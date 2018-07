DHA YURT BÜLTENİ 1

Soner Halisdemir ise, "Çanakkale'de Başkomutanımız 57. Alay'a, 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyor. Bu emrin üzerine dedelerimiz, atalarımız süngü takıp ölmeye gidiyor. 15 Temmuz'da aziz şehidimiz Ömer Halisdemir'e, Zekai Aksakallı komutanı diyor ki, 'Ömer oğlum, sana son bir görev veriyorum. Yolun sonunda şehadetlik var. Biliyorsun, seninle 20 yıllık bir hukukumuz var. Semih Terzi vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür. Hakkını helal et' diyor. 'Emredersin komutanım. Helal olsun. Sen de helal et komutanım' diyor. Ondan sonra haini karargaha girmeden alnının ortasından indiriyor" diye konuştu.

Aziziye köyünde oturan Havva Koçak'ın şiir okumasının ardından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin konuşma yaptı. Serin yaptığı konuşmada, "15 Temmuz benden bir kardeş aldı. Ardından 8 ay sonra bir anne aldı. Şimdi ana oğul karşılıklı yatıyorlar. Hayır dualarıyla, hiç eksik olmayan ziyaretçi akınlarıyla. Yurt içinden, yurt dışından gelen insanlar. Böyle bir gurur var mı? Ömer Halisdemir el üstünde, hayır dualarıyla uğurlandı. Bu onuru kendi annesi için de yaptı. Böyle hayırlı evlat, böyle vatanını seven bir insan. Ben nasıl gurur duymayayım Ömer Halisdemir'in ablası olmaktan. Doğduğunda bir Ömer Halisdemir'di, şehit olduğunda bin Ömer Halisdemir oldu. Benim vatanıma namahrem eli değdirmeyen yiğidim, ne yaparsam yapayım eksik kalacak bir yanım. Ruhun şad olsun, kabrin nur dolsun, mekanın cennet olsun canım kardeşim. Onur verdin canım kardeşim" diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmasında, milletin varlığı ve desteğinin kendilerine güç ve kuvvet verdiğini belirterek, "Allah sizleri ve ülkemizi kıyamete kadar var etsin, bu güzel toprakları ilelebet bu millete yar etsin. Aziz milletimizin ecdadına yakışır bir şekilde her türlü melanete dur dediği bir gündür 15 Temmuz, yiğitler diyarı, efeler diyarı İzmir'in hainlere karşı duruş günüdür. 15 Temmuz yiğitlerin tüm haksızlıklara haykırırcasına dur dediği gündür. Aziz milletimiz, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 yılında girişilen hain darbe girişiminin bozdurulmasının ikinci yıldönümüdür, hayırlı olsun diyoruz. Bu millet uğruna gözlerini kırpmadan gözlerini kırpmadan, tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek vatan ve tek devlet etrafında birleşip bu ulvi amacın gerçekleştirilmesini sağlamıştır bu aziz millet. Tankın topun ve tüfeğin karşısına imanı ve inancıyla dikilen aziz milletimiz tarihimizin destansı sayfalarına bir sayfa daha eklemiştir. O şanlı direniş ülkemizin her alanında güçlü ordunun ilelebet payidar olacağını dost düşman herkese bir kez daha göstermiştir. Bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkenin imkanlarını kullanan, aklını ve ruhunu ipotek vermiş hainlere rabbim fırsat vermesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ/PDY'nin planlarının gerçekleşmesi durumunda, bu kürsülerin kendilerine haram olacağını belirterek, "O akşam ne oldu biliyor musunuz? O akşam milletin iradesine suikast oldu. Bir buçuk yıl önce seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, 8-9 ay önce seçilmiş bir başbakan varken, çıktılar televizyona şöyle böyle dediler. Ama siz ne yaptınız, millet ne yaptı? Dur dedi. Milletimiz, 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın, doğacaktır sana vaad ettiği günler Hakkın, kim bilir belki yarın belki yarından da yakın" dedi. Milletimiz, rabbime şükürler olsun ki o gece darbecilere darbe yapmıştır. Milletimiz o akşam tek vücut, yek vücut oldu, aynı bu akşam olduğu gibi. O akşam, demokrasimiz, emniyetimiz, ekonomimiz, çocuklarımızın geleceği sınavdan geçti. Rabbime şükürler olsun, ülkemizi büyüterek bunların hepsinin üstesinden geldik. Hainin planı alt üst oldu. Her şerde bir hayır da vardı, böyle de düşünmek lazım. Eğer bu şerri yaşamasaydık bunlardan asla kurtulamayacaktık. Hain içeride olursa kapı kilit tutmaz, sonuna kadar da bu yapıyla mücadeleye devam edeceğiz, bunun için çok kararlıyız. Son FETÖ'cü kalmayana kadar devletimizde bu mücadeleye devam edeceğiz. Rabbim milletimize böyle bir illet ve zillet bir daha yaşatmasın. 248 şehit 2 bin 193 gazimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad etsin, hala şifa görmemiş olan gazilerimize de şifa versin diyorumö dedi.

FETÖ terör örgütünün 2 yıl önce düzenlediği darbe girişiminin 2'nci yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da geniş katılımlı programlar gerçekleştirildi. Gün boyu düzenlenen etkinliklerin ardından Tren Garı önünde demokrasi yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Akşam saatlerinden itibaren kent meydanı trafiğe kapatılırken, on binlerce kişi de kent meydanında toplandı. Halk otobüslerinin ücretsiz taşıma imkanı sunmasıyla vatandaşlar kent meydanına akın etti. Ardından alana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikle yaptığı konuşma izlendi. Kent meydanında başlatılan demokrasi nöbeti çeşitli etkinliklerle gece saatlerine kadar devam edecek. Ayrıca Suşehri ilçesinde de yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşe ve 15 Temmuz Şehitleri anma etkinliğine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında kent merkezinde on binlerce kişi Demokrasi Nöbeti'ne başladı.

SİVAS'TA ON BİNLERCE KİŞİ DEMOKRASİ NÖBETİNDE BULUŞTU

"15 Temmuz Türk tarihine, Türk demokrasi tarihine, hatta dünya tarihine sizlerin sayesinde altın harflerle yazılmıştır. Hepimizin ecdadının asil kanları ile elde ettiğimiz koruduğumuz bu vatana kimseyi dokundurtmayacağımızın dünyaya ilan edildiği gündür. Bundan 2 yıl önce 15 Temmuz tarihinde kalkışma teşebbüsünde bulundular. Bunlar 30-40 yıldır görüntüleri gayet legal, Müslümanlara, garibanlara hizmet ediyor görüntüsü altında en büyük stratejelerin bile, 'biz bu kadarına akıl erdiremeyiz' dedikleri şekilde ince ince işleyerek devletimizin her kademesine sızmışlar ve bunların iyi niyetli olmadıkları vatana, millete, insanımıza bir hizmet amacıyla buraları ele geçirip bu görüntüyü vermedikleri son 6-7 senedir bazı ortaya çıkarmış oldukları faaliyetleri ile kendilerini belli etmeye başlamışlardı. Artık devletimiz bu işin farkına varmıştı."

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bu ülkenin geleceğine, birliğine, varlığına kast edenlerin yine bu milletin iradesi karşısında yok olup, gideceğini söyledi. PKK, FETÖ ve bütün terör örgütlerinin yok olup gideceğini dile getiren Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır ve bu ülkenin her bir şehri, bu aziz milletin her bir ferdi, canı pahasına bu değerleri koruda ve sonsuza kadar inşallah koruyacak. 15 Temmuz'da 40 yıllık ihaneti planlayanlar, bu asil milletin evlatlarının tanka, topa ve silaha iman dolu göğüsleriyle geleceğini hesap etmediler. 7'sinden 77'sinden, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bir an düşünmeden ihaneti temsil eden hainlere karşı dimdik ayakta, yılmadan yorulmadan duracaklarını hesap etmediler" dedi.

TUNCELİ'DE 7 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı 7 bin kişinin katılımıyla yapılan yürüyüşle başladı. Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 15 Temmuz gazileri Erol sönmez ve Habip Kiraz ile binlerce kişi SGK binası önünden, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Kalabalık yol boyunca terör örgütleri aleyhine sloganlar attı. Anma programında konuşan Vali Sonel, darbe girişimiyle karanlık odaklar ile dış güçlerin maşası olan FETÖ'cülerin amaçlarına ulaşamadığını belirterek, "Büyük Türk miletli 15 Temmuz akşamı hain darbecilere gerekli dersi en iyi şekilde vermiştir. Darbeci hainlere karşı direnerek canını feda edenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kahramanca söylemleri ile Türk halkı 15 Temmuz gecesi hainlere karşı kahramanca direnecek dış güçlerin ve karanlık güçlerin maşası olan hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir" diye konuştu.