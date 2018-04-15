DHA YURT BÜLTENİ-10

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, KARASU'DA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI/EK

BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK, CENAZE NAMAZINA KATILDI Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Şehit Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın Sakarya'nın Karasu ilçesindeki cenaze namazına katıldı. Başbakan Yardımcısı Işık, şehidin babası Polat Baş'ın yanında yer alarak, ona destek oldu. Haber:SAKARYA,(DHA) ============================================================== CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN, 28 NİSAN'DA İZMİR'DE MİTİNG YAPACAK AK Parti'nin 28 Nisan Cumartesi günü yapılacak İzmir İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım katılacak. AK Parti İzmir İl Kongresi, 28 Nisan Cumartesi günü Halkapınar Spor Salonu’nda yapılacak. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım katılacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, kongrenin yanı sıra miting de yapılacağını belirterek, "Salon yanındaki sahada 70-80 bin kişilik katılım hedefiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’ın halka seslenecek. Yeni bir başlangıç ve motivasyon için kongremizi çok önemsiyoruz. Motivasyon kongreyle birlikte doruk noktasına çıkacak. Kongre sonrası hedef 2019 seçimleri olacak. Kongrede seçim çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Haber:İZMİR/DHA ====================================================== KAZAYI İZLEYEN DÜĞÜN KONVOYU DA KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ, 13 YARALI DİYARBAKIR'da, iki aracın çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasını yolda geçen düğün konvoyunda bulunan bazı araçlarında kazayı izlemesi sonucu ikinci bir kaza daha yaşandı. Kazalarda, 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunun 35'inci kilometresinde bulanan Çemberli köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır istikametine doğru seyir halindeki ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AT 078 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak, karşı yönden gelen ve yine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 SZ 787 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından yoldan geçen düğün konvoyunda bulunan bir aracın kazaya bakmak için yavaşlaması sonucu arkasından gelen araçların çarpışması ile ikinci bir kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi ise yaralandı. Yaşanan iki kaza nedeniyle çok sayıda ambulans ve itfaiye kaza bölgesine sevk edilirken, yaralananlar ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlar

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) ======================================================= BAKAN YILMAZ: TÜRKİYE EĞİTİME EN FAZLA KAYNAK AYIRAN ÜLKE MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün Avrupa'da milli gelirden, milli eğitime en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bu hükümet eğitime en çok önem veren hükümettir" dedi. AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanlığının 5'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Iğdır'a gelen Bakan Yılmaz, Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında önemli işlere imza attığını söyledi. Türkiye'de, 2002 yılında eğitime genel bütçeden 10,4 milyar lira pay ayrıldığını vurgulayan Yılmaz, "Şimdi ise bu rakam 134 milyar. O zaman merkezi hükümetin yıllık bütçesinde eğitime ayrılan pay yüzde 10 iken şimdi yüzde 18'den fazla. Milli gelirden ise 2002 yılında eğitime ayrılan pay 2,9'du şimdi 6,2" dedi. 'İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ'

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde Avrupa'nın dörtte biri kadar eğitime pay ayırdığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün Avrupa'da milli gelirden milli eğitime en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bu hükümet eğitime en çok önem veren hükümettir. Derslik sayılarımıza her gün yenisini ekliyoruz. 2002 yılında derslik sayımız 367 bindi, şimdi 754 bine yükseldi. 2002 yılından bu yana 283 bin yeni derslik yaptık. Her ilin, ilçenin en görkemli binaları eğitim kurumları oluyor.İkili eğitimi ortadan kaldıracağız. Ne kadar derslik ihtiyacımız var 58 bin, ne kadar derslik yapılıyor 47 bin. Allah izin verirse devlet millet iş birliğiyle 58 bini tamamlayacağız ve evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verebilmek adına 2019 yılının sonunda ikili eğitimi kaldıracağız."

Yarının bugünden daha iyi olacağını belirten İsmet Yılmaz, ekonominin büyüdüğünü, yatırımların arttığını aktardı. Çalışmalarının devam edeceğini bildiren Yılmaz, gayelerinin barış ve kardeşliktir olduğunu söyledi. Yılmaz, daha sonra Iğdır Valiliğine geçti.