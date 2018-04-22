DHA YURT BÜLTENİ - 10

TSK: Suriye sınırında bin 74 kişi yakalandı Genelkurmay Başkanlığı 21 Nisan'da Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen bin 74 kişinin yakalandığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:“Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1074 şahıs yakalanmıştır.” Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA) ============================================ Evlerin ve tarlaların bulunduğu arazi satışına vatandaştan tepki Mersin’in Silifke ilçesinde Büyükşehir Yasası ile mülkiyeti belediyelere geçen arazilerin yüksek fiyatlarla satışa çıkarılmasına tepki gösteren vatandaşlar, protesto için yol kapatmaya kalkışınca jandarma izin vermedi.

Atakent Mahallesi’nde Büyükşehir Yasası ile mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi’ne geçen arazilerde evleri bulunan vatandaşlar bir araya gelerek eylem yaptı. Yıllardır kullandıkları ev ve arazilerin yüksek fiyattan satışa çıkarılması nedeni ile bir araya gelen vatandaşlar, 'Satılık köy’, 'Tapu köyün hakkıdır', ‘Satılıyoruz Reis" yazılı pankartlarla belediyeleri protesto etti. Satış fiyatlarının alabilecekleri uygun fiyatlara çekilmesini isteyen ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen vatandaşlar, Silifke-Mersin karayolunu da trafiğe kapatmak istedi. Ancak jandarma ekipleri duruma müdahale ederek yolun kapatılmasına izin vermedi. Durumu bir süre daha protesto eden vatandaşlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Mahalle Muhtarı Alper Doğan, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce Atakent Mahallesi’nde tapulu olan araziler Büyükşehir Yasası ile beraber, bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne bir kısmı da Silifke Belediyesi'ne tahsis edildi. Bu tahsis olan yerler şuan ihale usulü ile satılmaktadır. Belki doğru bir işlem yapılıyor. Dedesinden babasından kalan yerler için ihaleye burada yaşayan insanlar giremez. Çünkü günlük 20-30 liraya çilek yevmiyesine giden insanlar. Bu ihale çıktığı zaman buralardaki emek verdikleri yerleri alamıyorlar. Bunun için de sıkıntı duyuyorlar. Hazine yerlerinde içerisinde şuana kadar işgalci olmuş insanların gelir gücünü de hesaba katarak satışa çıkarılmasını, birinci önceliğinin de içerisinde zilliyetini sağlayan vatandaşlara verilmesini istiyoruz. Atakent bölgesi turizm bölgesi olduğu için ihaleye çıkarılarak çok yüksek miktarda satılmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve yetkililerden bu halkın sesini duymasını istiyoruz. Bize tapu konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vatandaşların arazilerinin ve evlerinin yüksek fiyattan satışa çıkarılmasını protesto etmesi

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Mahalle muhtarı ile röportaj

-Vatandaşların" Satılıyoruz Reis " , " Satılık Köy " , " Tapu köyün hakkıdır " pankartları ile belediyeleri protesto etmesi (Boyut :355 MB) (Süresi :04 dk.27 sn)

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) ============================================= Asansörü bozuk okulda sınavına giren engelliler kucakta taşındı Şanlıurfa’da Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) giren adaylar, okulun asansörünün bozuk olması nedeniyle kucakta taşınarak salona alındı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek için gelen adaylar, asansörün bozulmasıyla büyük mağduriyet yaşadı. Memur adayları, yakınları ve vatandaşların yardımıyla 2- 3 kattaki sınıflara merdivenlerde kucakta taşındı. Sınav için geldiği okulun asansörün bozuk, engelli tuvaletlerinin de kilitli olduğunu belirten Şanlıurfa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Veysi Fırat, sınavda motivasyonlarının kaybettiklerini ifade ederek, gerekli tedbirleri almayan okul yönetime tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Merdivenden yakınlarının yardımıyla indirilen engeliler

- Kucakta taşınan engeliler

- Duruma tepki gösteren engeliler

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA,(DHA) ============================================== Elazığ'da 3 kadın, tacizde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi sopa ile dövdü Elazığ kent merkezinde, 2 gün önce 3 kadın, kendilerine tacizde bulunduğunu iddia ettikleri bir kişiyi, sokak ortasında sopa ile dövdü. Yaşanan kavgayı çevrede bulunanlar ayırmaya çalışırken, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

Merkez Harput Caddesi minibüs duraklarının olduğu bölgede 2 gün önce 3 kadın, önce konuştukları bir adamı daha sonra sopa ve şemsiye ile dövmeye başladı. Kaçan adımın peşinden giden kadınlar kimliği belirsiz kişiyi dövmeye çalışırken, "Tacizci" şeklinde bağırdıkları duyuldu. Kadınların kovaladığı adamı kadınların elinden araya giren vatandaşlar kurtarırken, kavga anı bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kayıt edildi.

Görüntü Dökümü:

-3 kadının adamla konuşması

-Kadınların adamı sopa ile dövmesi

-İki dolmuş arasında devam eden kavga

-Kadınların "pis tacizci" sözünün duyulması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA) ============================================ Tarsus'ta 23 Nisan coşkusu Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi bu yıl 3’ncüsü gerçekleştirilen 'Çocuk Şenliğinde' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Tarsus Belediyesi'nin kreşler, anaokulları, ilkokullar ve rehabilitasyon merkezleriyle birlikte düzenlediği 'Çocuk Şenliği' etkinlikleri Atatürk Bulvar'ında düzenlendi. Çocukların Türk bayrakları ve 23 Nisan’a özel mesajlarının yazılı olduğu dövizlerin taşındığı etkinlikte kortej yürüyüşü düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Çocuklarımıza yapacak olduğumuz yatırımın ülke geleceğine yapıldığını hiçbir zaman akıllardan çıkarmayalım. Milli ve manevi değerlere ek olarak bilim ve teknoloji ile donanan çocuklarımız en büyük zenginliğimiz olacaktır. Çocuklar bizim geleceğimiz, bizler onlar için ne yapsak azdır" dedi. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise, "Sevgili Tarsuslular çocuklarınızın kıymetini bilin işte bu çocuklar ülkemizle birlikte Tarsus’umuzun geleceğidir. Bu gün benim çocuğumun çocuk bayramı diyerek sadece kendi çocuğunuz sevmeyin, komşunun da çocuğunu sevin, yolda gördüğünüz çocuğu da sevin, annesiz, babasız olan yetim çocukları da sevin çünkü bu bayram onlarında bayramı" dedi.