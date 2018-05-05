DHA YURT BÜLTENİ-10

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçimi birinci turda kazanacaklarını belirterek, "Ben CHP'de bir şans görmüyorum bu seçimde. Biz inşallah birinci turda alacağız. İkinci tura kalmayacağız" dedi.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Düzce İl Başkanlığı'nın 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlediği 51 milletvekili aday adayının katıldığı temayül yoklamasına katılarak, aday adaylarına başarılar diledi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Özlü, Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin şansı olmadığını ifade ederek, "Ben CHP'de bir şans görmüyorum bu seçimde. Biz inşallah birinci turda alacağız. CHP’nin yaptığı bir değerlendirme. Ben bir şey diyemem, kendi takdirleri ama ben birinci turda biteceğine inanıyorum. İkinci tura kalmayacağız" dedi. 'BAŞKA PARTİLER ADAY ADAYI BULAMAZKEN BİZDE BOLLUK VAR' Bakan Özlü, diğer partilerin Düzce'de aday adayı bulamadığını, ancak Ak Parti’nin bereketli bir parti olduğunu ve aday bolluğu yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: "Ak Parti'de seçimler her zaman bir şölen havasındadır. 51 aday adayımız var. Diğer partiler aday adayı bulamazken ki Düzce'de 3 milletvekili çıkıyor, 3 milletvekili aday adayı bulamazken bizim partimizde 51 aday adayı var. Bu Düzcelilerin Ak Parti'ye gösterdiği teveccühün, Ak Parti’ye gösterdiği eğilimin somut bir göstergesidir. Bu 51 aday adayı arkadaşımızın hepsi birbirinden değerli. Bizde aday bolluğu var. Ak Parti bereketli bir parti. Biz demokrasiyi sindirmiş ve içselleştirmiş bir partiyiz. Ak Parti farklıdır. Bu farkı bugün burada görüyorsunuz"

Antalya'da, silahlı ve kar maskeli 2 kişinin, çalışan kadının ellerini arkadan kelepçeleyip 25 bin lira ve 8 bin euro alarak kayıplara karıştığı döviz bürosunun Ak Parti'den Afyonkarahisar milletvekili aday adayı olan Murat Cem Turan'a ait olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdüren Murat Cem Turan, personelinin haber vermesiyle olayı öğrendiğini belirterek, "Burada önemli olan personelimizin hiçbir zarar görmemesi. Bu bizim için en büyük sevindirici durum. Maddi kayıplar her zaman için telafi edilir. Emniyet teşkilatımıza güveniyorum, en kısa sürede yakalanacaklarından eminim" dedi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde lastiği patlayan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Karaman Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fahrettin Avcı idaresindeki 42 YE 524 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 42 YD 048 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Avcı yaralanmazken, otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Her iki sürücü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralıların ambulansa alınması

- Kazaya karışan otomobillerden detay

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ DHA)

4)İZMİR AK PARTİ’DE SANDIK HEYECANI

AK Parti İzmir milletvekili aday adayları, temayül (eğilim) yoklamasında teşkilatın sınavına girdi. Halkapınar Spor Salonu’nda yapılan seçime, 216 aday adayı katıldı. Teşkilat, listede görmek istediği 14 milletvekili sıraladı. Teşkilatın desteğeini alabilmek için yarışan adaylardan kimi lokma dağıttı, kimi gevrek ve ayran ikram etti. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ise özellikle kadın hayranlarının yoğun ilgisi ise karşılaştı. AK Parti İzmir milletvekili aday adayları, 24 Haziran seçimleri öncesinde ilk vizeyi teşkilat üyelerinden almak için ter döktü. Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan eğilim yoklamasına katılan 1’inci ve 2’inci bölge milletvekili aday adayları, rakiplerini geride bırakarak 14 kişilik listeye girebilmek için teşkilat üyelerini ikna etmeye çalıştı. Kimi gevrek ayran dağıttı, kimiyse lokma döktürdü. Bazı partililer de destekledikleri adayların isminin yer aldığı tişörtleri giyerek, oy istedi. Kanser hastalarını tedavi ederken onlar için düzenlediği yılbaşı partisinde zeybek oynayan doktor Mehmet Bayındır, eğilim yoklamasında 20 yaşındaki oğlu Alperen Bayındır ile birlikte teşkilat üyelerini o meşhur oyunu ile karşıladı. Eski Milli Futbolcu Tanju Çolak da eğilim yoklamasında listeye adını yazdırmak için ter döktü. 216 kişinin yarıştığı seçimde ilçelerdeki kadın kolları, gençlik kolları ana kademe, mahalle başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri oy kullandı.

"LİSTELER KOMİSYONDA İNCELENECEK"

Aday adayları için oy kullanmaya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, temayül yoklamasının önemine değinerek, "Kongre sürecimiz devam ederken, seçim kararı alındı. Geçen hafta içerisinde tüm aday adayları teşkilatları dolaşarak kendilerini tanıttı. Teşkilatımızda aktif olarak görev alan herkese 'Siz liste yapsanız, 14 kişi arasında kimleri görmek istersiniz' diye soruyoruz. 1’inci ve 2’inci bölgeden teşkilat üyelerimiz, 14 aday adayı arasında tercih yapıp, listede onun adını işaretliyor. Bunlarla ilgili bir sonuç ortaya çıkacak" diye konuştu. Bunun aday belirmede ilk aşama olduğuna dikkat çeken Başkan Şengül, daha sonra oluşturulan alt komisyonda bu listelerin inceleneceğini ifade etti. Burada eleme yapılacağını aktaran Şengül, "Daha sonra üst komisyonda değerlendirme yapılacak. Bizim görüşlerimiz de alınacak ve listeye son şekli verilecek. Biz, istişareye önem veren bir partiyiz. Her meslek dalından ciddi aday adaylarımız var. Bu bizi son derece mutlu etti. Hoşgörü içerisinde güzel bir oylama yaptık" dedi.