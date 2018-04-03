DHA YURT BÜLTENİ-10

İzmir'de yakalanıp tutuklanan 2 TKEP/L üyesi atış talimi yapmış İzmir'de, Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütüne yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan İ.A. ve E.Ö.'nün tabancayla atış talimi yaparken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen 21 Mart'ta terör örgütü TKEP/L'nin hücre evi olduğu belirlenen adreste yaptığı operasyonda, İ.A. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda kitapların içi kesilerek saklanmış 2 tabanca, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz madde, bir miktar asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirildi. Yapılan araştırmada İ.A.'nın sol örgütler ve PKK tarafından oluşturulan HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) içerisinde, Suriye'deki kamplarda silahlı, bombalı eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İzmir'de sansasyonel eylemler gerçekleştirmeye geldiği değerlendirilen İ.A.'nın burada E.Ö. ile buluştuğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve E.Ö., tutuklandı.

ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR

Tutuklanan İ.A. ve E.Ö.'nün İzmir'in Buca ilçesindeki boş bir arazide tabancayla atış talimi yaparken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eski model bir otomobilin yanında duran iki zanlı, sırayla hedefe tabancayla ateş ediyor. İ.A. ve E.Ö. hem diz çökerek hem de ayakta nişan alıp, rahat tavırlarla silahı ateşliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tutuklanan iki zanlının tabancayla atış talimi yapmasından görüntü Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) ============================================ Akkuyu Nükleer Santrali'nde açılış hazırlığı Görüntü Dökümü

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-İnşaat alanından görüntüler

-İş makinalarından görüntüler

-Alınan önlemlerden görüntüler

-İşçilerden görüntüler

-Temel atılacak alanın görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler SÜRE: 01:38 BOYUT: 185.36 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) ============================================= Yalova merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Yalova merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında uzun süreli takipler sonucu farklı tarihlerde 21 şüpheli yakaladı. Bu şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ifadelerinden kendilerine metamfetamin sattığı tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla 30 Mart'ta Yalova merkezli İstanbul, Bursa, Gaziantep illerinde 17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına aldı. Operasyonda 2 hassas terazi, 327 gram metamfetamin, 30,5 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi, 3 av tüfeği, av tüfeğine ait 57 fişek, uyuşturucu içiminde kullanılan 8 cam aparat, 6 uyuşturucu hap, çok sayıda küçük kilitli naylon poşet ele geçirildi. 13 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Suçluların adliyeye çıkarılması Süre:1 dk 22 sn,Boyut: 43.9 mb

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) ============================================== Polise çarpıp kaçan FETÖ şüphelisi işadamı, adliyeye sevk edildi Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almak isteyen polislerin üzerine otomobilini sürüp, 1 polis memurunu yaralayan, ardından Yunanistan'a kaçmak isterken yakalan işadamı İsmail Çelik, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan OSB'deki bir fabrikanın sahibi İsmail Çelik, kendisini gözaltına almak için gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerini görünce kaçmak için otomobiline bindi. İsmail Çelik, otomobilini üzerlerine sürdüğü polislerden birine çarptı. Aracın altında 50 metre kadar sürüklenen polis memuru yaralandı. Kaçan İsmail Çelik, 22 Mart'ta Edirne'nin Keşan ilçesi Meriç Nehri yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı. Çelik'in üzerinden Arif Ali N. adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

'ADLİ TABİPLİK GİRİŞİNDE PANTOLONU DÜŞTÜ'

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne getirilen İsmail Çelik, 13 gün süren sorgusunun ardından sağlık raporu için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'e getirildi. Polis tarafından ters kelepçelenen işadamı İsmail Çelik'in, Adli Tabiplik girişinde pantolonu düştü. Sağlık kontrolü çıkışı düşen pantolonun yeniden giyen İsmail Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İsmail Çelik, adliyeye götürüldü. Görüntü Dökümü:

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- Polise çarparak yurt dışına kaçan FETÖ üyesinin adli tabipliğe getirilişi

- İsmail Çelik'in sağlık kontrolü sonunda polis otomobiline bindirilmesi

- Pantolunun düşme anının fotoğrafları

- Gözaltına alınmak isterken polisleri sürüklemesinin güvenlik görüntüsü

- Diğer detaylar 4 dakika 47 saniye / 71 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) ============================================== BTSO seçimlerine yoğun ilgi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) komite seçimleri başladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seçime yüzde 50 katılım beklediklerini belirterek, "Bugün aslında 5 yıl önce çıktığımız yolculuğun devamı ile ilgili bir iradeyi ortaya koyuyoruz" dedi.

BTSO komite seçimleri hizmet binasında saat 09.00’da başladı. Oy verme işlemi kurulan 73 sandıkta devam ederken, 40 bin üyeden oy kullanabilme hakkına sahip olan 21 bin iş insanının seçime katılması bekleniyor. Saat 17:00’de bitecek oy verme işleminin ardından geçilecek sayım işlemi ile 331 komite üyesi ve 134 meclis üyesi belirlenecek. Yapılan son düzenleme ile meclis üyesi sayısı 128’den 134’e, meslek komitesi sayısı da 51’den 63’e yükseltilmişti. Bugün gerçekleştirilecek seçimler sonrasında seçilecek meclis üyeleri 10 Nisan’da meclis başkanı, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini belirleyecek.

'BEŞ YIL ÖNCE ÇIKILAN YOLCULUĞUN İRADESİ ORTAYA KONULUYOR'

Seçim atmosferini değerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, “Bugün aslında 5 yıl önce çıktığımız yolculuğun devamı ile ilgili bir iradeyi ortaya koyuyoruz. Bu sabah 9’dan itibaren sandıklara oy kullanamaya gelen iş dünyası temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten demokratik katılımcı haklarını kullanarak bugün aslında sadece Bursa iş dünyası değil,Türkiye’nin ekonomisi ile alakalı bu değişim ve dönüşül sürecinin devamı ile ilgili çok önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Akşam da netice olarak, bu sürecin devamı ile ilgili mesajımızı da inşallah Bursa iş dünyasından alacağız. Ben BTSO’da yapmış olduğumuz bu seçimleri başta odamıza, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçime katılan, oy veren ve aday olan tüm dostlarımı tekrar başarılar diliyorum” dedi. Seçimlere yoğun katılımdan dolayı da memnuniyetini dile getiren Burkay, “BTSO çok önemli bir kurum. Sadece ekonomik anlamda değil, kentin soysal, kültürel her alanında değerler üreten önemli bir kurum. Birçok komitede tek liste ile gidiliyor. Aslında çok fazla rekabet de yok. Fakat buna rağmen diyorum ya ben hep, 5 yıldır söylüyorum, bu yolculuğun bir parçası olmak istiyor herkes. Çorbada bizim de tuzumuz olsun diyor. O açıdan katılım çok güzel. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Demek ki yaptıklarımızın, ortaya koymuş olduğumuz eserlerin bir karşılığı var. Biz burada, bu katılımla bunu görüyoruz. Hiçbir zaman yüzde yüz katılım olmadı. Bugün de yüzde 50 katılım bekliyoruz. 23 bin oy kullanabilecek üyemiz var. Bunların 12 bininin bugün oy kullanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Oy kullananlar

-Burkay'ın açıklaması

-Detaylar Haber:Cansel ORUÇ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) ============================================== Burhaniye'de 132 kadının artık umudu var Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ‘Kadın Emeği’ isimli kulüp açıldı. İlk ayda 132 kadının üye olduğu kulüpte ev kadınlarının el emeği göz nuru eserleri satışa sunuluyor. Kulüp, mutfak masrafını çıkartmak isteyenlerden, çocuklarını okutanlara kadar 132 kadına umut oldu.

Burhaniye Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, ‘Kadın Emeği’ isimli kulüp kuruldu. Çalıma imkanı olmayan kadınların evlerinde ürettiği ürünlerin satışı ve sonrasında gelir elde edilmesini amaçlayan kulüp üyeleri için, Burhaniye 8 Eylül Stadı yanında satış noktası açıldı. Bir ay kadar kısa bir süre içerisinde kulübe 132 kadın üye oldu. Satış noktasında her üye 5 ürününü satma şansı bulurken, 15 günlük periyotlarda satılan ürünlerinin paralarını alıyor ve tekrar yeni ürünlerini getiriyor. Satılan ürünler arasında el işlemesi kazak, atkı, bere tarzı giyim eşyalarının yanı sıra el işi takı tasarımları, doğal malzemelerden yapılmış süs eşyaları da yer alıyor. El emeği ürünler de Burhaniyeliler tarafından beğenilerek satın alınıyor.

MUTFAK MASRAFINI KARŞILAYAN DA ÇOCUK OKUTAN DA VAR

‘Kadın Emeği’ kulübüne üye olan kadınlar arasında günlük mutfak masrafını karşılamak isteyen de çocuk okutan kadınlarda var. ‘Kadın Emeği’ kulübünün açılması nedeniyle Burhaniye Belediyesi'ne teşkkür eden üyelerden Aynur Gümülcine, “Kırsal Subeylidere mahallesinden geliyorum. İğne oyası el işi tepsi yapmıştım. Onu buraya satmak için getirdim. Burası açıldığı için çok memnun oldum. Ememğimin karşılığını almak için yaptığım çalışmaları buraya getireceğim” dedi. Mutfak masrafını karşılamak için kulübe üye olduğunu söyleyen İlknur Okumuş ise “Evde oturan, el işi ürünler yapıp satamayan hanımlara çok güzel bir iş oldu. Mutfak harçlığı oldu. Çocuklarına harçlık oldu. Bence burası Burhaniyemiz için çok güzel bir yer” diye konuştu. ‘Kadın Emeği’ satış noktası görevlisi Bilge Aydın, 8 Mart’ta açılan ‘Kadın Emeği’ kulübünün bir ay gibi kısa bir sürede 132 kadına umut olduğunu söyledi. Aydın, “Her üye 5 tane ürün getirebiliyor. El emeği olan her ürünü kabul ediyoruz. Çok değişik farklı ürünlerimiz var. Hem kulübe, hem de ürünlere karşı ilgi çok güzel. Kadınlarımızın kendine özgüveni geldi. Burada kazandıkları ile çocuklarını okutan, hastalarına ilaç alan ya da daha da güçlenen kadınlar oluştu” dedi. Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal ise belediyeye ait olan boş işyerini kadınlara tahsis ettiklerini söyledi. Kadınların evlerinde ürettikleri el işi, göz nuru ürünleri Cuma günleri satış görevlilerine teslim ettiğini belirten Başkan Uysal, satılan ürün paralarının da 15 günde bir ödendiğini söyledi. Başkan Uysal, “Üreten ancak ürettiğini satamayan kadınlarımız için böyle bir proje geliştirdik. El emeği ürünlere ilgi de güzel. Projemiz ile ev ekonomisine katkı da bulunmanın yanı sıra kadınlarımızın üreterek ve ürettiği ürünün karşılığını alarak, hem kalkınmalarını, hem de kendilerine olan özgüvenlerinin artmasını hedefledik” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

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Kadın emeği satış noktası genel ve detay görüntü

Ürünlerden detay görüntüler

Aynur Gümülcine röp

Bilge Aydın röp

İlknur Okumuş röp Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA) ============================================== Otizme dikkat çekmek için Kocaeli’den Yalova’ya kürek çekti Aktivist Hakan Pekzorlu (51), otizme dikkat çekmek amacıyla Kocaeli’nin Darıca ilçesinden bindiği sandalla kürek çekerek Yalova’ya geldi. Pekzorlu, ‘Fatih’ isimli sandalla yaklaşık 10 deniz mili kürek çekerek 5 saatte Yalova’ya ulaştı. Yalova Deniz Polisi’nin aldığı güvenlik önlemleri arasında Yalova sahiline yaklaşan Pekzorlu, burada otizmli çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Otizm Farkındalık Haftası’nda ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyası kapsamında böyle bir etkinliğe imza atmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Pekzorlu, “Sabah Darıca’dan yola çıktım. Direkt karşı sahile geldim. Sonra kıyıdan buraya geldim. Herkesin emeğine yüreğine sağlık. Bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. ‘Otizme Mavi Işık Yak’ farkındalık etkinliği bu. İnşallah bundan sonra daha güzel etkinliklerde bir arada oluruz. Otizme dikkat çekmek istiyoruz. Otizmli kardeşlerimiz, aileleri için farklı bir etkinlik yapmak istedim. Daha önce de birçok etkinlik yaptım. Buradan Kuşadası’na kürekle gittim. PKU hastaları için de etkinlik yaptım. Bisikletle 15 şehir dolaştım. Şimdi de sandalla kürek çekerek buraya geldim" dedi. Pekzorlu’ya Yalova İbn-i Sina Özel Eğitim Merkezi ve İş Okulu öğrencisi tarafından yapılan ‘kürek çeken adam’ tablosu ise Pekzorlu’ya duygu dolu anlar yaşattı. Gözyaşlarını tutamayan Pekzorlu, “Emeğine yüreğine sağlık. İşte böyle. Sevgi, emek olduktan sonra başarmayacakları şey yok. Hocalarını da tebrik ediyorum. Çok emek harcıyorlar. Sonuçlarını görüyorsunuz, harika” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aktivistin denizde kürek çekmesi

-Karşılama

-Röportaj

-Hediye takdimi Süre:3 dk 12 sn,Boyut:102 mb

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA) ================================================= Başı bidona sıkışan köpek adeta yardım için itfaiyeye gitti Denizli'nin Kale ilçesinde, yola atılan plastik bidonun içine başını sokan ve geri çıkartamayan sokak köpeği, itfaiyenin bulunduğu binaya gitti. Karşılarında kafası bidon içinde ve adeta yardım isteyen köpeği, itfaiye ekipleri, hayvanı bu durumdan kurtardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kale ilçesindeki itfaiye ekipleri, ilginç bir olay yaşadı. Sokağa atılan plastik bidon içine başını sokan bir sokak köpeği, geri çıkaramayınca aynı sokakta bulunan itfaiye şubesinin bulunduğu binaya doğru gitti. İtfaiye erleri, karşılarında başı bidon içinde sıkışan sokak köpeğini görünce şaşırdı. Adeta yardım ister gibi yanlarına gelen köpeği sakinleştiren itfaiye ekibi, bidonu keserek sokak köpeğini kurtardı. Ardından köpeğin sağlık kontrolünü yaptıran itfaiye erleri, tekrar sokağa bıraktı.