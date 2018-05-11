DHA YURT BÜLTENİ-10

Muharrem İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum/EK

TARLAYA İNDİ, ÇAY TOPLADI CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon’daki toplantısının ardından parti otobüsüyle Rize’ye doğru yola çıktı. İnce, yol güzergahı boyunca beraberindeki eşi Ülkü İnci ile geçtikleri ilçelerden vatandaşları selamladı. Cuma namazını Rize’de Sahil Camii’nde kılan İnce, Dağsu Mahallesi’ne gitti. Mahalledeki tarlada çay toplayan üreticilerin yanına dik bir yamaçtan korumalarının da yardımıyla inen İnce, burada çay toplayan Rabia Karali adlı kadınla sohbet etti. Sohbette yöre şivesiyle ‘Ne ediysun burada’ diyen İnce, kadına verilen yaş çay taban fiyatını beğenip beğenmediği sordu, “Çok iyi fiyat verildi” yanıtını aldı. Sohbetin ardından çay makasını eline alan İnce, bulunduğu tarlada bir süre çay topladı, tarla sahibi kadına ‘Nasıl toplayabildim mi?’ dedi. Çay üreticisi kadın “Çok iyi topladınız” cevabını verdi. Çay toplayan İnce, anne ve dede tarafının Rize’li olduğunu hatırlatarak “Küçükken çaylığa girip çay toplamıştım. Ama Cumhurbaşkanı adayı olarak hiç çay tarlasına girmemiştim. Buranın bir torunu olarak birazdan konuşacağız, destek isteyeceğiz. Her halde torunu destekleyecekler” dedi.

'KADIN DOĞRU SÖYLÜYOR'

Konuşması sonrası üretici Rabia Karali, bir isteğinin olduğunu ifade ederek “Seçimlerde birbirinize sataşmayın. Ne yapacaksanız onu söyleyin’ uyarısında bulundu. Bunun üzerine İnce ‘Bana sataşmazlarsa ben de sataşmam’ diye konuştu. Korumaların yardımıyla çay topladığı tarladan çıkan ve sohbetle ilgili konuşan İnce “Bana sataşmayacakları sürece bende sataşmayacağım. Kadın doğu söylüyor. Ben bir gariban adayım” ifadesinde bulundu.İnce, daha sonra bölgedeki bir tesiste oturarak çay içti, partililerle sohbet etti. Ziyarette Betül Kuru adlı genç kız, Muharrem İnce ile anı fotoğrafı çektirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İnce'nin tarlaya girmesi

Sohbet ve çay toplama

Konuşma ve detaylar HABER: Muhammet KAÇAR KAMERA: Selçuk BAŞAR-Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA) =========================================== DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Türk şüpheli: Ben de gazeteciyim Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, olan Türk uyruklı şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendini çeken gazetecilere seslenen şüpheşi "Ben de gazeteciyim" dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında 1'i Türk, 9'u Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 kişi emniyetten serbest bırakılırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltına kalan 4 kişiden birisi olan Türk uyruklu şüpheli Ali K., bugün adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntülüyen basın mensuplarına seslenen şüpheli, "Neyi çekiyorsunuz, Allah aşkına ben de gazeteciyim arkadaş ya Allah Allah" dedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye getirilişi

-Adliyeye girişi

-Adliyeden detay (Süre: 01.00 dk)-(Boyut:32.25 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) ========================================== ATV aracı devrilen ayakkabı tamircisi öldü Tekirdag'ın Malkara ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan İsmail Aydemir, kullandığı ATV'nin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Malkara'da geçimini kullandığı ATV aracılığıyla mahalle, mahalle dolaşarak ayakkabı tamirciliği yaparak sağlayan evli 2 çocuk babası İsmail Aydemir, akşam saatlerinde Şahin Mahallesi'ne gitti. Kahvehanedeki müşterilerinin ayakkabılarını tamir eden Aydemir, ATV aracıyla evine dönmek için yola çıktı. Aydemir'in kullandığı araç yağmur nedeniyle çamurla kaplanan Şahin ile Pirinççeşme mahalleleri arasındaki karayolunda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki sürücülerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Aydemir'in öldüğünü belirledi. Aydemir'in yakınları geldikleri olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Devrilen ATV'den detay

-Ölen İsmail Aydemir

-Olay yerine gelen yakınları

-Aşırı yağıştan çamur tutan yol

-Ölen İsmail Aydemir'in vesikalığı

Jandarma ve olay yer inceleme ekiplerinin çalışması Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) ========================================== 2'nci Ordu'da engellilere temsili askerlik Malatya'da 2'nci Ordu Komutanlığı tarafından engellilere yönelik Temsili Askerlik Yemin Töreni düzenlendi.

2'nci Ordu Komutanlığı'na bağlı Altay Kışlası'nda Engelliler Haftası nedeniyle 'Temsili Askerlik' uygulamasına; 2'nci Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, gaziler, engelliler ile yakınları ve askerler katıldı. Malatya'da yaşayan 21 engelli, bir günlük askerlik heyecanını doyasıya yaşadı. Sabah erken saatlerde Sivas yolu üzerinde bulunan Altay Kışlası'na gelen zihinsel ve bedensel engelli 21 genç, burada askeri refakatçiler eşliğinde kendileri için hazırlanan üniformaları giydi. Ailelerin de katıldığı törende engellilere, esas duruş, selam verme, silah tanıma ve tören yürüyüşü eğitimleri verildi. Engelli askerler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin ederek, bir günlük de olsa asker olmanın sevincini yaşadı. Törende engelliler arasında Mekanik nişancılık yarışması düzenlendi. 2'nci Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 2'nci Ordu Komutanlığı'nın bir yandan hudut güvenliğini tesis ederken bir yandan da terörle mücadele harekatını başarı ve kararlılıkla sürdürdüğünü kaydederek "Geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatını bu yıl da Zeytin Dalı Harekatını başarıyla tamamlamıştır" diye konuştu. Konuşmanın ardından tören geçidi gerçekleştirildi. Engelli gençler, askeri bando eşliğinde birliğinin arkasından refakatçileri ile birlikte askeri tören geçişi gerçekleştirildi. Tören geçişi sırasında aileler ise mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Çocuklarının en büyük isteği olan askerlik görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını gören anneler, bu anı gözü yaşlı olarak seyretti. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı' ile Güneydoğu'da terörle mücadelede kullanılan Karar Hava Alaycılık bünyesine bağlı yerli üretim ATAK helikopterleri, Altay Kışlası'nda alçak uçuşuyla gösteri yaparak törene katılanları selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Asım Kocaoğlu'nu askerleri selamlaması

- Katılanlardan detaylar

- Engelli askerlerden görüntü

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Askerlik yemini

- Mekanik nişancılık yarışması

- Zeybek ve halay

- Kocaoğlu'nun konuşması

- Engellilere rozetlerin takılması ve hediyeler

- Tören yürüyüşü

- Atak helikoperin selamlaması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 800 MB

Haber-Kamera:Taha AYHAN/MALATYA,(DHA) ========================================== Engelli gencin elini öptü, 'Sizlerle gurur duyuyoruz' dedi Çorum'da 5 bedensel ve zihinsel engelli genç, kışlada 1 günlük eğitimin ardından askerlik yemini etti. Çocuklarının mutlu gününe ortak olan aileler, sevinç gözyaşı döktü.

Engellilere bir süre temsili askerlik eğitimi verildikten sonra Çorum İl Garnizon Komutanlığında yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının okunmasıyla başlayan törende 5 engelli, ellerini Türk bayrağı ve silahların üstüne koyarak yemin etti. Engelli askerlerin terhis belgelerini Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Vali Yardımcısı Ayhan Özkan görme özürlü ve bedensel engelli 25 yaşındaki Aykut Erdal’a terhis belgesini verdikten sonra önce elini sonra yanaklarını öperek, “Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, burada yaptığı konuşmada, erkek evlat sahibi anne babalar için evladın askerlik görevini yapmasının çok önemli olduğunu söyledi. Peygamber Ocağına katılarak askerlik vazifesini yerine getirip, bir birey olmaya ilk adımın atıldığını ifade eden Özkan, engelli bireylerin de bir günlüğüne de olsa askerlik duygusunu yaşamasının tüm ülkelere örnek olabilecek bir çalışma olduğunu söyledi. İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ da, "Şanlı bayrağımız ve silah üzerine ellerinizi koyup, ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini ettiniz. İnanıyoruz ki ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi sizler de bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz, yüce Türk Milletine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Jandarma Teşkilatına, ailelerinize ve sizlere hayırlı olsun" diye konuştu.