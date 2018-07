DHA YURT BÜLTENİ 1

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-

Mısır'ın başta vize vermediğini kaydeden Aref, "Herkes çok yardımcı oldu vize için Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanımız ve eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı çok yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTIM, DOKTORLAR ŞAŞIRDI

Kendisine şu an panzehir verildiğini belirten Aref, Mısır'da da çok zor bulunduğunu ifade etti. Toplam 24 tüp serum verileceğini anlatan Aref, bu serumların da 6 hastaneden toplandığını söyledi. Tedavisinin sürdüğünü ve ölüm tehlikesini atlattığını vurgulayan Aref, "Doktorlar da buna çok şaşırdı. Çünkü normalde 6-7 saat içinde bu zehir öldürüyormuş. Vücudumun bazı bölgelerini hissetmiyorum. Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var. Bir önce iyileşip Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ancak buradan ne zaman çıkacağım belli değil" dedi.

