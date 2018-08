DHA YURT BÜLTENİ - 1

'YAPMAMIZ GEREKEN, ONU KEŞFETMEK' Festivalin panel bölümünün moderatörlüğünü Duygu Canbaş yaptı. Panelde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ile müzisyenler Okan Murat Öztürk, Bayram Bilge Tokel ve Kubilay Dökmetaş katıldı. Kalın, panelde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: "Neşet Ertaş'ın geleneği, imbikten süzülerek, gelmiş bir hulasayı içeriyor. Önce söz vardır sonra müzik. Sözleri de çok önemlidir. Onun için Balkanlar'a, Avrupa'ya taşınmıştır. Mozart, Beethoven, Chopin gibi büyük müzisyenler vardır; ama aynı evrensel müzik kalitesi Karacaoğlan'da, Aşık Veysel'de, Neşet Ertaş'ta var. Büyük ustayı bu büyük fotoğrafa yerleştirmememiz gerekir. Sazının, sözünün, sesinin yanı sıra sözüyle bizi sarıp, sarmalayan bir müzisyenden söz ediyoruz. Aslında Neşet Ertaş, bir hikaye anlatıcısı. Her zorlukta duyguları gönül diliyle dile getirdiği insanlığın büyük hikayesini de dile getiriyor. 'Dostluk', 'arkadaşlık', 'doğruluk', 'dürüstlük', 'birbirine bağlılık' diyor. Doğal tevazusu ile bizi de kendine bağlıyor. Arkasında taşıdığı büyük tevazuyu gönül dünyasından bizlere taşıyor. Neşet Ertaş'ı ortaya çıkaran o maya, hala yaşamaya devam ediyor. Bizim yapmamız gereken, onu keşfetmektir."

REKTÖR PARLAK: SAZIYLA SÖZÜYLE TOPLUMU AYDINLATTI' Ankara Güzel Sanatlar Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Parlak ise Neşet Ertaş'ın "Ben ağlatmak için değil, anlamak için dünyaya geldim" dediğini belirterek, "İnsanlar, 'halk müziği' adı altında 4 dalda hizmet verdi. Bunlar ozanlar, aşıklar, ağıt yakanlar ve destancılar. Bunlar, her dönem toplumda yaşanan olaylara karşı duyarlılık gösterdiler. Neşet Ertaş da bunlardan biriydi. Sazıyla sözüyle toplumu aydınlattı" diye konuştu.

SİVAS'ta temizlik işçisi Basri Bayram (59), caminin tuvaletlerinde ölü bulundu. Olay, dün saat 15.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesinde bulunan Yayla Camisinde meydana geldi. Sivas Belediyesinde mevsimlik temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Basri Bayram iddiaya göre banyo ihtiyacını gidermek için her zaman gittiği caminin tuvaletlerine girdi. Bir süre sonra camiye gelen vatandaşlar tuvaletlere girdiklerinde Bayram'ı yerde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bayram'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Basri Bayram'ın eşi Döne Bayram ile bir süre önce boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE D-655 Karayolu'nda meydana gelen kazada yol kenarında park halinde bekleyen mazot tankerine çarpan otomobil sürücüsü öfkesini habercilerden çıkararak hakaretler etti. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde D-655 karayolu Çamköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Aygün Öz idaresinde ki 41 E 7517 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ve park halinde olan 34 JK 5681 plakalı mazot tankerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Efe Demir, Sinan Can, Umut Öz, Emre Cengiz ve Özgür Can yaralandılar. Yaralılar Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile araç içerisinde çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servislerine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, park halinde duran mazot tankerine çarpan otomobil sürücüsü öfkesini habercileri tehdit ederek çıkarmaya çalıştı. Öfkeli sürücü kazadan görüntü almaya çalışan habercilere "Ben çekim yapmanıza izin vermiyorum. Size sıkıntı yaparımö diyerek habercilerin görüntü almalarını engellemek isterken, görüntü alan bir haberciyi gören öfkeli sürücü "Allah belanı versinö diyerek beddualar yağdırdı.

Dağköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu

ZONGULDAK'ta düzenlenen Kozlu Yağlı Güreşleri ve Dağköy Yayla Şenlikleri'nde finalde rakibi Süleyman Aykırı'yı yenen Serhat Gökmen, başpehlivan oldu.

Kozlu ilçesine bağlı Dağ Köyü'nde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen şenliklere 13 kategoride 104 güreşçi katıldı. Pehlivanların güreş alanındaki yürüyüşü ile başlayan etkinliğe Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da katıldı. Güreşçiler kategorilerinde dereceye girebilmek için birbirleriyle mücadele etti. Müsabakalarda en büyük ilgiyi başpehlivanlık mücadelesi gördü. Serhat Gökmen, rakibi Süleyman Aykırı'yı yenerek altın madalya ve kupanın sahibi oldu. Güreşlerde ilk üç dereceye giren sporculara da madalya verildi.

Güreşin tarihimizde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "Her kesimden insanların bir araya geldiği, geleneklerin yaşadığı bir meydandır er meydanı. Milletler kimlikleriyle, karakterleriyle var olur. Bunların başında toplumsal yanı ağır basan spor etkinlikleri bizde de güreş. Güreş, bu toplumsal kimliğimizi en etkili şekilde var eden, yaşatan bir spordur. Pehlivanlık en saygın unvanlardan bir tanesidir. İlla şampiyon olması da gerekmez. Pehlivan unvanını almışsa bir insan her kesimden, her yerde saygı görürdü. Güreş sporu kendi kuralları, disiplini ve geleneksel fonksiyonuyla birlikte bir ahlak temeli de olan önemli bir spordur." dedi. Geçen yılın güreş ağası iş adamı Tahsin Kararslan, 130 bin lira ile yeniden güreş ağası seçildi.

