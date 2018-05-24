DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KOPAN KOL DAVASINDA YURT MÜDÜRÜNÜN BERAATINA İTİRAZ EDİLECEK KÜTAHYA'da yaklaşık 2,5 yıl önce, ziyaretine gittiği ağabeyi Serkan Ekşi'nin kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu mutfağında elini kıyma makinesine kaptıran ve sağ kolu dirseğin altında kesilen Nurettin Ekşi (15) olayının sorumluları oldukları gerekçesiyle yargılanan yurt müdürü Mehmet Kalkan'ın beraat edilmesi, aşçı Bünyamin Dağ'ın 18 ay 20 gün hapse çarptırılıp cezanın ertelenmesine Ekşi ailesinin avukatı Suat Özcan, itirazda bulunacaklarını açıkladı.Olay 22 Ağustos 2015 tarihinde Kütahya'nın merkeze bağlı İkizhöyük Köyü'nde ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu'nda meydana geldi. O tarihinde 12 yaşında olan Nurettin Ekşi, yurtta kalan ağabeyi Serkan Ekşi'yi ziyarete gitti. İddialara göre iki kardeş yurttan dışarı çıkmak için yurt müdürü Mehmet Kalkan'dan izin istedi. Müdür Kalkan da, yurttaki işlerin bitirilmesini isteyerek iki kardeşi mutfağa gönderdi. Ağabey Serkan Ekşi bulaşık yıkarken, yurdun aşçısı Bünyamin Dağ da Nurettin Ekşi'den etleri kıyma makinesine koymasını istedi. Nurettin Ekşi etleri koyarken sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesiyle birlikte hastaneye götürülen Nurettin'in sağ kolu dirseğinin altından kesildi.Olayın ardından yurt müdürü Mehmet Kalkan ile aşçı Bünyamin Dağ hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Kütahya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen 11 mayısta sonuçlanan davada mahkeme aşçı Bünyamin Dağ'a 18 ay 20 gün hapis cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanık yurt müdürü Mehmet Kalkan'ı ise 'dosyaya yansıyan kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilmemesi nedeniyle' beraat ettirdi.

'NURETTİN'İN KOLU NEDENİYLE KİMSE CEZALANDIRILMIŞ DEĞİL'

Ekşi ailesinin avukatı olan Eskişehir Barosu avukatlarından Suat Özcan karara itirazda bulunacaklarını söyledi. Özcan şöyle konuştu:

"Mahkeme hiçbir haklı gerekçe yokken 2,5 yıldır topladığı tüm delilere rağmen yurt müdürü Mehmet Kalkan'a beraat verdi. Aşçı Bünyamin Dağ'a da 18 ay 20 gün ceza verildi. Zaten bu ceza da ertelendi. Yani şu anda Nurettin'in kolu nedeniyle kimse cezalandırılmış değil. Bu, kamu vicdanını, aile vicdanını derin etkilemiş durumdadır. Biz şuanda gerekçeli kararı bekliyoruz. Gerekçeli karar geldiğinde derhal istinafa gideceğiz. Bununla ilgili savunmalarımızı yapacağız. Nurettin ve ailesi verilen bu karar karşısında büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yaşamaktadır. Çünkü olayın zaten sorumlusu kesinlikle yurt ve yurt görevlileri, yurt müdürü. Zaten dosya kapsamında keşif yapıldı. Yapılan keşif sonucunda iki ayrı bilirkişi raporu alındı. İki raporda da çok açık bir şekilde sanıkların taksirle, bilinçli taksirle hareket ettikleri ve asli sorumlu oldukları, kusurlu oldukları belirtilmiştir. Ayrıca dosya kapsamında bulunan ses kayıtlarından yurt müdürünün, görevlilerinin, aşçının çocuklara olayı kapatmak için, örtbas etek için baskı yaptıkları tehdit ettikleri mevcuttur. Bu ses kaydının çözümünde ortaya çıkmıştır. Yani dosya içerisindeki mevcut tüm deliler, doya kapsamı, olayın oluş şekli, bilirkişi raporları bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmaları gerekir. Hiçbir lehe hüküm uygulanmaması gerekir. Ama buna rağmen yurt müdürü beraat ettirildi. Mahkeme kısa karar şeklinde hükmünü açıklarken, Yurt Müdürü Mehmet Kalkan'ın hakkında beraat kararı verirken şu ifadelere yer verdi. Biz buna inanamadık. Diyor ki 'dosyaya yansıyan kesin somut inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraat ettirilmiştir' ama dosyada tüm kapsamı, mevcut deliller, hazırlanan bilirkişi raporları tüm bunlar değerlendirildiğinde her iki sanığın da bilinçli taksirle hareket etikleri ve asli kusurlu oldukları şüphesizdir, kesin bir şekilde bu ispatlanmıştır. Tüm bu delilleri yok sayarak mahkeme yurt müdürü beraat ettirmiştir."

TAZMNİAT DAVASI KARAR AŞAMASINDA

Nurettin Ekşi'nin diğer taraftan da Kütahya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davasının devam ettiğini belirten avukat Suat Özcan "tazminat davasında bilirkişi raporu alınmıştır. Bilirkişi raporuna göre yaklaşık olarak 403 bin liralık bir maddi tazminatımız çıktı. Fakat rakamlar güncel olması gerektiği için ek rapor talep edildi. Ek rapor hazırlanıyor. O da karar aşamasına gelmek üzere" dedi.

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-Avukat Suat Özcan'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA ===================================================== 2)DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİNİN REDDİNE YAPILAN İTİRAZ DA REDDEDİLDİ ANKARA 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye talebini reddeden kararına yapılan itirazın reddine karar verdi. Demirtaş'ın avukatı Muhsuni Karaman, yetiştirmeleri halinde yarın öncelikli ele alma ve tedbir talepli olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine yönelik yapılan başvuruyu reddetmesi üzerine, Demirtaş'ın avukatları bir üst mahkemeye başvuru yaptı. Ankara 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı değerlendirerek, isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, suçun işlendiği hususunda kuvvetli delillerin varlığı ve karartılma ihtimali gözönüne alınarak karara usul ve yasaya aykırı herhangi bir cihhet bulunmadığı anlaşıldığı gerekçesiyle yapılan itirazın reddine karar verdi.

'ÖNCELİKLİ ELE ALMA VE TEDBİR TALEPLİ AYM'YE BAŞVURUCAĞIZ'

Karara tepki gösteren Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, dosyada karartılacak delilin olmadığını, delillerin tümünün kayıt altına alınan konuşma, beyan ve açıklamalar olduğunu belirterek, "Müvekkilim zaten tüm beyanlarının arkasında duruyor. Diğer bir delil ise, HDP MYK'sı tarafından atılan bir twett. O husus da sabit ve HDP MYK'sınca teyit edilmiş. Yetişirse, yarın öncelikli ele alma ve tedbir talepli olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. AYM’nin bu başvuruyu birkaç gün içinde karara bağlama yetkisi var. Umarız bunu yapar ve bu karanlık siyasal ortama ışık tutacak bir karara imza atar" diye konuştu.

Ferit ASLAN-DİYARBAKIR/DHA 3)NİZİP'TE AB, MEB VE KFW ORTAKLIĞIYLA YAPILAN OKUL AÇILDI GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Avrupa Birliği (AB), Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman İmar Bankası (KfW) iş birliğiyle Suriyeli sığınmacıların barındığı kampta yapılan ilkokul törenle açıldı.

Nizip'te, AB’nin 325 milyon avro tutarındaki eğitim alt yapı desteği kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman İmar Bankası (KfW) ortaklığıyla gerçekleştirilen ve 150 bin Suriyeli ile Türk öğrencinin eğitim alacağı okulun açılışı yapıldı. Açılışa Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ve KFW Yönetim Kurulu üyesi Roland Sıller ile 200 kişi katıldı.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Türkiye'nin muazzam çabalarına destek olabildikleri için gururlu olduklarını söyledi. Berger, "Bugün artık 600 binden fazla Suriyeli çocuk burada, Türkiye’de okula gidebiliyor. Bu çabalara katkıda bulunmak üzere 475 milyon avro bütçesi olan projeler yoluyla ortağımız olan KfW ve Dünya Bankası ile birlikte 19 kentte 200’den fazla yeni okul inşa edilecek ve bu sayede 150 bin Suriyeli ve Türk öğrenci, gayet iyi donanımlı okullarda eğitimlerini tamamlayabilecektir" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin ise "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem Suriyelilerle olan dostluğumuza binaen hem de insan hakları ve hukuk devleti ilkesine saygılı bir ülke olmamıza istinaden Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Onlara her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da ülkemize insanlarına nasıl bir hizmet veriyorsak aynı şekilde hizmet veriyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisini izleyen davetliler, açılışı yaptılan okulda ilk zili çalıp, sınıfları gezdi.