DHA YURT BÜLTENİ 1

Anne Büşra Kolcu, ameliyat sonrası fenalaşan kızının boğazında gazlı bez bulduklarını ifade ederek, "Kızım ameliyatı oldu. 3 gün sonra Beria hiçbir şey yememeye başladı, her aldığı yudumu kusmaya başladı. Dili büyüdü, konuşmuyordu, hiçbir şey yemiyordu. Sonrasında mide ilacını yaptılar, mide ilacından sonra da ben tekrar tetkikler yapılmasını istedim. Sonra doktor, Beria'nın bu olayı çok abarttığını, biraz sakinleşmesi gerektiğini söyledi ve bizi gece saat 00.00'da taburcu etti. Saat gece 01.00'da evimize geldik, Beria uyudu. Sabah uyandığımızda Beria mosmor bir halde, nefes alamıyordu. Babasının yaptığı müdahalelerden sonra, boğazında küçük dilinin yanında beyaz bir parça gördü. Parçayı çekip çıkardığında 15 santimetre uzunluğunda bir sargı bezi olduğunu gördük. Bunun üzerine, doktor ve hastaneyi aradık. Bizimle birçok konuda dalga geçer gibi konuştular. 'Dışkı yoluyla atabileceğini, ameliyatta unutulmuş, ramazan kafası oruç tutuyorlarmış, gibi şeyler söylendi" dedi.

Şüphelilerin çeşitli zamanlarda birlikte gasp olaylarına karıştığı öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA'DA ESKİ EŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA'da, eski eşinin erkek arkadaşı Y.A.'yı (33) tabanca ile ateş ederek yaralayan O.K. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Önceki gün sabaha karşı merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerine doğru evine giden Y.A., kimliği belirsiz kişi tarafından karnından tabancayla vuruldu. Y.A., ihbar üzerine gelen 12 Acil Servis ekibi tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Y.A.'yı, kız arkadaşının eski eşi O.K.'nın vurduğunu belirledi. O.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgusunda O.K., Y.A.'yı kıskançlık yüzünden vurduğunu söyledi. O.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.