DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TEKİRDAĞ'DAKİ TREN FACİASININ BİR BENZERİ MAKİNİSTİN DİKKATİ İLE ÖNLENDİ DENİZLİ ve Aydın arasında bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait tren yolunda bazı bölgelerde rayların altı boşaldı. Dün akşam saatlerinde Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin makinistinin durumu fark etmesiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. İzmir-Denizli arasındaki demiryolunda inceleme ve onarım yapılması amacıyla tüm tren seferleri durduruldu. 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kayması sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin de yaralandığı kazanın bir benzeri Denizli'de meydana geliyordu. Dün saat 19.30'da Aydın'ın Buharken ilçesi ile Denizli'nin Sarayköy ilçesi arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yolcu treninde olası facia, makinistin dikkati ile atlatıldı. Bölgede bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki demir yolunun altı boşaldı. Denizli-İzmir arasında sefer yapan yolcu treninin makinisti durumu fark ederek treni durdurdu. Olası bir faciayı önleyen makinist durumu TCDD yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir-Denizli arasındaki tren seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Tren yolunun onarımı için çalışma başlatılırken, seferlerin tren yolunun onarılmasının ardından başlayacağı öğrenildi. İstanyonlarda bekleyen trenlerdeki yolcuların ise otobüslerle seyahatlerine devam ettillirildi.

TEKİRDAĞ'DAKİ FACİADA 25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

8 Temmuz günü Uzunköprü (Edirne)- Halkalı (İstanbul) seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yağış nedeniyle rayların altından toprağın çekilmesi sonucu devrildi. Yürekleri sızlatan faciada 25 kişi yaşamını yitirirken, 340 yolcuda yaralandı. Bu kaza öncesi de bölgede son 3-4 gündür yoğun yağış yaşandığı ve buna bağlı olarak kazanın rayların altındaki toprağın çekilmesi neden olarak gösterildi.

TAŞAN ÇAY RAYLARIN ALTINI BOŞALTMIŞ

Denizli ve Aydın arasında kalan ve Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki Kızıldere Çayı bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle taştı. Bir noktada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait tren yolunun altından akan Kızıldere Çayı'nın suları yaklaşık 30 metre uzunluğundaki rayların altındaki toprağı sürükleyerek rayların altını boşalttı. Akşam saatlerinde Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin makinistinin durumu fark etmesiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. İzmir-Denizli arasındaki demiryolunda inceleme ve onarım yapılması amacıyla tüm tren seferleri durdurulurken, yolcular Buharkent ilçesinde indirildikten sonra otobüslerle yolculuklarına devam etti. Görüntü Dökümü

-------------------------------

CEP TELEFONU KAMERASI

- Tren raylarının üstünden akan sulardan görüntü Haber: Burhan CEYHAN - Ramazan ÇETİN / SARAYKÖY(Denizli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)BATAN BOTTAKİ KAÇAKLARI TUR TEKNESİ KURTARDI MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan lastik bot ile Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışırken batan bottaki kaçakları tur teknesinin mürettebatı kurtardı. Olay, dün gündüz saatlerinde Akyarlar Mahallesi yakınlarındaki Aspat Mevkii açıklarında meydana geldi. Yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek için denize açılan 10 kaçağın bulunduğu lastik bot, denize açıldıktan 1 mil sonra su almaya başladı. 3'ü Suriye, 7'si Irak uyruklu olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bottaki kaçakları o sırada yakınlardan geçmekte olan Amiral Turgutreis isimli tur teknesinin mürettebatı kurtardı. Denize atlayan tur teknesinin mürettebatı önce kadın ve çocukları tekneye aldıktan sonra kaçakları Turgutreis Limanı'na götürerek sahil güvenlik ekiplerine teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kurtulan kaçaklardan Suriye uyruklu 34 yaşındaki Emina Vasabi, "Üç bin dolara satın aldığımız lastik bot bir süre sonra su almaya başladı. Zaten çok yavaş gidiyordu. Önce uzun süre motorunu çalıştıramadık ama umut yolculuğundan da dönmek istemedik. Bir süre sonra bot su almaya başlayınca panik ile birlikte botta panik de başladı. Sonra ölümle yaşam arasında mücadele verdik. Tur teknesi yetişmeseydi çok zor durumda kalacaktık" dedi. Tur teknesinin kaptanı 40 yaşındaki Vakkas Dost ise, "Tekne ile seyir halindeyken suyun içindeki hareketlilik dikkatimizi çekti. Hemen rotamızı değiştirip iki personelim ile yardıma koştuk. Denize atladık ve önce çocukları ardından kadınları kurtardık. Tam zamanında oradan geçiyormuşuz. Aksi takdirde büyük bir facia yaşanabilirdi" dedi.

Kaçaklar Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kaçakların kurtarılma anı

-Bölgeden genel detay görüntüler Haber-Kamera: Yaşar ANTER /BODRUM(Muğla),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)SÖNDÜRÜLMEYEN SİGARA YANGINA NEDEN OLDU GAZİANTEP'te, bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sigara nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında evdeki 4 kişi ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.Yangın, dün saat 17.30 sıralarında 8 Şubat Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre; İş çıkışı eve gelen fabrika işçisi Yasin Can, eşi ve 2 çocuğunun olmadığı sırada iddiaya göre sigara yakarak yatağa uzandı. Bir süre sonra uyuya kalan Can'ın söndürmediği sigara evde yangın çıkmasına neden oldu. Evden yükselen dumanları gören komşuları kapıyı çalarak Can'ı uyarmaya çalıştı. Can, tüm çabalara rağmen kapıyı açmayınca komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye kısa sürede bütün evi saran yangına müdahale ederken, kapıyı kırarak içerideki Yasin Can'ı kurtardı. Bu sırada dumandan etkilenen Can ile 3 komşusu ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, dumandan etkilenenler ise olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yasin Can'ın kullanılmaz hale gelen evi 1 ay önce kredi çekerek aldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- İtfaiyenin ekipleri

- Yanan ev

- Evin yanma anı

- Sağlık ekipleri

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)SU DOLAN ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN SÜRÜCÜNÜN KURTARILMA ANINI CANLI YAYINLADILAR EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, çevrede toplananlar kurtarma operasyonunu cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış sırasında bir kişinin fırçayla aracını silmesi ise görenleri şaşırttı. YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış nedeniyle Keşan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Kompleksi'nin bulunduğu Rasim Ergene Caddesi ile Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin önünden geçen Kurtuluş Caddesi'nin bir bölümünü su bastı.

KURATILMA ANINI CANLI YAYINLADILAR

Suyla dolan Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçitte ise bir sürücü, hafif ticari aracıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sürücüyü suya gömülen aracından alarak, kıyıya çıkardı. Araç ise traktör yardımıyla kenara çekildi. Sürücünün kurtarılması sırasında alt geçidin başında toplananlar itfaiyenin kurtarma operasyonunu cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, vatandaşları ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı. Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Yağış sırasında su basan yollar

-Araçların suda ilerlemesi

-Yağmurdan kaçan insanlar

-Saçak altlarına sığınanlar

-Aracıyla alt geçitte mahsur kalan kişi

-Kurtarma anını cep telefonuyla canlı yayınlayanlar

-İtfaiyenin sürücü ve aracı kurtarması

-Su basan köprü genel

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ, ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ

MALATYA'da, karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek şehit edilen polis memuru Şerif Dağ için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.Törene; Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, askeri yetkililer ile şehit polisin eşi Dilek, çocukları Kevser, Aysima ve Hamit ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Emniyet Müdür Vekili Yücel Başar, üzücü olayın ardından meslektaşlarının şehit olduğunu belirterek, "24 yıl özverili şekilde teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hizmet eden şehidimize rahmet diliyorum" dedi.

İl Müftüsü Ümit Çimen'in dua ettirmesinin ardından şehit polis memurunun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi. Görüntü Dökümü

------------------------------

- Şehit Dağ'ın yakınlarının gelmesi

- Şehitin getirilmesi

- Duanın okunması

- Yakınlarından ve katılanlardan görüntüler

- Şehit Dağ'ın cenaze aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)SAMSUN'DA KAZA : 1 ÖLÜ, 6 YARALI SAMSUN'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza Samsun'un Terme ilçesinde bu akşam meydana geldi. Mehmet Kalyoncu (60) idaresindeki 52 EY 275 plakalı otomobil. Kozluk kavşağından karşıya geçmek isterken Sinan Kırveli (32) idaresindeki 34 BF 6274 otomobile çarptı. Çarpışma sonucu sürücü Kalyoncu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ertuğrul Şahin (57), Öztürk Şahin (37), Halil Altınyurt (60) ile diğer otomobilin sürücüsü Sinan Kırveli ve yanında bulunan Nuray Kırveli (54) ve Mustafa Kır (63) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

------------------------------

-Olay yerinden detaylar

-Kaza anını gösteren güvenlik kemarası görüntüsü Haber-Kamera: Sait KUZU GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TERME(Samsun),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)GERGER'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Turgut (61) öldü, yanındaki 3 kişi ise yaralandı.Kaza, dün öğle saatlerinde Gerger'in Gürgenli Köyü yakınlarında meydana geldi. Ahmet Turgut yönetimindeki 02 RA 478 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Turgut ile otomobilde bulunan Hüseyin Cingöz (57), Turan Cintosun (42) ve Murat Cingöz (44) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet Turgut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren sürücünün cesedi otopsi için morga konulurken, 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Kahta Devlet Hastanesi

- Ambulansların girişi

- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Yaralılar acil servise götürülmesi

- Yaralıların yakınları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Haci BOZKURT / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)İKİ OTOMOBİL IŞIKLI KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 6 YARALI KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen bir otomobile, ana yoldan gelen başka bir otomobil çarptı. Toplam 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Kartepe Köseköy Işıklar Mevkii'nde meydana geldi. Işıklı kavşakta Köseköy Mahallesi Nur Caddesi üzerinden D-100 Karayolu Ankara istikametine bağlanan İsmail Efe Ceylan idaresindeki 41 PM 165 plakalı otomobile, D-100 Karayolu Ankara yönünde seyir halinde olan Enis Aydaş idaresindeki 34 DJ 2389 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 PM 165 plakalı otomobil refüjün üzerine çıkarken, 34 DJ 2389 plakalı otomobil de Leyla Atakan Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Fatih Baş idaresindeki 41 SR 218 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 41 PM 165 plakalı araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Efe Ceylan ve yanındakiler Ravza Ceylan, Nurcan Ceylan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada sağlık görevlileri de 34 DJ 2389 plakalı otomobilin sürücüsü Enis Aydaş ile yanında bulunan yaralıya müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Yaralıların ambulansa bindirilmesi

- Kaza yapan araçlardan görüntüler

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /KARTEPE(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)SİVAS'TA KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerindeki üniversite kavşağında meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir yakınını tedavi ettirdikten sonra Kangal istikametine gitmekte olan Eren Yılanlıdağ yönetimindeki 05 AU 280 plakalı otomobil kavşaktan dönerken Sivas merkezde yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Altınyayla ilçesine gitmekte olan Fatih Polat yönetimindeki 38 EJ 552 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası Fatih Polat idaresindeki otomobil menfeze uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Polat ile birlikte eşi Sariye, oğlu Muhammet Sait (8), yakınları Zeycan Dinç ile diğer araçta bulunan Meliha Deliboyraz (58) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kaza yerinden görnütüler

-Ekiplerin görüntüsü

-Yaralılara müdahele edilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)KAZA YAPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 3 YARALI İZMİR'in Konak ilçesinde, aynı yöne giden iki otomobil çarpıştıktan sonra İbrahim Gültekin (33) yönetimindeki otomobil savrularak duvara çarpıp alev aldı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Tepecik'ten Gürçeşme yönüne giden İbrahim Gültekin yönetimindeki 43 KN 133 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Can (18) idaresindeki 16 VH 850 plakalı otomobile sollama yaptığı sırada çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Gültekin idaresindeki otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazada Gültekin ve aynı otomobildeki Onur Tuğrul (15) ile Mehmet Can yaralandı. Çevredekiler yanan otomobildeki sürücü İbrahim Gültekin ile aynı araçta yolcu konumunda olan 15 yaşındaki Onur Tuğrul'u çıkardıktan sonra durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Can tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Kaza yapan otomobillerden görüntü

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve edtay görüntü Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)KARACABEY OVASI'NDA DOMATES HASADI BAŞLADI TÜRKİYE'nin domates deposu olarak kabul edilen Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yeni sezon salçalık domates hasadı başladı. İlçede üretilen 1 milyon ton domatesin yüzde 95'i salça fabrikalarına satılıyor. Sezonun ilk hasadı, Sazlıca Mahallesi'nde yapıldı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ilk çiftçilerin yanında yer aldı. Başkan Özkan, salçalık domatesin Karacabey çiftçileri açısından çok önemli bir değer olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Salçalık domateste 'sözleşmeli olarak' ve 'açık olarak' tabir edilen şekillerde üretim yapılıyor. Bir kısım çiftçimiz sanayicilere ve fabrikalara taahhüt vermiş durumda. 'Taahhütlü fiyat' dediğimiz fabrikalara verilen fiyat, 30 ile 35 kuruş arasında. Fakat serbest piyasada domates 55 kuruşa kadar alıcı bulmakta. Bu da büyük bir dengesizlik ortaya çıkarmakta. Çiftçimizin geçmiş yıllardaki mağduriyetini herkes bilmekte. Bazı duyarlı sanayicilerimiz bu noktada denge fiyatı oluşturma çabasında. Taahhütlü aldığı mallara bir miktar zam yaparak, çiftçimizin bu mağduriyetini önleme açısından gayret gösteriyor. Biz bu duyarlı sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Bütün sanayicilerimizden de salçalık domates üretiminin önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilmesi için onları da aynı hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz. Çünkü çiftçi ve sanayi paydaştır. Çiftçi olmadan sanayici olmaz, sanayici olmadan da çiftçi olmaz. Bu nedenle çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi her iki kesim için de iyi olacak. Karacabey'de çiftçinin yüzü gülerse her kesimin yüzü güler.ö

Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili Selçuk Şeker ise, "Girdilerimiz yükseldi, sattığımız ürünlerin fiyatları ise aynı kaldı. Bu da yıllar geçtikçe çiftçinin zarar etmesine yol açtı. Bu yıl geçen yılların telafisi açısından ürün fiyatlarımızın iyi olması beklentisi içerisindeyiz. Bu yıl serbest piyasada domates fiyatları iyi. Fakat taahhüt fiyatları düşük. Çiftçiler olarak bu taahhüt fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Domates üretiminin devamı için istikrar bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Domates hasadı

-Domates toplayan işçiler

-Başkan Özkan açıklama

-Selçuk Şeker açılama Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)RENJU ZEKA OYUNU DÜNYA ŞAMPİYONASI, KUŞADASI'NDA BAŞLADI AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, en eski zeka oyunlarından 'Renju' oyununun Dünya Şampiyonası başladı.

Rusya, İsveç, Çin, Japonya, Kazakistan, Estonya, Yunanistan'dan 66 oyuncunun şampiyonluk mücadelesi vereceği Renju Zeka Oyunu Dünya Şampiyonası, Kuşadası'ndaki Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yavuz Sultan Selim Kongre Salonu'nda dün başladı. 3 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek şampiyonaya, Türkiye'den 7 oyuncu katılıyor. Renju Federasyonu Türkiye Temsilcisi Osman Mert Gürgüç, Renju Türkiye'de çok yeni bir oyun. Fakat dünyada kabul edilen ve ligi bulunan üç zeka oyunundan biri. Bunlardan en başta geleni satranç, go oyunu ve renju. Renju satranç ve go kadar önemli bir zeka sporu olup, eğitim seviyesi yüksek ülkelerde entelektüel sporlar sıralamasında 2. sırada. Çocukların bu oyunu seçme sebebi çok eğlenceli olması ve beyin gelişimine çok büyük etkisidir. Satranç, go ve Renju Çin başta olmak üzere bazı Uzakdoğu ülkelerde zorunlu ders kapsamında dedi.

Gürgüç, renju oyununun yaygınlaşması için Türkiye genelinde eğitmen eğitimi verip, tüm illere yayarak oyuncu sayısını çoğaltacaklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Şampiyonadan görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI(Aydın),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)'PANORAMA 1326 BURSA PANORAMİK MÜZE' AÇILIŞA HAZIR BURSA'da, Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan, 'Panorama 1326 Bursa Panoramik Müze' tamamlandı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bursa'nın, beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunun anlatıldığı müzeyi açılış öncesi gezdi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 15 Eylül 2015'te temeli atılan ve dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olduğu belirtilen 'Panorama 1326 Bursa Panoramik Müze'de inceleme yaptı. Müze, ana tema canlandırma salonu, sergi salonları, toplantı salonları, kafeterya ve idari bölümlerden oluşuyor. Bina, ekolojik mimarlık anlayışında ve enerji verimliliği ilkesine göre 'yeşil bina' formunda inşa edildi. 360 derece dairesel döngü içerisinde fetih gününün resmedildiği panoramik müze, Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatacak. Müzede, Bursa'ya meftun 6 Osmanlı padişahını ve onların zamanındaki sosyal hayatı anlatan 16 tablo bulunuyor. Bilimsel belge niteliğindeki müzeyi, yılda, 50 bini öğrenci olmak üzere 350 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI: KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı, kent dışına taşıyacak müzenin açılışına az bir süre kaldığını söyledi. Başkan Dündar, proje ile 1326 Bursa'sını resmederken Bursa'ya bir anıt eser kazandırmayı planladıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Bursa'da yeni bir mimari eser, yeni bir silüet ortaya çıktı. Bununla birlikte bölgenin gelişimine, dönüşüme ve turizmine katkı sağlayacak bir proje ortaya çıkacak. Türkiye'de 'İstanbul Fetih 1453'ten sonra Bursa'da ikincisi yapılmış oluyor. Bu yönüyle baktığımızda da tam panorama olarak dünyanın en büyüğü konumundadır. 42 metre yarıçapındaki kubbesiyle en büyük kubbeye sahip. Mimari çizim olarak belki kolay ama mühendislik olarak bunu uygulaması çok zor bir projedir. Bununla birlikte bizler de ilkleri denedik ve başardık. Burası sadece panorama müzesi değil, aynı zamanda kültür merkezi olacak. Birçok aktivitenin yapılacağı, Bursa'nın tanıtılacağı bir yer olacak. Bugün de İlber Ortaylı hocamız burayı ziyaret etti ve bizlerin misafiri oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Onun yorumları ve onun gözünden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi büyük önem arz ediyor."

ORTAYLI: İSTANBUL'A GÖRE BURASI DAHA GENİŞ

Prof. Dr. İlber Ortaylı ise müzenin kubbesine dikkat çekerek, "Burası çok geniş bir kubbe. Bir daha aynı bina tekrarlanır mı başka yerde, bilmiyorum. İstanbul'a nazaran burası daha geniş ve aynı şekilde bir şey anlatıyor. Burada anlattığı bir savaş değil, barış ile Bursa'nın ele geçmesidir. Bırakın 1920'li yılları, 1960'lara kadar bizim bildiğimiz, gördüğümüz Bursa bugün artık yok. Bunu bu müzede öğreneceksiniz. Yeni nesiller bunu öğrendikçe de belki Bursa'nın düzeltilmesi için bir hareket ve ruh meydana gelebilir. Bu bakımdan belediyenin bu girişimini, yapılaşmasını faydalı buluyorum" diye konuştu. Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Ortaylı'nın müzeyi gezmesi

-Müzeden detaylar

-Belediye başkanı açıklama

-Ortaylı açıklama Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN /BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)TCG GEDİZ'E YURDA DÖNÜŞTE KARŞILAMA TÖRENİ GENELKURMAY Başkanlığı, NATO görevinden dönen TCG GEDİZ'e ve personeline yapılan karşılama törenini sitesinden yayınladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: