DHA YURT BÜLTENİ-10

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Lale Festivali kapsamında, vatandaşlar tarafından yetiştirilen laleler jürinin beğenisine sunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Lale Festivali, Sekapark'ta yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan festivale İzmit ve diğer illerden gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar 1,5 milyon lalenin renklendirdiği Seka Park'ta güzel bir gün geçirme fırsatı buldu. Festival kapsamında düzenlenen 'En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin' yarışmasına vatandaşlar büyük katılım sağladı. Vatandaşların yetiştirdiği laleler jüri tarafından değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucunda 1. seçilen Musa Çelik 4 bin TL'nin sahibi oldu. 2. Paşa Dolu, 3. Yeter Gök , 4. Seda Taşkan ödül almaya hak kazandı. Lalenin kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu, şiirden edebiyata kadar bir çok alanda önemli bir yer edindiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karosmanoğlu, "Lale ömrü uzun olmayan en güzel çiçeklerimizden biridir. Birliğin, sevginin, estetiğin, güzelliğini dik ve onurlu duruşun, mütevazi oluşun en güzel örneğini temsil eden bir çiçeğimizdir. Kültürümüzde, edebiyatımızda, şiirimizde çok önemli bir yeri vardır. Medeniyet tarihimizde Orta Asya'dan beri her yerde,sevilen her eserde ve süslemelerde lalenin bolluğunu görüyoruz. Lale aynı zamanda baharı tam anlamıyla müjdeleyen en güzel çiçeklerden birdir. " dedi. Kocaeli'nin önemli bir sanayi şehri olduğunu ifade eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, " Yerel yönetimlerimiz, halkın ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten onlara hizmeti götüren önemli kuruluşlarımız. Büyükşehir Belediyemiz de halkın ihtiyaç duyduğu bu alanlardaki faaliyetlerini en üst düzeyde yerine getiren kurumlarımızın başında geliyor. Kocaeli önemli bir sanayi şehri, Sanayi kuruluşlarımız bir taraftan çalışırken, çevreye duyarlı, halkın günlük yaşama devam etmeleri de büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı içinde bu faaliyetlerin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından dereceye giren lale sahipleri ödüllendirildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Gitar denemesine katılan gitarcıların görüntüsü

- Gitarcıların gitar çalması

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün katılımcılarla oturması

SÜRE: 01'01" BOYUT: 62 MB

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA ,(DHA)

===============================================

Alaçatı Ot Festivaline bir milyon ziyaretçi geldi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 4 gün boyunca bir milyonu aşkın ziyaretçinin geldiği Alaçatı Ot Festivali, huzur ve mutluluk saçarak sona erdi.

Türkiye'nin dört bir yanından bine yakın tur otobüsü ile Çeşme'ye akın eden vatandaşlar, 4 gün boyunca Çeşme ilçe merkezi ve Alaçatı Mahallesi'nin yanı sıra, Çiftlik, Dalyan, Germiyan, Ildır Mahalleri'ni de ziyaret etti. Festival nedeniyle Çeşme'deki oteller yüzde 100 doluluğa ulaşırken, kafe ve restoranlar da erken yaz sezonu mutluluğunu yaşadı. Festival alanında açılan stantlarda da yoğun bir alışveriş gözlenirken, özellikle yiyecek satan stantlar, gün boyunca ikinci, üçüncü kez evlerde yapılan yiyeceklerle takviye edildi. Alaçatı festival alanında izdihama varan yoğunluk yaşanırken, aşırı kalabalığa rağmen insanların yüzünden huzurun ve gülümsemenin eksik olmaması, Alaçatı Festival hatırası fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle yarışmaları da dikkatleri çekti.

YARIŞMA LED EKRANLARDAN NAKLEN YAYINLANDI

Festivalin son gününde, Alaçatı Amfitiyatro'da 'En Çok Ot Toplama' ve 'En Güzel Ot Yemeği' yarışmaları düzenlendi. Yarışmayı izlemek üzere, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve eşi, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve eşi, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz da protokol da yerlerini aldı. Çok sayıda festival ziyaretçisi de yarışmaları keyifle izledi. Öte yandan Çeşme'nin önemli kavşaklarında yer alan led ekranlarda da yarışmalar naklen yayınlandı.

99 ÇEŞİT KULLANILABİLİR OT TOPLAYARAK BİRİNCİ OLDU

En Çok Ot Toplama Yarışması'na dört yarışmacı katılırken, yarışma jürisinde; Aysun Yenice Ahmet Keçeci, Prof. Dr. Galip Akaydın, Dr. Ayfer Tan, Dr. Daniela Beltrame ve Birgül Güner yer aldı. Yarışmada, doğadan, kullanılabilir 99 çeşit otu toplayan Nuran Erden birinci, 80 çeşit ot toplayan İklim Erden ikinci ve 78 çeşit ot toplayan Esenur Kurnaz da üçüncü oldu.

YEMEK YARIŞMASI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

15 yarışmacının katıldığı En Güzel Ot Yemeği yarışması ise oldukça çekişmeli geçti. Yarışma jürisinde; ünlü sunucu Zahide Yetiş, Nevin Akbaş, Gökçen Adar, Murat Kabak, Süreyya Üzmez, Rahmi Yılmaz ve Necmettin Metin yer aldı. Birbirinden iddialı yemeklerin yer aldığı yemek yarışmasında birinciliği "Kuşkonmaz fırında" yemeği ile Suna Sarı alırken, "Sarmaşık yatağında çıtır uskumru ve rezene salatası" yemeği ile Özlem Yorulmaz ikinci, "tilkişen" yemeği ile de Recep Subaşı üçüncü oldu. Yarışmalarda derece alanlara sponsor firma tarafından çeşitli beyaz eşyalar hediye edildi.

ZAHİDE YETİŞ İLGİ ODAĞI OLDU

Yemek jürisinde yer alan ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Zaman zaman hayranlarının sahneye çıkması zorlukla engellenirken, yarışmanın sona ermesinin ardından sahneye hücum eden yüzlerce hayranı hatıra fotoğrafı çektirebilmek için izdiham yarattı.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ FESTİVALİ"

"Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Folklor Ekibi'nin de gösteri sunduğu festivalin sona ermesinin ardından bir açıklama yapan ve Türkiye'nin en güzel festivallerinden birisinin Alaçatı Ot Festivali olduğunu vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, "Dün (Cumartesi) Adana'da Portakal Çiçeği Festivali vardı. Televizyon ve gazete haberlerinde 100 bine yakın insanın geldiği belirtildi. Ama Çeşme'ye, Alaçatı Ot Festivali için bir milyonu aşkın insan geldi. Demek ki, Türkiye'nin en önemli festivali, bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Alaçatı Ot Festivali'dir. Alaçatı Ot Festivali ile verilen mesajlar da çok önemli. Bir, doğanın korunması için farkındalık yaratılıyor. İkincisi; esnaf korunuyor. Çiftçisi de, evkadını da açılan stantlarda evlerine ekonomik girdi sağlıyorlar. Üçüncüsü de; Çeşme'nin doğasındaki endemik bitkilerin geleceğe taşınmasına katkı sağlıyor. Biraz önce elimize bir kitapçık verdiler. Bir önceki yıl yemek yarışmasına katılan yemeklerin tariflerini içeriyor. Bütün bu yapılanlarla geleceğimize bir şeyler taşınıyor. Onun için Alaçatı Ot Festivali'ni çok önemsiyorum. Türkiye'nin önemli festivalleri arasında yerini aldı. Gelecekte çıtasını daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Çeşme Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç, Alaçatı'yı markalaştırdı. Alaçatı Ot Festivali'ni markalaştırdı. Umuyorum ki, 9 Durak 9 Deneyim projesindeki diğer etkinliklerini de markalaştırır. Çeşme, İzmir'in en güzel ilçesi. Türkiye'nin turizmdeki gözbebeği. İzmir de Türkiye'nin en güzel ili. İzmirli olmakla ve İzmir'in Milletvekili olmakla övünüyorum. Diyorum ki; doyduğum yer İzmir, İzmir'i seviyorum, İzmirlileri seviyorum, Çeşmeliler'i, Alaçatılılar'ı, hepsini seviyorum" diye konuştu.

"ÇOK MUTLU BİR FESTİVAL YAŞADIĞIMIZA İNANIYORUM"

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da festivalin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, 9'uncusu yapılan Alaçatı Ot Festivali'nde, yüzbinlerce insanın yüzündeki gülümsemeyi, mutluluğu, ülkemizin çok özlediği huzuru, barışı, demokrasiyi, kardeşliği, birbirine kenetlenmeyi, dört gün boyunca bir milyonu aşkın insanın yüzlerinde gördüklerini vurguladı. başkan Dalgıç, "Dolu dolu bir program hazırlamıştık. Daha önce ifade ettiğim gibi, Ot Festivali, sadece yemek yarışması, doğadan ot toplama değil, çevre bilinci, Misak-ı Milli sınırları içindeki bütün bu coğrafyamızın bütün endemik bitkileriyle tabiatın korunması ile ilgili ciddi söyleşiler de yapıldı. Çok memnunuz. Gelen konuklarımızın yüzlerindeki ifadeden de ne kadar mutlu olduklarını gördük. Dolu dolu dört gün geçirdik. Yarışmalarımız bittiği halde, şu anda Alaçatı sokaklarında ve kafelerde onbinlerce insan var. Az öne hem ot toplama yarışmasını, hem de yemek yarışmasını tamamladık. Birbirinden değerli hediyelerini de verdik. Yarışmalarda dokuz yıldır, bizimle beraber olan çok değerli konuklarımız da vardı. Menemen Araştırma Enstitüsü'nün ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çok deneyimli yetkilileri, Brezilya'dan, İtalya'dan gelen ve söyleşiler de gerçekleştiren önemli konuklarımız vardı. Dört gün boyunca, dolu dolu, mutlu, çok mutlu, musmutlu bir festival yaşadığımıza inanıyorum. Festivalimiz her sene daha güzel oluyor. Eksiklerimiz mutlaka vardır. Ama eksiklerimizi her sene biraz daha gideriyoruz. Onuncu festivalimizi inşallah uluslararası boyutta, hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.