DHA YURT BÜLTENİ 1

1)FETÖ ŞÜPHELİLERİNİ TAŞIYAN TEKNE BATTI: 6 ÖLÜ, 1 KAYIP BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan adalarına kamaya çalışan FETÖ şüphelileri ve ailelerini taşıyan tekne battı. Olayda 3’ü çocuk, 2’si kadın, 6 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise sağ kurtarıldı. Kayıp olan 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüphelileri ve ailelerini taşıyan fiber tekne, dün saat 23.30 sıralarında Cunda ve Maden adaları arasındaki bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 kişiyi sağ olarak kurtardı. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarından 3’ü çocuk, 2’si kadın, toplam 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR AYVALIK (Balıkesir), (DHA) ====================================================

2)ŞEHİT İŞÇİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI IĞDIR'ın Korhan Yaylası yolu Kadı tepe mevkiinde İl Özel İdaresine ait pikabın teröristlerin yola döşediği mayına basması ile patlaması ve ardından açılan ateş sonucu şehit olan kepçe operatörü Nurettin Karadeniz için cenaze töreni düzenlendi. İl Özel İdaresi ek binasında yapılan cenaze törenine Vali Vekili Kemal Duru, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, İl Genel Meclis Başkanı Kurban Oluz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, MHP İl Başkanı Ersoy İçer ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından şehit işçi için dua edildi.

Törende konuşma yapan Vali Vekili Kemal Duru, "Bugün bir sivil kahramanımızı ebediyete uğurlamak için toplandık. Bu memleketin kahramanları bitmez elhamdülillah. Başkasının çocukları anasız babasız kalmasın diye kendi çocuklarını öksüz yetim bırakan insanlara 'kahraman' denir. Bunun askeri, polisi, sivili olmaz. Hepsi bizim için bir kahramandır. Bugün de ilimiz Ağrı Dağı, Korhan Yaylasındaki su arızasını gidermek için yola çıkan üç kahramanımız vardı. Hain bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen mayına basılması ve akabinde uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu kahramanımız operatörümüz Nurettin Karadeniz bu devletin bekası için şehit olmuştur. Devletimiz güçlüdür. Mücadelemiz sürecektir" diye konuştu. İl Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat Akkuş ise şunları söyledi: "Arkadaşımız Nurettin Karadeniz her zaman olduğu gibi bu sabahta arkadaşlarıyla kırsalda yaşayan vatandaşların sorunlarını çözmek için yola koyuldu. Maalesef kalleş hain terör örgütü tarafından sırtından vurularak şehit edildi. Asker ve polisimizin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen bu hain terör örgütü arkadaşımızı katlettiler. Acımız büyük. Hain terör örgütü belki bu saldırı ile bir iş yaptığını düşünüyordur. Ama biz bu olayın ardından yılmadan görevimiz daha istekle, şevkle yapacağız. Ama onlar amaçlarına ulaşamayacaktır." Terör saldırısını yaşayan TIR şoförü Murtaza Polat da, "Meşeye yaklaşınca mayın patlaması oldu. Ölen arkadaşım önümüzdeki pikaptaydı. Arkadaşım da ben de indim. Nurettin'e 'bir şeyin var mı?' diye seslendim, eliyle 'yok' diye işaret etti. O anda yukarıdan meşeden silahla ateş edilmeye başlandı. Nurettin de ben de koşmaya başladım. Sırtından vuruldu herhalde, bana da ateş ettiler. Kayalıkların arkasına geçerek saklanıp kaçtım. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum" dedi.Nurettin Karadeniz'in cenazesi memleketi Kars'ın Selim ilçesine gönderildi. Karadeniz bugün öğlen namazında Selim'e bağlı Oluklu köyünde toprağa verilecek. Kepçe ve TIR ise olay yerinden İl Özel İdare araç garajına çekildi.

Görüntü Dökümü

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Şehidin fotoğrafı

Şehidin naaşının taşınması

Cenaze töreni

TIR şoförü Murtaza Polat'ın röportajı

Saldırıya uğrayan iş makinesinden detaylar

Genel ve detay Haber-Kamera: SUAT DENİZ / IĞDIR (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================================================== Yol emniyeti alan polislere otomobil çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (EK)

3)YARALI POLİS ANKARA'YA SEVK EDİLDİ Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde saat 15.00 sıralarında, Satılmış Ağaoğlu (53) yönetimindeki 18 KZ 841 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan ve Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Mehmet Akif Yıldırım (27), buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aynı kazada şehit olan polis memuru Harun Şahin'in (20) cenazesi, incelemelerin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Görüntü Dökümü

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Şehidin fotoğrafları HABER: ÇANKIRI (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================== 4)İHA İLE TESPİT EDİLEN 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ŞIRNAK Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na akşam saatlerinde taciz ateşi açan ve Cudi Dağı bölgesine kaçan 2 terörist, Üçkiraz köyü kırsalında İHA ile tespit edildikten sonra yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Şırnak Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz, merkez ilçe sınırları içerisinde konuşlu Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığına, 28 Temmuz 2018 günü saat 17.50 sıralarında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz girişiminde bulunulmuş, kaçan bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatılmıştır. Cudi Dağı, Üçkiraz köyü kırsalında İHA tarafından tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, düzenlenen yakın hava desteği ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. Görüntü Dökümü

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-Hava harekatı ve bombalama

Haber-Kamera: ŞIRNAK, (DHA) ================================================= 5)İZMİR'DE KORKUTAN YANIK KOKUSU İZMİR'in Çiğli ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle otluk ve bataklık alanda çıkan, ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yanan otların kokusu rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde tüm şehre yayıldı. Koku, olası bir orman yangının akıllara getirirken şehirde korku yarattı. Yangın, dün gündüz saatlerinde İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarındaki otluk ve bataklık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, akşam saatlerinde başlayan rüzgar da yanmış otların kokusunu şehir merkezine taşıdı. Şehrin bir çok ilçesinde hissedilen koku, olası bir orman yangınını akıllara getirerek vatandaşlarda korku yarattı.

Kokudan rahatsız olduklarını söyleyen restoran işletmecisi Ahmet Akalan (45), "Saatlerdir bu yangın kokusu devam ediyor. Bütün çevre kokuyor. Biz burada işletmeciyiz ve müşterilerimizin hepsi rahatsız. Koku nerden geliyor, nasıl oluyor biz bir türlü anlam veremedik. Bu konuda kime nasıl başvuracağız bunu da bilemiyoruz. Kime sorsak yetkilileri arayın diyor. Yetkililer buna bir el atarsa gerçekten çok memnun kalacağız. Şuan bile koku devam ediyor. Biz esnaf olarak mağdur olduk" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şehrin genel görüntüsü

- Esnaf Ahmet Akalan ile röp. Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========================================== 6)TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 15 YARALI BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Kübra Alıç (15) hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 79 DP 811 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kimsenin yara alamadığı kazada sürücü, aracını yoldan çektirmek için olay yerine çekici çağırdı. Kaza yerine gelen 14 KP 111 plakalı çekici, kaza yapan hafif ticari aracı çektiği sırada aynı yönde seyir halinde olan 77 BS 254 plakalı hafif ticari araç, 34 JV 9630 plakalı otomobil, 06 GAN 77 plakalı otomobil ve 41 AAY 102 plakalı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak hafif ticari araca ve çekiciye çarptı. Maddi hasarlı kaza yapan hafif ticari araçta olduğu öğrenilen Kübra Alıç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlardaki 15 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Yolda oluşan trafik

-Yaralılara müdahale

-Ölenin yakınlarının ağlaması

-Cesedin cenaze aracına koyulması

-Detaylar Süre: 03.97-Boyut: 376 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================================== 7)TAKLA ATAN OTOMOBİLİ VE SÜRÜCÜSÜNÜ KORKULUKLAR KORUDU KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce takla attı, sonra da bir sitenin bahçesini çevreleyen korkuluk sayesinde metrelerce aşağıya düşmekten kurtuldu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi, Eskihisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Aslankılıç yönetimindeki 06 GFT 52 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Trafik levhasını devirdikten sonra takla atarak 3-4 metre sürüklenen otomobil, daha sonra bir sitenin bahçesini çevreleyen korkuluklara çarparak metrelerce aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Ters dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Aslankılıç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, başka bir araçla tesadüfen olay yerinden geçen sürücü Yusuf Aslankılıç'ın yakınları, otomobili tanıyıp takla attığını fark edince sinir krizi geçirdiler. Yaralı Yusuf Aslankılıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Takla atan araç

-Aracı düşmesini engelleyen korkuluklar

-Görgü tanığı kazayı anlatırken

-Sürücünün yakınlarının feryadı Haber-Kamera: Erol POLAT / DARICA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== 8)SEYİR HALİNDEKİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN ÇIKTI ANTALYA'da, seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförü Cuma Dereli aracı hemen durdurup yolcuları tahliye ederken, yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.Muratpaşa ilçesi Dilek Sabancı Bulvarı'ndaki olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Varsak- Sarısu seferini yapan DS18 tabelalı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Cuma Dereli'nin kullandığı 07 ECP 21 plakalı otobüs, Dilek Sabancı Bulvarı'na geldiği sırada motor kısmından duman yükseldi. Aracı hemen yol kenarına park eden Cumali Dereli, yolcuları tahliye ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle araçta hafif çaplı maddi hasar meydana geldi. Yolcular ise başka bir araçla olay yerinden ayrıldı.Olayın kısa süre içinde gerçekleştiğini belirten Cuma Dereli, "Kullandığım otobüste bir sorun olduğunu alayınca dikkatli bir şekilde şeridimi değiştirdi. Daha sonra duman çıkmaya başladığını fark edince bütün yolcuları tahliye edip, gereken yerlere bilgi verdi. Şansımız varmış ki kimseye bir şey olmadı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Röp: Yolcular

- Yolcularından görüntü

- Röp: Kaptan Cuma Dereli

- Otobüs ve polis ekibinden görüntü

- Detaylar Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================================================== 9)TREN FACİASINDA ÖLENLERİN SAYISI 25'E YÜKSELDİ TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da, 24 kişinin öldüğü tren kazasında yaralanan Fetiye Yıldız (59) yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, dün yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Fetiye Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Görüntü Dökümü

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Ölen Fetiye Yıldız'ın fotoğrafı

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) - GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================================================== Eski eşini sokak ortasında bıçakladı (2)

10)OLAYDAN HEMEN SONRASI DA KAMERADA İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Ercan Ç. (39) boşandığı eşi Derya Ş.'yi (39) sokak ortasında bıçakladı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olaydan hemen sonra yaşananlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasında yer aldı.

Görüntülerde, ağır yaralanan Derya Ş.'nin yerde yattığı ve çevresinde vatandaşların toplandığı görülüyor.Olay, saat 09.00 sıralarında, Rafet Paşa Mahallesi 5180 Sokak'ta meydana gelmişti. Bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ercan Ç., boşandığı eşi Derya Ş.'ye, bir başkasıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla sokak ortasında bıçakla saldırmıştı. Görüntü Dökümü

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Yerde yatan Derya Ş.

Çevredeki vatandaşlar Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================================== 11)BAKAN SOYLU: CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖZÜ 2014'TE HATAY'DA KALDI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afrin ve İdlip'te yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere Hatay'a geldi. Soylu, "Bazen insan olarak nasıl bizim beklentilerimiz oluyorsa, büyük liderlerin de beklentileri vardır. Bizim gözümüz de, büyük liderimiz cumhurbaşkanımızın gözü de 2014'te Hatay'da kaldı" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin ve İdlib bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi almak üzere Hatay'a geldi. Hatay programı kapsamında ilk olarak Hatay Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, ardından Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Afrin ve İdlib bölgesi ile Amanoslar'da yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıya, Hatay Valisi Erdal Ata, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Afrin Mülki İdari Amiri Şenol Bozacıoğlu, Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Afrin Genel Koordinatörü Nursal Çakıroğlu, Cinderes-Şeyh Hadid Mülki İdare Amiri Orhan Aktürk ve diğer yetkililer yer aldı.

'CUMHURBAŞAKANIMIZIN GÖZÜ HATAY'DA KALDI'

Bakan Soylu, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, önümüzde bir sınavımız daha var o da yerel seçimler diyen Bakan Soylu, "Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz ve yerel seçimlerde 2019 ile 2024 arası beş yıl boyunca bu ülkede tecrübesiyle, bilgisiyle, anlayışıyla birlikte nasıl yerel yönetimleriyle yeni hükümet sistemiyle birlikte hizmet vatandaşımızla birleştirilir, milletin nasıl hizmetkarı olunur, bunu hep birlikte göstereceğiz" dedi.

"Bazen insan olarak nasıl bizim beklentilerimiz varsa büyük liderlerin de beklentileri vardır" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gözümüz de, büyük liderimiz cumhurbaşkanımızın gözü de 2014'te Hatay'da kaldı. Şimdi onu 2019'da; şu seçimde elde ettiğiniz birincilikle başarıyla birlikte 2019'da Türkiye'de büyük bir hizmette buluşturmanın Hatay'a yapılacak yatırımlarla geleceğe ait güzel anlayışla ve bu ak davayla birlikte buluşturmanın zamanıdır. Şimdi şöyle önemli olan uçağın burnunu yukarı kaldırmaktır. Siz işin çoğunu gördünüz inşallah yerel seçimlerde, şunu söylüyorum, sözümüzde sözdür; Allah gelmek nasip etsin. Bana kahveye gir kahveye gir, eve gir eve gir, şöyle yap şöyle yap, şöyle git şöyle git deyin. Ne derseniz emrinize amadeyim. Bu teşkilatın burada büyük bir zafere imza atacağına inanıyorum."

Görüntü Dökümü

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Hatay Valiliği'nde Bakan Soylu'ya karşılama

Bakan Soylu'nun valilik şeref defterini imzalaması

Toplantı salonundan görüntüler

Hatay Ak Parti il başkanlığından detay

Bakan Soylu'nun konuşması

Ak Parti il başkanlığından detay görüntü SÜRE: 03.19

BOYUT: 101 MB Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================================== Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (EK)

12)BAKAN KURUM EGE ÜNİVERSİTESİ VE KARABAĞLAR KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINI DA ZİYARET ETTİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinin ardından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret ederek kampüsteki binalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Rektör Budak, Bakan Kurum'a merkez kampüsteki binaların bulunduğu maket üzerinde projeleri hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra rektör Necdet Budak eşliğinde kampüs içerisinde yeni yapılan merkez ameliyathane binasını gezdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE İNCELEME Bakan Murat Kurum daha sonra Karabağlar kentsel dönüşüm alanına bir ziyarette bulundu. Kurum'a AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti. İnşaatı devam eden konutları gezen Kurum yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Kurum örnek daireleri gezdikten sonra havayoluyla kentten ayrılmak üzere hareket etti. Görüntü Dökümü

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- Bakan Murat Kurum'un üniversiteyi gezmesinden görüntü

- Karabağlar kentsel dönüşüm alanından görüntü

- Bakan Murat Kurum'un inşaat alanları gezmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================== 13)MAVİ KART İLE DENİZ KİRLİLİĞİ ÖNLENECEK ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, teknelerden atık alımına ilişkin 'Mavi Kart' sistemini tanıttı. Mavi Kartın Türkiye'deki tüm limanlarda uygulanmaya başladığını belirten Birpınar, "Milyon dolarlık teknelerle gezip, ondan sonra da gezdiği denizi kirletmek, medeni bir davranış değil" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Mavi Kart sistemini tanıtmak ve denetlemelerde bulunmak için İzmir'in Çeşme ilçesine geldi. Birpınar'ı, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmen, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Mete Çağlar, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Üsteğmen Önder Bulut, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican karşıladı.

Bakan Yardımcısı Birpınar ve beraberindekiler, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Gümrük Muhafaza botu eşliğinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait botla deniz açılarak, Çeşme denizi ve marinalar hakkında bilgi aldı. Ilıca Körfezi'nde gerçekleştirilen deniz turunun ardından bir otelin marinasına çıkan Bakan Yardımcısı Birpınar, gazetecilere Mavi Kart sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

'GELECEK NESİLLERİMİZ İÇİN DENİZLERİMİZİ KORUMALIYIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin tüm denizlerini korumak için 2 yıldır yoğun bir çalışma başlatıldığına dikkat çekerek, "Avrupa Birliği sürecinde Barselona Sözleşmesi kapsamında, bölgenin Akdeniz'e kıyısı olan bütün denizleri koruma altındadır. Biz denizlerimizi gelecek nesillerimiz için korumak istiyoruz. Dünyada en çok oksijen üreten yerler, denizlerimiz ve okyanuslarımızdır. Gelecek nesillerimizin faydalanmasını istiyorsak, oradaki canlı varlığı korumak ve yaşatmak zorundayız. Gelecek nesillerimizin buralarda denize girmesini, tatillerini geçirmesini veya bu bölgenin insanlarının buradan turizm geliri elde etmesini istiyorsak, denizlerimizi korumamız gerekiyor" dedi.

'DENİZDE KİRLİLİK HEM KARADAN HEM TEKNELERDEN OLUŞUYOR' Denizlerdeki kirliğin en önemli nedeninin kıyılardan gelen çöpler olduğunu ifade eden Birpınar, "Kara kökenli kirletici dediğimiz atıklar, vatandaşımızın sokağa attığı pet şişeler, yağmurla denize ulaşıyor ve denizlerimiz böyle kirleniyor. Ayrıca teknelerden dolayı kirlilik oluşuyor. İstanbul'dan biliyorum, teknelerinin içinde yaşayan insanlar var. Yiyor, içiyor, lavaboya gidiyorlar. O sıvı atıkları aynı yere basmaya başlıyorlar. Çünkü onların atık depolama sistemi yok" diye konuştu. 'TÜRKİYE'DEKİ HER LİMANDA MAVİ KART UYGULAMASI BAŞLADI' Türkiye'de 296 limanda, yani Türkiye'nin bütün yat limanlarında, teknelerin yanaştığı her yerde Mavi Kart uygulamasını başlattıklarını açıklayan Birpınar, "Tekne sahibi vatandaşlarımız teknesinde tuvalet, lavabo varsa, o sıvı atıkları belli aralıklarla kıyıdaki sisteme veriyorlar. Atığı verdiğini de Mavi Kart sistemiyle belgeliyorlar. Biz bu konudaki denetim yetkisini, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devrettik. Onlar sürekli olarak denizlerimizi ve tekneleri kontrol ettikleri için zaman zaman tekneleri durduruyor ve mavi kart numarasını soruyor. O teknenin atığını en son ne zaman verdiğini, hangi limandan ne zaman hareket ettiğini sistemden online olarak görüyor. Biz bakanlığımızda da bu sistemi görüyoruz. Eğer o tekne sıvı atıklarını vermemişse, 'Bu kadar zamandır denizdesin, atıklarını ne yaptın' diye soruyorlar. Eğer cevap veremiyorsa, o tekneleri cezalandırıyoruz. Milyon dolarlık teknelerle gezip, ondan sonra da gezdiği denizi kirletmek, medeni bir davranış değil. Bu denetimler, sadece Türk bandıralı tekneler için değil, yurt dışından Türkiye'ye gelen tekneler de, 3 gün süresince burada kaldığı zaman mavi kartı almak zorundadır. Onlar da atıklarını verdiğini online olarak sisteme işletmek zorunda. Bu sistemi bütün Türkiye'de kurduk" dedi.

'KATI ATIKLAR DA AYRI AYRI TOPLANACAK' Ayrıca sıfır atık çerçevesinde bütün limanlarda plastiği, camı, metal ve organik atıkları ayrı ayrı toplayacak sistemi de kurduklarını ifade eden Birpınar şöyle devam etti: "Teknede yaşayan insanlar atıklarını ayrı ayrı toplayarak, limanda da ayrı ayrı atabilecekler. Böylece o atıkların da ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, sürekli olarak yetkileri çerçevesinde kontrolleri yapacaklar. İstanbul gibi yerlerde de Büyükşehir Belediyesi kontrol ediyor. Bu kontrollerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın ve gelecek nesillerimizin, daha temiz, daha güzel denizlere kavuşması için bu kontrolleri yapacağız." 'MAVİ BAYRAKTA BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELME İHTİMALİMİZ VAR' Ülkeye gelen turistlerin mavi bayraklı plajları internetten inceleyerek geldiklerini vurgulayan Birpınar, "459 mavi bayraklı plajımız ve 22 de mavi bayraklı marinamız var. Turistler, internetten bunları görüyorlar ve buraya geliyorlar. Mavi bayrakta, dünyada üçüncü sıradayız. Böyle gidersek, İspanya ve İtalya'nın da önüne geçip, birinci sıraya yükselme ihtimalimiz var. Yeter ki, vatandaşlarımız denizleri kirletenleri bize ihbar etsinler. Denize herhangi bir şekilde bir tekne sintine atığını veriyorsa, vatandaşlarımız Alo 181 hattımıza ihbar etsinler. Bizler de onları Sahil Güvenlik ya da Kıyı Emniyeti ile bularak onlara ceza yazalım. Bu denizler hepimizin. Denizlerimizi korumak, kollamak görevi bize düşüyor. Sadece devletten kontrol beklemeyin. Her vatandaşımız, çevre gönüllüsü ve müfettişi gibi çalışmalı. Bunu yapabilirsek, her iki kişiden birisini çevre gönüllüsü yapabilirsek, çok şeyi başarmış oluruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yat görüntüleri

Kıyı Emniyeti botundaki protokolün görüntüleri

Bakan Yardımcısı'nın basın açıklaması Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================================== 14)ÖZELLEŞTİRİLECEK FOÇA TATİL KÖYÜ'NE 3 TALİP İZMİR'in Foça ilçesinde bulunan, Türkiye'nin ilk tatil köylerinden, 1967 yılında açılan Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi için 3 firma teklif verdi.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden biri olan Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Maliye Hazinesi'ne ait olan ve yıllardır atıl bekleyen tatil köyü için ihaleye çıkıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlar ile birlikte 49 yıllığına kiralanacağını duyurdu. Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi için 3 firma teklif verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilatın bir bütün halinde 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ve 'pazarlık usulü' kullanılmak suretiyle özelleştirilmesi ihalesine katılmak üzere 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar bu ihaleye teklif veren teklif sahiplerinin listesi aşağıda belirtilmiş olup, nihai pazarlık görüşmesi idaremizde 30 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacaktır" denildi. Teklif veren firmaların; Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Vakfı, Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile T Group İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olduğu bildirildi.

Foça'ya Sahip Çıkıyoruz Platformu Sözcüsü Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu, tatil köyünün ve Foça'nın geleceğinin yanlış bir uygulamayla karartılmamasını, turizmle ilişkisi olmayan, Foça'ya ve Foçalılara bir katkısı olamayacak kurumlara, vakıflara, derneklere veya hayır kurumlarına kiralanmamasını istediklerini söyledi. Müstecaplıoğlu, "Yeni Turizm Bakanımızın ve ilgililerin sağduyusuna bir kez daha sesleniyoruz. Türk turizminde tarihi ve öncü bir rolü olan Foça Tatil Köyü'nün 50 yıldan beri süregelen aslına uygun biçim ve değerlerde turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tatil Köyü ile ilgili arşiv görüntüleri

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================= 15)BALIKESİR'DE '2. ULUSLARARASI ORHANLI ÇERKES FESTİVALİ' BALIKESİR'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Orhanlı Çerkes Festivali'ne Adıgey Cumhuriyeti, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Ürdün, İsrail, Almanya ve Amerika'dan dans grupları ve sanatçılar katıldı. Uluslararası Orhanlı Çerkes Festivali, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Orhanlı kırsal mahallesinde yapıldı. Binlerce Çerkesin bir araya geldiği Orhanlı Çerkes Festivali'ne renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kurulan stantlarda çerkeslere özgü kafkas kıyafetleri, hediyelik eşyalar ve Çerkeslere özgü yemek ve tatlılar tanıtılarak satışı yapıldı. Türkiye'nin en büyük Çerkes Festivali olma özelliğini taşıyan Orhanlı Çerkes Festivalinde Adıgey Cumhuriyeti Ses Sanatçısı Susana Dautova ve Ürdün Ses Sanatçısı Barina Abaza'da sahne aldı. Festivale Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mutlu Pazkize Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, ilçe belediye başkanları ile Türkiye'nin farkı bölgelerinden gelen Çerkes dernekleri yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ÇERKESLER ORHANLI'YA GELDİ Program öncesi konuşan Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir, amaçlarının çerkes kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Aydemir, "Derneğimiz 2015 yılında kuruldu. Kuruluş amacımız kültürümüzü yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurduk. Derneğimizi kurduktan sonra birincisini 2016 yılında düzenlediğimiz Orhanlı Çerkez Festivali oldu. O festivalde Ankara ve İstanbul'dan ekiplerimiz geldi. Bu sene çok daha kapsamlı çok daha büyük bir ekip getirdik. Adıgey Cumhuriyeti'nden Nalmes Halk Dansları Topluluğu aramızda, Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nden ekiplerimiz var, Ürdün'den ekiplerimiz var. Bu sene tüm Türkiye'de yapılan festivallerin en büyüğü ile karşı karşıya olacağız bugün. Bu festivale 15 bin kişiniz üzerinde bir katılım bekliyoruz. Türkiye'den ve dünyadan katılımlar var. Ürdün'den, İsrail'in Çerkes köylerinde yaşayanlar, Almanya'dan Amerika'dan yoğun bir katılım var. Bugün Çerkes kültürünün tüm öğeleri burada olacak. Stantlarımızda yemeklerin tüm çeşitleri, kıyafetlerimiz hediyelik eşyalarımız, oyunlarımız danslarımız ile Kafkas kültürünü tamamıyla burada yaşayacağız" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilk festivalin yapıldığı yıl Altıeylül Belediye Başkanıyken destek olduğu organizasyonun ikincisine bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı iken daha çok destek verdiklerini ifade etti. Kafaoğlu, Büyükşehir olarak her zaman Çerkeslerin yanında olduklarını ve desteğe hazır olduklarını belirtti. ARINÇ'TAN ÇOK ÇOCUK YAPIN TAVSİYESİ Festivalde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç da, bir Çerkes damadı olduğunu belirterek Çerkeslerin geç evlendiğini söyledi ve erken evlenip bol çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu. Çerkes damadı olmaktan iftihar ettiğini söyleyen Arınç, "Bende Çerkes damadıyım. Benim için en güzel, en övünülecek konu bu. Bununla iftihar ediyorum. Çünkü siyasi hayatımdaki varsa bütün başarılarımı temelinde ve arkasında kıymetli hanım Münevver hanım var. Münevver hanım ailece Demirkapı'dandır. Baba tarafı Çerkes'dir. Ben böyle bir ailenin damadı olmaktan ki Çerkesler damatlarıyla gurur duyar. Biz çok keyifliyiz. Bende damat kontenjanından Çerkeslerin bütün toplantılarına etkinliklerine, sorunlarına gönül verdiğince koşuyorum. Çerkeslerin kızlarının güzelliklerini biliyorum. Erkeklerinin de cesurluklarını biliyorum. İnternette girdim birisi şöyle bir yorum yapmış. Çerkeslerin kızları çok güzel ama bir kusurları var diyor. Çok kusuru var ama hangisi diyeceksiniz herhalde. Adam altına yazmış 'Çok güzeller ama geç evleniyorlar', erkekleri de böyle Çerkeslerin 30'u geçmeden akıllarına evlilik gelmiyor. Bu nedendir diye araştırdım. Eskiden evlilik çok büyük bir sorumluluk olduğu için geçlerin biraz daha yetişmelerini istemişler. Biraz hüsnü kuruntu gibi geliyor bana. Artık yapacak tek bir şey var. Lütfen burada bulunan Çerkes kızları da benim tanıdığım dünyanın her yerinde İsrail'e, Filistin'e, Suriye'ye varıncaya kadar. Avrupa'da tanıdığım Çerkeslere de kızlarımız çok güzel, çok kabiliyetli erkeklerimiz sadakat, yiğitlik, disiplin konusunda çok başarılılar. Lütfen herkes nasibini bulduğu zaman yaşına bakmadan evlensin. Kızlarımız, erkelerimiz erken evlensin. Çocuklarımızı da sayı olarak çok yetiştirelim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Festival alanından ve stantlardan görüntüler.

- Dans gruplarının gösterileri

- Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir'in konuşması.

- TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın konuşması

- Grupların gösterileri.