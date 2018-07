DHA YURT BÜLTENİ - 1

Tekirdağ il merkezinde şimşeklerin çakmasının ardından sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkilerken, ana arterlerde ulaşımı etkiledi. Bazı yolların göle dönerken, merkez Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarındaki biriken su nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Ruhan YALÇIN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın

VALİ KARALOĞLU: YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya OSB'deki dekorasyon ve izolasyon ürünleri fabrikasında çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınabildi. Antalya Valisi ve Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri Başkanı Münir Karaloğlu, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

"Sebebi; incelemeler, araştırmalar tamamlandıktan sonra tam olarak anlaşılacak ama her şeyden önce hepimize, öncelikle tesisin sahibi olmak üzere bütün sanayicilerimize geçmiş olsun. Yanan fabrika Kar-Yapı, yapı dekoratif izolasyon malzemesi üreten bir fabrika. Antalya OSB'nin de en büyük fabrikalarından biriydi. 225 işçimizin çalıştığı önemli tesislerimizden biri. Üzüntümüz büyük. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama bir tesellimiz var; can kaybımız yok. Hafif bir dumandan etkilenme şeklinde ayakta tedavi olan işçilerimiz var. Burada can kaybı da olabilirdi çünkü büyük bir fabrika. İçeride kimyasal malzemelerin olduğu bir fabrikaydı. Ama Antalya Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Dairesi 42 araçla, 125 personelle buradaydı. Yine Orman Genel Müdürlüğü'müzün 7 arazözü ve 2 helikopteri ve 1 uçağıyla da yangına müdahale ettik. Şu anda yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları yapılıyor."