DHA YURT BÜLTENİ - 10

Bakan Çavuşoğlu: Birileri diyor ki 'Vakit tamam', o vakit senin için tamam kardeşim

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birileri diyor ki 'Vakit tamam', o vakit senin için tamam kardeşim. Biz daha yeni başladık. Senin vizyonun yoksa ben ne yapayım? Benim projelerimi raftan kaldıracağını söyleyeceğine kendi projelerini üret" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde Ak Parti'nin seçim koordinasyon ofisinin açılışını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Bu seçim milli ve yerli olanlarla milli olmayanlar arasında bir yarıştır. Bu seçim tüm zorluklar karşısında dik duranlarla darbe dahil Türkiye'ye yönelik saldırılar karşısında duranlarla, terör odaklarıyla el ele olanların savaşıdır. Bu seçim 16 yıldır mega projeleri hayata geçirenlerle var olanları yıkmaya çalışanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim Cumhur İttifakı ile milli olup, teröristleri dağlara gömüp Türkiye'yi şahlandıranlarla, terör örgütü üyelerini hapisten çıkarmaya çalışanların seçimidir. Siz güçlü olabilirsiniz ama biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. 'Siz güçlü olabilirsiniz ama bizim de arkamızda 80 milyon var' diyenlerle, bugün ekonomik saldırılar sonucunda doların yükselmesine sevinenlerin arasında bir seçim olacak" dedi.

'ALMANYA TERÖR DESTEKÇİSİ CHP'YE MİTİNG YAPMA İZNİ VERİYOR'

Seçim sürecinde Almanya'nın tutumunu da eleştiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Bugün meydanlara çıkıp hayal satanlara, yıkım üzerine siyaset yapanlara vatandaşımız ne cevap vereceğini biliyor. Vatandaşımız çok iyi analiz edip, değerlendirmesini yapıyor. Vatandaşımız 24 Haziran'da gerekli cevabı sandıkta verecektir. Almanya'ya bakın, çok güzel diyaloglar yapıyoruz ama diğer taraftan terör destekçisi CHP'ye miting yapma izni veriyor, 'Ak Parti gelmesin' diyor. Biz size mi muhtaç kaldık be. Bunların demokrasi anlayışı bu. Yıllarca 'Türkiye kısa süreli yüksek faizli borç alsın, batsın' demeye alışmışlar."

'BU SALDIRILAR 15 TEMMUZ'UN BAŞARISIZ OLDUĞU GÜN BAŞLADI'

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi Alanya'da tefecilerle, dolandırıcılarla, çetelerle nasıl mücadele ediliyor görüyorsunuz değil mi? Hepsi bitecek. Bunlara hayat yok Alanya'da. Helaliyle parasını kazanmak isteyene yer var ama bunlara yok. Hiç gözünün yaşına bakılmayacak. Kimse korkmasın, jandarmamız, polisimiz, yargı mensuplarımız arkanızda. Hazmedemeyenleri görüyorsunuz, alıştırmışlar ne denirse yapılmasına şimdi yiğit Erdoğan'ı görünce hazmedemediler. Türk milletine saygı duymayı öğrenecekler. Artık bizim de sözümüz geçiyor. Artık onların değil bizim milletimizin ne dediği önemli. Bundan da rahatsız oluyorlar. 3'üncü havalimanı gibi, 3'üncü köprü gibi projeleri hayata geçiriyorsan çok rahatsız oluyorlar. Şimdi ekonomik saldırılar var. Ne oluyor, ne bitiyor görüyoruz. Şimdi bu saldırılar 15 Temmuz'un başarısız olduğu gün başladı. O gün hayal kırıklığına uğrayanlar Türkiye'ye nasıl zarar veririz onun saldırısına başladı. Bizi bu ekonomik oyunlarla yıkamazsınız. Her şeye rağmen geçen sene Türkiye 7.4 büyüdü. Dünyada rekor bu, rekor."

'OSMANLI TOKADINI BİR DAHA VURACAĞIZ'

Seçim sistemini değerlendiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Türkiye'nin yeniden büyümesi için mührü Ak Parti'ye vururken dışarıdakilere de bir ders veririz. Osmanlı tokadını bir daha vuracağız ki akıllansınlar. Yeni bir sistemle seçime gidiyoruz. Bu sistemle seçimin ertesinde 25 Haziran'da ülkeyi kimin yöneteceğini göreceğiz. İstikrar olacak ülkede, her sorunun üstesinden gelebilecek güçlü bir hükümet olacak. Artık yasaları parlamento çıkaracak. Sadece yürütmenin ve yasamanın güçlü olması yetmez. Adaletin de güçlü olması gerekiyor. Yargının tarafsızlığı ilkesiyle güçleneceğiz. Uyum yasalarını çıkarmaya başladık. Adaletin tecelli edeceğinden herkesin emin olması lazım. Güçlü Türkiye, güçlü hükümet olacak" diye konuştu.

HEDEF 50 MİLYON TURİST

Turizme de değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Turizmde işler yolunda gidiyor, 2015 rakamlarını geçeceğiz, 15 milyon turist rakamlarını yakalayacağız. 50 milyon turist rakamlarına ulaşacağız. İşimizi aksatmayacağız ama seçimi de unutmayacağız. Bu seçim Türkiye'mizin geleceğinin seçimi. Birileri diyor ki 'Vakit tamam', o vakit senin için tamam kardeşim. Biz daha yeni başladık. Senin vizyonun yoksa ben ne yapayım? Benim projelerimi raftan kaldıracağını söyleyeceğine kendi projelerini üret. Biz ne diyoruz, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. 'Yaptık, yine yaparız' diyoruz. Yaparsa yine Alanya yapar. Dünyada insani yardımlarda yaparsa yine Türkiye yapar. Yaparsa Erdoğan liderliğindeki Türkiye yapar."

AK PARTİ'YE RUS ÜYE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye mevcut milletvekilleri, adayları ve partililer davet edilerek toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ayrıca kürsüye davet edilen ve Ak Parti ilçe teşkilatına üye olan Rus vatandaşı Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz'e de milletvekili Sena Nur Çelik tarafından parti rozeti takıldı. Merasimin ardından da açılış kurdelesi kesildi.