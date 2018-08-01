DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)PKK'DAN HAİN TUZAK: ASKER EŞİ VE BEBEĞİ ÖLDÜ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı. Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna alındı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari' de Astsubay eşini ziyaretten dönerken yola tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından cenazeler Sivas' a uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

- Ailenin fotoğrafı Haber: HAKKARİ (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================================= 2)ACI HABER SİVAS'IN ŞARKIŞLA İLÇESİNE ULAŞTI HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olurken, acı haber Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan aileye ulaştı.

Yüksekova'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Anne ve oğlunun şehadet haberi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Nurcan Karakaya'nın Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'ta yaşayan annesi Suudiye Demir'e (57), kızının ve torununun şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziyede bulundu. Nurcan Karakaya'nın babası Hakim Demir'in 2004 yılında vefat ettiği, annesi Suudiye Demir'in oğlu Emirhan Demir (15) ile ilçede birlikte yaşadığı öğrenildi.

Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya için bugün Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Törenin ardından önce eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın memleketi Kayseri'ye getirilecek cenazeler için burada helallik alınacak. Ardından karayolu ile Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilecek cenazeler ikindi namazı sonrası Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Ailenin evinden görüntüler

-Eve asılan bayraklar

-Evin önünde bekeyen vatandaşlar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)İZMİR'DE, MOTOSİKLET TAMİRHANESİ YANDI İZMİR'in Konak ilçesindeki bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Dün saat 18.30 sıralarında Umurbey Mahallesi 1512 sokakta bulunan bir motosiklet tamirhanesinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Çevrede paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

---------------------------------

- Yanan işyerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin müdahelesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)AFYONKARAHİSAR'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Tarım arazileri ve evlerde su baskınlarının yaşandığı sel nedeniyle Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda ulaşım aksadı. Sel sularına kapılan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, öğleden sonra etkili olan sağanak, Yaylabağı beldesi ile Ayazini ve Kuzviren köylerinde sele neden oldu. Sel suları tarım arazileri ve bazı evlere dolarken, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 17'nci ve 21'inci kilometreleri arası su baskınları nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yaklaşık 4 saat boyunca kapalı olan yol jandarma, AFAD, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Yaylabağı Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kısmen ulaşıma açıldı.

Yaylabağı beldesindeki evleri su basarken, vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Sel nedeniyle AFAD ekipleri zarar gören tarım arazileri başta olmak üzere yerleşim yerleriyle ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı.

Kuzviren köyünde ise 50'ye yakın küçükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu. Bölgedeki yağışın etkisini yitirdiği, sel sularının da çekilmeye başladığı belirtilirken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

KAYMAKAM: CAN KAYBI OLMADI

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve Türk Kızılayı ekipleri, sağanak yağışın sele neden olduğu Afyonkarahisar'ın ihsaneyi ilçesinde çalışma yaptı. Bölgedeki kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda ekili, dikili arazinin zarar gördüğü ve çok sayıda evi de su bastığı belirtildi. İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, yaşanan sel sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik ve vatandaşlar tarafından karşılanan Taş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taş, belde ve köylerde altyapı konusunda ciddi sorunların yaşandığını söyledi. Herhangi bir can kaybının olmadığını vurgulayan Taş, telef olan bazı hayvanlar olduğunu belirtti. 'VATANDAŞLARIMIZIN ZARARLARI KARŞILANACAK'

Sağanak nedeniyle Ayazini Barajı'nın taştığı bilgisini veren Kaymakam Taş, şöyle dedi:

"Barajda herhangi bir patlama söz konusu değil. Baraj dolunca tahliye kanalları otomatik olarak açılmış. Yağışlar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Çok sayıda telef olan hayvan var. Şu anda ekiplerimiz hasar tespit çalışması yapıyor. İnşallah vatandaşlarımızın zararları karşılanacak. Şu anda bölge kontrol altına alındı."

Sel nedeniyle trafiğe kapalı olan Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun da çift taraflı olarak açıldığını vurgulayan Taş, İhsaniye halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------(1)

- Kapanan yoldan detay

- Yoldaki sel sularından detay

- Sel sularında geçmeye çalışan araçlardan detay

- İş makinesi çalışırken detay

- Yaylabağı belde girişihden detay

- Araçlardan detay

- Su birikintilerinden detay

- DSİ iş makineleri ve araçlardan detay

- Su basan evi kovalarla boşaltan insanlardan detay

- Belde içerisinden detay (EK)

- DSİ yetkililerinin gelişi

- Kaymakamın beldeye gelişinden detay

- Kaymakamın karşılanmasından detay

- Kaymakam Taş röportaj (EK) - GEÇİLECEK

- Sel felaketinin yaşandığı Ayazini köyünün drone görüntüsü

- Selin yaşandığı tarım arazileri ve evlerin drone görüntüsü Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)KAHRAMANZAN'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde gece yarısı etkili olan yağış sele neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı sel felaketinde sebze tarlaları büyük zarar görürken bazı otomobiller de selde mahsur kaldı.

Kahramankazan'da gece yarısı aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Güvenç ve Aydın mahallelerinde etkili olan sel nedeniyle sebze tarları büyük zarar görürken bazı otomobiller selin ortasında mahsur kaldı. Kapanan yol, Karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Yolda mahsur kalanların imdadına ise yine Karayolları ekipleri ve oto kurtarıcılılar yetişti. Selin ortasında mahsur kalan bazı sürücüler, yol çalışması nedeniyle eski yolun kazıldığı ve geçici olarak açılan yeni yolda su tahliyesi için menfezlerin olmadığını belirtti.

Güvenç Mahallesi Muhtarı Mehmet Vural da yaptığı açıklamada, yağmurun ani ve etkili geldiğini belirterek tüm sebze tarlalarının sel nedeniyle büyük zarar gördüğünü, zararın boyutunun gün ağardığında daha net olarak tespit edileceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

Etkisini yitirmiş selden detaylar

Ekipleri yol açma çalışması

yolda kalan araçlardan detay görüntüler

Araçların kurtarılma görüntüleri

Vatandaşlarla röportajlar Haber-Kamera: Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)ÜNİVERSİTEYİ KAZANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ GÜN İŞ KAZASINDA ÖLDÜ KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde kanala beton boru döşeme işinde çalışan 18 yaşındaki Mehmet Sıddık Baybarz, 200 kilo ağırlığındaki beton baca büzünün başına çarpması sonrası hayatını kaybetti. Talihsiz gencin iş arkadaşlarına üniversiteyi kazandığını dün öğrendiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün 15.45 sıralarında Darıca Bağlarbaşı Mahallesi, Özbay Sokak'ta meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin alt yapı çalışmalarını yapan müteahhit firma, sokakta kanal açıp beton boru döşeme çalışmaları yaparken, iş makinası kepçesine zincirle 2 adet beton baca büzünü bağlanıp havaya kaldırıldığı sırada zincirden kurtulan 200 kilo ağırlığındaki bir beton baca büzü Mehmet Sıddık Baybarz isimli müteahhit çalışanının başına çarptı.

Başında baret olmasına boynuna aldığı darbeyle bir anda kanlar içerinde yere yığılan Mehmet Sıddık Baybarz'ı gören mesai arkadaşları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Baybarz ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kepçe operatörü M.S.'yi ifadesini almak üzere gözaltına alırken, hayatını kaybeden, Mehmet Sıddık Baybarz'ın üniversite sınavlarını kazandığını dün öğrendiğini ve bunu mesai arkadaşlarıyla paylaştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

- Hayatını kaybeden gencin olay yerindeki bareti

- Başına düşen beton büz ve büzlerin bağlandığı zincirler

- Büzleri kaldıran iş makinası

- Olay yerinin farklı açıdan görüntüsü Haber-Kamera: Erol POLAT /DARICA(Kocaeli)(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)KONYA'DA KUM FIRTINASI NEDENİYLE 20 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 17 YARALI KONYA'da, kum fırtınası nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara Karayolu 70'inci kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş mesafesini sıfır noktasına kadar düşürmesi nedeniyle otomobil, TIR ve kamyondan oluşan yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya ve Cihanbeyli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, çift yönlü trafiğe kapanan Konya-Ankara Karayolu'nda, kazaya karışan araçların başka kazalara yol açmaması için çekicilerle yoldan kaldırdı. Yol, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat çift yönlü trafiğe kapatıldı. Karayolları ve polis ekiplerinin yoldaki çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

- Kaza yapan araçlar

- Ambulans

- Konya-Ankara Karayolu polisin çalışması

- Kazazede İdris Burak röp

- Genel ve detay Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ /KONYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)KARABÜK'TE OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 4 YARALI KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karabük Kastamonu yolu Karıt Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine giden Yusuf Ü. yönetimindeki 78 SH 704 plakalı otomobil, kavşağa girmek istediği sırada aynı yöne giden Halit S.B. yönetimindeki 78 BD 583 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Dila Ü. ve İlkay B.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Kaza yapan araçlar

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)ADANA'DA DEMİRYOLU ÜZERİNDE ALKOL ALAN KİŞİYE TREN ÇARPTI ADANA'da demiryolu üzerinde alkol alan Mustafa Özkaya'ya (44), tren çarptı. Özkaya, kazada ağır yaralandı.

Olay, Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınlarındaki demiryolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, raylar üzerinde alkol alan Mustafa Özkaya, Ceyhan istikametine giden 18 vagonlu yük trenini fark etmedi. Makinistin demiryolu üzerinde oturan Özkaya'yı fark etmesi üzerine korna çalıp durdurmaya çalıştığı tren, çarptıktan yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle başından ağır yaralanan Özkaya'yı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken Özkaya, Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı olduğu belirtilen Özkaya'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

---------------------------------

- Trenin görüntüsü

- Bir vatandaşın olayı anlatması

- Özkaya'nın içtiği iddia edilen alkol şişesi

- Polisin olay yerindeki incelemesi

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR / ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİĞİ GEREKÇESİYLE LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ BURDUR'da, ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle linç edilmek istenen Osman K.'yı, polis kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaşanan arbedede şüpheliyle 2 polis memuru yaralandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Konak Mahallesi'nde bir erkek şüphelinin, önüne geçtiği ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin Osman K. (46) olduğunu belirleyen polis, dün kent merkezinde kurulan Salı Pazarı'nda önlem aldı. Yapılan çalışma sonucunda Osman K., sivil polisler tarafından yakalandı.

Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu. Polis, Osman K.'yı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. Yaralı polisler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

Vatandaşların darp ettiği Osman K. da tedavisi için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi. Daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde yattığı öğrenilen Osman K. tedavisinin ardından Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Osman K.'nın inşaatlarda elektrikçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

- Emniyet dış görünüş

- Ambulans

- Polis arabası

- Polis memurunun sedyede gidişi

- Parmağı çıkan polis

- Şüphelinin getirilişi

- Şüphelinin hastaneye girişi

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)MEVSİMLİK İŞÇİLERLE MAHALLE SAKİNLERİ BİRBİRİNE GİRDİ: 6 YARALI SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde mevsimlik işçiler ve mahalle sakinleri arasında çıkan sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay Karapürçek'e bağlı Kanlıçay Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Şanlıurfa'dan ilçeye çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin çocukları ile mahallenin çocukları parkta kavga etti. Kavgaya çocukların aileleri de dahil olunca olay büyüdü. İki grubun sopalar ve taşlarla birbirine girdiği kavgada 6 kişi yaralandı.Yaralılar E.K, M.K, R.Y, A.S, F.S ve M. S ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan gerginlik jandarmanın müdahale etmesiyle son buldu. Gerginliğin devam etmemesi için mahalledeki mevsimlik işçilerin ilçe dışına gönderildiği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Yaralıların hastaneye götürülmesi Haber-Kamera: Alaattin ONUR / KARAPÜRÇEK(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI ADAPAZARI'nda belinden tabancayı çıkarıp havaya rahat tavırlarla ateş eden O.D yakalandı

Olay Güllük Mahallesi'nde önceki gece 03.00 sıralarında yaşandı. Sokakta yürüyen O.D (32), belindeki tabancayı çıkarıp havaya rast gele bir kaç el ateş ettikten sonra, silahı beline koyup yürümeye devam etti.

Tabancadan çıkan 3 kurşun, sokaktaki binada bulunan bir dairenin camına isabet etti. Evde yaşayanlar gece yarısı, camdan içeriye giren kurşunlarla korku dolu anlar yaşadı.

Vatandaşların şikayeti sonrası harekete geçen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. O.D, bir kaç saat içinde yakalandı.

Görüntülerde, şüphelinin yürürken belinden tabancayı çıkarıp rahat bir şekilde ateş ettiği ve daha sonra silahı beline koyup hiç bir şey olmamış gibi yürümeye devam ettiği görüldü.

Emniyette sorgusu tamamlanan O.D daha sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Ateş etme anı

-Şüphelinin adliyeye sevki Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)SURİYE'YE ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere sevk edilen askeri araçlar, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Farklı kentlerde konuşlu birliklerinden Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen tank ve obüslerin de aralarında bulunduğu askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Görüntü Dökümü:

---------------------------------

- Zırhlı araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA) ======================================= 14)KAPIKULE'DEN BİR AYDA 727 BİN GURBETÇİ YURDA GİRİŞ YAPTI AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek için kara yolu ile ana vatana gelen gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişleri sürüyor. Edirne Valisi Günay Özdemir, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişlerde, geçen yılın Temmuz ayına göre 111 bin artış olduğunu belirterek, "Bu Temmuz ayında 727 bin vatandaş geçiş yaptı" dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Avrupalı Türklerin yoğun olarak yurda giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Ana vatana giriş yapan gurbetçilerle sohbet edip, sorunlarını dinleyen Vali Özdemir, Edirne'nin ünlü badem ezmesi ikramında bulundu. Edirne'yi tanıtmak amacıyla kurulan tanıtım standını gezen Özdemir, "Özellikle bu sene gurbetçi vatandaşlarımıza Edirne'yi de tanıtmaya çalışıyoruz. Edirne'deki tarihi turistik yerleri gezip, burada dinlenmelerini en azından sağlamaya çalışıyoruz. Bu da son 1 ay içerisinde hissedilmeye başlandı. Edirne'ye gelen misafirlerimiz memnun olmaya başladı. Esnaflarımız da bu konudan memnun. Onlar da gelen misafirlerimize iyi davranış gösteriyorlar ve bu bizi sevindiriyor" diye konuştu.

Hem esnafın hem de gelen misafirlerin memnuniyetini artırmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemir, "Bildiğiniz gibi il merkezinde 3 tane tanıtım merkezimiz var. Selimiye'de, Kapıkule'de ve Pazarkule'de tanıtım merkezi kurduk. Böylelikle Edirne'yi daha iyi tanıttığımızı, ilimizi daha iyi tanıttığımızı düşünüyoruz ve turizm anlamında şehrimize çok iyi bir avantaj sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.

Vali Özdemir, bu yıl gurbetçi sezonunda yoğun bir dönem geçirdiklerini fakat sıkıntı olmadan iyi hizmet verildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sene hem yoğun bir sezon geçirdik hem de gurbetçilerimizle ilgili sıkıntı olmadan iyi bir hizmet verdik. Öncelikle tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz geçen yıllarda bazı tedbirler alınmıştı, elektronik sistemle müracaatlar ve daha sonra buradaki görevlilerin artırılması, kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri gibi birçok sistem devreye sokuldu. Bunlarla beraber bu sene Temmuz ayında 727 bin vatandaş geçiş yaptı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 616 bin civarındaydı. Bu yıl oldukça arttı. Böyle olmasına rağmen herhangi bir yoğunluk, yığılma görmedik. Bu da bizim bu bölgede aldığımız tedbirlerin ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor."

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

Kapıkule'den detaylar

Giriş yapan gurbetçiler

Vali Özdemir'in karşılaması

Özdemir'in gurbetçilerle sohbeti

Badem ezmesi ikramı

Vali Özdemir'in açıklaması

Detaylar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)KOYUNLARI HACZE GİDEN AVUKAT YANAĞINDAN ISIRILDI (2) BURSA Barosu avukatlarından Cüneyt Bülent Şeker, koyunlarını haciz için evlerine gittiği borçlu ailenin oğlu tarafından yanağından ısırılması sonucu yaralandı. Avukatın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne- oğul, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 27 Temmuz cuma günü, ilçenin Göynükbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Cüneyt Bülent Şeker'in müvekkiline 4 yıldır borcunu ödemediği öne sürülen aileye haciz işlemi uygulandı. Avukat Şeker, haciz için jandarma ekipleriyle birlikte ailenin evine gitti. Haciz uygulanan yaklaşık 80 koyunu almak için kamyon geldiği sırada aile fertleri, tepki gösterdi. Önce koyunların sahibinin eşi sonra da oğlu avukat Şeker'e saldırdı. Çiftin oğlunun yanağından ısırarak, bir parça kopardığı Şeker, yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Şeker'in şikayeti üzerine anne- oğul gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadeleri alınan anne ve oğlu, serbest bırakıldı. Olay nedeniyle haciz işlemi de yapılamadı.

'YANAĞIMI ISIRDI, BİR PARÇA KOPARDI'

Avukat Cüneyt Bülent Şeker, ailenin evine jandarma ve icra memurlarıyla gittiklerini belirterek, "Görüşmemiz sakin geçti; ancak koyunları almak için kamyon geldiğinde borçlunun eşi, elinde bıçakla hakaret ve tehditler savurarak, 'Nerede o avukat?' diye üzerime gelmeye başladı. Kadın hakaret ve küfürlerle bıçağı sallayınca kendimi savunmaya çalıştım. Kadın sendeledi ve o sırada jandarmalar tuttu. Oğlu olan 30- 40 yaşlarındaki adam, üzerime atladı. Beni yumruklayarak, devirmeye çalıştı. Boğuşma sırasında beni deviremeyeceğini anlayınca yanağımı ısırdı ve bir parça kopardı. Jandarmalar etkisiz hale getirince de 'Bu burada bitmedi. Bu koyunları kaldırttırmayacağım. Seni tek yakalayacağım' diye tehdit etti" diye konuştu. BARODAN TEPKİ

Bursa Barosu Başkanı avukat Gürkan Altun, meslektaşı Cüneyt Bülent Şeker'e haciz sırasında yapılan saldırıyı kınadı. Altun, avukatların üstlendikleri davalarla özdeşleştirilmeleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi. Hiçbir avukatın baktığı dava nedeniyle hasım olarak görülemeyeceğini kaydeden Altun, "Bu toplum, bu sakat bakış açısından ancak saldırganlara ciddi ceza verilmesiyle kurtarılabilir. Ne yazık ki en son saldırıya uğrayan meslektaşımız Cüneyt Bülent Şeker de bu sakat mantığın kurbanı olmuştur. Yine ne acıdır ki saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiştir" dedi.