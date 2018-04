DHA YURT BÜLTENİ-10

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Önümüzde yine manipülasyonlar var. Bu bakımdan bizde bir erken seçim bekliyorduk. Ama bu kadar erkene alınması bizi daha da mutlu etti. İş dünyası olarak, erken seçimin 24 Haziran'da yapılmasından mutlu olduğumuzu, bir kez daha Türkiye'ye söylemek istiyorum. Çünkü iş netleşti, sonraki dönemde 5 yıllık bir süreç var. O bakımdan bu süreçte de, hep birlikte, iş dünyası olarak gayret gösterip, bu işin üstünden geleceğimize inanıyoruz" dedi. MÜSİAD Yozgat Şubesi'nin açılışı için Yozgat'a gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, açılış öncesi, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’i ziyaret etti. MÜSİAD’ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Kaan, Dünya genelinde 173 ülkede, 196 noktada teşkilatlandıklarını söyledi. BİZDE BİR ERKEN SEÇİM BEKLİYORDUK Yozgat’ta gazetecilerin sorularını cevaplandıran MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin 24 Haziran’da yapılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: “Özellikle bizler, iş dünyası olarak huzur ortamını, istikrarı her zaman öncelik olarak ortaya koyarız. Tabi belirsizlik ifadesini dönem dönem kullanıyoruz. Seçimlerin tarihi belliydi. Normalde 2019 yılı itibariyle yapılacaktı. Özellikle 16 Nisan referandumundan sonra halkımızın, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini’ kabul edip onayladıktan sonraki süreçte, Türkiye'nin ileriye dönük kalkınmasına yönelik birçok bürokrasinin de azalacağını düşünerek, dünya bizi bir miktar sıkıntıya sokmaya çalışıyordu. Sağ olsun hükümetimiz başta olmak üzere, daha önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı operasyonu ile birlikte bunlarda bertaraf edildi. Önümüzde yine manipülasyonlar var. Bu bakımdan bizde bir erken seçim bekliyorduk. Ama bu kadar erkene alınması bizi daha da mutlu etti. İş dünyası olarak da erken seçimi 24 Haziran'da yapılmasından mutlu olduğumuzu Yozgat'tan bir kez daha Türkiye'ye söylemek istiyorum. Çünkü iş netleşti, bundan sonra seçimleri yaparak, sonraki dönemde 5 yıllık bir süreç var o bakımdan bu süreçte de hep birlikte iş dünyası olarak gayret gösterip bu işin üstünden geleceğimize inanıyoruz.ö ‘AMACIMIZ TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA AÇMAK’ MÜSİAD’ın, mazlum coğrafyalarda da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Kaan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “MÜSİAD olarak amacımız, öncelikle Türkiye'de, hemen hemen her yerde olmak istiyoruz. Bugün 81 ilde, 5 büyük ilçede olmak üzere 86 noktada şubelerimiz, temsilciliklerim bulunmakta. Dünya genelinde, 173 ülkede 196 noktadayız. İletişim ağının da, özellikle dijitalleşmenin, bilgi teknolojilerinin hızlandığı bir dönemde amacımız Türkiye'yi dünyaya açmak, illerimizi de aynı şekilde dünyaya açmak. İş dünyasını buralara getirmek ve yereldeki dinamikleri, şubelerimizin vasıtasıyla özellikle sanayi odalarımızdan direk aldığımız bilgiler doğrultusunda daha net çalışmalar ortaya koymak. Onun için teşkilatımızı her tarafa götürmek istiyoruz. Biz sadece iş adamları derneği de değiliz. Erdemi, yüksek ahlakı da önceleyen, yeri gelindiğinde mazlum coğrafyalarda da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyuz. O bakımdan her yönüyle de çalışmalar yapan örgütüz, o bakımdan mümkün olduğunca her noktada teşkilatımızı genişletmek istiyoruz.

6)SAMSUN'DA ATLI SPORLARA İLGİ

SAMSUN'da bulunan Atlı Spor Tesisleri'nde yapılan çalışmalarla kentte atlı sporlarla uğraşan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulüp Başkanı Kadir Koçak, tesiste geleneksel binicilik eğitimi de verilmesi için çalışma başlattıklarını, atlı binicilik ile okçuluğu birleştiren bir uygulama yapmak istediklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında yapılan Atlı Spor Tesisleri'nde at binme eğitimleri verilirken yılda ortalama 30 öğrenciye de binicilik alanında lisans veriliyor. 55 bin dönüm alan üzerine kurulu tesiste 20 at bulunuyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte kentte bu sporla uğraşan kişi sayısında da artış yaşandı. Tesiste, kapalı, açık ve long manej ile 8 padok bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulüp Başkanı Kadir Koçak, vatandaşların atlı sporlara ilgi duymasını, atları sevmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Her yıl 10-15 okulumuzu ziyaret ediyoruz. Atlarımızı okullara götürüyoruz. Çocukların atla ilk teması kurmalarını sağlıyoruz. Atları seven çocuklar gelip tesisimizde eğitim almaya başlıyorlar. Bu uygulama ile çok olumlu geri dönüşler aldık. Daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Atlı binicilik sadece bir spor değil bir terapi aynı zamanda. Özelikle küçük yaştaki çocuklarımızın canlı bir hayvanla temas etmesi onunla iletişime geçmesi ruhsal gelişmelerine de katkı sağladığı söylenen bir eğitim olanağı aslında" diye konuştu.

At binmenin, ok atmanın Türklerin tarih boyunca en iyi yaptıkları ve vazgeçemedikleri özelliklerinden olduğunu söyleyen Koçak, "Atlı binicilik ve okçuluğu aslında birleştirmek de gerekiyor. Geleneksel binicilik eğitimi verilmesine yönelik çalışmalarımız başladı. Çeşitli girişimlerimiz oldu hocalarımızla görüşüyoruz. Hem bu kültürümüzü gelecek nesillere aktararak yaşatmak hem de farklı bir alan açmak için atla okçuluğu birleştirmeye yönelik faaliyetlerimiz de olacak. Ayrıca Türkiye Jokey Kulübü üyeleri kısa bir zaman önce buraya geldiler ve burada ulusal bir turnuvanın düzenlemeye karar verdiler. Türkiye genelinde gerçekleştirilen turnuvanın bir ayağı burada yapılacak" dedi.

10 yıldır tesise gelerek at binen Burcu Alpdoğan ise "Haftada üç gün geliyorum. Bir süre spor branşıyla uğraştım ancak at binmeyi asla bırakamam. Çok farklı bir spor. at binerken her şeyi unutuyorsunuz aklınızda hiçbir şey olmuyor sadece dünyada ikiniz oluyorsunuz çok farklı bir duygu. Herkese bu sporu tavsiye ediyorum üzerine yok bence" diye konuştu.

