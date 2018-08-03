DHA YURT BÜLTENİ-1

1)AKRABASINI HASTANEYE GETİREN GENCE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI ADAPAZARI'nda İ.S.(33) küçük yaştaki bir akrabasını tedavi amacıyla götürdüğü hastanede, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. İ.S. göğsüne ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralınırken, olaya tanık olan aile bireyleri ise sinir krizi geçirdi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, gece yarısı Adapazarı şehir merkezindeki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre İ.S. (33), ailesiyle birlikte rahatsızlanan küçük yaştaki akrabalarını tedavi için hastaneye getirdi. Bu sırada hastane önüne gelen husumetlileriyle karşılaşan İ.S.'ye kurşun yağdırıldı. Ailesinin gözü önünde silahlı saldırıya uğrayan İ.S., göğsüne ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDULAR

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, gözlerinin önünde vurulan İ.S.'nin ailesi sinir krizleri geçirdi. Kanlar içerisinde kalan İ.S., görevliler tarafından hemen hastaneye alınarak ilk müdahalesi yapıltı. Durumu ağır olan genç, daha sonra Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerini şeritle çevirerek inceleme yaptı. Olaya tanık olan vatandaşların ifadesine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı İ.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Yaralı yakınları

-Polis inceleme

-Yaralının ambulansa alınması Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)BANDIRMA'DA GEMİ YÜKLEYEN VİNÇ ALEV ALDI BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde limanda gemiye yükleme yapan vinçte yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bandırma'daki Çelebi Limanı'nda Medlog konteyner gemisine yükleme yapan vinçte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için itfaiye ve polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Yükselen dumanlardan detaylar Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)RUHSATSIZ TABANCAYI KURAN-I KERİM'İN ALTINA GİZLEMİŞLER BURSA'da, polisin 5 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda saksılar içinde 30 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Bir adreste Kuran-ı Kerim altına gizlenmiş ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Yaklaşık 80 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, ekipler kilitli kapıları 'koçbaşı' diye tabir edilen balyoz ile kırarak içeri girdi. Evlerde yapılan aramada, saksılar içinde yetiştirilen 30 kök Hint keneviri, bir miktar metamfetamin, bir miktar sentetik kannabionid ele geçirildi. Evlerden birisinde de duvardaki rafta Kuran-ı Kerim altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 10 mermi bulundu. Operasyonda A.H., H.Y., E.A. ve B.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, ifadelerinden sonra serbest bırakılırken, A.H. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Evlere girilmesi

-Arama yapılması

-Kuran altında silah bulunması

-Saksılardaki uyuşturucu Haber: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)BARTIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI BARTIN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları Ö.Ç adlı kişiyi kaldığı Kışla Köyü'ndeki eve baskın yaptı. Evde ve bahçede yapılan aramada 81 gram esrar maddesi, 100 adet kenevir tohumu, 3 adet elektirikli fünye ile 4 adet dinamit lokumu ele geçirdi. Ö.Ç jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Görüntü Dökümü

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-Uyuşturucu maddelerin görüntüsü

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)BENZİNLİKTEKİ KAMYON KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yakıt almak için benzinliğe giren konteynır yüklü kamyon devrildi. Kazada konteynır kamyondan düşerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlus karayolu Kızılpınar mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için istasyona giren 34 HG 6354 plakalı kamyonetin üstündeki konteynır, araç benzinliğe girdiği sırada devrildi. Konteynırın benzin pompasına çarpmasına ramak kalırken, yan yatan konteynır araç sürücüsü ve benzin istasyonu çalışanları tarafından kaldırıldı. Olası bir facianın eşiğinden dönülürken, devrilen konteynır araç sürücüsü tarafından çağırılan vinç ile olay yerinden kaldırıldı. Aracın benzinliğe girişi ve konteynırın devrilme anı, benzin istasyonundaki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Kamyonun istasyona girişi

Kamyonun kasasındaki kanteynerin devrilmesi

Konteynerin sürüklenmesi

Detaylar Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ /ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)ZABITADAN MENDİL SATAN ÇOCUĞA DAYAK İDDİASI BURSA'da, zabıta görevlileri tarafından dövüldüğü iddia edilen çocuğun ağlarken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu tepki çekti.Merkez Osmangazi ilçesi Fomara Meydanı'nda meydana geldiği iddia edilen olayda, belediye zabıta görevlileri, mendil satan 9-10 yaşlarındaki Suriyeli çocuğu iddiaya göre dövdü. Olayın ardından bir köşeye çekilerek ağlayan çocuğa, çevredekiler yardım etti. Eli yüzü şiş olan çocuk ağlarken çekilen video, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüde, mendil sattığını, zabıta görevlilerinin kendisini dövdüğünü söyleyen çocuğa uygulanan şiddet, sosyal medyada tepki çekti. BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: ZABITA DÖVMEDİ, ARI SOKTU

Bursa Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru tarafından dövüldüğü iddia edilen sosyal medyadaki 'ağlayan çocuk' görüntüsüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Görüntü incelendiğinde olayın zabıtayla ilgisi olmadığının anlaşıldığı, görüntüyü kaydeden kişinin, "Seni zabıta mı dövdü?" sorusuna çocuğun, "Arı soktu" diye cevap verdiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Bugün sosyal medyada ağlayan bir çocuk görüntüsü paylaşımı üzerinden, Bursa'da bir zabıta memurunun bir çocuğu darp ettiği iddia edildi. Hatta bu görüntüler üzerinden, konunun tam olarak ne olduğu bile anlaşılmadan zabıtayı eleştiren çok sayıda paylaşımlar yapıldı. Ancak görüntüler dikkatle incelendiğinde konunun zabıta ile hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Söz konusu görüntüde ağlayan çocuğun anlatımlarında olayın zabıta tarafından yapıldığına dair bir ifade bulunmazken, görüntüleri kaydeden kişinin sorduğu 'Seni zabıta mı dövdü?' sorusuna çocuk, 'Arı soktu' diye cevap veriyor. Görüntünün devamında çocuğun konuşmalarından pek bir şey anlaşılmazken, zabıta kelimesi ise sadece görüntüyü kaydeden kişinin ağzından çıkıyor."

GÖRGÜ TANIĞININ YORUMU

Açıklamada, olaya tanık olduğunu söyleyen bir kişinin, sosyal medyada söz konusu videonun altında yaptığı, "Bu çocuğu ve videoyu çekeni, yanındaki bayanı gördüm. Bursa-Şehreküstü Meydanı'nda çok uğraş verdiler; ama çocuk bir 'zabıta' diyodu bir 'çay ocağı' diyordu, bir 'aşağıdakiler dövdü' diyordu. Ne söylediği belli değil. Hatta kadın da kızdı, 'Bir öyle, bir böyle diyorsun' diye. Umarım dövenler bulunmuştur" şeklindeki yorumuna da yer verildi. Konunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle bir ilgisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Zabıta kelimesinin yalnızca olayı görüntüleyen kişiler tarafından dile getirilmesinin kötü algı oluşturmak amacı taşıdığı tahmin ediliyor" denildi. BAŞKAN AKTAŞ: ART NİYETLİ ALGI OPERASYONLARIN BİR ÖRNEĞİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zabıta memuru tarafından dövüldüğü iddia edilen sosyal medyadaki 'ağlayan çocuk' görüntüsüyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. Başkan Aktaş, 'ağlayan çocuk' görüntüsünün "Bunu yapanın elleri kırılsın, yapanlar hesap versin" başlığıyla sosyal medyada paylaşıldığına işaret ederek, şöyle dedi:

"Son günlerde sıkça rastlanılan ve sosyal medyada hızla yayılan art niyetli algı operasyonlarının bir örneği yaşandı. Videoda küçük kardeşimiz bir kaç kez 'Beni arı soktu' demesine rağmen, karşısındaki kişilerin, spekülatif bir zihniyetle hareket etmesi ve bu olayı sanki zabıtanın çocuğa kötü muamelesi varmış gibi kamuoyuna yansıtmaları sonucunda çok sayıda paylaşım yapıldı. Görüntüyü tam izlemeyen bazı vatandaşlarımız da haksız yere zabıtamıza ve kurumumuza eleştiride bulundular. Paylaşılan videodaki olayın zabıta ile hiçbir alakası yoktur. Tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya, kişileri, kurumları suçlamak yerine doğru kaynaklardan bilgi almaya davet ediyorum."

Görüntü Dökümü

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-Dayak yiyen çocuğun ağlarken çekilen görüntüsü Haber: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)ÇANAKKALE'DE ÇEVRECİLERDEN 'GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI' TEPKİSİ ÇANAKKALE'de çevreciler Kirazlı bölgesinde, bir altın madeni şirketi tarafından 'Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi' için Çanakkale Valiliği tarafından verilen Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı (GSMR) iznine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda dün saat 18.00'de toplanan çevreciler, kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nın kirletileceğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Çevreciler, Kirazlı bölgesinde, bir altın madeni şirketi tarafından 'Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi' için valilik tarafından Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı izninin verilmesi üzerine basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Çevre Platformu üyeleri ve çevreciler katıldı. Çevreciler meydana ellerinde, 'Atikhisar, Atıkhisar Olmasın', 'Dünya Bizim Evimizdir', 'Altıncı Filo Çanakkale'yi Terk Et', 'Atikhisar Barajı Çanakkale'nin Yaşam Kaynağıdır', 'Kirli Suyla Temizlik Olmaz', 'Atikhisar Barajı S.O.S. veriyor', 'Kazdağı, Rant Dağı Olmasın' ve 'Ağaç Yeşil iken, Su Mavi iken, Çocuklar Gülerken' yazılı döviz ve pankartlarla geldi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Biz mücadelemizi termikçilerle de, altıncılarla da yapıyoruz. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Ama en son bu Kirazlı bölgesindeki Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi artık tarif edilmez bir hukuksuzluğu ortaya koymuştur. Çünkü elimizde bir Danıştay kararı var. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Orada Danıştay, hukuk tarifte ediyor. 'ÇED raporunu şöyle yapacaksın. Bilirkişini şu uzmanlardan oluşturacaksın. Onun vereceği rapor üzerine değerlendirilmesi yapılacaktır' diyor. Ama o mahkeme kararı varken, seçimlerin bitmesi beklendikten sonra derhal Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı imzalanıp, ilgililere veriliyor" dedi. 'DOĞAMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Yeni bir mücadelenin başında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Biz doğamızı korumak zorundayız. Özellikle Atikhisar Barajı ve onun tepesinde kurulmaya çalışılan altın rezervinin bulunduğu alandaki altın işletmesi Çanakkale için çok büyük bir tehlike. Çanakkale'nin suyuyla ilgili ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Onun için ben Çanakkale Belediye Başkanı olarak bu mücadelenin en önünde yer alıyorum. Çünkü içme suyumuzu tehdit ediyor. Kent yaşamını tehdit ediyor. Daha önce olduğu gibi mücadelemizi sürdüreceğiz. Tabi Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatının iptali için idari yargı süreçleri elbetteki başlatılacaktır ve mücadele edilecektir" diye konuştu.

Başkan Gökhan, Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı izninin verilmesi konusunu Çanakkale Belediye Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak suretiyle gündeme getireceğini de belirtti.

Basın açıklamasının ardından çevreciler sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cumhuriyet Meydanında çevrecilerden genel ve detay görüntü.

-Pankart ve dövizlerden genel ve detay görüntü.

-Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)TIR'DAKİ 8 TONLUK MERMER YOLA DÜŞTÜ AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, dönüş için manevra yapan bir TIR'dan yola 8 tonluk mermer blok düştü. Olay anında yoldan geçen bir araç olmaması, olası bir faciayı önlerken, mermer bloğun yoldan vinç yardımıyla kaldırılması sırasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Dün saat 11.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Beş Eylül Kavşağı'nda Mesut Ekici yönetimindeki 03 ZB 032 plakalı TIR, dönüş için manevra yaptığı sırada, kasasının yan kapağı açıldı. TIR'ın kasasındaki mermer bloklardan biri kayıp, yola düştü. 8 tonluk mermer bloğun düştüğü sırada yoldan geçen başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi. TIR şoförü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatıp, yola düşen mermerin kaldırılması için vinç çağırdı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Vinç yardımıyla mermer blok tekrar TIR'a yüklenmesini ardından yolda trafik normal seyrine döndü.