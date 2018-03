DHA YURT BÜLTENİ-10

ŞANLIURFA'daki, dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen ve geçmişi 12 bin yıllara dayanan Göbeklitepe'de, yaşları 9-14 arasında değişen kız çocukları, büyükbaş hayvanlarını doyurmak için 'tarihin sıfır noktası' olarak bilinen alanda ot topluyor. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesi yakınlarındaki, Neolitik Çağ’a ait Göbeklitepe’ye, her gün çevredeki mahalle sakinlerinin kız çocukları, ot toplamak için tapınağın yolunu tutuyor. Yaşları 9- 14 arasında değişen kız çocukları, okul dönüşlerinde mahallede buluşup yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe'ye yaya olarak ot toplamaya gidiyor. Yanlarında çuval taşıyan çocuklar, Göbeklitepe'nin yakınlarında bulunan tarlalarda saatlerce topladıkları taze otları, çuvala doldurup evlerinin yolunu tutuyorlar. Tarihin sıfır noktasında ot toplamaya giden çocuklarının anıtsal tapınağın bulunduğu alana girmemeleri için özel güvenlik görevlileri bir süre çocuklara eşlik ederek, kazı bölgesinden uzaklaştırıyor.

- Topluca Göbeklitepe yolunda yürüyen çocuklar

- Ellerinde çuval bulunan çocuklar

- Çocukların kazı alanına girmemesi için güvenlik görevlisi eşlik etmesi

- Ot toplayan çocuklar

- Genel ve detay görüntüler

5)ARPAÇAYLILAR, AFRİN'DEKİ MEHMETÇİĞE 400 CANLI HAYVAN GÖNDERDİ

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla toplanan 8'i büyükbaş, 400 canlı havyan Afrin'e gönderildi.

İlçeye bağlı 48 köy ve ilçe merkezinden toplanan 400 hayvan, İlçe Özel İdaresi şantiyesine getirildi. Programa Kaymakam Abdil Koç, Belediye Başkanı Erçetin Altay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Işıklar, İlçe Emniyet Müdürü Cemre Karagüllü, Ak Parti İlçe Başkanı Eyüp Koç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Daşdanoğlu ve vatandaşlar katıldı. Koyun ve koçlardan oluşan küçükbaş hayvanların bir kısmının üzerine boyalarla Türk bayrağı çizildi ve 'Afrin' yazıldı. Vatandaşlar, sırtlarına aldıkları koçları ‘Can alıp, can verenlere Afrin'de destan yazanlara Serhat Arpaçay ve köylerinden selam olsun’ pankartlı 1 kamyon ve 3 TIR’a taşıdı. Canlı hayvanlar, halaylar eşliğinde Afrin'e uğurlandı.

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk milletinin takdire şayan bir şekilde birbirine kenetlediğini söyledi. Arpaçay'ın tüm köyleri ile ilçe merkezinden vatandaşların destek verdiğini vurgulayan Koç, "Arpaçay ve köyleri halkı tamamen kendi milli duruşuyla, kendi safi duygularıyla, devlet ve asker sevgileriyle bir araya gelerek 'Ben de Afrin'deki askerim için bir şeyler yapayım' demiştir. Anlının teriyle elde ettikleri helal kazançlarından 400 hayvan, Afrin'deki asker ve polislerimize bağışlamıştır. Can alıp can verenlere Afrin'de destan yazanlara ve şehitlerimize serhat Arpaçay'dan ve köylerinden selam olsun" diye konuştu.