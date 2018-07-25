DHA YURT BÜLTENİ 1

MALKARA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kamyonetle, hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza; Malkara-Edirne'nin Keşan ilçesi karayolu üzerindeki Küçükhıdır Mahallesi yakınlarında dün öğleden sonra meydana geldi. Yaşar Kırglangıç'ın(58) kullandığı 59 AU 238 plakalı sabun yüklü kamyonet iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp geçtiği karşı şeritte Ayhan Cengiz(36) yönetimindeki 59 EV 036 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet ikiye ayrılırken, kasasındaki sabunlar da yola saçıldı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan Cengiz, olay yerinde ölürken, kamyonet sürücüsü Yaşar Kırlangıç ile yanında bulunan Nurullah Şahin(17) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin kaza yerine gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırılması

-Kaza yapan araçlardan detay

-Kamyonun karşı şeride geçtiğini gösteren izler

-Kaza yerinde ekiplerin çalışması

-Yola saçılan sabunlardan detay

-Kamyonetin ticari aracın üstünde durması

-Kaza yerinden detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İŞÇİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 12 YARALI KAHRAMANMARAŞ'ta, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 11 DY 329 plakalı otomobil ile fabrika işçilerini taşıyan 46 S 1449 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Minibüs ise çarpışmanın etkisiyle önce refüjdeki ağacı sonra da elektrik direğini devirip yan yattı. Minibüste bulunan 11 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 12 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan otomobil

- Yaralılara müdahale edilmesi

- Yaralıların taşınması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KAMYONET ARIZA ŞERİDİNDE DURAN ARAÇLARA ÇARPTI:4 YARALI TEM Otoyolu Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde arıza şeridinde duran kamyonet ve jandarma devriye aracına kontrolden çıkan bir kamyonet çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM otoyolu Akyazı ilçe geçişinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul'a gitmekte olan Kemal Gümüşsoy idaresinde ki 46 F 2365 plakalı kamyonetin lastiği patlayınca arıza şeridine çekti. Kamyonet sürücüsü Kemal Gümüşsoy bu sırada yoldan geçen bir jandarma devriye aracını durdurarak yardım istedi. Jandarma devriye aracı da yol kenarında durarak lastiği patlayan kamyonet sürücüsüne yardım etmeye başladı.

Bu sırada aynı istikamette gitmekte olan Namık Kemal İlbars idaresinde ki 35 KF 0630 kamyonet arıza şeridinde duran kamyonet ile jandarma aracına çarptı. Kazada Bursa iline panayırlarda çalışmak için giden ve kamyonetin arkasında yolculuk yapan Nazar Karakoyun, Naza Gümüşsoy, Burcu Gümüşsoy ve Burçin Gümüşsoy yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan araçlar

İki yolcu ile röp.

Yol kenarında bekleyenler Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / AKYAZI(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ HAMİLE KADINI TAŞIYAN AMBULANS OTOMOBİL VE MİNİBÜSE ÇARPTI: 3 YARALI YOZGAT'ta, hamile kadını hastaneye götüren ambulans, önce kavşakta bekleyen otomobile ardından minibüse çarptı. Minibüste bulunan 3 kişi yaralanırken, hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Esentepe mevkii Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Çekerek ilçesinden Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine hamile kadını götüren ambulans, kavşakta bekleyen Adem Yücesoy'un yönetimindeki, BL 694 CO plakalı otomobile çarptı. Ambulans, daha sonra Cemal Durak yönetimindeki 38 YD 212 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada, minibüste bulunan, Burcu Durak, Fatma Nur Durak ve Alev Durak yaralandı. Yaralılar ve ambulansta bulunan hamile kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansta bulunan hamile kadın kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, ambulansın otomobile ve minibüse çapma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası kaza anı

-Kaza sonrası olay yerinden detay görüntüler

-Ambulansın çarptığı otomobil ve minibüsün sürücülerinin konuşmaları Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BARAJ GÖLÜNE DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Nehri üzerindeki Kargı HES Baraj Gölü'ne düşen Arda Çiçek (10) kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Olay, Osmancık ilçesi Karaçay köyünde DÜN saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Arda Çiçek, ailesi ile birlikte gezmek için Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kargı HES Baraj Gölü'ne geldi. Arda, burada baraj yapılmadan önce ırmak üzerine köylüler tarafından yapılan beton bent üzerinde oturmaya başladı. Bu sırada dengesini yitiren çocuk suya düştü. Bölgede bulunan bir çoban, çocuğun düştüğünü görüp hemen yakınlarına haber verdi. Arda'nın ailesi, jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Ekiplerden detay

-Ailesinden detay

-Detaylar Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY / OSMANCIK(Çorum),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İZMİR'DE TEK KATLI EV, ÇIKAN YANGINDA HARABEYE DÖNDÜ İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir evde çıkan yangında, piknik tüpü büyük bir gürültüyle patlarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Ergene Mahallesi 461/1 Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Ali Sarı'ya ait olduğu öğrenilen evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevlerin arasında kalan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sesini duyan çevredekiler evlerinden çıktıklarında alevleri görerek durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan evden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ AYDIN'DA ZEYTİNLİK ALAN YANDI AYDIN'ın Söke ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zeytin ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Argavlı Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede zeytin ağaçlarına sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopterin de sevk edildiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda söndürdü. Çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü yangında vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin hortumunun patlamasından dolayı yangının yayıldığını ve ekiplerin bölgeye geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /SÖKE(Aydın),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ÇANKIRI'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ ÇANKIRI'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına bazı ağaçları kökünden söktü.

Çankırı'da bür süre etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahalle ve sokaklarda fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlardan kopan dallar ise yollara saçıldı. Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaçlar ise kökünden söküldü. Bazı işyerlerinin de tabelaları zarar gördü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yollara devrilen ağaç dalları, trafikte kısa süreli aksamaların yaşanmasına neden oldu. Devrilen ağaçlar Çankırı Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yaşanan olumsuz durumda can kaybı yaşanmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen ağaçların görüntüsü

-Detaylar Haber-Kamera: Ramazan SARICA /ÇANKIRI,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SARAY'DA YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Saray'da sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı.

Yağış özellikle Çukuryurt Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Su birikintileri nedeniyle hem yayalar, hem de sürücüler zor anlar yaşadı. Mahallede ekili alanlarda sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinden Eser Değirmenci, son 18 yıldır her şiddetli yağışta aynı sorunla karşı karşıya geldiklerini söyledi. Ahmet Duygu ise rögar kapaklarının yukarıda kalmasından dolayı yağmur sularının biriktiğini belirterek, belediyeden soruna çözüm bulmasını istedi.

Öte yandan belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, vatandaşları ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sular altında kalan alanlar

-Vatandaşların biriken suda yürümesi

-Yağmurun etkilediği tarım alanları

-Evler genel görüntü

-Fatma Çayıraltı röp.

-Eser Değirmenci röp.

-Ahmet Duygu röp.

-Detaylar Haber-Kamera: Şenol AKSOY /SARAY(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ MARKETİ SİLAH ZORUYLA SOYDU SİVAS'ta bir market zincirinin şubesine silahla giren şüpheli Bahattin K. kasadan 630 lirayı alarak kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Bahattin K. isimli şüpheli, markete girerek iki kutu peynir alıp parasını ödedikten sonra çıktı. Bir süre sonra tekrar markete gelen şahıs ürünleri iade etmek istediğini söyledi ve marketin kasa görevlisi işlemini gerçekleştirdi. İadeden sonra iki adet meşrubat alan Bahattin K. tekrar kasaya gelip parasını ödedi. Kasa görevlisi Eda T. para üstünü vermek için kasayı açtığında Bahattin K. elini kasaya uzatarak içindeki 630 lirayı aldı. Markette bulunan diğer görevli Ali G. ise olayı görerek müdahale etmek istediği sırada Bahattin K. üzerinde bulunan tabancayı çıkararak çalışanların kendisine müdahale etmesini engelledi. Bahattin K. daha sonra marketin kapısının önünde bulunan otomobiline binerek uzaklaştı. Market çalışanlarının durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme yaptı. Polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra kimliğini tespit ettiği şüpheli Bahattin K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin marketteki incelemeleri

-Market çalışanlarının görüntüleri Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ EŞEĞE SOPA İLE İŞKENCE YAPAN ÇOBAN JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI KARS'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlatırken iki eşeğin başına bez geçirip elindeki kalın sopa ile defalarca vuran V.Ç. jandanma tarafından yakalandı. Bin 250 lira idari para cezası uygulanan çoban serbest bırakıldı.

Arpaçay yaylasında büyükbaş hayvan otlatan çoban V.Ç, yüklerini taşıyan iki eşeğin başına ceketini sarıp elindeki kalın sopa ile boyun kısmına tüm gücüyle vurmaya başladı. Eşek aldığı her darbede yere düşerken kahkaharla gülüp, her kalkışında bir kez daha vurdu. Onun işkence anının cep telefonu ile görüntüleyen arkadaşı videoyu sosyal medyada paylaştı. Bir anda büyük tepki çeken görüntüler üzerine Kars Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve Arpaçay ilçesine bağlı 54 yaylada işkenceci çobanı aramaya başladı. Jandarma kısa sürede V.Ç'yi yakaladı ve gözaltına aldı.

Karakoldaki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılan V.Ç'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri taraından, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçundan hayvan başına 625 lira olmak üzere toplam bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eşeğin kafasına ceketini bağlayarak sopa ile vurması (cep telefonu görüntüsü)

-Eşeğin yere düşmesi (cep telefonu görüntüsü)

-Eşeğin kafasındaki ceketi çıkarması (cep telefonu görüntüsü) Haber-Kamera: ARPAÇAY(Kars),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TAVUK ÇALMAK İSTEYEN KİŞİYİ SANDALYEYLE KOVALADI AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bahçesindeki tavukları çalmaya kalkan hırsızı fark eden ev sahibi, balkondan sandalye atarak kovaladı. Hırsızlık girişimi güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Olay, geçen 11 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında Ata Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Evinin bahçesinde beslediği tavukların kümesinden sesler geldiğini duyan B.Ç. balkona çıktı. O sırada kümesten tavuk çalmaya çalışan hırsız, ev sahibini fark edince kaçmaya başladı. B.Ç., hırsız kaçarken arkasından sandalye fırlatarak kovaladı. Daha sonra ise polise bahçesine hırsız girdiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık zanlısının aynı mahallede yaşayan Ş.İ. olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan Ş.İ, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Bu arada, ev sahibinin Ş.İ.'yi kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zanlının evin bahçe kapısından içeri girerek kümese yöneldiği, bu sırada durumu fark eden ev sahibinin 2. kattan sandalye fırlattığı görülüyor. Sandalyeden son anda kurtulan Ş.İ.'nin olay yerinden koşarak kaçması da görüntülerde yer alıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

- Ev sahibinin sandalye atarak hırsızı kovalaması Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ LİMANDAN KAÇAN ANGUS, KENTİ BİRBİRİNE KATTI HATAY'da, İskenderun Limanı'na gelen gemiden indirilirken kaçan angus, kent merkezini birbirine kattı. Çarptığı bir çocuğu yaralayan, bazı araçlara da hasar veren angus, uyuşturucu iğne vurularak yakalandı.

İskenderun Limanı'nda gemiden indirilişi sırasında kaçan angus, ilçe merkezine girdi. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerden kaçan angus, bazı araçlara zarar verirken, çarptığı bir çocuğu da hafif yaraladı. İhbar üzerine İskenderun Belediyesi ekipleri, angusun peşine düştü. Görevliler, ara sokakta sıkıştırdıkları angusa tüfekle defalarca uyuşturucu iğne attı. Önce sendeleyen, daha sonra yeniden kaçmaya başlayan angus tekrar ana caddeye çıktı. Kentin en işlek caddelerinden Şehit Pamir Caddesi'nde insanların ve araçların arasında koşmaya başlayan angus, bir otomobile de çarpıp, büyük çaplı zarar verdikten sonra bir kez daha uyuşturucu iğneyle vurulup yakalandı. Angus, görevliler tarafından iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak tekrar limana götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Angusun inşaat alanında görüntüsü

- Etrafındaki kalabalık

- Belediye görevlisinin angusu etkisiz hale getirmeye çalışması

- Angusun kent içinde genel görüntüleri

- Angusu yakalama çalışmasından görüntüsü

- Angusun duran araca çarpması

- Angusun etkisiz hale getirilmesi

- Çevredeki vatandaşlar

- Kepçe ile olay yerinden götürülmesi Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ /İSKENDERUN(Hatay),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BURHANİYE'DE 'ORGANİK' PAZAR AÇILDI BALIKESİR?in Burhaniye ilçesi kırsal Kırtık Mahallesi?nde, 10 yıl önce başlatılan organik üretimden verim alınması üzerine, ilçe belediyesi tarafından üreticiler için kurulan organik pazar hizmete girdi.

Burhaniye?ye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesi?nde 43 çiftçinin katılımıyla başlatılan organik üretimden olumlu sonuçlar alınması üzerine ilçe belediyesi tarafından üreticiler için organik pazar kuruldu. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlere ürünler gönderen üreticiler, yaz sezonu boyunca açılan organik pazarda ürünlerini satacak. Organik Zeytinyağı Fabrikası kurmaya başladıklarını söyleyen Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara, organik zeytinyağının hasat sezonunda piyasada olacağını belirtti.

SERTİFİKALI ZEYTİNYAĞI ÜRETECEKLER

Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği üyeleri tarafından açılan organik pazarın büyük ilgi gördüğünü ifade eden Fikret Kara, üreticilerin mağdur olmaması ve ürünlerini en sağlıklı şekilde vatandaşlar ile buluşturmasını istediklerini söyledi. Kara konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pazarımıza daha çok müşterinin gelmesini bekliyoruz. Burada üreticilerimizin mağdur olmaması için de insanların organik tarıma duyarlı olmasını istiyoruz. Bu sene, sezonun başında ilk organik zeytinyağımızı da sıkacağız. Balıkesir bölgesinde ilk olarak sertifikalı yağımızı piyasaya sunacağız. Bu konuda emeği geçen destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Pazarda tezgah açan üreticilerden İsmail Deniz, çeşitlerinin çok olduğunu söyledi. Deniz, bol müşteri beklediklerini ifade ederken, pazarın ilk müşterilerinden Şenol Gökaslan ise böyle bir pazar yerinin kurulmasından mutlu olduklarını ifade etti. Gökaslan, "Bu ürünlerde tat ve lezzet var. Tabi ki fiyatlarda da fark ediyor organik olunca. Diğerlerinin kabuğu kalın oluyor. Lezzet bakımından da ayrılığı var" dedi.