DHA YURT BÜLTENİ-10

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, eskiden Aya Yorgi Kilisesi olan Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılan ayini yönetti. 'Aya Yorgi' adıyla bilinen en eski kiliselerden olan ve bugün kültür merkezi olarak hizmet verilen Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde ayin düzenlendi. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa Metropoliti Elpidophoros Lambrimiadis, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris ve Yunanistan’ın Nea Mudanya bölgesinde yaşayan Yunanlardan oluşan kafile katıldı. Mudanya’da, Ortodoks dünyasının önemli merkezlerinden olan, eski kilise Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı ayini İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayin sonrası konuşan Bursa Metropoliti Lambrimiadis, Mudanya'da bulunmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: Mudanya, barışın ve kardeşliğin başkenti olarak ilan edilmişken, biz de dedik ki 'Bu barışa ve kardeşliğe katkıda bulunalım'. İki yaka belediye başkanları anlaşmışlar ve bu inisiyatifi başlatmaya karar verdiler. Biz de bunun dini boyutunu eklemek istedik; çünkü her millette olduğu gibi bizler de dinimize bağlıyız. Barışın dini boyutunu eklemek istedik. Müslümanlar dinlerine ve camilerine nasıl bağlılarsa Hristiyanlar da kiliselerine bağlılardır. Bugün bu tarihi bir gün olduğu için Patrik'imizin de burada bulunmasını istedik. Bugün burada bu tarihi mekanda bir aradayız ve ayinimizi gerçekleştireceğiz. Bizlere bu etkinliğimiz için izinleri veren tüm yetkili makamlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Valiliğimize, Belediye Başkanımız Hayri Türkyılmaz’a ve özellikle de Mudanya, Tirilye ve Kumyaka halkına teşekkür ediyoruz. Bizleri bağırlarına bastılar, sevgilerini gösterdiler ve misafirperverliklerini hep gösterdiler, halen de göstermekteler. Ön yargılar yıkılıyor. İki halk arasındaki sevgi, saygı ve dostluk bağları güçlendiriliyor. Bu nedenle de çok mutluyuz. Mudanya ilçesinde bulunmaktan son derece mutluyuz. Barışın egemen olduğu dünyada kardeşçe yaşamak en güzel şey.ö 'HER İKİ BELEDİYE ARASINDA SEVGİ SAYGI VAR' Yunanistan’ın Nea Mudanya Belediye Başkanı Emmanuil Karras ise öÇok duyguluyum; çünkü bilindiği gibi mübadeleden sonra buradan göç eden Rumlar, bizim bölgemize, Kaldikidi Nea Mudanya’ya yerleşti. Bugün iki belediye başkanı arasında büyük sevgi, saygı, muhabbet ve iş birliği var. Bu nedenle de Mudanya’ya gelmekten ve burada bulunmaktan ötürü çok mutluyuz. Ayrıca özellikle 96 yıl aradan sonra bu anlamlı binada eski Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin yapıyoruz. Dualarımızı edeceğiz, çok mutluyuzö dedi.Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da konuklarını barış ve kardeşliğin başkenti Mudanya’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizim dünya barışına, barışın ve kardeşliğin başkenti olarak vermek istediğimiz katkı; bu. Her alanda eğitim, kültür ve sanatta barışın olması, savaşların son bulması tek dileğimizdir. Mudanya’dan haykırdığımız, sonsuza dek barış haykırışımızın tüm dünyada yankılanıp, karşılığını görmesi bizi mutlu etmektedir. Mudanya olarak buna elimizden gelen katkıyı veriyoruzö diye konuştu.

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Eurasia Airshow'da Rus Sukhoi, 5 milyar dolarlık 104 süper jet satışı imzaladı

Ak'da bu yıl Türkiye'de ilki düzenlenen şova dayalı Eurasia Airshow'un son gününde havacılık meraklıları Antalya Havalimanı'na akın etti. Fuarda sadece Rus Sukhoi firması, 5 milyar dolar değerinde 104 adet SSJ100 süper jet uçağı satışını anlaşması yaptı. Bunlardan 40'ı İranlılara satıldı. Eurasia Airshow CEO'su Ferhat Yenibertiz, 10 milyar dolarlık ticari hacim hedefinin en az yüzde 70-80'ine ulaşıldığını söyledi.

Dünya havacılık sektörünün hem askeri hem sivil alandaki devlerini Antalya'da bir araya getiren Eurasia Airshow'un son gününde izdiham yaşandı. 25 Nisan'da başlayan ve son iki günü halka açık olan fuar, bugün sona erdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye'de ilk defa düzenlenen fuar için Antalya Havalimanı 2'nci Dış Hatlar Terminali'nin bulunduğu bölgede 40 bin metrekaresi kapalı toplam 300 bin metrekare alan ayrıldı. Katar Airways'a ait dünyada tek olan A350-1000, Ukrayna'nın dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı Antonov 124, İtalyan Leonardo Alenia C-27J Spartan, Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 29 ve CASA C-295M, Çekya Hava Kuvvetleri'ne ait Gripen, Rusya'ya ait Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) gibi uçaklar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ATAK helikopteri gibi hava araçları, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

RUSLARDAN 5 MİLYAR DOLARLIK İMZA

Fuarda en dikkat çekici haber Rus Sukhoi firmasından geldi. Fuar yetkililerinden alınan bilgiye göre Rus Sukhoi firması, 40'ı İran'la olmak üzere çeşitli ülkelerle toplam 104 adet SSJ100 süper jet uçağının satış anlaşmasını gerçekleştirdi. Süper jet uçak satışları için yapılan satış anlamalarının toplam tutarının 5 milyar dolar olduğu açıklandı.

BEŞ GÜN ÇABUK TÜKENDİ

Şova dayalı fuarla ilgili değerlendirmede bulunan Eurasia Airshow CEO'su Ferhat Yenibertiz, 18-19 aylık uzun bir hazırlık sürecinin ardından 5 günün çok çabuk tükendiğini söyledi. İlginin tahminlerin çok üzerinde olduğunu belirten Yenibertiz, özelikle son iki gün halk günlerinde inanılmaz ilgi oluştuğunu söyledi. Yenibertiz, “Tüm misafirlerimiz burada çok farklı uçaklara ve gösterilere şahit oldular. Çok keyif verici" dedi.

İLGİ SEVİNDİRDİ

Yolcu taşımacılığında kullanılan ve görsel amaçlı getirilen dar gövdeli uçakları dahi bir günde 2 bin 200 kişinin ziyaret ettiğini anlatan Ferhat Yenibertiz, “Şöyle bir sonuç çıkıyor, gerçekten biz aslında birçok kişinin havacılık sektörü, uçaklarla tanışmasına vesile olduk. Bu da ayrıca çok memnuniyet veriyor" dedi.

HALKIN İLGİSİ BÜYÜK OLDU

Girişte ciddi anlamda izdiham yaşanmaması için tedbirler aldıklarını kaydeden Yenibertiz, “Mümkün olduğunca insanları az üzmeye çalışıyoruz. Çok ciddi ilgi ve alaka var. Antalya çok sıcak, bugün yine biraz esiyor. Dün 32-33 dereceleri gördük. Esinti de yoktu. Çok sıcak olduğu için insanlar hep uçakların altlarına oturarak kendilerini güneşten koruyordu" diye konuştu.

İNTİBALAR GÜZEL

Fuarın ticari kısmında ülkeler arasında birçok kıymetli imza atıldığını belirten Ferhat Yenibertiz, “Mümkün olduğunca bütün firmaları ziyaret etmeye çalıştım. 'Ne bekliyordunuz, ne gördünüz' diye, genel olarak intibalar çok güzel. Çok zorlu bir süreçti ve bence ilki için çok başarılıyız. Bunu birçok katılımcımız ve misafirimizden de duymak güzeldi" dedi.

10 MİLYARLIK HEDEFTE YÜZDE 70-80

Fuarın 10 milyar dolarlık ticari hedefiyle ilgili gelen raporlara göre yüzde 70-80 oranında gerçekleştiğini tahmin ettiğini de belirten Yenibertiz, “Raporları alacağız tam olarak ve bildiğimiz şu an 4.5- 4.8 milyar dolarlık bir anlaşma var. Ama bilmediğimiz, şu an için bize yansımayan birçok anlaşma olduğunu da biliyorum. Sadece İran'ın kendi içerisinde 14 kadar anlaşma var. 10 milyar dolarlık hedefin yüzde 70-80'ine ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

7 BİN TOPLANTI

Yapılan anlaşmalardan örnekler de veren Yenibertiz, “Bu anlaşmalarda en somut ve ilk anlaşma İran'la Rusya arasında gerçekleşti. Rusya'nın Sukhoi firması İranlı bir havayolu firmasıyla 20 uçak için resmi satış imzası attılar, 1 milyar dolar değerindeydi. Onun arkasından hemen Türk Hava Yolları Technic'ten bir haber geldi. Havelsan'la kabin içi eğlence sistemi ortak girişimi imzasını attı. Bunlar sadece bildiklerim. Toplam firmaların kendi arasındaki toplantı sayısı 7 bini bulmuş. Burada önemli olan el sıkışmaya varan somut anlaşmalar. Tabi bunların raporları gelecek" dedi.

66 ÜLKE KATILDI

Ziyaretçi sayılarının ise halk gününde 120-130 bine ulaştığını tahmin ettiğini belirten Ferhat Yenibertiz, “Bundan sonraki fuar iki yıl sonra gerçekleşecek. Bu tür fuarları her yıl gerçekleştirmek mümkün değil, çünkü çok uzun soluklu bir hazırlık süreci var ve bir anlamda da ticari fuar. Ticari anlamda da tekrar ihtiyaç hasıl olması gerekiyor. İlk fuar çok tatminkardı ve iyi bir noktaya ulaştık. En kritik somut verilerden biri de ülke sayısı. 66 ülkeye ulaştık. İlk fuar için bu tüm uluslararası platformlarda farkındalığın artması için çok önemli bir performans kriteri ve bu anlamda çok mutluyuz" diye konuştu.

FUARIN SON GÜNÜ GÖRSEL ŞOV

Antalyalılar ve Türkiye'nin birçok yerinden havacılık meraklılarının akın ettiği fuarın son gününde, uçaklar ve helikopterlerin gösterileri büyük ilgi çekti. Akrobasi uçaklarının yanısıra Türk yapımı ATAK helikopteri, jandarma, polis ve sahil güvenliğe ait helikopterlerin gösterileri beğeniyle izlendi. Ayrıca Airbenders, Antonov An-70, Skyart Xtreme, Lukasz Czepiela, Bronco Demo Team, Czech Airforce Jas-39 Gripen, Mig 29 gösterileri de nefes kesti.

GÖLGELİK ANTONOV

Fuarda en ilginç görüntülerden biri de havanın sıcak olduğu saatlerde yaşandı. Bu sırada alanı dolduran yüzlere kişi uçakların kanat ve gövdelerinin altında oluşan gölgelik alanlara girerek güneşten korunmaya çalıştı. Dünyanın ikinci en büyük kargo uçağı olan 150 ton kapasiteli Antonov 124 ise dev gövdesi ve kanatlarının altında yüzlerce vatandaşı güneşten korudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uçak kanatları altında oturanların görüntüsü

- Uçakların önünde resim çektirenlerden görüntü

- Uçakların içini gezenlerden görüntü

- RÖP: Ferhat Yenibertiz

- Atak helikopterinin gösterisinden görüntü

- Jet uçağının gösterisinden görüntü

- Detaylar

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Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

