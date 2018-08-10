DHA YURT BÜLTENİ - 1

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (EK) ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç (23) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehit Ömer Güç'ün Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, sonra şehidin özgeçmişi okundu. Duaların okunmasından sonra, Şehit Ömer Güç'ün tabutu, omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç, memleketi Ağrı'ya uğurlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi

-Törene katılanlar

-Saygı duruşu

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duaların okunması

-Şehidin Türk bayrağını sarılı tabutu

-Tabutu omuzlarda taşıyarak tekbir getiren şehidin silah arkadaşları

-Helikopterin havalanması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================= Ağrı'ya şehit ateşi düştü HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden yaptığı havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün (23) acı haberi, Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Çukurca'nın Güven Dağı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden yaptığı havan saldırısında 1'i ağır 6 asker yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ağır yaralı Sözleşmeli Er Ömer Güç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ömer Güç'ün, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde oturan annesi Melahat ve babası Nizamettin Güç'e acı haberi Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve askeri yetkililer verldi. Akşam saatlerinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gelmesi beklenen cenazenin, bugün cuma namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Bekar olan şehidin, 2 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi. ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİ AĞRI'YA GETİRİLDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Melahat-Nizamettin Güç çiftinin tek oğlu olan Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün cenazesi helikopterle babaocağı Ağrı'ya getirildi. Şehit Güç'ün cenazesini hava limanında 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, ailesi, yakınları ve asker tarafından karşıladı. Hastane morguna kaldırılan Şehit Ömer Güç, bugün Tutak merkez Camiinde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazı ve tören sonrası Akyele köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Karşılama töreninden görüntüler

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER / AĞRI,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================== İkizce'de heyelan: 1 ölü Ordu'nun İkizce ilçesinde Bayram Sekmen (56) evinin yanındaki fındık bahçesinde bulunduğu sırada heyelan meydana geldi. Sekmen, toprak altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan çalışma sonrasında Sekmen'in cenazesi toprak altından çıkarıldı. HEYELANDA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Bu arada Ünye-Çaybaşı Karayolu 10'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Çaybaşı istikametine seyir halinde olan Mehmet Cüni 55 RY 391 plakalı otomobil heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce geri döndü. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra otomobilin geçişi sırasında yol kenarındaki yamaçta yeni bir heyelan meydana geldi. Otomobil, yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle şarampole sürükledi. Büyük korku ve panik yaşayan otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi, olayı yara almadan atlattı.

Ayrıca Ünya-Çaybaşı Karayolu'nda 3 ayrı noktada daha heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Ünye ilçesinde ise Cüri deresinin de su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine çevrede önlem alındı. Vatandaşlar taşkın riskine karşı uyarıldı.

SEL AMATÖR KAMERADA

Bir kişinin hayatını kaybettşiği İkizce'deki sele dair, vatandaşlar da kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. HEYELANDA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Bu arada Ünye-Çaybaşı Karayolu 10'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Çaybaşı istikametine seyir halinde olan Mehmet Cüni 55 RY 391 plakalı otomobil heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce geri döndü. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra otomobilin geçişi sırasında yol kenarındaki yamaçta yeni bir heyelan meydana geldi. Otomobil, yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle şarampole sürükledi. Büyük korku ve panik yaşayan otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi, olayı yara almadan atlattı.

Ayrıca Ünye-Çaybaşı Karayolu'nda 3 ayrı noktada daha heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Ünye ilçesinde ise Cüri deresinin de su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine çevrede önlem alındı. Vatandaşlar taşkın riskine karşı uyarıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

--------

-Kıyıya vuran fındıklar

-Fındık Toplayanlardan detaylar

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

+++

(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Bölgeden görüntüler (polis aracı ve vatandaşlar)

-Sosyal medyada yayınlanan sel görüntüleri

+++

-Curi Deresi'nden detay

-Heyelana kapılan otomobilden detay

-Röportaj

-Heyelan olan yollardan detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Mücahit GÜREL / ÜNYE(Ordu),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, Allah'ımız var CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, gece geç saatlerde geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşerilerine seslendi. Ülkede ekonomideki dalgalanmalar ve dolardaki artış konusunda mesajlar veren Erdoğan, "Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, hakkımız var Allah'ımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde gösterdikleri oy oranıyla rekor kıran Karadeniz illeri Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da yapacağı teşekkür ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla saat 23.40 sıralarında Trabzon Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından helikopterle memleketi Rize'nin Güneysu İlçesine geçti. Helikopterle Güneysu ilçe futbol sahasına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlar coşku ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlara seslenen Erdoğan, ana-baba ocağında olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

'BUGÜN DÜNDEN İYİ, YARIN BUGÜNDEN DAHA İYİ OLACAK'

Erdoğan, bölgede sel ve heyelanların yaşandığını hatırlatarak, 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Türkiye devletinin ve milletinin güçlü olduğunu belirten Erdoğan, yaşanan afetlerde vatandaşların tüm maduriyetlerin karşılanacağını duyurdu. Erdoğan, "Yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz, ülkemizi yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Çok çalışacağız, koşacağız ve inşallah ülkemizi çok daha modern bir hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Şunu bilin; bugün dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacak. Hiç şüpheniz olmasın" dedi 'BİZLER ÇOK ÇALIŞTIK, ÇOK ÇALIŞIYORUZ'

ABD ile yaşanan gerginlik, ekonomideki dalgalanmalar ve dolardaki artış konusunda mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Hiç bunlara kulak asmayın. Şunu unutmayın onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Bizler çok çalıştık, çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, şimdi neyiz? Daha iyi olacağız. Sizlere sabırlar ve gayretler diliyorum. Çok çalışıp, çok koşacağız ve 2023'e çok farklı gireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü gerçekleştireceği teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçiminde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başlayacak. Erdoğan'ın ikinci durağı ise Gümüşhane olacak. Erdoğan ziyaretleri kapsamında düzenlenecek olan programlarda vatandaşlara da seslenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Erdoğan'ı karşılama

Erdoğan'ın konuşmaları HABER: Fatih TURAN / KAMERA: Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI /GÜNEYSU(Rize),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========================================================================== Ayvacık'taki yangında 20 dönüm makilik alan zarar gördü ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyündeki Sokakağzı koyunda yazlık evlerin bulunduğu makilik alanda dün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bölgedeki yazlık evlerin bulunduğu bölgeye yayıldı. Yazlık ve inşaat halindeki evlerin yakınındaki makilik alanın zarar gördüğü yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ile 2 yangın ilk müdahale aracı ve Ayvacık Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ve 1 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

Ekiplerin 3 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm makilik alan zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangın alanından genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: İpek YAVAŞ /AYVACIK(Çanakkale),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================ Maden ocağında üstüne kaya parçası düşen işçi öldü MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki bir maden ocağında, üzerine kaya parçası devrilen işçi 49 yaşındaki Memduh Manisalı yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Hacıveliler Mahallesi Oğlankayası Mevkii'nde faaliyet gösteren feldspat maden ocağında meydana geldi. Maden sahasında çıkartılan hafriyatların döküm alanında bulunan Memduh Manisalı'nın üzerine, bölgedeki bir kaya parçası, kayarak düştü. Kanlar içinde kalan Manisalı'yı gören iş arkadaşları olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Manisalı'nın öldüğü belirlendi. Manisalı'nın cesedi otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yeri genel genel ve detay görüntüleri

- Jandarma ve savcıların inceleme görüntüleri

- Ölen işçinin yakınlarının sinir krizi geçirme görüntüleri

Haber-Kamera: YATAĞAN(Muğla),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Asfalt kazanlarının arasına sıkışıp öldü SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki bir asfalt şantiyesinde kaynar iki kazanın arasına düşen Ahmet Bahşi feci şekilde can verdi.

Olay , dün gece saatlerinde, Erenler Küpçüler Mahallesi'ndeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde meydana geldi. Bir firmada çalışan tanker sürücüsü Ahmet Bahşi, tankerde yüklü asfaltı şantiyeye getirdi. Aracı yan yana olan asfalt kazanlarının yanına yanaştıran Ahmet Bahşi, araçtaki asfaltı hortumla boşaltırken dengesini kaybedip iki kazanın arasına düştü. Sürücü, yüksek sıcaklıkta olan kazanların birleştiği noktaya dolan sıvı haldeki sıcak asfaltın içinde kaldı. İşçilerin görüp haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şoförü sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Sıkışan sürücü bağlanan halatla yukarıya çekildi.

Vücudunda derin yanıklar oluşan Ahmet Bahşi, sedyeyle ambulansa konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yanık ünitesinde tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Sürücünün sıkıştığı alanda kurtarma çalışması

Sürücünün çıkarılması

Sedyeye konulup ambulansa alınması

Şantiyeden detaylar Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ERENLER(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Tren, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı MERSİN'de trenin hemzemin geçitte çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Furkan Sanır (23) yaşamını yitirdi, beraberindeki Ömer Görmez ağır yaralandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada; iddiaya göre, bariyerler kapalı olmasına rağmen, görevlinin 'dur' ihtarına uymayan Furkan Sanır elektrikli bisikletiyle demir yolu sahasına girdi. Bisiklete, Adana-Mersin seferini yapan tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Furkan Sanır yaşamını yitirirken, beraberindeki Ömer Görmez ağır yaralandı. Görmez, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Geçit tabelasının görüntüsü

- Geçitten genel görüntü

- Hemzemin geçitten aracın geçmesi

- Elektrikli bisikletin savrulduğu noktadan görüntü

- Bisikletin detay görüntüsü

- Elektrikli bisiklet ve vatandaşların görüntüsü

- Hemzemin geçitin genel ve detay görüntüsü

- Mersin-Adana seferini yapan trenin geçişi

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ /MERSİN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Emekli öğretmen otomobil kazasında öldü TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şerit ihlali yaparak kavşakta dönüş yapmak isteyen emekli öğretmen Aptülmutallip Koşucu'nun (72) kullandığı otomobile, ardından gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada Koşucu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorlu-Tekirdağ karayolu çiftlikler mevkiinde meydana eldi. Çorlu'ya giden emekli öğretmen Aptülmuttalip Koşucu, yönetimindeki 59 YM 778 plakalı otomobille iddiaya göre kontrolsüz şerit ihlali yaparak kavşakta dönüş yapmak istedi. Bu sırada ardından gelen Ahmet Emre Saygılı yönetimindeki 34 NT 9533 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Koşucu'nun aracı takla atarak ters döndü. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ters dönen araçta hayatını kaybeden Aptülmuttalip Koşucu'nun cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Ölen sürücüye sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralı bir bayanın ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Manavgat'ta tur midibüs ve otomobil çarpıştı: 21 yaralı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ve otomobilin karıştığı kazada 19'u İsrailli turist, 21 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Manavgat D-400 Karayolu Gündoğdu kavşağında meydana geldi. Manavgat'tan Antalya'ya giden Ahmet Çetin'in kullandığı 07 LG 248 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Gündoğdu Kavşağı'nda Ahmet Özbaş'ın kullandığı 07 ETJ 44 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Kazada tur midibüsündeki 19 İsrailli ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle D-400 karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntüler (Cep telefonu) Haber: Mithat ABAKAN / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu ADIYAMAN'da fırıncı 55 yaşındaki Abuzer Yıldırım, yalnız yayadığı evde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Yıldırım'dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbarla eve gelen polis, çilingir yardımıyla açılan kapının ardındaki Yıldırım'ın yerde hareketsiz yattığını görünce sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yeri

- Polislerin çalışması

- Yakınlarının beklemesi

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bursa'da hastane bahçesinde husumetlisine kurşun yağdırdı BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde M.T., kız kardeşinin kayınpederi C.Ö'yü kurşun yağmuruna tutarak ağır yaraladı.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.T. ile kız kardeşinin kayınpederi C.Ö. hastanenin bahçesindeki kafeteryada karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada M.T, yanındaki tabancayla C.Ö'yü kolundan, bacağından ve göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan C.Ö. hastanedeki görevliler tarafından acil servise götürüldü. Olayın ardından kaçmaya çalışan M.T. ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 13 adet boş kovan, 1 adet bıçak ve 1 sopa ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinden detaylar

Boş kovanlar ve bıçaktan görüntüler

Hastaneden görüntüler Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Afganlı mülteci, ayakkabı tamircisini bıçakladı TOKAT'ta Afgan uyruklu mülteci Maohammed Shoaıb Aryan, ayakkabı tamirciliği yapan İdris Sarı'yı çıkan tartışmanın ardından işyerinde bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Sarı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sulusokak Mahallesinde meydana geldi. Ayyakkabı tamircisi evli ve 2 çocuk babası İdris Sarı'ın (45), üst katında kiracı olarak oturan Afgan uyruklu 7 çocuk babası Maohammed Shoaıb Aryan (52), dükkana geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında Maohammed Shoaıb Aryan dükkanın içerisinde tezgahta duran bıçağı alarak, dükkan sahibi Sarı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 7 bıçak darbesi ile yaraladı. Olayın ardından Aryan, 30 metre ileride bunan polis merkezine giderek teslim olurken, ağır yaralanan Sarı ise ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada ayakkabı tamircisi İdris Sarı'nın dükkanın önünde toplanan mahalle sakinleri ise olaya tepki gösterdi. Soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-Toplanıp tepki gösteren vatandaşlar

-Yaralının fotosu Haber-Kamera: Fatih YILMAZ /TOKAT,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================== Siverek'te silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine iki grup arasında çıkan ve tabanca da kullanılan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Suat Karataş Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Tabancadan çıkan kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, Ahmet Baldemir (37) vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Baldemir hastanede tedavi altına alınırken, polis kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan kişilerin kimliğini tespit edip yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yeri

- Toplanan kalabalık

- İnceleme yapan polis ekibi

- Tabanca boşu fişekler

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ========================================== Tankerden 4 yayanın üzerine kimyasal madde sıçradı TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik mahallesinde kimyasal yüklü tankerden, yaya olarak kaldırımda yürüyen biri çocuk 4 kişinin üzerine 'asetik asit' olduğu sanılan kimyasal madde sıçradı. Dört kişi Çorlu'da tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tekirdağ-İstanbul karayolu Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Halil B. yönetimindeki kimyasal madde yüklü tanker, iddiaya göre tümsekten geçerken yaşanan sarsıntı sırasında yol kenarında yaya olarak yürüyen Özge O. (25), Defne O. (3), Özlem O. (29) ve Öznur O.'nun (24) üzerine 'asetik asit' sıçradı. Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne giden 4 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Dekontaminasyon Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Üzerine 'asit' sıçradığı öne sürülen kişilerin şikayeti üzerine tanker sürücüsü Halil B. ifadesi alınması amacıyla jandarma karakoluna götürüldü. Tankerden sıçradığı ve 'asetik asit' olduğu belirtilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-KBRN ünitesi

-Kapıdaki ambulanslar

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR /MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================= Bursa'da kına günü damat gözaltına alındı, gelin adliyeye ağladı BURSA'da evlilik hazırlığı yapan Yunus Y. (22) ile Elif D.'nin (21) mutlulukları, polis baskınıyla sona erdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Y., kına gecesine giderken polis tarafından yakalanarak adliyeye götürüldü. Tutuklanan Yunus Y., cezaevine götürülürken dünya evine giremediği Elif D.'ye sarılarak, çift gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameralara yansırken, Yunus Y., "Hiç bir şey yarım kalmadı, 10 gün sonra düğünümüzü yapacağız" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bugün düğünleri yapılacak Yunus Y. (22) ile Elif D., bu akşam düzenlenen kına gecesine gitmek üzere beraberlerinde yakınlarının oluşturduğu konvoyla yola çıktı. Kına gecesinin düzenleneceği düğün salonuna giden çiftin mutluluğu, polis baskınıyla sona erdi. Konvoyu takip eden polis, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçunda yakalama kararı bulunan damat Yunus Y.'nin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Gelin adayı Elif D.'nin gözyaşlarına ve konvoyda bulunan yakınlarının müdahalesine rağmen Yunus Y., polis aracına alınarak adliyeye götürüldü. Yakınları da genci yalnız bırakmamak için adliyeye gitti.

GENÇLER BİRBİRLERİNE SARILARAK AĞLADI

Yakınları da genci yalnız bırakmamak için adliyeye gitti. Üzerinde gelinlik bulunan genç kız da adliye koridorunda endişe içerisinde dolaşıp, müstakbel eşinin serbest bırakılması için dua etti. Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarılan Yunus Y. hakkında ise hakim tutuklama kararı verdi. Yunus Y., cezaevine götürülmeden önce, ellerinde kelepçe ile Elif D. ile yakınlarının yanına getirildi. Elif D. ile Yunus Y.'nin birbirlerine sarılarak ağlamalrı, yakınlarını da hüzünlendirdi. Vedalaşmanın ardından polis ekipleri tarafından cezaevine götürülmek için adliyeden çıkarıltan Yunus Y., "Hiç bir şey yarım kalmadı, 10 gün sonra çıkacağım ve düğünü yapacağız" diye Elif D.'ye seslenerek üzülmemesini istedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Damat ile gelinin sarılması

Kalabalıktan görüntüler

Damadın cezaevine götürülmesi Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================================== Kırklareli'nde hayvan atıkları derelere karıştı KIRKLARELİ'nin Bayramdere köyünde, yaklaşık 2 yıldır faaliyette olmayan 8 hayvan çiftliğinin hayvan gübresi biriktirme havuzlarından atıklar Ergene nehrinin bir kolu olan Kurudere'ye karıştı. Dere kısa sürede simsiyah akmaya başlarken, Çeşmekolu Muhtarı Ahmet Dönmez 4050 dönüm büyüklüğünde 30 metre derinliğinde baraj gibi olan atık depolama havuzunun tüm çevreyi kirleterek etkilediğini söyledi.

Kırklareli'nde merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan Bayramdere köyünde, yaklaşık 2 yıldır faaliyette olan 8 hayvan çiftliğinin gübre biriktirme havuzlarından çevresindeki Ergene nehrinin bir kolu olan Kurudere'ye atık karıştı. Bölge halkı iki yıldır havuzda tutulan hayvan dışkılarının derelere sızdığını ve çevrede yapılan tarımı büyük oranda etkilediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Havuzdan sızan atıkların dereleri simsiyah hale getirdiğini anlatan Çeşmekolu Muhtarı Ahmet Dönmez, "Bölgemizdeki 8 hayvan çiftliğinin atıkları bir havuzda biriktirilmiş. Yaklaşık olarak 4 bin dönüm büyüklüğünde 30 metre derinliğinde baraj gibi olan atık depolama yerinden bahsediyoruz. Bu çiftlikler 2 yıl önce kapatıldı, sahiplerinin iflas ettiğini ve birinin de FETÖ/PDY soruşturması geçirdiğini duyduk. Havuzdan atıklar bir anda boşaltıldı. 6 köy muhtarı bir araya gelerek gittik ve yerinde inceledik bilerek patlatıldığını düşünüyoruz. Derelerimiz bir anda kirlendi. Buradan tarım alanları sulanıyordu. Çocuklarımız berrak olan dere kenarlarında vakit geçirip oynuyorlardı. Herkese haber gönderdik çocukları derelerden uzak tutuyoruz. Ayrıca şuanda tarım alanları içinde sulama yapamıyoruz. Bizim için büyük felaket" dedi.

Bayramdere köyü sakinlerinden Mehmet Yurttaş da atıkların çevreyi ciddi anlamda kirlettiğini ve sulama yapamaz duruma geldiklerini belirterek, "Bizim köyümüzde 8 hayvan çiftliği var. Bunlar 2 yıldır çalışmıyor. Hayvan çiftliklerinde gübreler için ortak havuz yapıldı. Gübre havuzu patlamış çevre köylerdeki dereler hayvan dışkılarına karıştı. Burada çiftçiler sulama yapamaz duruma geldi" şeklinde konuştu.

Mehmet Önder de gübre havuzlarından atıkların bir anda derelere karıştığını ve her yerin şuanda bataklık haline geldiğini belirterek, "Aninden havuzlar patladı, her yer bataklık oldu. Sinekler doldu. Tarlalardaki meyve sebze ürünlerimiz, hayvan atıkları nedeniyle asit içerisinde kaldı. Şuan ne yapacağımız bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gübre havuzu

-Havadan görüntüleri

-Dereye karışan atıklar

-Dereler ve çevresi

-Muhar Dönmez ile röp.

-Köylülerle röp.

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /KIRKLARELİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================== Sele kapılan köpek kurtarıldı ORDU'nun Ünye ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar da Tabakhane Deresi taştı. Sele kapılan bir sokak köpeği suda sürüklendi. Dere ortasında bir adacığa sığınan köpeği gören vatandaşlar Ünye Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla dere yatağına indi, kucağına aldığı köpeği kıyıya çıkardı. Vatandaşlar kurtarma operasyonunu ilgiyle izledi, cep telefonları ile kayda aldı. Kurtarılan köpek daha sonra çevrede gözden kayboldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Köpeğin kurtarılması

-Çevreden görüntüler HABER: İnan KALYONCU KAMERA: Nedim KOVAN-Emre KOLTUK/ORDU-DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================= Kuyuya düşen gebe inek kurtarıldı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesi Kırsal Beyler Mahallesi'nde otlarken yaklaşık 6 metre derinlikteki boş su kuyusuna düşen gebe inek, iş makinesiyle kurtarıldı.

Beyler Mahallesi'ndeki arazide otlayan bir inek, dün saat 10.00 sıralarında, yaklaşık 6 metre derinlikteki boş su kuyusuna düştü. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi ekipleri, olay yerine gönderildi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, gebe olan ineğin yerinden kalkamadığını gördü. İtfaiye ekibi, ineği kuyudan çıkarmak için farklı bir kurtarma yöntemini seçti. Olay yerine iş makinesi çağrıldı. Tepede bulunan kuyunun yamaç aşağı kalan kısmı kazıldı. Adeta kuyunun yanından yol açılıp, ineğin çıkarılması sağlandı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından inek, kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kuyudaki inekten görüntü

- Kuyunun kazılmasından görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- İneğe ulaşılmasından görüntü Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================== AK Parti'li Geldi: CHP teklif verirse değerlendirilir AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' sorusu üzerine, "Ak Parti ve MHP'nin böyle bir çoğunluğu yok. 400 sandalye gerekir. CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

Ak Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nda düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Mehmet Geldi, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir milat olduğunu söyledi. Bu seçim ile ilk kez yasama ve denetim meclisi seçildiğini, iktidar yetkisini de milletin Cumhurbaşkanına devrettiğini ifade eden Geldi, "Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak seçimlerden sonra değerlendirme toplantıları yaptık. Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi ile ilgili attığı reform adımlarını izledik ve süreç başladı. Belediye başkanlarımız için bir seçim bittiği an bir daha ki seçimlerin başlangıcıdır. Yani belediye başkanlarımız için 30 Mart 2014 tarihi itibari ile 2019 seçimlerinin startı verilmiştir. Ama tabi ki biz bu sürede seçmenin verdiği mesajı değerlendirmek sureti ile belediye başkanlarımızı yerinde dinleyerek 31 Mart 2019 günü yapılacak seçimler ile ilgili sürece katkıda bulunmak ve daha iyi hizmetler sunmak, milletimizin gönlünde taht kurmak için neler yapılabilirizi masaya yatıracağız." dedi.

CHP TEKLİF GETİRİRSE ERKEN SEÇİM DEĞERLENDİRİLİR

Mehmet Geldi, bir gazetecinin 'Seçimler erkene alınacak mı?' sorusu üzerine, "Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse, çünkü Ak Parti ve MHP'nin böyle bir çoğunluğu yok. 400 sandalye gerekir. CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz." diyerek cevapladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Toplantı salonudan detay

-Mehmet Benli'nin konuşması Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK /ZONGULDAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ========================================= TIR otomobile çarparak devrildi: 3 yaralı İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te,TEM Otoyolu'nda otomobile çarpan TIR devrildi. TIR ile bariyerler arasında sıkışan otomobildeki 3 kişi yaralanırken, TIR sürücüsü kaçtı.

Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Suriye uyruklu Muhammed A. idaresindeki 41 UJ 371 plakalı TIR sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Ozan Çanakçı idaresindeki 34 JE 211 plakalı otomobile yandan çarptı. TIR ile bariyerler arasında sıkışan otomobil hurdaya dönerken, TIR savrularak devrildi. Kazada, Ozan Çanakçı ile eşi ve 6 aylık çocuğu yaralandı. TIR sürücüsü Muhammed A. olay yerinden kaçtı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

-Otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılması, ambulansa taşınması

-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen TIR'dan görüntü

-Yaralanan kadından görüntü

-Olay yerinde bir kişi ile röp. Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU /İzmit DHA ==================== Rize'de yağış etkili oldu: yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı RİZE'de gece etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen-Çamlıhemşin -Karayolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Heyelanlı bölgelerde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Rize'de gece şiddetli yağış etkili oldu, Pazar, Ardeşen, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerindeki sel ve heyelanlar meydana geldi. Çamlıhemşin-Ardeşen Karayolu Akkaya köyü mevkiinde heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapalı karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ardeşen ilçesi Serindere köyünde heyelan sonucu bazı evlerin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı, köyde 2 evde heyelan riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede 15 köy yolu da heyelan sonucu ulaşıma kapandı.