağmur Laçin, Muratlı'da akrabalarını ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek üzere dönmek üzere 12703 No'lu yolcu trenine bindi. Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kuzen yaşamını yitirdi. Muratlı Devlet Hastanesi morgundan aileleri tarafından alınan cenazeler, Muradiye Camii'ne getirildi. Bahar Koçman'ın cezaevindeki ağabeyi Olcay Koçman, alınan özel izinle jandarmalar eşliğinde camiye geldi. Burada düzenlenen cenaze törenine ailelerin yanı sıra Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yakınları genç kızların tabutlarına sarılarak gözyaşları döktü.

Bahar Koçman ve Yağmur Laçin'in cenazeleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Muratlı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden detaylar

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazı

-Yakınları olan kadınların tabuta sarılarak ağlaması

-Tabutun cenaze aracına tekbirlerle taşınması Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================================== 5)TREN FACİASINDA ÖLEN İKİ KOMŞU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında yakınlarının düğün töreninden dönen Ayşe Başaran (42), torunu Mavinur Tiflizden ve komşusu Ergün Kerpiç (43) de yaşamlarını yitirdi. Ayşe Başaran ile Kerpiç, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan 2 çocuk, 2 torun sahibi Ayşe Başaran, hafta sonu bir yakınının düğünü için Uzunköprü'ye geldi. Düğünün ardından torunu Mavinur Tiflizden'le (7) beraber Çerkezköy'e gitmek üzere Uzunköprü'den kalkan trene bindi. Aynı trende ilçede marangozluk yaparken işlerinin kötü gitmesi üzerine 4 yıl önce işyerini kapatıp Çorlu'da fabrikada çalışmaya başlayan evli ve 2 çocuk babası Ergün Kerpiç ile karşılaştı. İki komşunun seyahet ettiği trenin devrilmesi sonucu Ayşe Başaran, torunu Mavinur Tiflizden ve Ergün Kerpiç de hayatını kaybetti.

Hayatlarını kaybeden Ayşe Başaran ile Ergün Kerpiç için Uzunköprü'nün için Mescit Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancığlu, Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ile kazazedelerin yakınları katıldı. Namazın ardından Başaran ile Kerpiç, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. MAVİNUR'UN ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ Kazada ölenlerden Mavinur Tiflizden ise bugün ilçede toprağa verilecek. Ayşe Başaran çok sevdiği torunu Mavinur'un şarkı söylediği görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tabutlardan genel detay

Aile yakınlarından genel detay

Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması

Camiden detay

Tabutların omuzlarda taşınması

Cenazelerin araçlara konulması

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(Cep telefonu görüntüsü)

Mavinur Tiflizden'in şarkı söylemesi

Ayşe Başaran ve Mavinur'un fotoğrafları

Ergün Kerpiç'in fotosu

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Özgür DENİZ KAYA-İdris TİFTİKÇİ- Can EROK/EDİRNE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================================== 6)TUNCELİ'DE 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli-Nazımiye kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi. Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında çıkan sıcak temasta; 1 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. Haber: TUNCELİ, (DHA) ================================================= 7)İZMİR'DE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN 101 PARE TOP ATIŞI YAPILDI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlaması nedeniyle Eskişehir'de 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Eskişehir'de Garnizon Komutanlığı'na bağlı topçu birlikleri, Çankaya Mahallesi Şahintepesi Mevkii'ne yerleştirilen 2 top arabasından 101 pare atış yaptı. Polislerin geniş güvenlik önlemi aldığı top atışlarını bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izleyip, atış sonunda sevinç gösterilerinde bulunarak tekbir getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Top atışı sırasında çekilen görüntü Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 8)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN 101 PARE TOP ATIŞI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlaması nedeniyle Eskişehir'de 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Eskişehir'de Garnizon Komutanlığı'na bağlı topçu birlikleri, Çankaya Mahallesi Şahintepesi Mevkii'ne yerleştirilen 2 top arabasından 101 pare atış yaptı. Polislerin geniş güvenlik önlemi aldığı top atışlarını bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izleyip, atış sonunda sevinç gösterilerinde bulunarak tekbir getirdi. Görüntü Dökümü

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-Top atışından,

-Vatandaşların top atışı sonrasında tekbir getirmesinden çekilen görüntüler Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================

9)POLİS, PARK KAVGASINDA SİLAHINI ATEŞLEDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SAMSUN'da park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından darp edildiği önü sürülen polis memuru Adem Y. tabancasıyla ateş açtı. Polisin islahından çıkan kurşunların hedefi olan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Samsun İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y. ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36), arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y., beylik tabancası ile iş yeri sahibi Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye rastgele ateş etti. Olayda Rasim Sabah ve Fatih Ç., ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren polis memuru ise yakınlarda bulunan bir cep telefonu mağazasına sığındı. Polis memuru, çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Rasim Sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görünü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Hastaneden detaylar (SÜRE: 57 sn) (BOYUT: 108.95 Mb) Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ========================================== 10)ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİNİ AYAĞINDAN VURDU KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Yaser Ç. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı çay ocağı işletmecisi Ercan D.'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu.Olay akşam saatlerinde, Başiskele Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ercan D.'ye ait çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen Yaser Ç. ile Ercan D. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tabancasını çıkaran Yaser Ç., Ercan D.'yi sol ayağından vurup kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ercan D.'ye ilk müdahalede bulunarak, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, Yaser Ç.'yi yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görünü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Ercan D.'nin ambulanstan indirilmesi

-Detay HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR / BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================ 11)SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI KASTAMONU'da Afgan uyruklu bir kişi sokak ortasında silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay Kastamonu Hepkebirler Mahallesi üzerinde bulunan Eski Belediye Binası yanında meydana geldi. Mahallede esnaflık yaptığı öğrenilen Afgan uyruklu Taleb Shah (28) işyerini kapatarak evine gitmek üzere yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Görünü Dökümü:

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-Yaralı yerde yatarken

-Yaralı sedye ile taşnırken

-Olay yeri

-Olay yeri inceleme çalışması Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================= 12)KANALİZASYONDA, YENİ DOĞMUŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kanalizasyonda yeni doğmuş bebeğe ait ceset bulundu.

Ereğli Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, temizlik yapmak için sabah saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kanalizasyona gitti. İşçiler kanalizasyon çukurunda yeni doğmuş bebeğe ait cesedi görünce, polise haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanalizasyondan çıkarılan bebek cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturma başlattı. Görünü Dökümü:

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-Bebeğin bulunduğu kanalizasyon

-Olayın hemen üst bölümündeki Devlet hastanesi

-Emniyet müdürlüğü binası

-Bebeğin fotoğrafı Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 13)O KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 52 yaşındaki Alkan Gür'ün yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bodrum'un Konacık Mahallesi Beylikkırlar Mevkii'nde, geçen 7 Temmuz'da yolun karşısına geçmeye çalışan Alkan Gür'e, Tayfun Aydın yönetimindeki 48 BM 200 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, metrelerce uzağa savrulan Gür, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Aydın, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gür'ün yaşamını yitirdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Alkan Gür'e, refüje bir kaç adım kala Turgutreis Mahallesi yönüne giden otomobilin çarpması yer aldı. Görünü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü Haber: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) ============================================= 14)TAVUKÇU DÜKKANINDA DEHŞET ANLARI KAMERADA

ADAPAZARI'nda, R.K. aralarında husumet bulunan İ.T.'yi tavukçu dükkanında bacağından tabancayla ateş ederek vurdu. Bu sırada, iş yeri sahibi çift ile oğulları, korunmak için dolabın arkasına saklanıp birbirlerine sarılırken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, önceki akşam saatlerinde, Adapazarı Bosna Caddesi'nde bir tavukçu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen R.K., aralarında bilinmeyen bir nedenden husumet bulunan İ.T.'yi marketten çıkarken fark edince takibe aldı. R.K., tavukçuda saklanarak İ.T.'ye beklemeye başladı. R.K., İ.T. yaklaşınca dışarı çıktı ve aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar tavukçu dükkanına girdi. R.K. burada üzerindeki tabancayı çıkarıp İ.T.'yi bacağından vurdu. Yaralanan İ.T. kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. R.K. olayın ardından polise teslim oldu. Silahlı saldırı anı, tavukçu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga ve R.K.'nın İ.T.'yi tabancayla bacağından vurduğu anlar yer aldı. Ayrıca, R.K.'nin vurduğu İ.T.'ye bir şeyler söylediği görülürken, bu anlarda iş yeri sahibi çift ile oğullarının yaşadıkları korkuyla dolabın arkasına saklanıp birbirlerine sarılmaları da kameraya yansıdı.

Görünü Dökümü:

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Yaralının hastaneye kaldırılması

Olay sonrası dükkanda inceleme

Silahlı saldırı anı güvenlik görüntüsü Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ================================================== 15)TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI ŞANLIURFA'da pamuk çapasından dönen tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Bozova ilçesindeki bir pamuk tarlasında çapa yaptıktan sonra evlerine dönen işçileri taşıyan Mahmut Modanlı yönetimindeki 42 HPB 53 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Minibüste bulunan işçiler yolla savrulurken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Can pazarının yaşadığı kazada olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavilerine başlanılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadanın ardından hastaneye gelen tarım işçilerinin yakınları gözyaşı döküp kazaya tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Görünü Dökümü:

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- Kaza yerinde ambulansa konulan yaralılar

- Acil servise getirilen yaralılar

- Acilde bekleyen yaralı yakınları

- Yaşananlara tepki gösteren Faruk Kırmızı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================================== 16)KADIN OTOBÜS ŞOFÖRÜ, FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ MANİSA Büyükşehir Belediyesi denetimli halk otobüsünün şoförü Fatma Güngör, yolculardan Fatma Gül Fidan'nın (70) aniden fenalaşması üzerine, otobüsü yolcularla birlikte en yakın hastaneye sürdü. Güngör, korna çalıp selektör yaparak Fidan'ı hastaneye yetiştirerek hayatını kurtarırken, o anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Geçen 7 Temmuz sabahı, Yeni Garaj- Laleli güzergahında çalışan 6 numaralı halk otobüsüne, Manisa Lisesi önündeki duraktan binen Fatma Gül Fidan, bir süre sonra aniden fenalaştı. Fidan'a diğer yolcular yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada otobüste panik yaşandı. Otobüs şoförü Güngör, bunun üzerine yolun sağında durup, paniği yatıştırıp, yolcularla birlikte Fidan'a ilk müdahaleyi yaparak yardımcı olmak istedi. Ancak, durumun ciddiyetini farkeden Güngör, tekrar direksiyona geçip, korna çalıp, selektör yaparak Fidan'ı Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Tansiyonu yükseldiği belirlenen Fidan, tedaviye alındı. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtaran otobüs şoförü Fatma Güngör, "Eski Garaj Durağı'na geldiğimde bir yolcu fenalaştı. Durup, baktığımda, yolcunun bilinci yerinde değildi. Gözleri kapalıydı. Biraz su içirdik. O an ellerimi başıma koyup, 'Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye nasıl yetiştiririm' diye düşündüm. Aklıma Devlet Hastanesi geldi. Dörtlüleri yaktım. Çevre yoluna 'U' dönüşü yaptım. Yolcuların hiçbirini indirmedim. Diğer yolculara sakin olmalarını, teyzeyi hastaneye yetiştireceğimizi söyledim. Kırmızı ışıklarda da durmayıp, mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde geçtim, ters yöne girmek zorunda da kaldım. Fakat, rahatsızlanan yolucuyu hastaneye yetiştirdim. Hemen sedyeye alıp, tedavisi için içeri götürdüler. Daha sonra seferime kaldığım yerden devam ettim" dedi. Yaşanan olayın ardından ilk fırsatta Fatma Gül Fidan'ı hastanede ziyaret edip, elini öptüğünü belirten şoför Fatma Güngör, "Sağlık durumu iyiydi. Duygu dolu anlar yaşadım" diye konuştu. Otobüsü evi olarak gördüğünü de dile getiren Güngör, yaşanabilecek benzeri olaylar için yolculardan ve meslektaşlarından sakin olmalarını ve öncelikle hastayı nasıl en kısa sürede hastaneye yetiştirebileceklerini düşünmelerini tavsiye etti.

Görünü Dökümü:

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-Olay anı otobüsün güevinlik kamerası görüntüleri Haber: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================ 17)KAMYONUN DEHŞET SAÇTIĞI KAZADA ÖLEN İKİ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ UŞAK'ta, freni boşaldığı iddia edilen kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptığı kazada, hurdaya dönen otomobilde can veren Mustafa Eren Temel (3) ile ablası Melek Temel (8), gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. İki kardeşin, aynı kazada yaralanan ve hastanedeki tedavileri süren anne ve babaları ise ambulansla cenaze törenine getirildi.

Geçen 7 Temmuz'da, Uşak'tan İzmir yönüne giden Sedat Topuz (48) yönetimindeki 41 SH 730 plakalı kamyon, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz Kavşağı'nda hızla, kırmızı ışıkta bekleyen 7 aracın arasına daldı. Çarptığı araçları tek tek yol kenarlarına fırlatan kamyon, yaklaşık 5 kilometre ileride durdu. Kamyonun freninin boşaldığını ve duramadığını iddia eden kamyon şoförü Sedat Topuz, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kamyonun çarpıp hurdaya çevirdiği araçlardan birinde bulunan çocuklardan Mustafa Eren Temel olay yerinde, ablası Melek Temel ise kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada 17 kişi de yaralandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü Sedat Topuz, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hayatlarının başında yaşamlarını yitiren Mustafa Eren Temel ve ablası Melek Temel için dün öğle, Uşak'ın merkeze bağlı Eskisaray köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köydeki Eskisaray Camisi'ndeki cenaze törenine, aynı kazada yaralanan ve hastanedeki tedavileri süren anne Ümmühan Temel (28) ve baba Bayram Temel (34) ambulansla getirildi. Cenaze törenine katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından 2 kardeş Eskisaray Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. İki kardeşten geriye ise daha önce çekilen fotoğraflar ve görüntüleri kaldı. Görünü Dökümü:

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- Cenaze töreninden görüntü

-Cenazenin evin önünde helalleşmesi

-Cenaze namazıın kılınmasından görüntü

-Kazada yaralanan baba Bayram Temel'in görüntüsü

-Ölen Mustafa Eren Temel'den daha önce çekilen görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 18)İZMİT'TE KAZADA ÖLEN ANNE, OĞLU VE TORUNU TOPRAĞA VERİLDİ İZMİT'te, 4 aracın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Erkan Doğru, annesi ve oğlu toprağa verildi. Erkan Doğru'nun ikiz çocukları cenaze namazında büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, önceki akşam saatlerinde, İzmit- Kandıra yolu Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. Alkollü bir sürücünün hatalı sollama yapması sonucu 4 otomobilin çarpıştığı kazada, Erkan Doğru (37) yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Erkan Doğru'nun annesi Remziye Doğru ve oğlu Ertuğrul Hamza Doğru (2) dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada ölen Erkan Doğru, annesi Remziye Doğru ve oğlu Ertuğrul Hamza Doğru'nun cenazeleri İzmit Bekirdere Merkez Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazını takiben kılınan namazda Erkan Doğru'nun kardeşi Ergün Doğru taziyeleri kabul etti. Erkan Doğru'nun 8 yaşındaki ikiz çocukları Eren ve Erdem Doğru da babaları, babaanneleri ve kardeşlerinin tabutlarının başından bir an bile ayrılmadı. Kaza sırasında otomobili kullanan Erkan Doğru'nun ağabeyi Ali Doğru cenazede gözyaşlarına engel olamadı. Kazada yaralanan Ali Doğru, yaraları nedeniyle ayakta duramadığı için sandalyede oturarak cenaze namazını kıldı.

Cenaze namazları kılınan aile üyeleri, Kandıra ilçesinde bulunan Kayıplar Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görünü Dökümü:

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-Cenazelerin camiye taşınması

-Taziyelerden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Detay İZMİT(Kocaeli),(DHA) - GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================= 19)NİĞDE MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 17 GÖZALTI NİĞDE merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve Kayseri bağlantılı 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon dü zenledi. Operasyonda adresleri belirlenen 17 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 300 gram eroin, 600 gram esrar, 200 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Niğde Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Görünü Dökümü:

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- Zanlıların emniyetten çıkartılması

- Zanlıların araçlarla adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ / NİĞDE (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================ 20)GAZİANTEP'TE 5 KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI GAZİANTEP'te, şapka ve kar maskesi takarak 6 kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde şapka ve kar maskesi ile yüzlerini gizleyerek 6 kapkaç olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kapkaç mağdurlarının ifadelerini alıp, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda kapkaç olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Polis ekipleri daha sonra çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda şüpheliler R.T., B.H., M.A.Y., A.R.U. ve T.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarında suçlarını itiraf eden şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Görünü Dökümü:

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- Sokakta telefonla kouşan vatandaş (Güvenlik Kamerası)

- Motosikletli kapkaççıların telefonu çalması (Güvenlik Kamerası)

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: GAZİANTEP -DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 21)DÜZCE'DE DEREDE BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANDI DÜZCE kent merkezinden geçen Asar Deresi'nde çok sayıda balık ölümü endişe yarattı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklendiği görüldü.

Düzce'nin ortasından geçen Asar Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklenmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ölü balıkları toplamaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Asar Deresi'nde 20 yıldır balık tuttuğunu söyleyen Burhan Gömleksiz, "Bugüne kadar böyle bir şey görülmedi. Bu bir katliamdır. Bunu yapanlar canidir. İnsan olanlar bunu yapmaz. Bu kadar balığın ölümüne sebep olmak insanlık dışıdır. Ben yaklaşık 20 yıldır burada balık tutuyorum, ilk kez böyle bir şey gördüm. Toplu halde katliam yapılmış. Ufak bir köpük de geliyor. Bunu yapanlar cezasız kalmamalıdır. Yetkililerin bunu yapanı bulup, cezalarını vermelerini istiyoruz. Bir balık diyerek geçmemek lazım" dedi.

Balık ölümleri ile ilgili olarak vatandaşların, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verdikleri, ancak yetkililerin henüz dereden ve balıklardan da numune almadığı öğrenildi. Görünü Dökümü:

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-Telef olan balıklardan görüntü

-Dereden görüntü

-Balık toplayan vatandaşların görüntüsü

-Vatandaşlarla röp ve detaylar var Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 22)KIRKPINAR'A BURUK AÇILIŞ EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin anısına belediye bandosu, davul ve zurna çalınmadan başlatıldı. Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, belediye önünde oluşturulan kortejle başladı. CHP milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu'nun yanı sıra açılışa Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası işadamı Seyfettin Selim'in katıldığı kortej Edirne Belediyesi'nden Atatürk anıtına kadar yürüdü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle belediye bandosu, davul ve zurna çalınmadı. Programda sadece Kırkpınar marşı seslendirildi.

Atatürk'ün anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenirken, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "Vahim kazada ölmüşlere rahmet ailelere sabırlar diliyorum. 657'nci Kırkpınar hayırlı olsun. Kırkpınar hamisi olarak Kırkpınar olduğu müddetçe her zaman müdahale edeceğim. Her zaman ağalığa hazırım" dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'da önceki gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 kişi anısına Kırkpınar açılışının sessiz bir şekilde yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Kırkpınar ecdadımız tarafından her yıl her şeye rağmen mutlak suretle gerçekleştirilmiştir. Geçen yıllarda FETÖ darbe girişiminin ardından Kırkpınar güreşlerini gerçekleştirdik. Bu yılda önceki akşam ki, kazadan sonra Kırkpınar ritüelimiz olan davul zurnayı çaldırmadık. Kortej yürüyüşümüzde de bando tek ezgi dahi çalmadı. Bu akşam Saraçlar Caddesindeki konseri Perşembe akşamına erteledik. Bu bizim kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımıza duyduğumuz saygıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dünya var oldukça Türk Milleti ebediyen var olacaktır. Türk milleti gelenekleriyle görenekleriyle sevinçleriyle hüzünleriyle kahkahalarıyla hep beraber şanlı yiğit millettir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacak millettir"

KARSLIOĞLU: YAĞLI GÜREŞ FEDERASYONU KURULMALI Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu da tren kazasını hatırlatarak hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Kırkpınar'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karslıoğlu, "9 - 15 Temmuz arasında Edirne güreşle yatıp güreşle kalkacak ve Edirnemize önemli bir ticari ekonomik canlılık sağlayacak. Buna rağmen yağlı güreşler Edirne'nin beklentilerini tam karşılayamamaktadır. Bunun birçok sebepleri var. En önemli sebebi Kırkpınar'ın bir mevzuata sahip olmaması. Yerel yönetimlerin sorumluluğunda bir mevzuat düzenlemesi yapmak suretiyle, bütçesi, gelir kaynağı, her şeyden önce bir yağlı güreş federasyonunun kurularak kurallarının belirlenmesi ve kurumsallaşması gerekmektedir. Bu konuda büyük eksiklik var. İkinci eksiklik, özellikle Kırkpınar'ın sahip olduğu objelerinin görsel aktivitelerle, eğlencelerle desteklenerek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması lazım. Kırkpınar'ı turizm ürününe dönüştürerek, Edirne'nin turizmde bir marka kent olmasında alt bileşen olarak desteklenmesi lazım. Bu konuda tanıtılması ve uluslararası alanda da tanıtımına ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.