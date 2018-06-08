DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMENİN OKULUNDA HÜZÜNLÜ KARNE GÜNÜ GÜMÜŞHANE'deki ailesini ziyarete giderken Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın görev yaptığı ve isminin yaşatıldığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ilkokulda, öğrenciler karne gününde hüzün yaşandı.

Siverek'e 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki Necmettin Yılmaz İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, geçen yıl karne dağıttıktan sonra kendileriyle vedalaşıp ayrılan, Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristlerce şehit edilen Necmettin öğretmenlerini unutmadı. Öğrencileri, Yılmaz'ın şehit edilmesinin ardından ikinci kez karne aldı. Öğrenciler, Necmettin öğretmeni hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Bir öğrenci, "Geçen yıl karnelerimizi Necmettin öğretmen dağıttı. Biz onu çok seviyorduk ve çok özledik" dedi. Şehit öğretmenden sonra okula atanan öğretmen Ali Canpolat’ın dağıttığı karneleri alan öğrenciler, ardından masada duran Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını öperek sınıftan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şehit öğretmenin okulu

- Sınıfta öğrenciler

- Öğrencilerin karne alması

- Şehit öğretmenin fotoğrafını öpen öğrenciler

- Okul öğretmeninin konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 211 MB ====================================================== 2)ADALET BAKANI GÜL, ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Gül, öğrencilere tatilde bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Narlıtepe Mahallesi'ndeki Ocaklar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, öğrencilere karnelerini dağıttı. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Gül, kentte eğitim ve öğrenim gören 527 bin 962 öğrenciye karne verileceğini belirtti. Bir eğitim ve öğretim yılının daha iyisiyle, kötüsüyle geride kaldığını ifade eden Gül şunları söyledi:

"Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sevgili gençler, mesleki ve teknik lisesinde eğitim görüyorsunuz. Mesleki liseler, özellikle 28 Şubat döneminde ortadan kaldırılmaya, lekelenmeye çalışıldı ama mesleki eğitim Türkiye için çok önemli. Türkiye'de hamdolsun mesleki eğitimde çok önemli mesafeler katettik. Artık okula başladığınızda sıralarınızda kitaplarınızı bulabiliyorsunuz. Öğrencilere, yine ihtiyaç sahiplerine, ailelerine devletimiz destek veriyor. En büyük payı eğitime veriyoruz; 2018 yılında 134 milyar 700 milyon eğitime pay ayırdık. Neden? Çünkü eğitim olmazsa hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin imajı eğitimdir, eğitilmiş gençlerdir. Öğretmenlerimizin bizlere kattığı katkıyı hepiniz biliyorsunuz. Bu sebeple öğretmen sayısını artırdık. 15 yılda 586 bin öğretmen ataması yaptık, 284 bin derslik yaptık ve yine burs alan öğrencilerimizin sayısını da artırdık. Eğer kişiler eğitimli olursa Türkiye daha güçlü olur."

Bakan Gül, öğrencilere tatilde bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Konuşmasının ardından Gül, öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Sınufta bulunan öğrenciler

- Öğrencilere karnelerinin verilmesi

- Abdulhamit Gül’ün konuşması

- Toplu fotoğraf çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 319 MB 3)DEAŞ CELLADININ EKİBİ YAKALANDI KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'ın esir aldığı kişilerin kafalarını kesen Fehed El Sacır'ın yakalanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında ekibi de yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ'ta eğitim veren ve esir aldıkları Özgür Suriye Ordusu üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır'ın, Kocaeli'de bulunduğunu tespit etti. Nisan ayında, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi'ndeki hücre evine düzenlenen baskında Fehed El Sacır gözaltına alındı. Fehed El Sacır'ın, ÖSO askerinin başının kestiği anın bulunduğu fotoğraf da baskında ele geçirildi. Örgütte cellatlık yaptığını itiraf eden Fehed El Sacır tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Fehed El Sacır'ın ekibini yakalamak için soruşturmayı devam ettirdi. Fehed El Sacır ile aynı tarihlerde ülkeye giren 4 kişi İzmit ve Başiskele'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Suriye'de Fehed El Sacır ile birlikte çalışan Yusuf Emin, Hasan Eldublan, Omar El Abdalla ve Halil El Hasan jandarmada işlemlerin ardından 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

Detaylar Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) ======================================================

(ÖZEL) 4)SÜRÜCÜSÜ AYAĞI ALÇILI OLAN MOTOSİKLETTEKİ 8 KİŞİLİK AİLE KORKUTTU ŞANLIURFA'da 6'sı çocuk, 8 kişinin bir motosiklette yaptığı yolculuk, görenleri endişelendirdi. Suriyeli oldukları öğrenilen ve bir ayağı alçılı olan motosiklet sürücüsü, eşi ve çocukları uzun süre bu şekilde yollarına devam etti.

Sırrın Mahallesi'nde hareket halindeki plakası belirlenemeyen bir motosiklette 8 kişilik Suriyeli aileyi görenler gözlerine inanamadı. Bir ayağı alçılı şekilde motosiklete balık istifi gibi sıkışarak 8 kişinin oturduğunu görenler şoke oldu. Arkasına kucağındaki kundaklı eşini ve 3 çocuğunu bindiren sürücü ön bölüme ise 2 çocuğunu oturttu. Motosikletten düşmemek için birbirlerini sıkı sıkı tutan Suriyeli aile, yolda trafik ekiplerine yakalanmadan kilometrelerce yol kat etti. Yolculuk yapanların başında kask bulunmaması da görenleri korkuttu. Tehlikeli yolculuğa şahit olan sürücüler, zaman zaman bir ayağı alçılı motosiklet sürücünün yanına yaklaşarak Arapça uyardığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- 8 kişilik Suriyeli ailenin bindiği motosiklet

- Ayağı alıcılı olan Suriyeli sürücü

- Kendisinin yanına yaklaşan sürücüyle sohbet eden Suriyeli

- Tehlikeli yolculukta düşmemek için birbirlerine sarılan çocuklar

- Genel ve detay görüntüler (Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB ========================================================= 5)MANTAR TOPLAMAYA GİDEN ADAM ÖLÜ BULUNDU ANKARA'nın Çubuk ilçesinde mantar toplamak için dağa çıkan Sami Ağrıdağı (54) dere kenarında ölü olarak bulundu.

Olay, Çubuk'a 10 kilometre uzaklıktaki Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Çubuk'ta yaşayan ve dün öğle saatlerinde kendi aracıyla Karaman Mahallesi'ne gelen ndaki Sami Ağrıdağı, öğleden sonra mantar toplamak için Mendeğin mevkiine gitti. Telefonda bir yakını ile görüşen Ağrıdağı, telefonunun çekmediğini ve bir kaç saat içinde döneceğini söyledi. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Ağrıdağı'ndan haber alamayan yakınları bölgeye giderek Ağrıdağı'nı aradı. Aramalardan sonuç alamayan yakınları daha sonra durumu yetkililere haber vererek yardım istedi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile jandarma ekiplerinin saatler süren çalışması sonrasında sabaha karşı dere kenarında Ağdırdağı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze zorlu arazi şartları nedeniyle bir süre ekipler tarafından taşındıktan sonra Çubuk 2 Barajı üzerinden bot ile cenaze aracına getirildi. Emekli, evli ve 1 çocuk babası Ağrıdağı'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ağrıdağı'nın ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Ölen kişi ceset torbasıyla taşınırken görüntü

-Ölen kişinin bota bindirilirken görüntü

-Arabasından görüntü

-Muhtar ile röportaj Haber-Kamera:Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), (DHA)-x ==============================================

6)KARTON KEPLE MEZUNİYET COŞKUSU YAŞADILAR ERZURUM'un Oltu ilçesinde Gökçedere İlk ve Ortaokulu'nda mezun olan öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla yaptıkları karton keplerini büyük umutlarla havaya attı.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın da katıldığı Gökçedere İlk ve Ortaokuldaki karne törenine, 8'inci sınıf ve anasınıfı öğrencilerinin, öğretmenlerinin aldıkları kartonlardan yaptıkları kepler damga vurdu. Mezun olan öğrencilerin, mezuniyet cübbeleri olmasa da büyük bir titizlikle önceden hazırladıkları kartondan kepleri takarken yaşadıkları coşkularına aileleri de eşlik etti. Başlarına taktıkları karton keplerin bazılarının ise yırtılması ve öğrencilerin tatlı telaşı törene ayrı bir renk katarken, davetlileri de tebessüm ettirdi.

Okul birincisi Duygu Demir, mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaptı ve yaş kütüğüne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı. Demir, Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın elinden başarı belgesini alırken, okul ikincisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin ve okul üçüncüsüne ise Gökçedere İlk ve Ortaokul Müdürü Binali Çakır başarı belgelerini verdi. Tüm öğrencilerin belgelerini almasının ardından, öğrenciler karton keplerini hep birlikte havaya attı.

Öte yandan Kaymakam Turan, duvardan düşerek kolunu kıran Hatice Kübra Polat isimli öğrencinin alçısındaki imzaları görünce 'bir hatıra da bizden olsun' diyerek öğrencinin alçısını imzaladı.