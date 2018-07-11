DHA YURT BÜLTENİ-1

1)TREN KAZASINDA ÖLEN, KÜÇÜK MAVİNUR'UN TABUTUNA GELİNLİK KONULDU TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında anneannesi Ayşe Başaran ile birlikte yaşamını yitiren Mavinur Tiflizden (7), memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde, Mavinur'un tabutunun üzerine, kazadan 2 gün önce bir düğünde giydiği gelinlik benzeri elbise örtüldü. Kızının tabutunun başında ağlamamak için kendisini zor tutan baba Gökhan Tiflizden, "Kızım ben ağladığımda çok üzülürdü, ağlamayacağım güzel kızım. Keşke senin yerine ben ölseydim" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde oturan Gökhan ve Merve Tiflizden çiftinin iki çocuğundan biri olan Mavinur Tiflizden, önceki gün Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gitmek için anneannesi Ayşe Başaran ile birlikte trene bindi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında anneanne Ayşe Başaran ile torunu Mavinur Tiflizden yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne getirilen küçük kızın cenazesi, buradan alınarak evinin önüne götürüldü. Evin önünde helallik alındıktan sonra cenaze, Mescit Camii'ne getirildi. Mavinur'un tabutunun üzerine, kazadan 2 gün önceki bir düğünde giydiği gelinlik örtüldü.

Menderes İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi olan Mavinur Tiflizden'in babası Gökhan Tiflizden, küçük kızının tabutunun başına gelerek, "Kızım ben ağladığımda çok üzülürdü, ağlamayacağım güzel kızım. Keşke senin yerine ben ölseydim" dedi. Mavinur'un annesi Merve Tiflizden ise sinir krizi geçirdiği için sağlık ekiplerince evinde kontrol altında tutuldu. Gökhan Tiflizden'in ablası Ebru ve diğer yakınları, küçük Mavinur'un tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk de katılarak aileye başsağlığı diledi.Mavinur Tiflizden, kılınan cenaze namazının ardından Uzunköprü Eski Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mavinur Tiflizden'in trende ölen anneannesi Ayşe Başaran önceki gün toprağa verilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin getirilmesi

-Tabutun üzerine serilen gelinlik benzeri elbise

-Ailesi ve yakınlarının ağlaması

-Baba Gökhan Tiflizden'in tabut başında sayıklaması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun araca taşınması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-İdris TİFTİKCİ/UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================== 2)TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN HAKAN SEL VE OĞLU ARDA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda Sel'in (9) cenazeleri, memleketleri Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Oğuz Arda'nın Galatasaray atkısı konulan tabutuna sarılan annesi Mısra Öz, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Uzunköprü ilçesindeki yakınlarını ziyaret eden bankacı Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda, önceki gün, İstanbul'a dönmek için Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, 12703 No'lu yolcu trenine bindi. Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba- oğul hayatını kaybetti. Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda için dün ikindi vakti Uzunköprü Muradiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Sel ailesi ve yakınları ile çok sayıda Edirneli katıldı. Hayalinin Barcelona'da futbol oynamak olduğu öğrenilen Oğuz Arda'nın tabutunun üzerine, taraftarı olduğu Galatasaray'ın atkısı ile Barcelona forması ve oyuncak ayı konuldu. Hakan Sel'in tabutuna ise Galatasaray bayrağı serildi. Mısra Öz, oğlu Oğuz Arda'nın tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Mısra Öz, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Necmettin Sel ise torunu ile damadının cenaze törenine, sağlık ekipleri eşliğinde geldi. Hakan Sel ile Oğuz Arda Sel'in cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Uzunköprü ilçesindeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Annenin tabuta sarılıp ağlaması

-Tabuta serilen formalar

-Babanın tabutundaki Galatasaray bayrağı

-Oğuz Arda'nın tabutuna konan oyuncak ayı

-Törene katılanlar

-Ağlayanlar

-Cenaze namazı

-Detaylar Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-Can EROK /UZUNKÖPRÜ(Edirne), (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================================== 3)BİHTER'İN ANNESİ, BEREN'İN BABASI YAŞADIKLARINI ANLATTI TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren faciasında ayın aileden 4 kişi de yaşamını yitirdi. Önceki gün 5 aylık kızı Beren'in tabutunu kucağında taşıyan Melih Kurtuluş, "Eşim mesaj atmıştı bana '10 dakika sonra duraktayım, bizi alırsın' diye. Durağa gittim, bekliyordum. Tren devrildi haberi gelince hepimizi yıkıldık" dedi.Çorlu'da 24 kişinin öldüğü 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında kazazede yakınları hayata tutunmaya çalışıyor. Faciada aynı aileden yaşamlarını yitiren Derya Kurtuluş (30), 5 aylık kızı Beren Kurtuluş, ablası Emel Duman (36) ve yeğeni Bihter Bilgin'in (14) yakınları kaza şokunu ve yaşadıkları acıya dayanmaya çalışıyorlar. Kızı Bihter'i ve iki kız kardeşini kaybeden Zehra Bilgin oğlu Batuhan Bilgin ile teselli olmaya çalışıyor. Eşi Derya Kurtuluş ve 5 aylık kızı Beren'i kaybeden Melih Kurtuluş ise 3 yaşındaki oğlu Kemal Kurtuluş sayesinde ayakta durduğunu söylüyor.

BİHTER'İN ANNESİ YAŞADIKLARINI ANLATTI Kazada kızı Bihter Bilgin, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş'u kaybeden Zehra Bilgin, "Kızım yarım saat önce aramıştı geleceğini söylemişti. Eşim beni aradı Bihter'in gelip gelmediğini sordu, 'tren kaza yapmış' dedi. Oğlumda yanımdaydı. Bir anda evden fırladık. Diğer kardeşim Emel'in eşi Erkan'ı aradım. Olay yerine gittiğini söyledi. Sonra Melih'e ulaştım. Trenin orada olduğunu söyledi 'gelin' dedi. Oraya gittiğimde kıyamet kopuyordu. Benim yavrum liseye başlayacaktı. Kardeşlerim hayatlarının baharındaydı. Ben dün kardeşlerime yanamadım, dün yavruma yandım, bugün kardeşlerime yanıyorum. Bu sabah kalktım mezarlarına gittim, iki kardeşim bir yavrum, bir yeğenim yatıyor orada. Onların hakkı bu muydu" dedi. 'DENİZE BOĞULUR DİYE GÖNDERMEDİM' Bilgin, kızının 2 gün önce denize gitmek istediğini belirterek, "Denizde boğulur diye göndermedim. Teyzeleriyle trene binmek istediği zaman, tren diye izin verdim. Denize boğulur diye göndermedim ama benim yavrum trende boğuldu. 2 kardeşim gitti, 2 evladım vardı, bir evladım kaldı" diye konuştu.

TABUNU KUÇAĞINDA TAŞIMIŞTI Melih Kurtuluş, kazada eşi Derya ve 5 aylık kızı Beren'i kaybetmenin büyük acısını yaşıyor. Önceki gün cenaze töreninde minik kızının konulduğu tabutu kucağında taşıyan acılı baba Kurtuluş, olay gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı: 'MAHŞER YERİ GİBİYDİ' "Baldızım Zeliha'nın kızı Bihter, diğer baldızım Emel, eşim Derya ve kızım Beren meraktan tren yolculuğu yapmak istediler. Lülerburgaz'a bir günlük gittiler, gelemediler. Eşim mesaj atmıştı bana '10 dakika sonra duraktayım, bizi alırsın' diye. Durağa gittim, bekliyordum. Tren devrildi haberi gelince hepimiz yıkıldık. Hemen olay yerine gittik. İlk varanlardan biriyiz zaten. Tabiri caiz ise mahşer yeri gibiydi orası. Orayı gören bilir sadece. İlk gittiğimde Kemal'imi gördüm. Nasıl çıkmış bilmiyorum ama sapasağlamdı, burnu bile kanamamıştı. Onu kucakladım. Onu kenara bıraktım, Beren'imi aramaya, Derya'mı aramaya gittim. Bekledik çıkartırlar mı diye. Sonra hastaneden haberi geldi. Onları bir gün önce akşam vefat eden baldızım Emel'in evine bıraktık. Oradan gittiler, bacanağım bıraktı onları tren istasyonuna."

Görüntü Dökümü

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- Kurtuluş ile röportaj

- Bilgin ile röportaj

- Batuhan Bilgin'in görüntüsü

- Kemal Kurtuluş'un görüntüsü

- Detaylar

-Cenaze töreninden detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Gülseli KENARLI-Harun UYANIK - Akın ÇELİKTAŞ /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================================== 4)TOKAT'TA 3,5 YAŞINDAKİ EVRİM, KAYIP TOKAT'ın Turhal ilçesinde, sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan haber alınamıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında, Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, sabah saatlerinde hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Küçük Evrim'i fark eden babaanne Satı Atış, torununu eve bıraktıktan sonra tekrar ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Satı Atış evde torununu bulamayınca komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler Küçük Evrim'i bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Evrim'i arama çalışmaları

-Genel ve Detay

-Evrim'in fotoğrafı Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================================== 5)DİCLE NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN 12 KİŞİ ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki dün Dicle Nehri'ne giren çoğu çocuk 12 kişi, nehrin debisinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalınca, ihbar üzerine bölgeye giden askeri helikopterle kurtarıldılar. Eğil ilçesinde aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi, Dicle Nehri'nde yüzmeye gitti. Ancak baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun debisinin yükselmesi sonucu 12 kişi, nehrin ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmaları sonuç verilmeyince, jandarmaya haber verildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nehirde mahsur kalan 12 kişiyi kurtarmak için operasyon başlattı. Diyarbakır'dan havalanan askeri helikopter, Eğil ilçesine hareket ederek, bölgeye geldi. Helikopter pilotu, 12 kişinin nehrin içinde kaldığını görünce, helikopteri nehre indirdi ve mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

'JANDARMA VARSA GÜVEN VAR'

Yapılan başarılı bu operasyonu, Jandarma Genel Komutanlığ sosyal medya hesasından 'Jandarma varsa güven var' başlığıyla yer vererek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, Diyarbakır Eğil'de, Dicle Nehri'nin debisinin yükselmesi sebebiyle mahsur kalan çoğu çocuk 12 vatandaşımız İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Hava Grup Komutanhlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede sağ olarak kurtarıldı."

Görüntü Dökümü

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- Kurtarma operasyonu detayları Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================

Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (2)

6)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Samsun'da önceki akşam araç parkı nedeniyle tartıştığı polis memuru A.Y.'nin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Rasim Sabah, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sabah için Büyük Cami'de ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Törende Rasim Sabah'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sabah'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. POLİS TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST

Araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada tabancasıyla 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru A.Y. tutuklanırken, eşi A.Y. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 7)ADIYAMAN'DA ORMAN YANGINI ADIYAMAN yakınlarındaki Karadağ ormanlık alanında yangın çıktı. Çok sayıda ağaç tutuştu. Olay, öğleden sonra Karadağ ormanlık alanında meydana geldi. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne telefonla ihbarda bulundu. Kısa sürede 3 dönümlük alana yayılan alevler, ormandaki çam ağaçlarını tutuşturdu. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin 6 yangın söndürme aracıyla müdahale ettiği ve iş makinelerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek verdi. Ekipler, kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ormanlık alan

- İtfaiye erleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri

- Alevlerin yayılması ve çam ağaçlarının yanması

- Dumanların yükselmesi

- İtfaiye ve Orman Müdürlüğü açları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 8)TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen hafriyat yüklü TIR'a çarpıp, şarampole devrildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında, Sarıcakaya yolu Muttalip Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Murat Gündüz (38) yönetimindeki 26 KK 828 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Orhan Arabacı'nın kullandığı 26 GL 107 plakalı hafriyat yüklü TIR'a çarptı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Murat Gündüz ile araçtaki Mehmet Emin Yıldırım (16) yaşamını yitirdi. Kazada otomobildeki Nejla (28) ile Gülşen Gündüz (36) ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Gündüz ile Mehmet Emin Yıldırım'ın araçta sıkışan cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerince çıkarılıp, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Orhan Arabacı, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Deviyen otomobilin,

-TIR'ın görüntüsü,

-Olay yerindeki polislerin,

-Kazada ölen Murat Gündüz&ün,

-Kazada ölen Mehmet Emin Yıldırım'ın sağlık fotoğrafları Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========================================== 9)YALOVA'DA TIR'IN ALTINDA KALAN YAŞLI KADIN ÖLDÜ YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesindeki akaryakıt istasyonuna giren TIR, önünden geçen Münire Dener'e (82) çarptı. TIR'ın tekerleri altında kalan yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yalova-İzmit Karayolu'nda bulunan akaryakıt istasyonuna giren B.T.'nin (51) kullandığı 16 RCV 62 plakalı TIR, iddiaya göre önünden geçen Münire Dener'e çarptı. Talihsiz kadın, çarpmanın etkisiyle TIR'ın tekerleklerinin altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, TIR sürücüsünü gözaltına alınırken, Münire Dener'in cansız bedeni ise Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Savcının incelemesi

- Cenazenin kaldırılması

- Ölen kadının fotoğrafı Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 10)HAREKET HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNDE YOLCU ŞOFÖR KAVGASI ANTALYA'da, özel halk otobüsü şoförü ile yolcu arasında çıkan kavga, araç içi kamerasına yansıdı. Kendi kendine ilerleyen otobüsü bir yolcu durdurdu.7 Temmuz'da, özel halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcuya karşılık vermek için şoförün yerinden kalkması üzerine araç kendi kendine yol almaya başladı. Araç içinde kavga sürerken, yolculardan biri otobüsü durdurmayı başardı.

Otobüsteki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, yolcu ile şoförün kavga anı, aracın kendi kendine ilerleyişi ve başka bir yolcunun otobüsü durdurma anları yer aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yolcunun şoföre bir şeyler sorması

- Şoför ve yolcu arasındaki ağız dalaşı

- Yolcunun sinirli bir şekilde koşarak gelip şoföre yumruk atması

- Otobüs hareket halindeyken şoför ve yolcunun kavga etmesi

- Yolcunun şoförü yumruklayıp kafasını direksiyona bastırması

- Şoförün direksiyon başından kalkıp ön kapıda kavgaya devam etmesi

- Bir yolcunun direksiyonu tutup otobüsün el frenini çekerek durdurması

- Yolcuların panik yaşaması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================ 11)GÖLBAŞI'NDA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 2'inci kilometresinde meydana geldi. Çağdaşkent yol ayrımında Bahri Kaplan idaresindeki 02 ER 377 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü Bahri Kaplan ile yanında bulunan Memet Kaplan, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Memet Kaplan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yaralılar otomobilden çıkartılması

- Yaralılar ambulanslara alınması

- Ambulansın ayrılması

- Kazaya karışan otomobil

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: ADIYAMAN (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================= 12)UYGUNSUZ HAREKETTE BULUNAN KİŞİYE VATANDAŞ DAYAĞI ADANA'da, kaldırımda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen kişi, vatandaşlarca dövüldü. Cep telefonuyla kayda alınan dayak anı, sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında cinsel organını çıkarıp, teşhirde bulunduğu ve ahlaka aykırı hareketler yaptığı öne sürülen, ismi açıklanmayan 40'lı yaşlardaki kişi, kendisini fark eden vatandaşlarca dövüldü. Bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı o anlar, sosyal medyada da paylaşıldı. Vatandaşlar, dövdükleri kişiyi daha sonra polise teslim etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vatandaşların teşhirde bulunduğu öne sürülen kişiyi dövmesi (cep telefonu görüntüsü) Haber - Kamera: ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ========================================= 13)KOMBİ HIRSIZI TESİSAT USTALARI YAKALANDI

KARABÜK'te, müşterilerinin siparişine göre evlerden kombi çaldıkları iddia edilen su ve doğalgaz tesisatı ustası E.K. (39) ve E.N. (25), yakalandı. 100. Yıl Mahallesi'nde, son 1 ay içerisinde 3 evden doğalgaz kombisi çalınmasıyla ilgili polisin yürüttüğü çalışma neticesinde kentte su ve doğalgaz tesisatı işi yapan EK. ve E.N. gözaltına alındı. 2 şüpheli polise, müşterilerinden sipariş geldiğinde evlerden kombileri çaldıklarını, kombileri ise 3 kişiye sattıklarını söyledi. Çalınan kombiler, 3 kişiden alınarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlıktan sabıkaları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

-Çalınan kombilerin resimleri

-Adliyeden detay Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================ 14)KANALİZASYONDA BULUNAN 15 HAFTALIK CENİNİN ANNESİ SERBEST BIRAKILDI ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hastanenin kanalizasyonunda bulunan 15 haftalık cenin ile ilgili gözaltına alınan anne D.A. (27) ve baba T.A.(33) ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kanaması olan D.A.'nın ifadesinde hastane tuvaletinde düşük yaptığını sonradan fark ettiğini ve korkusundan kimseye bir şey diyemediğini söylediği öğrenildi.

Önceki sabah saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nin bağlı bulunduğu kanalizasyonda temizlik yapan işçiler, içinde yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu görünce polise haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanalizasyondan çıkarılan bebek cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmada, düşük nedeniyle hastaneye başvuranların listesini hazırladı. Ailelerle yapılan görüşme sonrası annenin D.A. olduğu tespit edildi. D.A. ifadesinde kanaması nedeniyle hastaneye gittiğini, tuvaletteyken düşük yaptığını ancak bunu daha sonra fark ettiğini söyledi. Ardından korkusundan kimseye bir şey anlatamadığını söyleyen D.A., yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. 15 haftalık olan ceninin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren D.A. ve T.A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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-Hastaneden detaylar

-Kanalizasyondan detay

-Emniyetten görüntü

-Ceninin fotoğrafı Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================ 15)TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE POLİS BASKINI TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis tarafından sahte içki üretimi yapılan imalathaneye operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, takibe alınan ve sahte içki imal etiği belirlenen N.G.'nin ev, iş yeri ve depo olarak kullandığı yerlere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 7 litre etil alkol, 15 litre boğma rakı, 4 litre el yapımı viski, değişik marka ve boyutlarda 119 litre gümrük kaçağı içki, 383 adet bandrolsüz boş şişe, sahte içki imalatında kullanılan ürün ve düzenekler, sahte içkilerin şişelenme süreçlerinde kullanılan teçhizatlar, sahte etiketler ile bandroller ele geçirildi. Polis ekipleri sahte içki satışından elde edildiği değerlendirilen toplam 33 bin 860 TL nakit paraya da el koydu. Gözaltına alınan N.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahte içkiler polis kamerasından

-Polisin yakalanan içkileri anlatması Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========================================== 16)YAZICIOĞLU AİLESİNİN AVUKATI YAVUZ: YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN DEĞİL, BASRA'DAN DÖNDÜ YARGITAY Ceza Genel Kurulu'nca Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yüksek dereceli memurlar hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırmasını değerlendiren Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, kararın çok önemli olduğunu söyledi. Yavuz, hukuk ve hak arama adına 9,5 yıldır mücadele verdiklerini belirterek, "Yani yanlış hesap Bağdat'tan değil, Basra'dan dönmüş oldu. Bağdat'ı geçmiş olsa bile yanlış hesaptan dönmüş olması çok önemli bir gelişme" dedi.

Kahramanmaraş'taki avukatlık bürosunda basın toplantısı düzenleyen Avukat Kemal Yavuz, Yargıtay 6'ıncı Ceza Dairesi'nin bazı şüpheliler hakkında vermiş olduğu takipsizlik kararına itiraz ettiğini ve itirazın kabul edilerek dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildiğini hatırlattı. Yapılan inceleme sonunda dün açıklanan kararının son derece sevindirici olduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Hukuk ve hak arama adına 9,5 yıldır devam ettiğimiz bu yolda çok önemli bir eşik olarak görüyoruz. Çünkü yüksek dereceli memurlarla ilgili bir soruşturma vardı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast olayıyla ilgili. Burada soruşturulan yüksek dereceli memurlarla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce takipsizlik kararı vermişti. Bu takipsizlik kararının kaldırılması için Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi'ne itirazımız söz konusu olmuştu ancak itirazımız kesin olarak reddedildi. Dolayısıyla biz de başkaca bir yolu kalmadığı için olağanüstü kanun yoluna gittik. Kanun yolunda Adalet Bakanlığı daha önceden bu kararın kaldırılması konusundaki talebiimizi kabul etmiş ve dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitmişti. Ceza Genel Kurulu da her şüpheli yönünden ayrı ayrı yaptığı detaylı incelemeler neticesinde böyle bir karar vermiş durumda. Bu karar son derece sevindirici. Şimdi tekrar dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidecek ve şüpheliler hakkında bir soruşturma başlatılacak. Yani yanlış hesap Bağdat'tan değil, Basra'dan dönmüş oldu. Bağdat'ı geçmiş olsa bile yanlış hesaptan dönmüş olması çok önemli bir gelişme. Bunun için bu ülkede adalet varmış dedirten bir karar oldu. 9,5 yıl sonra bile olsa çok önemli bir gelişme olarak addediyor ve sevindirici buluyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Avukat Kemal Yavuz

- Kemal yavuz'un açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========================================== 17)BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNE ADLİYE ÖNÜNDE OTOMOBİLİYLE ÇARPAN KOCA AĞIR CEZADA YARGILANACAK ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Ö.'ye (35) adliye önünde otomobiliyle çarparak yaralayan Ayhan Ö.'nün yargılanmasına başlandı. Dava, asliye ceza mahkemesinden ağır ceza mahkemesine alındı.

Olay, 8 Haziran'da Ereğli Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Ö., boşanma davaları devam eden eşi Yasemin Ö. ile adliyede buluşarak hafta sonu için çocuğunu aldı. Ayhan Ö., adliye çıkışında otomobiliyle eşine çarparak yaraladıktan sonra kaçtı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin Ö., tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Ayhan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayhan Ö., hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Ereğli Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Ayhan Ö., boşanma davaları süren eşi Yasemin Ö. ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, toplanan delilleri gerekçe göstererek 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarının oluşabileceğine kanaat getirerek, dosyayı Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ayhan Ö.'nün yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde devam edilecek. KADIN PLATFORMUNDAN TEPKİ Zonguldak Ereğli Kadın Platformu da adliye önünde açıklamada bulundu. Platform sözcüsü avukat Mine Yılmaz davanın takipçisi olacaklarını belirterek, şöyle dedi: "Adaletin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç kadın ölmeli, kaç kadın işkence görmeli, kaç kadın tacize, tecavüze uğramalı? Buradan kadınlar olarak bir kez daha haykırıyoruz. Artık yeter. Öldürülmek istemiyoruz. Hükümet bu katliamları durdurmak için daha ne bekliyor? Kağıt üstünde kalması muhtemel yasalar değil, acil önlemler istiyoruz. Biz kadınların talepleri oldukça açık ve nettir. Öldürülmeden önce ve gerçek koruma istiyoruz. Şiddet görmek kadının tarihsel kaderi değildir. Bir kadının daha gözümüzün önünde katledilmesine izin vermeyeceğiz. Adaletin yerini bulacağı güne kadar, Ereğli Kadın Platformu olarak davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV Görüntülerde

Yaralı Yasemin Özdemir'e sağlık ekiplerinin müdahalesi

Çevredekilerin sürücünün bilerek çarptığını söylemesi

Yaralının ambulansa alınması

Görgü şahidinin çocuk teslimi için çiftin adliye binasına geldiğini söylemesi

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Adliyeden görüntü

Kadın platformu üyelerinin toplanması

Avukat Mine Yılmaz'ın açıklaması

Detaylar Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / Zonguldak (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 18)TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Çerkezköy ve Kapaklı'da, öğle saatlerinde yaklaşık 30 dakika yağan dolu ve sağanak yağmur günlük yaşamda aksaklığa yol açtı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bazı alt geçit ve kavşaklarda da su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla geçişlerinde güçlük çekti. Dolu yağışının kırsaldaki tarlalarda ekinlere zarar verdiği kaydedildi.

Yağış nedeniyle Çerkezköy-Kapaklı karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çerkezköy-Kapaklı karayolunda trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Zabıta ekipleri de biriken suyun tahliyesi sırasında sürücüleri tali yollara yönlendirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Detay Görüntü

-Dolu yağışı

-Etkili yağış görüntüsü

-Kapaklı-Çerkezköy yolu kapandı

-Yolda ekiplerin çalışması Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 19)UYUŞTURUCU MADDELER İMHA EDİLDİ UŞAK'ta, polisin son 6 yılda düzenlediği operasyonlarda ele geçirdiği esrar, uyuşturucu hap ve Hint kenevirleri, kontrollü olarak yakılarak imha edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2012 yılından bu yana il genelinde düzenlediği 62 operasyonda toplam 187 kilo kubar esrar, 11 bin uyuşturucu hap ile 57 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakılarak imha edilmesine karar verildi. Uşak Valiliği tarafından kurulan heyet tarafından, Cumhuriyet savcısı nezaretinde, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İl Emniyet Müdürlüğü'nün atış poligonunda yakılarak imha edildi.

Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, adli işlemleri tamamlanmış uyuşturucu maddelerinin komisyon kararıyla imha edildiğini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uyuşturucu maddelerinin çuvalla yakılacağı alana atılması

-Uyuşturucu maddelerin yakılması

-Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu'nun açıklaması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================================================== 20)POLİS İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİĞİ GENCİ SIRTINDA TAŞIDI ADIYAMAN'da, binanın çatısına çıkan ve intihar etmek isteyen genci polis önce kurtardı, ardından yürüme güçlüğü yaşadığı için sırtında taşıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısına çıkan Emrullah G'yi (16) görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından binanın önünde önlem alındı. Polis, çatı katına çıkarak yaklaşık yarım saat süren konuşma sonunda genci ikna etti. İkna edilen Emrullah G., daha sonra yürümekte zorlanınca sivil polis memuru Mehmet Gökdemir tarafından sırtına alınarak 4 katlı binadan aşağı indirilerek hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sırtında Emrullah G'yi taşıdığını gören kalabalık, polisi alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Emrullah G'nin çatıda ayaklarını sarkıtması

- Polis ve itfaiye ekiplerinin önlem alması

- Polis kurtarması

- Vatandaşların alkış çalması

- Polisin Güven'i sırtında indirmesi

- Sağlık görevlilerine teslim etmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 21)EVİ İÇİN ÇATIYA ÇIKTI KARABÜK'te, inşaat firması sahibinin iddiaya göre aynı daireyi birçok kişiye satıp, inşaatı da yarım bırakarak kaçması nedeniyle mağdur olduğunu belirten Musa K. (24), 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Musa K., polisin 1 saat süren çabası sonucu çatıdan indirildi. Karabük'te inşaat firması sahibi, iddiaya göre aynı daireleri sözleşme üzerinden birkaç kişiye satıp inşaatı da yarım bırakarak kaçtı. Mağdurlardan demir çelik işçisi Musa K., sesini duyurmak için inşaatı büyük oranda tamamlanan 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Haber verilmesiyle gelen polis, Musa K.'yı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, merdivenle Musa K.'ya yaklaşmaya çalıştı. Diğer mağdurlardan bazıları branda açan itfaiye ekiplerine yardımcı olurken bazıları da cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Vali ve belediye başkanı gelmeden aşağıya inmeyeceğini söyleyen Musa K., polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonucu verince çatıdan aşağıya indirildi.

Musa K., "Biz 350 mağduruz. Bizim bir dairemiz 3 kişiye satıldı, paramız alındı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var burada. Buraya çıkmamın amacı, büyüklerimiz sesimizi duysun ki imdadımıza yetişsin. Tek çaremiz Cumhurbaşkanımız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Branda açılması

-Cep telefonuyla canlı yayın yapan vatandaş

-Aşağıya indirilen Musa K'nın konuşması Süre:(03.09) Boyutu:(350 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 22)İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ, POLİS İKNA ETTİ ORDU'nun Ünye ilçesinde, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren, binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ömer D.'yi polis ikna etti. Olay, saat 17.30 sıralarında Ünye ilçesi Niksar Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Ömer D. (30), binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna girişimi sonrasında Ömer D., intihar etmekten vazgeçip, çatıdan aşağı indi. Ömer D., sağlık kontrolü için ambulansla Ünye İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şahsın çatıda intihar girişimi

-Aşağı inip ambulansa götürülüşü

-Detaylar Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 23)ALİ İSMAİL KORKMAZ, ESKİŞEHİR'DE HEYKELİNİN ÖNÜNDE ANILDI ESKİŞEHİR'de 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğrayıp, 38 gün komada kaldıktan sonra 19 yaşındayken hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz ölümünün 5'inci yılında dün Eskişehir'deki heykelinin önünde karanfillerle anıldı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümü nedeniyle CHP Odunpazarı Gençlik Kolları tarafından İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi yanında bulunan Ali İsmail Korkmaz'ın heykeli önünde anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Rabia Akman ile çok sayıda kişi katıldı. 'YAŞASAYDI İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLACAKTI'

CHP Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir yaptığı konuşmada, "5 yıl evvel bugün hayata gözlerini yumdu Ali İsmail Korkmaz. Daha 19 yaşındaydı. Düşlerinde özgür bir dünya vardı. Yaşasaydı İngilizce öğretmeni olacaktı Ali İsmail Korkmaz. Memleketin herhangi bir köşesinde sevgiyi ve umudu büyütecekti. İzin vermediler. Katlettiler Ali İsmail'i. Ömrünün baharında ömrünü aldılar. Ali İsmail'in anısını her daim zihnimizde yaşatacağız" dedi. Yapılan konuşmalardan sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından Ali İsmail Korkmaz'ın heykelinin önüne kırmızı karanfiller bırakıldı. Çeşitli sloganlara atan kalabalık daha sonra dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-CHP Odunpazarı Gençlik Koları Başkanı Oğuzhan Demir'in konuşması,

-Kalabalığın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması,

-Ali İsmail Korkmaz heykeline karanfillerin bırakılmasından,

-Ali İsmail Korkmaz'ın sağlık fotoğrafları Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR / DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==========================================

24)KESK'TEN İHRAÇLARA TEPKİ GAZİANTEP'te, KESK dönem sözcüsü Ali Ersönmez, Kanun Hükmünde Kararnameler ile 18 Bin 632 kamu görevlisinin ihraç edilmesine tepki gösterdi. KESK sözcüsü Ali Ersönmez, düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ların iptal edilerek, haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte eski görevlerine iade edilmesini isteyerek şöyle dedi: "Kamudan idari ve siyasi tasarruflar sonucunda ihraç edilenlere yönelik olarak sürdürülen haksız ve hukuksuz uygulamalar, 130 bini aşkın kamu personeli açısından açık bir 'yargısız infaz' sürecinin yaşandığını göstermektedir.52 KESK üyesi de bu süreçte ihraç edilmiştir. İlimizde de Tüm Bel Sen üyemiz Bülent ŞAHİN bu dönmede haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilmiştir. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüğü için açığa alınan, ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz suçlu değil, sendikalı ve örgütlü olmanın gereğini yerine getiren kamu emekçileri mücadelesinin onurudurlar. KESK olarak, hukukun en temel ilkelerini ayaklar altına alarak intikam hırsıyla KHK listelerini oluşturanların ve hazırlanmasına katkı sunanların demokratik zeminde peşini bırakmayacağız. OHAL bütün hukuksuz sonuçlarıyla birlikte kaldırılmalı, KHK'ler iptal edilmeli, haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte eski görevlerine iade edilmelidir"