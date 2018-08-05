DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz (27), memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından özel uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Havalimanında şehidin cenazesini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, şehidin eşi Hülya, ailesi ve yakınları karşıladı. Bakanlar, şehit ailesine başsağlığında bulunurken, eşinin cenazesini üniforması ile kepini giyerek katılan ve sinir krizi geçiren Hülya Yılmaz'ı Vali Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teselli etti. Şehidin meslektaşlarının da omuz verdiği Türk bayrağıyla örtülü tabut, ambulansa taşınarak Nizip ilçesine götürüldü. Şehit için ikindi vakti Hatice Kübra Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan çok sayıda kişi, terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tekbir getirdi. Şanlıurfa'da görev yapan polis kardeşi Ali Yılmaz'ın da törene katıldığı şehit polis Şehit Yılmaz'ın naaşı, cenaze namazının ardından helallik alınarak bakanların da bir süre omuz vermesiyle cenaze aracına taşındı ve Asri Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verildi.

1 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI Babası Mehmet Yılmaz'ın 5 yıl önce vefat ettiği belirtilen ve Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olup, 2 yıl önce polis olan Recep Emre Yılmaz'ın, Hülya Yılmaz ile resmi nikah kıydırıp, 1 ay sonra yapacakları düğün için hazırlık yaptıkları öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze töreni

- Törene katılanlar

- Şehidin üniformasını giyen eşi

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun taşınması

- Bakanların tabuta omuz vermesi

- Tabutun götürülmesi

- Tekbir getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Eyyüp BURUN, Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ŞEHİT POLİS MEMURU, MEMLEKETİ DENİZLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ HAKKARİ'de geçen 29 Haziran'da görev yaptığı kalekol nöbetinde yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan özel harekât polisi Mehmet Ali Doğan (30), tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit oldu. Şehit polis memuru Doğan, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Ali Doğan, geçen 29 Haziran'da, Yüksekova ilçesinde kalekolda nöbet tutarken yüksekten düşerek ağır yaralandı. Bekâr olan Doğan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde bu sabah şehit oldu.

Şehit polis Mehmet Ali Doğan için memleketi Denizli'de cenaze töreni düzenlendi. Yeni Cami'de ikindide düzenlenen cenaze törenine; Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, şehidin babası Ahmet Doğan, annesi Sündüz Doğan ve diğer yakınları, polisler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Kılınan cenaze namazı sonrası şehit polis memuru Doğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, birlikte görev yaptığı özel harekât polisleri tarafından cenaze aracına taşındı. Şehit polis memuru Mehmet Ali Doğan, Asri Mezarlık'taki polis şehitliğinde toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazeden görüntüler

- Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın aileye başsağlığı dilemesi

- Cenaze namazının kılınması

- Özel harekat polislerinin cenazeyi taşıması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ EŞİ VE OĞLU ŞEHİT OLAN ASTSUBAY: TERÖRİSTLERİ SEVİNDİRMEYECEĞİZ KAYSERİSPOR'un 2018-2019 sezon açılış törenine geçtiğimiz günlerde yaşanan terör olayında eşi Nurcan ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'yı kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya da katıldı. Karakaya, "O köpek sürülerine karşı birlik ve beraberlik zamanı" dedi. Sarı-kırmızılı kulübün Kadir Has Stadyumu'ndaki sezon açılış törenine babası Mustafa ve kardeşi Hasan Hüseyin'le birlikte gelen Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Başkanımıza ince ve nazik davetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kayserispor'a da ligde başarılar diliyorum. Oğlum Bedirhan Mustafa ve eşim Nurcan'ın yüzü suyu hürmetine ligde iyi bir yerde bitirirler. Başkanım beni aradığında terörün lanetleneceğini söyledi. Taraftarlarla birlikte bağırarak, çağırarak acımızı atlatırız diye etkinliğe katıldık. Başkanıma ilgisinden alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Kayserispor böyle bir başkana sahip olduğu için çok şanslı. Vatanımız sağ olsun benim acım hala içimde taze, hiç bir kazamda kurumayacak. O köpek sürülerine karşı birlik ve beraberlik zamanı. Şu an stattan da anlaşıldığı gibi şehidiyle birlikteler. Eşimde bende aynı takımı tutuyordum. Evleneceğim kadının hep benimle aynı takımı tutmasını isterdim öylede oldu. İkimiz de Fenerbahçeliyiz, ikinci takımımız da Kayserispor" diye konuştu.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de, Karakaya ailesine birlik ve beraberlik adına aralarında olmalarından dolayı teşekkür ederek teröre Kadir Has Stadyumu'ndan en anlamlı cevabın verildiğini söyledi. Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon yaptığımız gibi bu sezon da muhteşem sezon açılışını beraber yapacağız. Sezon açılışı 2 ay evvelden planlanmıştı. Böyle bir acıyı, böyle bir üzüntüyü yaşayacağımız aklımızda yoktu. Ona göre eğlence programını düzenledik, takımımızı tanıtmayı amaçlamıştık. Fakat 3-4 gün önce o hani saldırıda kızımızı, yavrumuzu kaybettik. Acaba bu geceyi yapsak mı? Yapmasak mı diye tereddüde düştük. Taraftarlarımızla konuştuk. Yapsak mı yapmasak mı diye. Taraftarlarda 'biz orada olacağız siz yapmasanız da gelip terörü lanetleyeceğiz' dediler. Ben bununla yetinmedim acaba şehit ailesinin düşüncesi nedir diye. Serkan astsubayı aradım fikrini sordum eğer istiyorlarsa aile olarak töreni iptal edebileceğimizi söyledim. O da tam bir milli duruş sergileyerek 'hayır böyle bir şey olmasın, terörün istediği zaten bu, biz başımızı öne eğmemeliyiz, terör bizi yıldıramaz, siz programınıza devam edin hatta isterseniz bende katılmak isterim' dedi. Ailece bu gecenin yapılmasını istediler ve herkesten evvel bazen eğleneceğiz, bazen güleceğiz, Kayserispor'u alkışlayacağız ama içimizdeki kin ve nefret, intikam duygusu, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması temennisi hiç eksilmeyecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Stadyumdan genel görüntü

- Şehit eşi Serkan Karakaya'nın açıklamaları

- Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in açıklamaları

- Sezon açılışına gelen Karakaya ailesi

- Diğer detaylar

5 dakika 24 saniye /604 MB Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BAKANLIĞIN FAZLA ÖDEME YAPTIĞI ŞEHİT EŞİNE İCRA TEBLİGATI İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Abdullah Ümit Sercan (28) için, eşi İngilizce öğretmeni Özay Sercan'a (34) tazminat olarak fazla ödeme yaptığını belirterek, paranın faiziyle iadesini istedi. Nakit parası olmadığını belirten Sercan, 7 gün için faiziyle 29 bin 178,45 TL ödemezse haciz işlemi yapılacak. Polis memuru Abdullah Ümit Sercan, 8 Ağustos 2015 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesinde akşam saatlerinde devriye görevi yaparken PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. İçişleri Bakanlığı şehidin Alanya'da görev yapan eşi İngilizce öğretmeni 1 çocuk annesi Özay Sercan'a (34) 160 bin TL tazminat ödedi. Ancak iki yıl sonra İçişleri Bakanlığı Özay Sercan'a 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığını belirterek bu paranın faiziyle iadesini istedi.

İCRA DAİRESİNDE TEBLİGAT Alanya 1'inci İcra Dairesi aracılığıyla 25 Temmuz'da Özay Sercan'a gönderilen tebligatta, kendisine 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığı, bu paranın 5 bin 499, 45 TL faiziyle birlikte toplam 29 bin 178,45 TL olarak 7 gün içinde Bakanlık hesabına yatırılması istendi. Tebligatta, ödeme yapılmadığı takdir icra yoluna başvurulacağı kaydedildi. İCRA TAKİBİ BAŞLAYACAK Özay Sercan, eşi şehit düştükten sonra kendilerine yatan tazminatla oğlu için ev aldığını söyledi. Yetkililerin 2 yıl sonra kendisini aradığını kaydeden Sercan, "Yetkililer bana, 'O paranın 23 bin TL küsuru size ait değil. O parayı anne ve babaya vermek üzere geri istiyoruz' dedi. 'Ancak elimde nakit param yok. Ödeyecek durumum da yok' dedim. Onlar da bana, 'O zaman da mal varlıklarınıza el konulur' dedi. En son dün (önceki gün) elime icra takibinin başlayacağına dair kağıt geldi" dedi. ANNE - BABA HAKLARINDAN FERAGAT ETMEDİ Kayınvalidesi ve kayınpederinin haklarından feragat etmesi halinde dosyanın kapanacağını kaydeden Özay Sercan, "Bu süreçte polis, şehit annesi- babasına 'Para zaten yabancı bir yere gitmemiş. Torununuz ve gelininize gitmiş. Eğer bu hakkınızdan feragat ederseniz sıkıntı kalmayacak' diyor. Ama anne ve baba bu haklarından feragat etmiyor. Bu süreç sonunda da bana icra takibi başlatılacak" diye konuştu.

'ZORUMA GİDİYOR' Paranın faiziyle yaklaşık 30 bin lira olduğunu kaydeden Özay Sercan, "Ödenmeyecek bir miktar değil. Bu vatan ve bayrak için bedel ödemişlerin hayatlarının güçleştirilmesi zoruma gidiyor. Mağduriyetin giderilmesi için duyarlı birilerinin çıkmasını umut ediyorum. Bu parayı devletten biz talep etmedik, her şehit ailesine devlet bir tazminat veriyormuş. Zaten o acıyla ne olduğuna ne kadar olduğuna bakmıyorsunuz. Hesaba yatmış, onu biliyorum. Para eriyip gitmesin diye oğluma bir ev aldım, yatırım yaptım" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özay Sercan'dan genel ve detay görüntü

- Özay Sercan'ın konuşması

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Şehit cenazesinden detaylar (ARŞİV) Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ AFYONKARAHİSAR'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI AFYONKAHİSAR'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunda meydana geldi. Dinar'dan Ankara yönüne seyreden Yıldıray Üçüncü'nün (48) kullandığı 06 YE 936 plakalı otomobil, Dinar ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak karşı şeride geçtikten sonra karşı yönden gelen Şükrü Sağlam idaresindeki 07 ASJ 50 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Şükrü Sağlam, Yıldıray Üçüncü, eşi Özlem (46), çocukları Efe (11) ve Yiğit Üçüncü (19) yaralandı. Kazada Sağlam'ın kullandığı otomobildeki Günhan Sürmeliöz (29) ve emekli polis memuru Mustafa Soysal (56) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliği alırken, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Isparta ve Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi. Gülhan Sürmeli Öz ve Mustafa Soysal'ın cenazeleri incelemelerden sonra morga konuldu. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik akışı yeniden sağlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araçlar

- Yerdeki cesetler

- Kurtarma ekipleri detay

- Yoldan görüntü Haber- Kamera: Tahsin BAYTAR/AFYONKARAHİSAR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ AFYONKARAHİSAR'DA DİREĞE ÇARPAN MİNİBÜS TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI AFYONKARAHİSAR'da, Medine Kardeş'in kullandığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 18:30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Medine Kardeş'in kullandığı 03 BP 552 plakalı minibüs, Işıklar Beldesi Şeker fabrikası önüne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu rejündeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, takla atan minibüs yan yatarak durdu.

Kazada sürücü Medine Kardeş ile minibüste bulunan Sudenaz Kardeş, Aynur Çokşan, Tuğba Çokşan ve Cemile Çokşan yaralanırken, araçta sıkışan Halime Dudu Çokşan ise yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, Halime Dudu Çokşan'ın cesedi sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince çıkarıldı. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Cemile Çokşan da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Halime Dudu Çokşan'ın cenazesi incelemelerden sonra aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayı haber alarak gelen kazazedelerin yakınları gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik bir süre kontrolü şekilde verildi. Olay yerine çok sayıda vatandaşın gelmesi nedeniyle güvenlik güçleri zor anlar yaşadı. Polis ve jandarma ekipleri sık sık vatandaşları uyararak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerindeki 112 ekibinden detay

-Olay yerinden detay

-Jandarma vatandaşları uzaklaştırırken detay

-Kaza yapan araçtan detay

-Kaza yerindeki emniyet ekiplerinden detay

-112 ekipleri vatandaşlara olay yerinden uzaklaşmasını söylerken detay

-Yakınlarından detay

-AFAD aracı ve ekiplerinden detay

-Yoldan geçen diğer araçlardan detay

-Devrilen aydınlatma direğinden detay

-Olay yerindeki güvenlik önlemlerinden detay

-Araçların kontrollü geçmesine izin verilmesinden detay

-Ekiplerin çalışmasını izleyen vatandaşlardan detay

-Jandarma arabası güvenlik şeridi için kullanılırken detay

-Yoldan detay Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ MANİSA AKHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 25 YARALI MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrilen şehirler arası yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Akhisar-Manisa karayolunun 5'inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kocaeli'nden Denizli'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, Pamukkale Turizm'e ait 35 PK 136 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Ardından devrilen yolcu otobüsünde, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinde yaralılar ve kurtarma çalışmaları Haber- Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ÖLEN SAVCI İÇİN DÜĞÜN YEMEĞİ YERİNE CENAZE YEMEĞİ VERİLDİ KARABÜK'ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyünde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden savcı İbrahim Yıldız (27), eğer yaşasaydı dün düğün yemeği verilecekti, cenaze yemeği verildi. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan ve geçen hafta Emel Yıldız ile Trabzon'da evlenen savcı İbrahim Yıldız, ikinci düğünü yapmak için memleketi Karabük'e geldi. Aynı adı taşıdığı dedesinin köydeki evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Akpınar mevkiinde ceviz ağacının altındaki tankere su dolduran İbrahim Yıldız'ın, yakınlarıyla yağmurun dinmesi için altında beklediği ağaca yıldırım düştü. Olayda, savcı İbrahim Yıldız hayatını kaybetti. Savcı İbrahim Yıldız için merkez Yusufbey Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının desteğiyle oksijen tüpüyle camiye gelen KOAH hastası, işçi emeklisi baba Nuri Yıldız, oğlunun tabutunun yanındaki banka oturarak taziyeleri kabul etti. Emel Yıldız, savcı eşinin tabutuna sarılıp "Beni nasıl bıraktın gittinö diyerek gözyaşı döktü. Yıldız, gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

DÜĞÜN YEMEĞİ YERİNE CENAZE YEMEĞİ Savcı İbrahim Yıldız eğer hayatta olsaydı dün Şevkiler köyünde düğün yemeği ve kına eğlencesi olacaktı. Bugün de ilçe merkezindeki Sarıkale seyir terasında düğünü olacaktı. Ancak köy camiinde Savcı Yıldız için mevlit okutuldu, dualar edildi ve cenaze yemeği verildi. İşçi emeklisi KOAH hastası olan ve oksijen tüpüyle nefes alan baba Nuri Yıldız oğlunun mevlidinde üzgün olduğu görüldü. Genç savcının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğu ve okulda tanıştıkları eşi Emel Yıldız'ın ise memleketi Trabzon'a döndüğü öğrenildi. 'DÜĞÜNE GELİYORUZ DİYE CENAZEYE GELDİK' Savcı Yıldız'ın amcası Hüseyin Yıldız, "Burada kendi memleketinde 2'nci düğünü yapacaktı, nasip olmadı. Düğüne geliyoruz diye cenazeye geldik. Allah'ın takdiri. Bugün (dün) normalde düğün mevlidi vardı. Kına olacaktı. Köyde çok sevilen biriydi. Köyünü çok severdi. Onun içinde köyde düğün yapmak istedi. Bugün (dün) köyde düğün yemeği verilecekti. Nasip böyleymiş cenaze yemeği ve mevlidi verdik" dedi.

Bugün saat 16.00'da düğününü yapacağı salonun görevlilerinden Nezahat Kumlar ise, "Bütün hazırlıklar tamamdı. Heyecanlıydı. Memleketinde de bir düğün yapmak istedi. Burayı kiraladılar ama göremedi maalesef" diye konuştu. Öte yandan Yıldız çiftinin düğün davetiyesi ise görenlerin yüreklerini burktu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yemekte dua edilirken

- Hüseyin Yıldız konuşması

- Düğün salonu ve Nezahat Kumlar ın konuşması

- Düğün davetiyesi ve Yıldız çiftinin düğün resmi Süre: 01.48 Boyutu201 MB Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ EŞİNİ DARP EDEN KİŞİYİ, ESNAF SOPALARLA KOVALADI ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, cadde üzerinde eşi S.Ç.'yi darp ettiği öne sürülen A.Ç., esnaf tarafından sopalarla kovaladı. Olay, önceki gün öğle saatlerinde ilçe merkezi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçede doğalgaz tesisatçı olarak çalışan A.Ç. ile eşi S.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası A.Ç., iddiaya göre 14 yıllık eşini darp etmeye başladı. Bu sırada yolun karşı tarafında bulunan bazı esnaflar ise olaya müdahale etmek istedi. Fakat A.Ç. yakında bulunan bir inşaattan aldığı tahta parçası ile esnafın yaklaşmasını engellemeye çalıştı. Esnafların uzaklaşmasının ardından eşini tekrar darp etmeye başlayan A.Ç.'yi esnaf bu kez sopalarla kovaladı. Yaşanan bu olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. A.Ç.'nin olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındığı, eşinin şikayetçi olmamasından dolayı serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-A.Ç.'nin eşine darp uygulaması

-Esnafın sopalarla kovalaması

-Esnaf ile röp

- Olay mahali Haber-Kamera:Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KADIN İŞLETMECİNİ KARNINA TABANCA DAYAYIP GASP ETTİ ANTALYA'da, cep market işleten Şefika Çetinkaya'nın karnına tabanca dayayıp tehdit eden kimliği belirsiz şüpheli, yaklaşık 500 TL'yi gasp edip kaçtı. Olay, saat 19.30 sıralarına Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 3104 Sokak'taki Elmalı Sitesi içinde hizmet veren cep markete gelen şüpheli, işletmeci Şefika Çetinkaya'nın karnına tabanca dayayıp, kasadaki parayı vermesini istedi. Kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli, kasadaki yaklaşık 500 TL'yi gasp edip, olay yerinden koşarak kaçtı. Olayın şokunu üzerinden atan Şefika Çetinkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Şefika Çetinkaya'nın verdiği eşkal bilgisi üzerine şüpheliyi aramaya başladı. Sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, işyerinde de parmak izi çalışması yaptı.

'ÇOK KORKTUM' Çok korktuğunu belirten ve gözyaşı döken Şefika Çetinkaya'yı site sakinleri teselli etmeye çalıştı. Olayı anlatan Şefika Çetinkaya, "Bir anda elinde silahla markete girdi. Tabancayı karnıma dayayıp kasayı boşaltmamı söyledi. Çok korktum. Kasada yaklaşık 500 TL vardı. Hepsini alıp koşarak kaçtı" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis detay

- Güvenlik şeridi

- Kalabalıktan detay

- Şefika Çetinkaya detay

- Market görüntü

- Röp: Şefika Çetinkaya

- Detay Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ DÜĞÜNDE ATILAN HAVAİ FİŞEKLER YANGIN ÇIKARDI TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Mestanlar Mahallesi muhtarının oğlunun açık havada yapılan düğününde, atılan havai fişeklerin saman balyalarına isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Düğünde büyük panik yaşanırken, alevleri itfaiye ekipleri söndürdü. Malkara'nın kırsal Mestanlar Mahallesi Muhtarı Nebi Demir'in oğlu Yusuf Demir ile Zehra Güngöz için köydeki evin önünde düğün töreni düzenlendi. Davetlilerin katıldığı düğünde müzikler eşliğinde eğlence devam ederken, hava fişek gösterileri düzenlendi. Atılan havai fişekler komşu Mümin Kartal'a ait depodaki saman balyalarının üzerine düşünce yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılırken, düğüne katılanlar ise panik yaşadı.

Alevlere ilk müdahaleyi düğün törenine katılanlar yaparken, haber verilmesi üzerine köye itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaralanan olmadı. Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra düğün töreni başka bir alanda devam etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saman balyalarının alev alev yanması

-Düğünde yaşanan panik

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Yangın söndürme çalışmaları

-Düğünün dağılması ve kalabalık

-Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ÇAVUŞOĞLU: KİMSE TÜRKİYE'DEN BASKIYLA, YAPTIRIMLA NETİCE ALAMAZ DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan sorunlara değinerek, "Kimse Türkiye'den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz. Bu konularda iki müttefik olarak sorunların üstesinden gelmeye var mısınız?" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Danışma Meclisi'nin toplantısına katıldı. Alanya Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Bakan Çavuşoğlu'na Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile partililer eşlik etti.

'SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK GİBİ' Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma şansı bulduğunu fakat Alanyalı hemşerilerine hitap edemediğini söyledi. Çavuşoğlu, seçim sonrası Alanya'ya uğrayamadığını, o yüzden ilk fırsatta gelerek hemşerilerine teşekkür etmek istediğini aktardı. Ülkelerin birbirine olan tutumuna değinen Çavuşoğlu, "Herkes kendi vatandaşından dolayı başka ülkeyle kavga etmeye çalışırsa o zaman bizim bazı ülkelere savaş açmamız lazım. İşte biz bu anlayışları değiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de farklı ülkelerin vatandaşları da suça karışıyor. Öyle veya böyle bazıları da ajan. Hele ki gazetecileri ajan olarak gönderiyorlar. Yakalandığı zaman da 'Gazeteciler içeriye atıldı' diye baskı yaparak kurtarmaya çalışıyorlar. Sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi, annesinden yeni doğan bebek gibi tertemiz suçsuz. Ama hukuk vardır, yasa vardır" diye konuştu. 'KİMSE TÜRKİYE'DEN BASKIYLA, YAPTIRIMLA NETİCE ALAMAZ' ABD ile yaşanan sorunlara da değinen Çavuşoğlu, ilişkilerde kötü bir süreç yaşadıklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Esasen daha önce de ilişkilerimizin kopmaya geldiği süreç vardı. Amerika'nın FETÖ'ye sahip çıkması, Amerika'da yaşaması. Benim düşmanıma silah veriyor. Ama sonra daha önceki Dışişleri Bakanının gelmesi, kendisi değiştikten sonra yeni gelen ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ile sürdürdüğümüz süreç ve yol haritası konsolosluk işleriyle götürecek bir çalışma grubu, bir de PKK'ya yönelik Irak'ta atabileceğimiz adımların yol haritası. Demek ki sorunlar çözülebiliyor ama bu FETÖ'den vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Zaten çalışma grubunun da amacı bu. Şimdi ise Rahip Andrew Brunson için 'Yok bizim vatandaşımız suçsuz.' Biz rahip Andrew Brunson'un, ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk erişimi için yardım istedikleri güne kadar tutuklandığını da bilmiyorduk. Bazı kişiler suç duyurusunda bulunduğu için başlayan bir süreç. Bizim kişiden ne çıkarımız olacak. Şimdi son zamanlarda atılan adımlar. Kimse Türkiye'den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz. Bu konularda iki müttefik olarak sorunların üstesinden gelmeye var mısınız, o zaman oturalım sorunlarımızı nasıl çözeceğiz, biraz önce söylediğim çalışma gruplarını nasıl işleteceğiz. Bu şekilde çözebiliriz. Dayatmayla olmaz. Tehdit diliyle nereye varacaksın. Türk milleti tehdide boyun eğer mi?"

'ABD'NİN POZİTİF GÜNDEME İHTİYACI VAR' Sorunların eşit şartlarda düzenlenecek müzakerelerle çözülebileceğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır' diye biz söz var bizde. Sonuçta şimdi ne oldu. Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? Veya yaptırım ne oldu, şimdi karşı yaptırım. Fakat Singapur'daki görüşmemiz son derece yapıcı geçti. Açıklamalarımıza yansıdı, işte böyle olması gerekir. Ortada sorunlar var, sorunları kimse inkar edemez. Şu sebepten, bu sebepten, var mı sorun, var. Bunları çözmek istiyor musunuz, çözelim. Nasıl çözeceğimizi oturup konuşalım veya nasıl çözeceğimiz konusunda bir yol haritası belirleriz, mutabakat sağlarız. Diplomasi işler, sorunları çözeriz, sonra işimize bakarız. Bugün dünyanın da pozitif gündeme ihtiyacı var. Bölgemizin de ihtiyacı var. Bana göre en çok Amerika'nın pozitif gündeme ihtiyacı var. Bu anlayışla bu sorunları da çözeriz. Dayatmayla, tehdit diliyle değil, uzlaşmayla, diplomasiyle müzakereyle ve iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıdan genel görüntü

-Bakan Çavuşoğlu konuşması Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ CHP'Lİ EROL: ŞAROĞLU'NUN DURUMU İYİ CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, beyninde oluşan pıhtılaşma nedeniyle beyin felci geçiren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu tedavi gördüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonrası gazetecilere bilgi veren Erol, "Milletvekilimiz Şaroğlu, dün (önceki gün) yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Tunceli'den Elazığ'a helikopter ile sevk edildi. Kardeşi Erdal Şaroğlu ve il başkanımız süreci yakından takip etti. İlk önce duyarlılık gösteren Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimine ve doktorlara teşekkür ediyorum. Tunceli valimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Fırat Üniversitesi rektörümüze de teşekkür ediyorum. Şaroğlu'nun hayati bir tehlikesi yok. Ciddi bir problemi yok. Sadece doktorlar belli bir süre gözetim altında tutacaklar. Sevincimiz hayati tehlikesinin olmamasıdır. Kalıcı bir rahatsızlığı yok. Genel Başkanımızı da arayarak, milletvekilimizin sağlık durumu hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gürsel Erol'un konuşması

-Genel ve Detay Görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SİNEMA SANATÇISI COŞKUN GÖĞEN'İN KIZI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL'da, kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyucusu Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen (36), Antalya'da toprağa verildi. Muratpaşa Camii'ndeki cenaze namazında, önceki gün hayatını kaybeden Antalyaspor'un eski başkanlarından Özcan Kırmızıoğlu da (84) son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilçam'ın usta oyucusu Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen ve Antalyaspor'un eski başkanlarından Özcan Kırmızıoğlu için Muratpaşa Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü, Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Uğurtan Sayıner'in aralarında olduğu bazı sinema sanatçıları, ailelerin çok sayıda yakını ve sevenleri katıldı. Coşkun Göğen ve yakınları Dünya Göğen'in tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Cenaze namazı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Coşkun Göğen, "40 senedir sinemanın kötü adamlarıyız. Bize kötü diyenler düşünsün" dedi. Kızının ölümü nedeniyle çok sayıda telefon aldığını, arayan herkese teşekkür ettiğini belirten Göğen, "Ben Nuri Alço'ya çok teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. Buraya gelerek beni onure ettiği için. Kızımın da çok iyi dostudur, yemişliği- içmişliğimiz vardır. Dünya delikanlı olsaydı, yuvarlak olmazdı" diyerek cenaze törenine katılmayanlara sitem etti. Coşkun Göğen, yürüme güçlüğü çektiği halde cenaze namazına gelen, Bizimkiler dizisinin 'Cemil'i Uğurtan Sayıner'i karşıladı ve bu zor gününde yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Cenazeye katılan Nuri Alço ise "Söyleyecek bir şey yok. Önemli, güzel bir dostumuzun böyle bir gününde, kötü gününde yanında olmak gerekiyor. Gerekeni yapıyoruz. Dostluk budur yani. Herkes iyi gün dostu, mühim olan sinemadan da birçok arkadaşımızın burada olması. Gelemeyenler, çok telefon açan var. Murat Soydan, Perihan Savaş, Gökhan Güney olsun çok kişi aradı, tabii gelemediler. Uzakta olanlar var. Yaz sezonu. Gelenden de Allah razı olsun gelemeyenden de" diye konuştu.

Dünya Göğen ve Özcan Kırmızıoğlu'nun cenazeleri, namazın ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tabut başında ağlayan aile bireylerinden detay

- Tabuttan detay

- Coşkun Göğen'in göğsüne iliştirdiği kızının fotoğrafından detay

- Tabut üzerindeki beyaz örtüden detay

- Çoşkun Göğen ve Nuri Alço'dan detay

- Coşkun Göğen'in açıklaması

- Nuri Alço'nun açıklaması

- Uğurkan Sayıner (Bizimkiler dizi Cemil karakteri) başsağlığı dilemesi

- Cenaze namazının kılınışı

- Coşkun Göğen yakın plan yüz

- Coşkun Göğen'in 'Haklarım helal olsun' demesi yakın plan detay

- Tabutun omuzlara alınması (Nuri Alço ve Coşkun Göğen önde)

- Tabut omuzlardayken geniş plan detay

- Cenaze aracının mezarlığa gitmesi

422 MB///3.53 DK Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SAKARYA'DA 150 BİN LİRALIK LÜKS ARACI KÖPEKLER PARÇALADI SAKARYA'da, park halindeki 150 bin TL'lik lüks spor otomobilinin tampon bölümünü sokakta kedi kovalayan köpekler parçaladı. Otomobilde 4 bin TL'lik hasar oluşurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Serbay Baş, evinin önüne park ettiği otomobilinin yanına gittiğinde tampon kısmında parçalanmalar olduğunu fark etti. 150 bin TL'lik otomobilde oluşan hasarın neden olduğunu merak eden Baş, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasını incelediğinde otomobile köpeklerin saldırdığını gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 köpeğin sokakta bir kediyi kovaladığı ve kedinin otomobilin altına girdiği sırada araca zarar verdikleri görüldü. Kediyi yakalayamayan köpeklerin otomobilin tampon kısmını ısırarak parçaladıkları kameraya yansıdı. Bir köpeğin araç etrafında dolaşırken diğerlerinin aracın tamponunu ısırdıkları görülürken, 3 köpeğin otomobilin altındaki kediyi yakalamak için yaklaşık 15 dakika uğraştıkları görüntüde yer aldı. Otomobilde 4 bin TL'lik hasar oluştuğunu ifade eden Serbay Baş, "Aracın yanına indiğimde fark ettim, kamerayı inceledim orada anladım konunun ne olduğunu. Tampon kısmını ısırarak parçalamışlar. Ben hayvanları severim, ben de bir hayvanseverim ancak bu saldırının bir insana yapıldığını düşündüğümde zararın belki de onarılamayacak şekilde olacağını düşünüyorum. Köpekler, biz insanların dostları ancak aralarında aşırı saldırgan olanlar var. Böyle olanların barınakta rehabilite edilebileceğini düşünüyorum. 4 bin lira zararımız oluştu aracı servise gönderdik, onarılıyor şu anda. Allah beterinden korusun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamera kaydında köpeklerin aracı parçalaması Haber: SERDİVAN(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ DEMET AKALIN, UÇAKTAKİ BİR YOLCUNUN "ÇANTAMDA BOMBA VAR" DEDİĞİNİ İDDİA ETTİ ADANA'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine konser vermek için giden Demet Akalın, bindiği uçakta bir yolcunun 'Çantamda bomba var' dediğini iddia etti. Akalın, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Mersin'de verdiği konserin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmek için Adana Şakirpaşa Havalimanı'na gelen Demet Akalın, bindiği uçakta bir yolcunun 'Çantamda bomba var' dediğini iddia etti. İsmi öğrenilemeyen yolcunun, doktor olduğun belirten Akalın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şahsın, polislere, şaka yaptığı belirterek uçaktan indiğini belirten Akalın, uçağın daha sonra sorunsuz bir şekilde kalktığını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demet Akalı'nın telefon kamerasından detaylar Haber: ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ÖĞRENCİLER TÜRKİYE'NİN İLK 4X4 ELEKTRİKLİ OTOSUYLA YARIŞACAK

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Ar-Ge Topluluğu öğrencileri tarafından üretilen ve 1 TL'lik ücretle 100 kilometre gidebilen Türkiye'nin ilk dört çekerli elektrikli otomobili, ekiple birlikte TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışa katılmak üzere törenle Kocaeli'ye uğurlandı. İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emin Taner Elmas'ın başkanlığında, 17 öğrencinin gece gündüz çalıştığı proje kapsamında, Türkiye'nin ilk 4x4 elektrikli otomobili üretildi. TÜBİTAK'ın 6- 12 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katılmak üzere İSTE Ar-Ge Topluluğu öğrencilerinin yaptığı 'Elektro MobİSTE' adlı araç için merkez kampüste uğurlama töreni düzenlendi. Törene İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, proje sponsorlarından İsdemir A.Ş. yetkilileri, öğretim görevlileri, bölüm müdürleri, Elektro MobİSTE otomobilinin yapımını gerçekleştiren ekip katıldı. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, otomotiv sektörünün tüm dünyada elektrikli araçlara yöneldiği bir dönemde öğrencilerinin mütevazı imkanlarla Türkiye'nin ilk 4X4 elektrikli otomobilini yapmayı başarmasının ve bununla da TÜBİTAK'ın yarışlarına katılmalarının gurur verici olduğunu söyledi.

'FAYTONLARI ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ' İskenderun Teknik Üniversitesi'nin henüz 3 yıllık genç bir üniversite olarak önüne koyduğu hedeflere, bölge sanayicisi, iş adamları ve öğrencilerin başarılarıyla ulaşma gayretinin sonuçlarını almaya başladıklarını da ifade eden Rektör Dereli, "Bugün tüm dünya enerjiye odaklandı. Biz de üniversite olarak tüm dünyayı saran elektrikli araçlar konusunu önemsiyoruz ve öğrencilerimiz TÜBİTAK için hazırladığı bu projeyle ülkemiz için de ilkleri gerçekleştirmiş oldular, onları kutluyorum. İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümümüzün, Büyükada gibi birçok yerde hizmet veren fayton adı verilen atlı arabaların elektrikli hale dönüştürülmesine talip olduğumuzu da söyleyebilirim" dedi. 1 TL İLE 100 KİLOMETRE İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emin Taner Elmas da, Ar-Ge Topluluğu öğrencilerinden oluşan 17 kişilik ekiple üniversite ve Türkiye için ilk olan dört çekerli elektrikli otomobili yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İsdemir A.Ş.'ye önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin de üstün gayretleri sonucu yaptığımız, nihayi üretimi son 3 ayda gerçekleştirdiğimiz aracımız 7200 watt/saat kapasiteli lityum pil kapasiteli. Aracımızın şu anki motorlarıyla mevcut hızı 60 km/saat. Üzerinde birer buçuk kilovatlık iki adet küçük motorlar var. Motorlarımızın küçük olmasının sebebi gideceğimiz yarışın enerji verimliliğine odaklanıyor olması. Mevcut kapasitesi ile 250 km yol katedebiliyor. Bugünkü birim fiyatlarla 100 kilometreyi 1 TL ücretle katediyor." Elektro MobİSTE otomobili ekibinden pilotlar Görkem Günay ile Ece Sultan Kaba, merkez kampüste test sürüşü gerçekleştirdi. Kamyona yüklenen yarış aracının ardından yarışma ekibi de minibüs ile Kocaeli'ne uğurlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Elektrikli aracın örtüsünün açılması

- İSTE Rektörünün konuşması

- Proje danışmanı öğretim üyesi Dr Emin Taner Elmas konuşması

- Öğrenci Görkem Günay konuşması

- İsdemir Genel Müdür Yardımcısı Mesut Kelli'nin konuşması

- Aracın test sürüşü

- Aracın Kamyona yüklenmesi

SÜRE:5'44" BOYUT: 273 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KADIN BİSİKLETÇİLERİN TAŞIDIĞI TÜRK BAYRAĞI, ÇANKIRI'YA ULAŞTI MUĞLA Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğince yürütülen proje kapsamında kadın bisikletçiler tarafından dönüşümlü olarak dolaştırılan Türk bayrağı Çankırılı bisikletçiler tarafından teslim alındı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan Türk Bayrağı, kadın bisikletçiler tarafından teslim edilmek üzere Çorum'dan Çankırı'ya getirildi. Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğinin 'El Ele, Elden Ele 81 İle' sloganıyla yürüttüğü Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi kapsamında, Türk bayrağı Gülhan Keleş tarafından Hatice Karakaya'ya teslim edildi. Çorum Bayraktarı Gülhan Keleş,12 kişilik ekiple Çankırı'ya geldiklerini belirterek "158 km'lik Çorum Çankırı arasını dostluk bağı ile kısacık yol haline getirdik. Bisikletlerimizle kutsal emanetlerimizi Çankırı'ya teslim etmeye geldik. 19 Mayıs 2018'de Muğla'dan Mor Pedal Derneğinin başlattığı organizasyonla şanlı bayrağımız tüm Türkiye'yi dolaşmakta. Biz 61. Noktaydık 30 Ağustos da tekrar Muğla'ya dönecek. Biz 158 km. Yolu tamamladık. Bundan sonra bayrak Çankırı'da. Çankırı'da Ankara'ya teslim edecek. Bizler çok gururluyuz. Türk kadınının neler başarabileceğini gösteren bir proje olduğu için çok önemsiyoruz. Herkesin bisikleti spor değil ulaşım aracı olarak kullanılmasını önemsiyoruz. Bu farkındalığı yaratmak için de bu projede yer aldık."diye konuştu.

Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya ise "Çorum ekibine teşekkür ederek "Bu bayrağı Türk kadını olarak, bir anne olarak, bisiklet temsilcisi olarak alıyorum. Bu organizasyonda destek olan Gençlik Hizmetlerine teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede güzel bir organizasyon yaptık." dedi.

Bisikletçiler bir süre Türk bayrağıyla birlikte şehir içinde tur attı. Türk Bayrağı Çankırı'lı bisikletçiler tarafından 6 Ağustos Pazartesi günü Ankara'ya teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bisikletçilerin Çankırı'ya gelişi

-Türk Bayrağı'nın teslim edilişi

-Ropörtajlar

-Detaylar

BOYUT: 320 MB Haber-Kamera:Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TÜRKİYE'NİN İLK EKSTREM SPOR FESTİVALİ, SAMSUN'DA BAŞLADI SAMSUN'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin ilk ekstrem spor festivali olan Samsun Falcon Fest dün gerçekleştirilen etkinliklerle başladı. Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda gerçekleştirilen 2'nci Samsun Falcon Fest'in açılışı yapıldı. Türkiye'nin ilk ekstrem spor festivali olan Samsun Falcon Fest, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) işbirliğiyle düzenlendi. Dün yapılan spor organizasyonları ile festival başlarken, programa Vali Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı. 9 Ağustos'a kadar devam edecek festivalin ilk gününde kano, dragon bot, yamaç paraşütü, slackline/highline, kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti etkinlikleri yapıldı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ise paramotor ve base jump gösterisi gerçekleştirilemedi. Organizasyon kapsamında yapılacak spor etkinliklerine 9 ülkeden toplam 350 sporcunun katılacağı belirtildi. Bugün ise Türkiye'nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu'nun yapılacağı ifade edildi.

Festival programı ile ilgili konuşan Vali Kaymak, "Bu festival kapsamında Şahinkaya Kanyonumuzda adrenalini yüksek, insanı heyecanlandıran sporlar yapılıyor. Buranın doğası ve tabiatı bu tür spor dalları için çok uygun durumda. Vezirköprü'nün ve Samsun'un bu tür etkinliklerle dünya gündemine gelmesini ümit ediyoruz. Yoğun bir katılım gerçekleşti. Birçok yerli ve yabancı sporcu buraya geldi. Bu ilgi bizi ayrıca sevendiriyor" dedi. Belediye Başkanı Şahin de bu gibi festivallerle Samsun'un adını dünyada duyurmaya çalıştıklarını dile getirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kano yarışı

-Havada bir sporcunun çelik halat üstünde yürümesi

-Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindekilerin kanyona gelişi

-Etkinliklerden detaylar

(SÜRE:1.50 Dk) (BOYUT:203 MB) Haber-Kamera: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ARTVİN'DE '9'UNCU ULUSLARARASI TULUM VE MÜZİK FESTİVALİ' DÜZENLENDİ ARTVİN'de, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali'nde tulum, gayda ve türlerinin çalındığı 9 ülkenin dans toplulukları bir araya geldi.

Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi, Artvin Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde Atapark önünde başlayan 9'uncu Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Kamerun, Çeçenistan, İskoçya ve Rusya ve Osetya Özerk Cumhuriyeti'nden 500 kişilik halk dansları toplulukları katıldı. Festivale Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt'un yanı sıra çok sayıda Artvinli eşlik etti. Tulum ve gayda çalarak Cumhuriyet Caddesi üzerinden valilik önüne yürüyen dans toplulukları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikte halk dansları ekipleri gösteriler sundu. Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali Organizatörü Erdoğan Cineviz, kültür buluşmasına ev sahipliği yapıldığını belirterek, "500 yıllık bir geleneğin yaşatılması var. Tulum ve türevleri olan gaydaların bir araya getirip, tulum çalan ülkeleri, Kafkas dansı yapan grupları ilimizi bölgemize Karadeniz kültürüne getirip böyle bir proje hazırladık. Tulumun çalınması için projemize destek veren bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruzö dedi.