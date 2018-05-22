DHA YURT BÜLTENİ-10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adaşı ve meslektaşı Avukat Deniz Baykal, Bursa'da CHP'den milletvekili adayı oldu. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile isim benzerliği bulunan ve eski Genel Başkan Baykal gibi avukat olan Bursalı Deniz Baykal 3'üncü kez CHP Bursa Milletvekili adayı oldu. Bursa 1'inci Bölge aday listesinin 7'nci sırasında yer alan Baykal, "Deniz Baykal hasta değil miydi, Bursa'dan nasıl aday oldu" şeklinde tepkiler aldığını söyledi. Deniz Baykal ile isim benzerliğinin tesadüf olduğunu, isminin babası tarafından Deniz Gezmiş'in anısına konulduğunu söyleyen Baykal, "Deniz Gezmiş'lerin ve arkadaşlarının idam edildiği tarihte babam, 'Bir oğlum olursa adını Deniz koyacağım' demiş. Deniz ismi aslında buradan gelmektedir. Tabii Baykal soyadı ile birleşince de Deniz Baykal oldu. Bu anlamda yıllardır ben bu ağırlığı üzerimde taşıyorum. 'Deniz Baykal aslında hasta değil miydi, Bursa'dan nasıl aday oldu?' diyen arkadaşlarımız da var. Cumhuriyet Halk Partisi bizim kökenimizde, ailemizde var. Bu sebeple bizim partiye bağlılığımız hiçbir zaman hiçbir şekilde sorgulanabilecek bir şey değildir" şeklinde konuştu. HUKUKÇU ADAYLAR OLDUKÇA ÖNEMLİ Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte hukukun üstünlüğü açısından hukukçu milletvekili adaylarının önem arz ettiğini söyleyen Baykal, "Hukukçuların özellikleri ön planda olması ve hukukçu adayların daha seçilebilir yerden aday olarak gösterilmiş olması ülkenin geleceği ve hukukun üstünlüğü açısından önemli dengelerden biridir. Biz elimizden geleni yapacağız, bunun için de mutlaka partinin göstermiş olduğu programlar çerçevesinde seçim propagandasını yürüteceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Av. Deniz Baykal'ın çalışma ortamından detaylar

-Deniz Baykal ile röportaj

SÜRE: 2 dk 33 sn,BOYUT: 286 MB

Haber:Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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En yaşlı ve en genç aday, CHP'nin Antalya listesinde

CHP'nin Antalya'dan milletvekili aday listesinde ilk sırada 80 yaşındaki Deniz Baykal, 16'ncı sırasında ise 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül yer aldı.

Partiler, 24 Haziran genel seçimleri için milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. 550 milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla birlikte Antalya'nın vekil sayısı da 14'ten 16'ya yükseldi.

CHP'nin Antalya milletvekili aday listesinde ise Türkiye'nin en yaşlı ve en genç iki adayı buluştu. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal yer alırken, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu İsmail Hakkı Gül ise 16'ncı sırada kendisine yer buldu.

İLK KEZ 45 YIL ÖNCE MECLİSE GİRDİ

1938 yılında dünyaya geln Deniz Baykal, ilk olarak 1973 yılında Meclis'e girdi. Baykal, 1974'te Bülent Ecevit başbakanlığında kurulan CHP- MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı, 1978'de kurulan 3. Ecevit hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. Baykal, 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP yüzde 10'luk seçim barajını aşamayınca ilk kez parlamento dışında kaldı. 30 Eylül 2000 tarihinde üçüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Baykal, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi. 'Kaset komplosu' sonrası 10 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Baykal, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçimlerde CHP'den yeniden Antalya milletvekili seçildi. 16 Ekim 2017'de geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan Deniz Baykal'ın tedavisi halen Ankara'da sürdürülüyor.

EN GENÇ ADAY, CHP'Lİ BAŞKANIN OĞLU

CHP listesinin son sırasında yer alan milletvekili adayı 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül, babası gibi siyasetin en gençlerinden oldu. 1994 seçimlerinde 31 yaşındayken CHP'den Kemer Belediye Başkanı seçilen Mustafa Gül'ün oğlu olan İsmail Hakkı Gül, CHP'nin dün YSK'ya teslim ettiği listede Antalya'nın 16'ncı sıra adayı gösterildi. Ülkedeki genç nüfusun yüzde 20'den fazlasının işsiz, 2 milyon çocuğun ise işçi olduğunu belirterek, milletvekili aday adaylığına soyunduğunu belirten İsmail Hakkı Gül, "Birçok kesim tarafından 'Önemsiyoruz' denilerek, aslında 'Önemsenmeyen' gençliğimizin sesi olup, problemlerinin de temsilcisi olmak için aday adayı oldum" dedi.

'ÇOK GURUR VERİCİ'

İsmail Hakkı Gül, adaylığıyla ilgili şunları söyledi: "Benim için çok gurur verici. Antalya'mızı ve Kemer'i temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Siyasetçi bir aileden gelmemden dolayı yaşıma göre daha tecrübeliyim. Buradaki amacım gençleri siyasete yaklaştırabilmek. Siyasete daha sıcak bakabilmeleri için bu yola çıktım. Onların temsilcisi olmak, istediklerini yerine getirmek için meclise girmeyi hedefledim."

'AMACIMIZ OĞLUMUZUN MİLLETVEKİLİ OLMASI DEĞİL'

Belediye Başkanı Mustafa Gül, İsmail Hakkı Gül'ün listede yer almasını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Oğlunun aday gösterilmesini değerlendiren Mustafa Gül, "Tabii biz çok genç yaşta başladık, 12- 13 yaşındayken siyasetin içerisinde kendimizi bulduk. Ama şimdi gençlere bakıldıktan sonra, işte televizyona bakıyoruz orada gençlere Cumhurbaşkanının ve Başbakanın isimlerini bilmiyorlar, genel başkanın ismini soruyorlar bilmiyorlar. Bu nedenle gençleri siyasetin içerisine çekmek lazım. Bence zaten bunun 18 yaşa düşürülmesinin sebebi de gençlerin siyasete adım atmalarını sağlamak. Tabii İsmail'in bir şansı daha var. Siyaset yapan bir ailenin içerisinde. Baba 12-13 yaşında siyasete başlamış, 1986'da beldeyi, 1991'de ilçe başkanlıkları ardından 1994'te belediye başkanı olmuş ve 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan, annesi iki dönem milletvekilliği adayı olmuş. Onun için siyasetin içinden gelen bir ailenin evladı olarak biz onun önünü açtık. Bizim bütün hedefimiz, oğlumuzun milletvekili olması değil, gençlerin önünü açabilmek. Gençlerin artık siyasete heyecanla bakabilmesini sağlamak. Hem partimizin, hem bizim, hem de Kemerlilerin gençlere nasıl bir önem verdiğini ortaya çıkarmak için bir mücadeleydi. Onunla gurur duyuyoruz. İyi bir noktaya geldi. İnşallah bu onun için bir başlangıçtır. Gelecekte de onun için iyi bir CV olacaktır. Şimdiden kendisine başarılar diliyorum" dedi.

İSMAİL HAKKI GÜL KİMDİR?

31 Temmuz 1999 tarihinde ntalya'nın Kemer ilçesinde doğan İsmail Hakkı Gül, ilk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Sporun çeşitli dallarında başarılar elde eden İsmail Hakkı Gül, şu anda Ankara Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor. Küçük yaştan itibaren bir şekilde siyasetin içerisinde bulunan İsmail Hakkı Gül, iyi derecede İngilizce biliyor.