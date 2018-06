DHA YURT BÜLTENİ 10

"15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ FETÖ/PDY, CHP'YE KARŞI MI YAPTI?"

Fotoğrafları, kameraları, görüntüleri her şeyi ayan beyan ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu da gitti ziyaret etti, milletvekilleri gitti ziyaret etti Ekrem Dumanlı’yı diğerlerini. Ne zaman ziyaret etti? FETÖ/PDY’nin terör örgütü olduğunu dünya alemin gördüğü bildiği sırada bunları hep yaptılar. Aynı şeyleri yaptılar. MİT tırları hadisesi oldu, Türkiye’nin terör örgütlerine silah yardımı yaptığını belgelemek ve uluslararası mahkemelerde Türkiye’nin yargılanmasını ve Cumhurbaşkanımızın yargılanmasını sağlamak için FETÖ/PDY’nin başlattığı bu operasyona en büyük omuzu kim verdi? Gene CHP verdi. ‘Bu tır ta Lahey’e kadar giden’ diye açıklama yapanlardan birisi İnce’ydi, birileri de diğer CHP’lilerdi. ‘Erdoğan Türkiye’den kaçacak’ diyen onlar, ‘yargılanacak’ diyen onlar. FETÖ’nün bu projesine Türkiye’yi dünyada yalnızlaştırma ve yargılatma projesine en büyük desteği başta Kılıçdaroğlu olmak üzere Cumhuriyet Halk Partililer verdi. Her şey görüntülerde ve her şey kayıtlarda vardır ve sabittir. Hepsini görüyor ve hepimiz biliyoruz. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde her yerde bütün FETÖ/PDY mensupları CHP’ye veya AK Parti karşısında çok güçlü olan adaylar kimse ona destek verdiler. Sayın Birgül Ayman Güler’in açıklamaları orada, partisinin FETÖ/PDY ile nasıl ittifak yaptığını bir bir anlattı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerinde, 1 Kasım seçimlerinde, 16 Nisan 2017 Halk Oylamasında FETÖ/PDY mensupları kime destek verdiler? Terör örgütü olduktan ve öyle olduğu bütün herkes tarafından bilindikten sonra CHP’lilerle el ele kol kola oldular onlara destek destek verdiler. AK Parti’ye Türkiye’yi dar etmek için uğraştılar, etmek için uğraştılar. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü FETÖ/PDY, CHP’ye karşı mı yaptı? Bize karşı yaptı, Cumhurbaşkanımıza karşı yaptı, hükümetimize karşı yaptı, Meclisimize karşı yaptı.

Cumhurbaşkanımızı infaz için timler gönderdi, bizleri infaz için timler gönderdi. Sayın İnce’yi veya Kılıçdaroğlu’nu infaz etmedi. Nasıl AK Parti onlardan yanaymış da onlar AK Parti’ye niye darbe yapıyorlar. Niye Cumhurbaşkanını infaz etmek istiyorlar? ‘Tayyip Erdoğan FETÖ’cü’ diyorlar da niye bu FETÖ’cüler Tayyip Erdoğan’ı infaz etmek için tim gönderiyorlar ve bizleri öldürmek, hapse attırmak için darbe yapıyorlar ve hükümetimizi devirmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin içindeki teröristlerini kullanıyorlar? O zaman neredeydi? Meydanda biz vardık."