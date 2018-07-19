DHA YURT BÜLTENİ 1

KKTC AÇIKLARINDA BATAN MÜLTECİ TEKNESİNDEN KURTARILANLAR VE CENAZELER MERSİN'DE ** 19 kişinin cenazesi Sahil Güvenlik feribotları tarafından Mersin'in Taşucu Limanı'na getirildi. ** 6 Cumhuriyet Savcısı limanda hazır bulundu. ** Yaralı olan 1'i çocuk ve 1'i kadın 31 kişi, Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan gemideki Suriyeli mültecilerden sağ kurtarılan ve aralarında yaralılarında bulunduğu 103 kişi ile yaşamını yitiren 19 kişinin cenazesi Sahil Güvenlik feribotları tarafından Mersin'in Taşucu Limanı'na getirildi. Kurtarılanlar burada AFAD, Kızılay ekipleri tarafından karşılandı. Sağlık kontorülenden geçirilen kazazedelere, Türk Kzılayı tarafından hazırlanan yemekler dağıtıldı. Durumu kısmen daha ciddi olan kişiler ise hastaneye sevk edildi. Bu arada Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet Savcısı da limanda hazır bulundu. 31 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan tekneden kurtarılıp, Mersin'in Taşucu Limanı'na getirilen Suriyeli mültecilerinden yaralı olan 1'i çocuk ve 1'i kadın 31 kişi, Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan mültecilerin ise polis gözetiminde tutulduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Liman girişinden görüntü

- Limana girip-çıkanlar

- Geminin gelmesi

- Geminin rıhtıma yanaşması

- Gemiden inenler

- Ambulanslardan görüntü

- Yemek yiyen mülteciler

- Ambulans görüntüleri

- Ambulanstan indirilen yaralılar

- Yaralılar sedye ile götürülmesi Haber - Kamera: Mustafa ERCAN - Mehmet OKUR - Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/MERSİN, (DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ =============================================== Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı ** TAKLA ATAN OTOMOBİL, BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, orta refüje giren otomobil, takla atarak karşı yönden gelen bir otomobilin üzerine düştükten sonra ikiye bölündü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Ankara-Kızılcahamam D-100 Karayolu İğdir köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Kızılcahamam yönüne giden 06 LZ 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjün içine girip taklalar atarak karşı yola geçti. Bu sırada, Kızılcahamam yönünden Ankara istikametine giden Serkan Taşkın yönetimindeki 06 BCZ 503 plakalı otomobilin üzerine düştü ve ardından bariyerle çarparak ikiye bölündü. Kazada, 06 BCZ 503 plakalı araçta bulunan Döndü Taşkın ve 06 LZ 474 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, yaralanan 06 BCZ 503 plakalı araçta bulunan Serkan Taşkın, Nuray Taşkın, Yiğit Efe Mengüç, Neslihan Mengüç, İsmail Ayten ile 06 LZ 474 plakalı araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen ve kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişinin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Bu arada olay yerindeki bir vatandaş ise, kazaya karışan araçlardan etrafa saçılan kıymetli eşya ve paraları bir poşete toplayarak jandarma ekiplerine teslim etti. Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız da kaza yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Öte yandan, 06 BCZ 503 plakalı otomobilde yolculuk eden kişilerin Kızılcahamam ilçesi Uğurlu köyündeki bahçelerini suladıktan sonra Kahramankazan ve Ankara'daki evlerine dönüş yolunda oldukları belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazada 2 ye bölünen otomobilden görüntü

- Yaralılara sağlık ekipleri yardım ederken görüntü

- Sağlık ekiplerinin yaralıları ambulanslara taşırken görüntüsü

- Etrafa saçılan para ve kıymetli eşyaları toplayan vatandaşın jandarmaya götürmesinin görüntüsü

- Kaymakamın bilgi alması

- Detaylar

Haber-Kamera: Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM, (ANKARA) (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================= OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin önünde giden hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Bartın yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Kazım Kaya (62) idaresindeki 78 AB 220 plakalı otomobil, dubalarla tek şeride düşürülmüş yolda önünde giden Kazım Demir idaresindeki 06 JRC 92 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kazım Kaya ve eşi Fatma Kaya (63) yaralandı. Sağlık ekipleri kalbi duran Kazım Kaya'ya kalp masajı yaparak hayata tekrar döndürdü. Hastaneye götürülürken yolda kalbi bir kez daha duran Kazım Kaya yaşamını yitirdi. Fatma Kaya ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hafriyat Kamyonu sürücüsü Kazım Demir, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Polis ve jandarmanın incelemeleri Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================== AKSARAY'DA 3 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI AKSARAY'da trafik lambalarında meydana gelen, 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü koltuğunda sıkışan sürücülerin kurtarma çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da katılarak ekiplere yardımcı oldu. Kaza, saat 22.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik lambalarında bekleyen 06 PUL 64 plakalı TIR'a, arkadan gelen Yusuf Gök (41)yönetimindeki 01 TM 533 plakalı TIR çarptı. Bu TIR'a da Murat Onaran yönetimindeki 78 BZ 690 plakalı TIR çarptı. Üç TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler Yusuf Gök ve Murat Onaran araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada araçlarda sıkışan sürücüleri kurtarmak için itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasına çevredeki vatandaşlar da yardımcı oldu. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonrasında sürücüler sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri detay

- Yaralıların kurtarılması

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Yaralıların hastaneye getirilmesi

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================================== BODRUM'DA ÇIKAN YANGIN, YAZLIK SİTELERİ TEHDİT ETTİ MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye de sıçrayan alevler bahçe mobilyalarını yakarken, evlerini korumak isteyen vatandaşlar ise alevlere bahçe hortumu ve kovalarla müdahale etti. Yangında 5 hektarlık makilik alan zarar görürken, alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yangın, saat 18.30 sıralarında Bitez Mahallesi Damarası mevkiindeki makilik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak önce tarım arazilerine ardından otel ve yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye sıçradı. Alevler bazı sitelerin bahçelerine de sıçrayarak bahçe mobilyalarını yakarken, vatandaşlar hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, bahçesine sıçrayan alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yangında 5 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Ankara'dan tatil için yazlık evine gelen Emekli Diş Doktoru Salim Dündar (64), "Son günlerde Bodrum'da çıkan yangınların büyük bir bölümü yol kenarından ve ihmalden kaynaklanıyor. Yeter artık, insanlar bu kadar sorumsuz olmamalı. Bu kadar insana korku yaratanlar bulunursa tabi mutlaka caydırıcı cezalar verilmeli. Bölgede rüzgar çok olduğu için ekiplerin müdahalesi de çok zor oluyor. Bodrum trafiğinde ise ekiplerin olay yerine gelmesi zaman alıyor" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Alevlere hortumla müdahale eden vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Osmaniye-Adana D400 karayolunun 18'inci kilometresindeki Dağıstan Mahallesi'nde bulunan hurda biriktirme ve işleme sahasında çıktı. Alevler bir anda çevreye yayılırken yangına Osmaniye, Toprakkale, Adana ve Ceyhan'dan gelen itfaiye ekipleri karadan, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip ederken, jandarma ise bölgede güvenlik önlemi aldı. YANGIN GECE SAATLERİNDE DE SÜRDÜ

Hurda geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen gecenin ilerleyen saatlerinde de kontrol altına alınamadı. Gece yarısı yükselen alevler, gökyüzünü aydınlatırken, fabrikadan sık sık patlama sesleri de duyuldu. Yangın nedeniyle D 400 Karayolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Ayrıca yangının çevredeki başka bir fabrikaya sıçramasından endişe duyulurken, söndürme çalışmasına Adana, Hatay ve Kahramanmaraş itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler de destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın bölgesinden yükselen dumanlar

Alevler ve dumanlar, helikopterin su bırakması

Fabrikadan genel görüntü

Hurdaların yangın yerinden iş makineleri ile ayırmaya çalışması

Helikopterden görüntü

İtfaiye merdiveninden yangına müdahale edilmesi

Detay görüntüler Haber - Kamera: İbrahim EMÜL-Alparslan ATEŞ/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA) BOYUT: 73.3 MB SÜRE: 02'19" GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================ SAKARYA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde bsağanak ve ardından yağan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Sakarya ve Söğütlü ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur ve bazı yerlerde dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Söğütlü'de ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Yağış ekili alanlarda zarara yolaçarken, ilçe kısa sürede beyaza büründü. Bir süre etkili olan dolu yağışının ardından yeniden yağmur yağdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dolu yağışından görüntü

Etrafa kaçışanlardan görüntü Haber-Kamera: Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================================== KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Harita Teknisyeni Astsubay Üstçavuş Muhammed Aktuna (28), toprağa verildi. Ankara'da geçtiğimiz hafta arkadaşlarının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Harita Teknisyeni Astsubay Üstçavuş Muhammed Aktuna önceki gün hayatını kaybetti. Harita Genel Komutanlığı'nda görevli Astsubay Üstçavuş Muhammed Aktuna'nın cenazesi, Hamidiye Camii'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Çakallar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Aktuna'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazından görüntü

- Cenazeye katılan aile yakınlarından görüntü

- Cenazenin askeri personelin omuzlarında taşınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================ 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesindeki Hayri Dev, öldü (2)

HAYRİ DEV TOPRAĞA VERİLDİ UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesindeki, Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Hayri Dev; Çameli ilçesinin Gökçeyaka Mahallesi'ndeki Boyalı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın yanı sıra Dev'in çocukları, torunları ve vatandaşlar katıldı. Dev, mezarlıkta ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Türkiye'nin büyük bir sanatçısını kaybettiğini söyleyen Hayri Dev'in oğlu Zafer Dev, "Çok üzgünüz, son anına kadar çalmayı ve söylemeyi hiç bırakmadı. 10 gün önce hastaneye gitmiştik, ölmeden son gecesinde bile torunlarına türkü söyledi. Ben söylemesini istemedim, yorgun olduğunu dinlenmesini söyledim ama beni dinlemedi. Son anına kadar torunlarına türkü söyleyerek vefat etti" dedi. HAYRİ DEV KİMDİR? Hayri Dev, 1933 yılında Çameli ilçesinin Gökçeyaka köyünde doğdu. Yoksul dağ köyünde bir süre çobanlık yaptı. Okula hiç gitmeyen Hayri Dev, okuma- yazmayı okula giden bir arkadaşından öğrendi. Cura denilen 3 telli çalgıyı öğrenip, söylemeye çocukluk yıllarda başladı. Masıt Kırığı denilen dokuz sekizlik mahalli ezgileri çalan ve söyleyen bir usta oldu. 2'si erkek, 3'ü kız 5 çocuğu olan Hayri Dev, ailesinden habersiz elindeki üç telli sazı ve çam düdüğünü hiç bırakmadı. Evlere gidip yarenlik yaptı, düğünlerde insanları eğlendirdi. Ormanda, dağlarda çobanlar için çaldı, söyledi. HAYATI BELGESEL OLDU

1992 yılında hayatını değiştirecek bir olay oldu. Fransız Jerome Cler, İspanya'da duyduğu bir bağlama sesinin büyüsüne kapılarak Türkiye'ye geldi. 1500 metre yükseklikteki Çameli ve Fethiye dağlarında uzunca bir süre bu sesin kaynağını bulmaya çalışırken, yörenin kültürü hakkında 350 sayfalık bir tez hazırladı. Sorbonne Üniversitesi'nin Etimoloji Bölümü'nden doçentlik alması da bu tezle oldu. Cler, Türkiye'ye geldi ve Hayri Dev'i buldu. Dinlediği ses, Dev'in elindeki üç telli saza aitti. Daha sonra 15 kişilik bir Fransız ekibi tekrar köye geldi. Dev'in hayatı 'Ormanlar Arkası' adlı belgesel filmle anlatıldı. Fransız müzikologlar 3 defa ülkelerine konser verdirtmek üzere çağırdılar. Hatta bir Fransız her yıl Dev'den ders almak üzere, Çameli'ne kadar geldi, belgesel çekimler yaptı. Çameli Halk Eğitimi Merkezi'nin oluşturduğu 10 kişilik grup içinde üçtelli cura ve çam düdüğü çaldı. 2004'de Ankara'da, 2005'de İstanbul'da Kültür Bakanlığı'nın yaptığı Halk Oyunları şölenlerine, 2007 İzmir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün davetlisi olarak bu grubu içinde bulundu. Çameli'de düzenlenen festivallerde yerel sanatçı olarak konserler verdi. Hayri Dev bir süre Denizli Belediyesi Konservatuar hocalarına yaptığı müzik hakkında dersler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayri Dev'in oğullarından görüntü

- Vali Hasan Karahan'ın başsağlığı dilemesinden görüntü

- Zafer Dev'in konuşmasından görüntü

- Cenaze namazının kalınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / ÇAMELİ (Denizli), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================= GÖLETTE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ İBRAHİM'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI VAN'ın Muradiye ilçesinde, derede kaybolan İbrahim Tekbaş'ın (12), AFAD ve su altı dalgıç ekiplerinin arama-kurtarma çalışması sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Muradiye ilçesi Bendimahi Çayı üzerindeki Balık Bendi yakınında bulunan Keşişboğan Göleti'nde dün saat 15.00 sıralarında dereye giren Tekbaş'dan uzun süre haber alamayan ailesi AFAD, polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Tekbaş'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Van'dan gelen AFAD ve su altı dalgıçlarının katıldığı çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Gölette yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarında, Tekbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Oğlunun cansız bedenini gören acılı baba Abdurrahman Takbaş'ı, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez teselli etti. Ceset torbasına konulan oğluna son bir kez bakan baba gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Tekbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muradiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden genel görüntü.

-Dalgıçların gölete girmeleri

-Gölette arama yapmaları

-Çocuğun cansız bedeninin çıkarılıp ceset torbasına bırakılması.

-Cesedin taşınması ve ambulansa konulması.

-Çocuğun geriye kalan giysilerinin polis tarafından araca bırakılarak götürülmesi. Haber-Kamera: MURADİYE,(Van)-(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== KILIÇDAROĞLU, TREN FACİASINDA ÖLENLERİN UZUNKÖPRÜ'DEKİ AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın ardından faciaya neden olan trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölen 24 kişinin 12'sinin ailelerinin yaşadığı Uzunköprü'de, ilk ziyaretini ölen Melek Tuna'nın trenin kalkış noktası olan İstasyon yakınında oturan ailesine gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra diğer aileleri de ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. ERGENE NEHRİ'NİN KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ Kılıçdaroğlu, Trakya'da kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri kıyısına indi. Uzunköprü ilçesiyle aynı adı taşıyan tarihi taş köprü Uzunköprü'nün altına inen Kılıçdaroğlu, kirli akan suya baktı. Kılıçdaroğlu, Ergene Nehri'nin bu bölgenin can damarı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kaynağı pırıl pırıl bir su, burada akan su simsiyah. Parlamentoda defalarca araştırma önergesi verdik Ergene'nin temizlenmesi için. Ama maalesef 16 yıldır anı siyah Ergene gerçeği ile karşı karşıyayız. Parlamento yeniden bir görev üstlenir, yeniden bir araştırma komisyonu ile yürütme organını biraz daha sıkıştırır ve bu suyun temizlenmesi için. Eğer bu su temizlenirse bölgeye hayat damarı güçlenerek akacaktır. Yani Ergene bölgede hayat damarı güçlenerek akacak, pirinç tarlaları ve diğer tarım alanları gerçekten de nefes alacak. Herkesin beklediği bu, Trakya'nın beklediği bu, bizim de beklediğimiz bu. Bu güzel ülkede bu nehrin temiz aklaması lazım. Marmara için de, bizim için de, doğa içinde, insanlar içinde. Bütün canlılar için bu nehrin temiz akması gerekiyor." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kılıçdaroğlu Ergene Nehri kıyısında

Kılıçdaroğlu'nun siyah akan suya bakması

Kılıçdaroğlu ve siyah akan nehir

Kılıçdaroğlu ve nehirden detaylar

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun ailelere ziyaretleri

Detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================ FATMA GİRİK'E YILLARDIR KÂBUS YAŞATAN HAYRANI YARGILANMAYA BAŞLADI BODRUM'da yaşayan sinema sanatçısı Fatma Girik'i (74), iddiaya göre, 40 yıldır rahatsız eden Adıyamanlı hayranı Mehmet Alsan'ın (71) yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık Alsan duruşmaya gelmezken, Girik, mahkemede, yıllardır yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Torba Mahallesi'ndeki villasında yaşayan ünlü oyuncu ve İstanbul Şişli Belediyesi eski başkanlarından Fatma Girik, kendisini 40 yıldır adım adım takip eden Adıyamanlı hayranı 6 çocuklu Mehmet Alsan yüzünden büyük sıkıntı yaşadı. İlk kez evinin penceresinden girerek uyurken kendisini izlediği anda fark ettiği Alsan'ın aradan yıllar geçmesine rağmen aşırı ilgisi yüzünden bunalan Girik, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine, Mehmet Alsan hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak Fatma Girik, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gidemeyince ilk duruşma Bodrum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123'üncü maddesine göre 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve TCK'nin 53'üncü maddesi gereğince bazı haklardan mahrum bırakılması istenen tutuksuz sanık Alsan, duruşmaya katılmadı. İfade veren Girik, mahkemede yıllardır yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Hakim Erkan Koşaran'a ifade veren Girik, "Mehmet Alsan isimli şahıs, benim 40 yıldır hayranım. Ara ara hiç beklemediğim anlarda karşıma çıkarak hayranlığını dile getiriyor. Olay günü de ben hastanedeyken odama gelmiş ve bir not bırakmış. O notta 'Keşke seni zamanında sırtıma vurup kaçırsaydım, yapmadığıma pişmanım' ve benzeri rahatsız edici kelimeler kullanıp işi taciz boyutuna taşımıştı. Ben de şikayetçi oldum. Bu aşamada ben de şikayetçiyim, cezalandırılmasını isterim" dedi. Girik'in ifadesinin ardından mahkeme başkanı, evrak işleminin bitmesi sonucu, dosyanın asıl davanın açıldığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne iadesine karar verdi. Yardımcısıyla birlikte geldiği adliyede hayranlarının ilgi odağı olan Fatma Girik, yaşadığı sıkıntılı anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şu sözlerle anlattı:

"Gençtim, İstanbul'da nereye gitsem, çalıştığım yerde, gezdiğim yerlerde, 2- 3 yılda bir karşıma çıkıyor, evimin kapısında elinde çiçeklerle bekliyordu. Allah için bir zararı olmadı ama bazen polis elbisesi giyerek beni takip ediyor, hiç beklemediğim bir anda restorandaki yan masada beni izlerken görüyordum. Bana âşıktı, onlarca mektup yazmıştı. Son olarak 2 yıl önce 10 Kasım 2016'da İstanbul'da ameliyat olduğum hastanede odama girdi. Hemşirelere 'Adıyaman'dan geliyorum. 19 saatlik yoldan geldim. Ne olur göreyim. Eski bir hayranıyım' demiş, yanıma kadar gelmiş. Görür görmez onun olduğunu anladım. Çünkü o gözleri, bakışları unutmam mümkün değil. Yakamı bırakmayan bu tacizci hakkında avukatımla dava açtık. Bana yıldırdır kâbus yaşatan kişi. Hem acıyorum hem ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün ifademi verdim, yaşadıklarımı tekrar anlattım. Artık gerisini avukatıma bırakıyorum." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatma Girik'in açıklamaları

- Fatma Girik yürürken Haber-Kamera: Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================ KAÇAK MOTOSİKLETLİNİN YAKINLARI İLE POLİS ARASINDA ARBEDE: 3'Ü POLİS 4 YARALI BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu oturduğu sokakta sıkıştırıldı. Sürücüyü teslim etmek istemeyen yakınları ile polis arasında arbede çıktı. 1 polis arbedede, 2 polis de tekrar kaçmak isteyen sürücünün motosikletiyle çarpması sonucu yaralandı. Sürücü ve bir yakını gözaltına alınırken, polise saldıran ağabeyi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi mevkiinde uygulama yaparken Mücahit G.'nin kullandığı plakasız motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçmaya başladı. Motosikletli narkotik ekipleri, sürücüyü yakalamak için takip etti. Kaçan motosikletli, oturduğu sokakta sıkıştırıldı. POLİS SALDIRGANI BACAĞINDAN VURDU Motosiklet sürücüsü Mücahit G.'nin yardım çığlıkları üzerine sokakta toplanan yakınları, polise tepki gösterdi. Bölgeye takviye Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. 50-60 kişilik grup ile polis arasında gerginlik çıktı. Mücahit G.'yi polise teslim etmek istemeyen ağabeyi Erol G. bıçakla, yakını Hanefi A. ise sopayla polislere saldırdı. Polis, çıkan arbedede Erol G.'yi bacağına tabanca ile bir el ateş ederek, Hanefi A.'yı da yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

KAÇARKEN 2 POLİSE ÇARPTI Bu sırada Mücahit G., tekrar motosikletine binerek kaçmak istedi. Mücahit G., kendisine engel olmaya çalışan 2 polis memuruna motosikletiyle çarparak yaralanmalarına yol açtı. Yaralı 3 polis ile bacağından vurulan Erol G., çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polislere çarpınca yere düşerek yakalanan Mücahit G. ile yakını Hanefi A. ise gözaltına alındı. Polis, sokakta önlem alarak öfkeli kalabalığı sakinleştirirken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Yerdeki motosiklet

-Polis ve çevredeki kalabalıktan detay

-Ambulans Süre: 1.01 Boyut: 114 MB Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== KONYA'DA KALDIRIMDA ERKEK CESEDİ BULUNDU KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde kaldırımda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanında şırınga bulundu. Polis, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölüm ihtimalini değerlendiriyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Bezmiâlem Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaldırımdaki kişinin öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemede, cesedin üzerinden kimlik kartı çıkmadı. Cesedin yanında şırınga bulan polis, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölüm ihtimalini değerlendiriyor. Ceset, otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cesetten detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= ÜST GEÇİTTEN ATLAYAN GENÇ YARALANDI ADIYAMAN'da, bunalıma giren 17 yaşındaki genç, üst geçitten atladı. Yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı Olay, öğleden sonra Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarında bulunan üst geçitten kendisini sarkıtan genci görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, bulvarı ulaşıma kapatarak Kadir Ş.'yi (17) ikna etmek istedi. Sağlık görevlileri de atlama ihtimaline karşı Kadir Ş.'nin bulunduğu bölgeye hasta taşımakta kullanılan branda sedyeyi açarak beklemeye başladı. Polislerin ikna etmeye çalıştığı genç bir anda kendisini aşağı bıraktı. Sağlık görevlilerinin açtığı brandadan sekerek yere düşerek yaralanan Kadir Ş., hazır bekletilen ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- H.Ş'nin üst geçitten kendini sarkıtması

- Sağlık görevlileri H.Ş'ye müdahale etmesi

- H.Ş., ambulansla götürülmesi

- Yol yaya ve araç trafiğine kapatılması

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================ OTOMOBİL İÇİNDE UYUŞTURUCU SATIŞINA SUÇÜSTÜ: 2 GÖZALTI BOLU'da, park halindeki otomobil içinde uyuşturucu satışı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan B.Ö.Ö. ve N.Y.E. adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Bolu'da sattıkları yönünde bilgiye ulaştı. Araştırma yapan ekipler, şüphelilerin B.Ö.Ö. ve N.Y.E. olduğunu tespit etti. Şüphelileri takibe alan polis, park halindeki otomobilin içinde uyuşturucu satışı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerine yapılan aramada 1 adet hassas terazi ile 18 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin aldiyeye getirilmesi

-Detaylar

-Uyuşturucunun fotoğrafı

Dosya adı: bluyusturucu/Süre: 00.39-Boyut: 79 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================ UKRAYNA'DA YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ, MERSİN'DE TUTUKLANDI MİT Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'üst düzey yöneticisi' olduğu iddiasıyla Ukrayna'da yakalanarak Mersin'de getirilip sorgulanan Salih Zeki Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ukrayna'da yakalanarak Mersin'e getirilen, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Salih Zeki Yiğit, daha sonra adliyeye getirildi. Adliyeye girerken basın mensuplarının, 'Ukrayna'dan neden dönmediniz?' sorusunu, "İşkence var dediler" şeklinde yanıtlayan Yiğit, FETÖ'nün il imamı olduğu iddiasını yalanlayarak, polise verdiği ifadesinin sorulması üzerine ise, "Sağ olsunlar güzel davrandılar, ne yaptıysak söyledik. Devletimiz için ne faydalıysa onu verdik" dedi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliye binasından genel görüntü

Adliye önünden görüntü

Zanlının adliyeye getirilmesi

Zanlının bina içine girmesi Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) (BOYUT: 120 MB) (SÜRE: 01.06 DK) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= SU KUYUSUNA DÜŞEN İNEK BOĞULARAK TELEF OLDU KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bahçede bulunan su kuyusuna düşen inek boğularak telef oldu. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yavuz Sokak'ta oturan Salih Arı'ya inek arsada otlarken su kuyusunun içine düştü. Su dolu kuyuya düşen ineği görenler, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, su kuyusundaki ineği vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İneğin boğulduğu belirlendi. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Selami Tarakçı, "Ahırdaki ineğin ipi çözülmüş. Bahçedeki 6 metrelik kuyuya ön ayaklarından düşmüş ve boğulmuş. Biz geldiğimizde hayvan sudaydı. Yapacak bir şey yoktu. İtfaiyemiz müdahale edip hayvanı çıkarttı ama hayvan ölmüştü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İneğin kuyu içerisinde görüntüsü

-İneğin kuyudan çıkarılması

-İtfaiyenin çalışması

-Muhtarla röp.

-Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================== 'TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞİ' YARIŞMASI SONUÇLANDI MUĞLA'nın Ortaca İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin en iyi işi' yarışmasını Efe Tanay kazandı. Ortaca Belediyesi tarafından bölgenin tanıtımı için 'Türkiye'nin en iyi işi' adlı fotoğraf ve video yarışması sonuçlandı. Rusya, İspanya, Kazakistan, Bolivya, Güney Kore, Kanada, Slovakya gibi toplam 27 ülkeden 8 bin 235 kişinin fotoğraf ve videolarıyla başvurduğu yarışmayı kazanan 32 yaşındaki Efe Tanay 30 bin lira ödülün de sahibi oldu. Proje kapsamında bölgenin yüzü olan Efe Tanay, profesyonel turist olarak 1-31 Ağustos tarihleri arasında 1 ay boyunca Dalyan ve Sarıgerme bölgesini gezerek fotoğraf ve video çekecek. Tanay, tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını www.bestjobinturkey.com sitesinde ve projenin Instagram, Facebook ve Youtube hesaplarında paylaşacak.

Projenin bir tanıtım aracı olduğunu söyleyen Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, "Efe Tanay 1-31 Ağustos tarihleri arasında Turizm destinasyonunu gezerek bölgemizin tanıtımını yapacak. 27 ülkeden 8 bin 235 başvuru yapıldı. Başvurular projeyi hazırlayan reklam ajansı tarafından 50 kişiye indirildi. Daha sonra 9 kişiden oluşturulan bir jüri tarafından seçilen Efe Tanay bu projeye katılmaya hak kazandı" dedi. Belediye adına projeyi hazırlayan Fatih Akaslan ise, "Dünya'da destinasyon pazarlaması için artık farklı yollar deneniyor. 'Türkiye'nin en iyi işi' projemizin yurtdışı kaynaklı bir örneği var ve biz bunu Türkiye'de uyguladık. Kazanan şanslı kişinin tüm konaklama ve yeme-içme masrafları karşılanacak" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başkanın kazananı açıklamasından görüntü

- Belediye başkanının konuşması

- Fatih Akaslan ile röp.

- Kazanan video

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamer: Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===============================================

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI ORHAN OKULU'YA COŞKULU KARŞILAMA 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Orhan Okulu, Antalya'da coşkuyla karşılandı. Hemşerilerinin yoğun ilgi gösterdiği Okulu, "Hedefim üç yıl üst üste altın kemeri alarak Antalya'ya ilki yaşatmak" dedi. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, Döşemealtı ilçesi girişinde vatandaşların oluşturduğu araç konvoyuyla karşılandı. Karsılama törenine CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer ile Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek de katıldı. Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç ile cipte vatandaşları selamlayan başpehlivan Orhan Okulu, uzun araç korteji eşliğinde ilçe meydanına geldi. Meydanda düzenlenen törende Okulu'ya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okulu, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla öz çekim yaptı. Üzerinde Türk bayrağı çizilen koyun dualarla kurban edildi. 'HEDEFİM ANTALYA'YA İLKİ YAŞATMAK' Antalya'daki güreşseverlere altın kemer heyecanı yaşatan ve er meydanında 'geri vitesi olmayan pehlivan' olarak anılan Orhan Okulu'yu, karşılayanlar arasında dedesi, annesi, babası ve çocukları da yer aldı. Törene Okulu'nun yanı sıra Kırkpınar'da Döşemealtı Belediyesi adına güreşen pehlivanlar da katıldı. Burada konuşan başpehlivan Orhan Okulu, kendisini karşılayıp, sevgi gösterenlere teşekkür etti. Kendisine destek olan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e de teşekkürlerini ileten Okulu, "Hedefim üç yıl üst üste altın kemeri alarak Antalya'ya ilki yaşatmak. Pehlivan arkadaşlarımla iyi hazırlandık, inanıyorduk. Kemeri almaya gittik. Hedefimiz 3 yıl üst üste altın kemeri alarak Antalya'ya getirmek ve Antalya halkına hediye etmek istiyorum" dedi.