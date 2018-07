DHA YURT BÜLTENİ 1

IĞDIR'ın Korhan Yaylası yolu Kadı tepe mevkiinde İl Özel İdaresine ait pikabın teröristlerin yola döşediği mayına basması ile patlaması ve ardından açılan ateş sonucu şehit olan kepçe operatörü Nurettin Karadeniz için cenaze töreni düzenlendi. İl Özel İdaresi ek binasında yapılan cenaze törenine Vali Vekili Kemal Duru, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, İl Genel Meclis Başkanı Kurban Oluz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, MHP İl Başkanı Ersoy İçer ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından şehit işçi için dua edildi. Törende konuşma yapan Vali Vekili Kemal Duru, "Bugün bir sivil kahramanımızı ebediyete uğurlamak için toplandık. Bu memleketin kahramanları bitmez elhamdülillah. Başkasının çocukları anasız babasız kalmasın diye kendi çocuklarını öksüz yetim bırakan insanlara 'kahraman' denir. Bunun askeri, polisi, sivili olmaz. Hepsi bizim için bir kahramandır. Bugün de ilimiz Ağrı Dağı, Korhan Yaylasındaki su arızasını gidermek için yola çıkan üç kahramanımız vardı. Hain bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen mayına basılması ve akabinde uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu kahramanımız operatörümüz Nurettin Karadeniz bu devletin bekası için şehit olmuştur. Devletimiz güçlüdür. Mücadelemiz sürecektir" diye konuştu. İl Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat Akkuş ise şunları söyledi: "Arkadaşımız Nurettin Karadeniz her zaman olduğu gibi bu sabahta arkadaşlarıyla kırsalda yaşayan vatandaşların sorunlarını çözmek için yola koyuldu. Maalesef kalleş hain terör örgütü tarafından sırtından vurularak şehit edildi. Asker ve polisimizin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen bu hain terör örgütü arkadaşımızı katlettiler. Acımız büyük. Hain terör örgütü belki bu saldırı ile bir iş yaptığını düşünüyordur. Ama biz bu olayın ardından yılmadan görevimiz daha istekle, şevkle yapacağız. Ama onlar amaçlarına ulaşamayacaktır." Terör saldırısını yaşayan TIR şoförü Murtaza Polat da, "Meşeye yaklaşınca mayın patlaması oldu. Ölen arkadaşım önümüzdeki pikaptaydı. Arkadaşım da ben de indim. Nurettin'e 'bir şeyin var mı?' diye seslendim, eliyle 'yok' diye işaret etti. O anda yukarıdan meşeden silahla ateş edilmeye başlandı. Nurettin de ben de koşmaya başladım. Sırtından vuruldu herhalde, bana da ateş ettiler. Kayalıkların arkasına geçerek saklanıp kaçtım. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum" dedi.Nurettin Karadeniz'in cenazesi memleketi Kars'ın Selim ilçesine gönderildi. Karadeniz bugün öğlen namazında Selim'e bağlı Oluklu köyünde toprağa verilecek. Kepçe ve TIR ise olay yerinden İl Özel İdare araç garajına çekildi.

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

Türkiye'de 296 limanda, yani Türkiye'nin bütün yat limanlarında, teknelerin yanaştığı her yerde Mavi Kart uygulamasını başlattıklarını açıklayan Birpınar, "Tekne sahibi vatandaşlarımız teknesinde tuvalet, lavabo varsa, o sıvı atıkları belli aralıklarla kıyıdaki sisteme veriyorlar. Atığı verdiğini de Mavi Kart sistemiyle belgeliyorlar. Biz bu konudaki denetim yetkisini, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devrettik. Onlar sürekli olarak denizlerimizi ve tekneleri kontrol ettikleri için zaman zaman tekneleri durduruyor ve mavi kart numarasını soruyor. O teknenin atığını en son ne zaman verdiğini, hangi limandan ne zaman hareket ettiğini sistemden online olarak görüyor. Biz bakanlığımızda da bu sistemi görüyoruz. Eğer o tekne sıvı atıklarını vermemişse, 'Bu kadar zamandır denizdesin, atıklarını ne yaptın' diye soruyorlar. Eğer cevap veremiyorsa, o tekneleri cezalandırıyoruz. Milyon dolarlık teknelerle gezip, ondan sonra da gezdiği denizi kirletmek, medeni bir davranış değil. Bu denetimler, sadece Türk bandıralı tekneler için değil, yurt dışından Türkiye'ye gelen tekneler de, 3 gün süresince burada kaldığı zaman mavi kartı almak zorundadır. Onlar da atıklarını verdiğini online olarak sisteme işletmek zorunda. Bu sistemi bütün Türkiye'de kurduk" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ HER LİMANDA MAVİ KART UYGULAMASI BAŞLADI'

Ülkeye gelen turistlerin mavi bayraklı plajları internetten inceleyerek geldiklerini vurgulayan Birpınar, "459 mavi bayraklı plajımız ve 22 de mavi bayraklı marinamız var. Turistler, internetten bunları görüyorlar ve buraya geliyorlar. Mavi bayrakta, dünyada üçüncü sıradayız. Böyle gidersek, İspanya ve İtalya'nın da önüne geçip, birinci sıraya yükselme ihtimalimiz var. Yeter ki, vatandaşlarımız denizleri kirletenleri bize ihbar etsinler. Denize herhangi bir şekilde bir tekne sintine atığını veriyorsa, vatandaşlarımız Alo 181 hattımıza ihbar etsinler. Bizler de onları Sahil Güvenlik ya da Kıyı Emniyeti ile bularak onlara ceza yazalım. Bu denizler hepimizin. Denizlerimizi korumak, kollamak görevi bize düşüyor. Sadece devletten kontrol beklemeyin. Her vatandaşımız, çevre gönüllüsü ve müfettişi gibi çalışmalı. Bunu yapabilirsek, her iki kişiden birisini çevre gönüllüsü yapabilirsek, çok şeyi başarmış oluruz" dedi.

Festivalde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç da, bir Çerkes damadı olduğunu belirterek Çerkeslerin geç evlendiğini söyledi ve erken evlenip bol çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu. Çerkes damadı olmaktan iftihar ettiğini söyleyen Arınç, "Bende Çerkes damadıyım. Benim için en güzel, en övünülecek konu bu. Bununla iftihar ediyorum. Çünkü siyasi hayatımdaki varsa bütün başarılarımı temelinde ve arkasında kıymetli hanım Münevver hanım var. Münevver hanım ailece Demirkapı'dandır. Baba tarafı Çerkes'dir. Ben böyle bir ailenin damadı olmaktan ki Çerkesler damatlarıyla gurur duyar. Biz çok keyifliyiz. Bende damat kontenjanından Çerkeslerin bütün toplantılarına etkinliklerine, sorunlarına gönül verdiğince koşuyorum. Çerkeslerin kızlarının güzelliklerini biliyorum. Erkeklerinin de cesurluklarını biliyorum. İnternette girdim birisi şöyle bir yorum yapmış. Çerkeslerin kızları çok güzel ama bir kusurları var diyor. Çok kusuru var ama hangisi diyeceksiniz herhalde. Adam altına yazmış 'Çok güzeller ama geç evleniyorlar', erkekleri de böyle Çerkeslerin 30'u geçmeden akıllarına evlilik gelmiyor. Bu nedendir diye araştırdım. Eskiden evlilik çok büyük bir sorumluluk olduğu için geçlerin biraz daha yetişmelerini istemişler. Biraz hüsnü kuruntu gibi geliyor bana. Artık yapacak tek bir şey var. Lütfen burada bulunan Çerkes kızları da benim tanıdığım dünyanın her yerinde İsrail'e, Filistin'e, Suriye'ye varıncaya kadar. Avrupa'da tanıdığım Çerkeslere de kızlarımız çok güzel, çok kabiliyetli erkeklerimiz sadakat, yiğitlik, disiplin konusunda çok başarılılar. Lütfen herkes nasibini bulduğu zaman yaşına bakmadan evlensin. Kızlarımız, erkelerimiz erken evlensin. Çocuklarımızı da sayı olarak çok yetiştirelim" diye konuştu. Görüntü Dökümü ----------------------------- - Festival alanından ve stantlardan görüntüler. - Dans gruplarının gösterileri - Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir'in konuşması. - TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın konuşması - Grupların gösterileri.

Daha sonra konuşan AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilk festivalin yapıldığı yıl Altıeylül Belediye Başkanıyken destek olduğu organizasyonun ikincisine bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı iken daha çok destek verdiklerini ifade etti. Kafaoğlu, Büyükşehir olarak her zaman Çerkeslerin yanında olduklarını ve desteğe hazır olduklarını belirtti.

16)3'ÜNCÜ 'TEKNOLOJİK UYKU FESTİVALİ' BAŞLADI

İZMİR'de, Buca Belediyesi'nin radyo işbirliği ile düzenlediği ve cep telefonu, tablet gibi dijital dünyaya açılan hiçbir teknolojik cihazın alınmadığı, bir nevi 'dijital detoks' programının uygulandığı Teknolojik Uyku Festivali'nin üçüncüsü başladı. Festivale kurayla belirlenen 200 kişi ve yanlarında getirdikleri birer misafiri katıldı.

Buca Belediyesi'nin radyo işbirliği ile gerçekleştirdiği Teknolojik Uyku Festivali'nin 3'üncüsü, kamp alanında çadır kurulması sonrasında başladı. Kaynaklar'ın eşsiz doğasında gerçekleşen ve tüm ihtiyaçların ücretsiz olarak karşılandığı festivale katılan 200 kişi, İzmir 16'ncı Noteri huzurunda, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın da katıldığı kura ile belirlendi. Katılımcıların yanlarında misafirlerini de getirme şansı yakaladığı festivalde, teknolojiden ve onun getirdiği bilgi kirliliğinden arınmış, yüz yüze iletişimin, dostluğun, arkadaşlığın egemen olduğu bir dünyanın yaratılması amaçlandı.

TEKNOLOJİK CİHAZLAR GİRİŞTE BIRAKILDI

Kurada festivale katılma şansı yakalayanlar, sanal dünyanın bilgi kirliliğinden ve ilişkileri bitirip yalnızlaştıran yapısından 48 saat uzaklaşma fırsatı yakaladı. Festival alanının girişinde cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını yetkililere teslim eden katılımcılar, doğanın, arkadaşlığın, yüz yüze iletişimin ve lezzetli yiyeceklerin tadını çıkarmaya başladı.

TEKNOLOJİ UYKUYA YATIRILDI

Çadırların kurulduğu, doğayla baş başa kalınan ve teknolojinin uykuya yatırıldığı festivaldeki tüm gıda ihtiyacı, Buca'daki köylülerin ürettiği meyve ve sebzelerin festival alanında açtığı kolektif manavdan karşılanıyor. Alanda, doğanın kendine has sessizliğinde kitap okuyup dinlenmek isteyenler için kitaplarla çevrili okuma bölümü bulunurken, yeşile ve oksijene doymak isteyenler için ise doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor aktiviteleri yapılıyor. Yakan top, ip çekme, çuval yarışı gibi unutulmaya yüz tutmuş onlarca oyunu hep birlikte oynama fırsatı yakalayan katılımcılar, alandaki manava gidip diledikleri yiyeceği ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Büyük kazanlarda ortaklaşa şekilde yemek yapan misafirler, sıcak havanın etkisinden kurtulmak için doğal limonatalar ve çeşitli meyve suları da yapmayı ihmal etmiyor. Ayrıca, Buca Belediyesi yetkilileri alanda yaktıkları kamp ateşinde, tüm festival katılımcıları için kuzu çevirme yaptı. Olası sağlık problemlerine anında müdahale edilebilmesi için, alana revir de kuruldu.

FESTİVALE KATILANLAR NE DEDİ?

Festivale katılan şanslı kişilerin birçoğu, teknolojiden uzakta geçirdikleri zamanları önce yadırgadıklarını, ancak sonra bunun büyük bir konfor olduğunu fark ettiklerini söyledi. Katılımcıların görüşleri ise şu şekilde:

Emir Bayram Acar (33): "İnsanlarla birlikte olmak, doğal ürünler tüketmek, şehrin hengamesinden ve gürültüden kurtulmak, telefondan, tabletten ve kölesi olduğumuz tüm elektronik aletlerden kurtulmak çok güzel, keşke bunu tüm yaşantımızda uygulayabilsek. Tabiri caizse doğumdan ölüme kadar bunlar bizi sarmış vaziyette. Buraya geldiğimiz zaman bunların bizi ne kadar sık boğaz ettiğini anladık."

Zeynep Özreçber (8): "Akşamları şarkılar söylüyoruz, birbirimizi alkışlıyoruz. Burada çok güzel oyunlar oynuyoruz. Aşağıda çay var, orada baraj yapıyoruz, bazen canım sıkılıyor ama genel olarak burada eğleniyorum."

Burçin Balkan (22): "Dün başladık festivale. Telefonlarımızı ve tüm teknolojik cihazlarımızı girişteki yetkililere teslim ettik. Burada bir sürü yeni insanla tanıştık, doğayla iç içeyiz. 'Story' atma derdi, fotoğraf paylaşma derdi, çağrılara cevap verme derdimiz yok. İlk başlarda biraz garipsedim ama sonra bunun ne kadar büyük bir konfor olduğunun farkına vardım, hatta normal hayata dönmek istemiyorum."

Sudenaz Kılıç (12): "Aslında burada çok güzel fotoğraflar çekilecek yerler var ama telefon yasak olduğu için çoğu kişi fotoğraf makinelerini yanında getirerek çekiliyor. Telefon yasak olduğu için çoğu zaman, 'Acaba şarjım mı bitti, ondan mı kullanmıyorum' diye düşünüp sonra nerede olduğumu anlıyorum."

PİRİŞTİNA: HAYATI VE İNSANI HATIRLIYORUZ

Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivale büyük ilgi olduğunu belirterek, "İnsanlar burada, doğanın tam ortasında, doğal yiyeceklerle keyifli vakit geçiriyor. Şehrin gürültüsünden uzakta, yeni insanlarla tanışarak keyifli vakit geçiriyor. İlgi çok yoğun ve çok güzel tepkiler alıyoruz. İlginin yoğun olması sebebiyle, Ekim ayında aynı organizasyonun daha geniş kapsamlı uluslararası versiyonunu düzenleyeceğiz. Bu festivali artık bir gelenek haline getirdik ve bunu sürdüreceğiz. Her sene daha kalabalık, daha coşkulu ve daha istekli bir kalabalık geliyor. Temiz bir hava var, ortam çok güzel, burada tek olmayan şey teknoloji. Her şeyi kapıda bırakıyoruz, telefonlarımızı, tabletlerimizi, tüm teknolojik cihazlarımızı girişte teslim ediyoruz. Peki ne yapıyoruz? Bol bol kitap okuyoruz, kuzular çeviriyoruz, organik meyve suları yapıyoruz, yeni insanlarla tanışıyor ve sohbet ediyoruz, ağustos böceği sesini dinliyoruz. Buna ihtiyacımız var. Hep sosyal medya, Facebook, Twitter, uyarı mesajları derken hayattan ve insandan kopuyoruz. Biz, burada hayatı ve insanı hatırlıyoruz" dedi.

