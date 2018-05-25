DHA YURT BÜLTENİ-10

Bolu'da sağanak yağış etkili oldu Bolu'da aniden etkisini gösteren sağanak yağmur, dışarıda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava, Bolu’da bu öğle saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Şehrin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunanlar koşarak sığınacak yer aradı. Vatandaşlar saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur yağışı yaklaşık yarım saat etkili oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yağmurdan görüntüler

-Yağmurdan kaçanlar

-Saçak altlarına sığınanlar Süre: 01:50-Boyut: 207.10 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============================================ HDP, seçim startını Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne'den verdi HDP, 24 Haziran'da yapılacak seçimin çalışmalarını partinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nin önünden başlattı. Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Demirtaş'ın hukuksuz bir şekilde tutulduğunu ifade ederek, bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Edirne'ye gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile partililer, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne 4 kilometre kala, tedbir alan polis ve jandarma ekiplerince durduruldu. Eş Genel Başkanlar Buldan ve Temelli, Demirtaş ile görüşmek için cezaevine gitti. Basın ve parti üyelerinin cezaevine girişlerine ise izin verilmedi. Bir süre sonra geri dönen Pervin Buldan, Demirtaş ile görüştürülmediklerini söyledi. Seçim startını Edirne'den veren HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partilerinin 6 milyon oy aldığını hatırlatarak, "Bugün cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş milyonların adayıdır, milyonların umududur. Sayın Demirtaş, HDP'nin 6 milyon oy verilmiş olan bir partinin cumhurbaşkanı adayıdır. Demirtaş’ı dört duvar arasında tutabilirsiniz ama milyonların gönlünden ve yüreğinden asla silemezsiniz. Korkunuz Demirtaş’ın cesaretinedir. Korkunuz, Sayın Demirtaş’ın bu ülkeyi yönetim biçiminedir. İşte bundan korktuğunuz için Demirtaş’ı tutuyorsunuz. Adliye koridorlarındaki, binalarında 'Adalet mülkün temelidir' sözünün hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Bundan sonra adliye koridorlarına, duvarlarına 'Adalet iktidarın emrindedir' yazısı yazılmalıdır. Adalet, AKP hükümetinin emrindedir, çünkü verilen kararlar hukuki değil, siyasidir. Demirtaş’ın tahliye talebimiz reddedilmiştir. Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olarak diğer adaylar gibi il il dolaşamayacak, mitingler yapamayacak, tabanıyla, seçmeniyle buluşamayacak. Bu hukuksuzluğu, adaletsizliği asla HDP olarak kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi.

'DEMİRTAŞ'I 24 HAZİRAN'DA HALK ÇIKARACAK'

Selahattin Demirtaş'ı 24 Haziran akşamı cezaevinden çıkarmak üzere yola çıktıklarını kaydeden Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:"Şunun altını önemle çizmek istiyorum. Sayın Demirtaş’ı ve tüm arkadaşlarımızı 24 Haziran akşamı Türkiye toplumu, halkları yani halkımız tahliye edecek. Buna herkesin inanması lazım. Biz Sayın Demirtaş’ı 24 Haziran akşamı bu cezaevinden çıkarmak üzere yola çıktık. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Buradan söz veriyoruz Sayın Demirtaş’a, 24 Haziran akşamı halkımız seni burada halaylarla karşılayacak. Seni dört duvar arasından çıkaracak. Yalnız değilsiniz, milyonlar sizinle birlikte. Milyonlar sizin arkanızda. Bu adaletsizliğe 24 Haziran akşamı son verilecek. Bu ülkeyi barışa, adalete, demokrasiye özlemi olan milyonlar çıkaracak sizi o cezaevinden. Biz buna inanıyoruz, halkımızı güveniyoruz ve Demirtaş’a bir kez daha söz veriyoruz. Sen Türkiye toplumunun yüreğinde ve vicdanında olan bir insansın. 24 Haziran akşamı diğer arkadaşlarınla beraber özgürlüğüne kavuşacaksın."

'DEMİRTAŞ'I FETÖ'CÜ SAVCILAR TUTUKLADI'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Selahattin Demirtaş'ın 568 gündür tutuklu olduğunu ifade ederek, suçlamaları 'FETÖ'cü savcıların' hazırladığını söyledi. Temelli, "Yargılandığı davalara baktığınızda, özellikle tutuklu olduğu davaya baktığımızda, bu davanın fezlekeleri cemaat mensubu savcılar tarafından hazırlanmıştır ve bu savcıların büyük bir kısmı tutukludur. Bugün hala iktidarın FETÖ operasyonu yapıyor olması, tamamen seçim malzemesidir. Çünkü FETÖ'cü savcılarla Demirtaş tutukludur. Bu 568 gündür haksız hukuksuz tutsaklık haline son verme zamanı gelmiştir. Çünkü bu kadar hak ihlali artık seçme ve seçilme hakkına ihlale kadar uzanmıştır. Sadece Demirtaş’ın değil, Demirtaş’a oy veren 6 milyon seçmenin hakkının gaspı söz konusudur. Demirtaş’ın diğer tüm adaylar kadar şansı var. Belki de Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olacak. Bütün bunları düşündüğümüzde yargıçlara bir kez daha sesleniyoruz, kararlarınızı bir kez daha gözden geçirin, cesur olun" dedi.

DEMİRTAŞ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAKLAR

HDP'li Temelli, Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirterek, "Şimdi Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyoruz ve buradan çağrı yapıyoruz. Bu başvuruyu rutin başvuru arasında kabul etmeyin, öncelikli olarak inceleyin. Kendi içtihadına sahip çıkmasalar da siz Anayasa Mahkemesisiniz, kendi içtihadınıza sahip çıkın. Balbay kararını buradan hatırlatmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi bu dosyayı öncelikli olarak görüşmeli ve seçme ve seçilme haklarını kararını gözeterek bir an önce tahliye kararı verilmelidir. Aksi halde bu sistem çok daha derin krizlere sürüklenecektir" diye konuştu. Konuşmalar sırasında partililer ellerinde Selahattin Demirtaş posterleri taşırken, açıklamaların ardından Buldan, Temelli ve partililer Edirne'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Partililerin araçları

-Jandarma ve polis ekipleri

-Partililerin toplanması

-Ellerindeki Demirtaş posterleri

-Buldan ve Temelli'nin konuşması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ================================================ Niğde'de huzur uygulaması Niğde'de park ve bahçelerde 162 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 11.00 ile 15.00 arasında huzurun ve kamu düzeninin sağlanması amacı ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları terminal, gar, hastane, park, bahçe gibi bölgelerde kamu düzenini bozan kişilere yönelik çalışma yaptı. 41 noktada 162 polisin katılımı ile yapılan uygulamayı değerlendiren Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, "İlimizde hem seçim sürecinin hem de vatandaşlarımızın Ramazan ayını güzel bir ortamda güvenli geçirmeleri için Niğde genelinde belirli noktalarda uygulamalar gerçekleştiriyoruz" dedi. Görüntü Dökümü

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- Motorlu Yunus ekiplerinden görüntü

- Çocuk parklarındaki uygulamalardan görüntü

- Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile röportaj

- Parklarda gezen gençlerin GBT sorgusu

- Parklardaki uygulamalardan genel görüntü

SÜRE: 03'17" BOYUT:149 MB

Haber-Kamera : Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA) ================================================ Ayrılan sevgililerin 'Marley' davası ertelendi Eskişehir'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru'nun (22), Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki 'Marley' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (22) hakkında açtığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı. Duruşma ertelendi.

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Ezgi Bölükbaşı hakkında Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması, bugün yapıldı. Duruşmada Osman Orhan Baçaru ile tarafların avukatları hazır bulundu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Ezgi Bölükbaşı ise duruşmaya katılmadı. Osman Orhan Baçaru'nun avukatlarından Mustafa Çakı, köpeğin mülkiyet hakkının müvekkiline geçtiğini savunarak, "Davalının yaptığı mülkiyet hakkına aykırıdır. Köpeğin acilen müvekkilime iadesini talep ediyoruz" dedi. Ezgi Bölükbaşı'nın avukatlarından Buket Ünlü Hatip ise "Davaya konu köpeğin mülkiyeti ve zilyetliği müvekkilime aittir. Davacı tarafın mülkiyeti kazandığına dair herhangi bir belge yoktur. Davacı, 2 aylık yasal süre içerisinde dava açmamıştır. Hak düşürücü süre yönünden davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Daha üstün hak mülkiyet hakkı müvekkilimize aittir. Davacı tarafından yapılan suç duyurusu ile ilgili de takipsizlik kararı verilmiştir, karar kesinleşmiştir. Ayrıca karşı taraf beyanında bağış kelimesi kullanmıştır. Ancak daha sonra bedelsiz sahiplendirme şekline çevirmiştir' diye konuştu.

'AVUKATLAR TARTIŞINCA DURUŞMAYI SONLANDIRDI'

Hakim Fahri Yüksel duruşma sırasında iki tarafın avukatları arasında tartışma yaşanması üzerine duruşmayı sonlandırdı. Davanın reddini isteyen davalı taraf ile köpeğin kendilerine teslim edilmesini isteyen davacı tarafından taleplerini kabul etmeyen hakim Fahri Yüksel, "Daha önce kendileri uyarıldığı halde duruşma düzenini bozucu her iki taraftan hal ve hareketler geldiğinden duruşmaya devam edilemeyeceği anlaşıldığından duruşmaya son verildi" diyerek duruşmayı 25 Eylül'e erteledi.

'SEVGİYLE, ŞEFKATLE AÇILMIŞ BİR DAVAYDI'

Duruşma sonrasında Osman Orhan Baçaru ile avukatı Oytun Süllü adliye önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Oytun Süllü şunları söyledi:"Bugün müvekkilim Osman'ın köpek davası olan Marley'in ilk duruşmasına girdik. Bir eşyanın mülkiyeti havasında açılan bir dava olmak zorunda kaldı ne yazık ki Asliye Hukuk'ta açılan dava. Tabi karşı taraf Osman'ın ve Ezgi'nin özel ilişkisine kadar, gazetelere verdiği beyanlarda kadın haklarını duruşmaya çağırıyoruz gibi infial yaratacak açıklamalarından sonra, tabi bugün geniş güvenlik önlemleri altında ne yazık ki duruşmaya girilmek zorunda kalındı. Halbuki bir canlının sahibinin kim olduğuna dair bir davaydı. Çok basit bir davaydı. Sevgiyle açılmış, şefkatle açılmış, ne yazık ki bu duruma getirildi. Eylül ayında ikinci duruşmaya gireceğiz ve hakkın yerine bulacağını ve gerçekten Ezgi'nin sahiplendirdiği Marley'i Osman'ın hakkı olarak alacağımıza olan inancımız tam."

'MARLEY'İ ÖZLÜYORUZ'

Osman Orhan Baçaru ise, "Marley'i özlüyoruz tabi ki. Ama duruşma tarihi Eylül'e ertelendi" derken avukatı Oytun Sülü de "3 ay daha özlem devam edecek. Marley şu an karşı tarafta. O da zaten Eskişehir'de değil. Marley'i Aydın'a götürmüş. Sabırla bekleyeceğiz, özleminin sona ereceği günü" diye konuştu.

'KÖPEĞİMİ SAHİPLENDİRMEDİM'

Bugünkü duruşmaya katılmayan ve köpeği Marley ile birlikte Aydın'a ailesinin yanında kaldığını belirten Ezgi Bölükbaşı, daha önce kendisini telefonla arayan DHA muhabirine şöyle konuşmuştu:"Ben bir ara ailemden uzak olduğum için ve derslerin ağırlığından dolayı köpeğimi sahiplendirmeyi düşünmüştüm. Bu sırada Osman ile tanıştık. Sonra birbirimizden hoşlandık. Ve arkadaşlık etmeye başladık. Onun da bir kedisi ve bir köpeği vardı. Tüm hayvanların bakımını maddi ve manevi ben yapıyordum. Köpeğimin bakımı için ve diğer hayvanların bakımı için veterinere Osman ile birlikte gidiyorduk. Ayrıldıktan sonra dahi kendisinin köpeği ile kedisine ben bir süre daha bakmaya devam ettim. Ona yardımcı oldum. Marley kesinlikle benim köpeğimdir ve ben kimseye köpeğimi sahiplendirmedim. Ben köpeğimi çok seviyorum, aramızda çok özel bağ var. Osman, kendisinden ayrılmamı hazmedemediği için beni üzmek ve bana zarar vermek amacıyla şikayet emiştir, suçlamaları kabul etmiyorum."

Görüntü dökümü:

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-Avukat Oytun Sülü'nün konuşması,

-Davacı Osman Orhan Baçaru'nun konuşması,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntü Haber-Kamera: kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA) =============================================== Isparta'da yılanlar korkuya neden oldu Isparta'da, iş yerinin önündeki kaldırım taşı altında ve binanın yağmur suyu borusunda görülen 2 yılan, korkuya yol açtı. İtfaiye ekiplerince yakalanan 2 yılan, doğaya bırakıldı.

Gazi Kemal Mahallesi Hasan Fehmi Caddesi'ndeki iş yerinin önünde yılan görüldü. Kaldırım taşlarının altındaki yılanı fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Özel aparatlarla yakalanan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı. Akkent Mahallesi'ndeki apartmanın yağmur tahliye borusunun arasındaki diğer yılanı görenler de itfaiyeden yardım istedi. Havalandırma penceresinden yılana ulaşan itfaiye ekipleri, özel aparatla yakalayarak, bulunduğu yerden çıkardı. Çuvala konularak, binadan çıkarılan 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yılanlardan görüntü

- Yılanların yakalanması Haber: Nurettin ARKAN- Kamera:ISPARTA, (DHA) ============================================== Diyarbakır'daki sahabe türbelerine el işlemeli yeni örtüler serildi Diyarbakır'ın fethi sırasında şehit olan Hz. Süleyman ve beraberindeki 27 sahabenin kabirlerine, Yenişehir Belediyesi tarafıdan hazırlanan el işlemeli yeni örtüler serildi.

İslam ordularının 27 Mayıs 639 yılında Diyarbakır'ı fethetme yıl dönümü kapsamında Yenişehir Belediyesi tarafından, fetih sırasında savaşıp şehit olan Hz. Süleyman ile 27 sahabenin kabrine el işlemeli yeni örtüler hazırlayarak serildi. Vali Hasan Basri Güzeloğul, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdal Kartal'ın katıldığı törenle, Hz. Süleyman Cami'indeki sahabelerin kabirlerine, okunan dualar eşliğinde el işlemeli yeni örtüler serildi.

'KAYNAKLARIMIZI TERÖRE DEĞİL, MANEVİYATA AYIRIYORUZ'

Yenişehir Kaymakamı Kartal, terör soruşturması kapsamında DBP'li belediyelerin görevden alınıp, kayyum ataması yapılmasıyla bölgeye huzur geldiğini belirterek, belediyenin kaynaklarını teröre değil, maneviyata ayırdıkalarını söyledi. Kartal, "Diyarbakır'ın fethi haftası kapsamında, fethi döneminde şehit düşen 27 şehit sahabenin türbe örtülerini yeniledik. Diyarbakır'da sadece 27 sahabe meftun değil, 540 sahabenin türbesi bulunuyor. Bunlarla, peygamber kabirleriyle anılması, terörle ve diğer kötülüklerle anılmaması için çok büyük gayret sarf etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız tarafından belediyelere kayyum olarak görevlendirildikten sonra bölgemize bir huzur havası hakim oldu. İnsanlarımız istedikleri gibi dolaşabiliyorlar. Biz de bundan sonra kaynaklarımızı halkımızın maneviyatına, ihtiyaçlarına, sosyal kültürel hizmetlerin gelişmesine, altyapı hizmetlerine sonuna kadar seferber edeceğiz. Teröre aktarılan kaynakları halkımızın menfaatlerine kullanacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Türbelerden görüntü

-Vali ve beraberindekilerinin kabirlere örtü sermesi

-Duaların okunması

-Kaymakaman Kartal'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) ============================================== Munzur'da, rafting şampiyonasında devam ediyor Tunceli'de dün başlayan Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmaları, Munzur Çay'ında bugün de devam eti. Yarışmalar sırasında bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle Munzur Çayının debisinin yükselmesi ve su akışının hızlı olması nedeniyle bazı yarışmacıların rafting botları alabora olurken, iki ayrı takımın sporcuları tehlike atlattı.

Ovacık ile il merkezi arasında Munzur Çayı'nın geçtiği ve uluslararası Rafting Pisti ilan edilen 36 kilometrelik Munzur Vadisi'nde dün başlayan şampiyonada, bugün ikinci ayak yarışmaları yapılıyor. 49 takım ve 300 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci ayak yarışmalarının ikinci gününde bugün, iki takımlı kafa kafaya yarışması düzenlendi. Kafa kafaya yarışmalarında derece alanlar, yarın finalde yarışacak. Bugün gerçekleştirilen 2 takımlı kafa kafaya yarışmalarında, U 19 Kadınlar, U19 Kadın-Erkek karışık, U23 Kadınlar, U23 Kadın Erkek Karışık, Açık yaş Kadın Erkek karışık ve Mix Open yarışmaları gerçekleştirildi. Bölgede devam eden yağışlar nedeniyle debisinin Munzur Çayı'nın yükseldiği, çaydaki su hızının da artmasıyla birlikte, yarışlara katılan sporcuların zaman zaman zor anlar yaşayarak tehlike atlattığı görüldü. Yarışlar sırasında bir takımın rafting botu alabora olurken, botta bulunan 4 sporcu da botun altında kaldı. Ancak sporcuların tecrübesi ve yarış alanında bekletilen kurtarma ekiplerinin anında müdahalesi ile sporcular kurtarıldı. Bot düzeltilerek sporcuların yarışmaya devem etmesi sağlandı. Raftin botunda bulunan 2 sporcu da bottan düşerek Munzur Çayı'nın sularına kapıldı. Bir süre sürüklenen 2 sporcu daha sonra bir kayaya tutundu. Yardım ekipleri sporcuları, yardım botuna alarak sudan çıkardı.Türkiye genelinden 300 sporcunun yeraldığı toplam 49 takım şampiyon olmak için yarışmalara katılacak. Bugün başlayan ve 27 Mayıs günü sona erecek Türkiye rafting şampiyonası ikinci ayağında, günün ilk yarışmaları başladı.