DHA YURT BÜLTENİ -  10

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı ve Van milletvekili adayı Sezai Temelli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Buradan bir kez daha İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, valilere çağrı yapıyorum. Hemen olayın gelişmesindeki delillerin karartılmasının önüne geçin. Bu olayın suçlularını, bu provokasyonu gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp, adalete teslim edin" dedi.

DELİLLER KARARTILMA ÇALIŞILIYOR

Temeli, Suruç'ta yaşanan olayın delillerinin karartılmaya çalışıldığını iddia etti. Temelli, yaşanan olayın nasıl geliştiği, 3 gün boyunca hangi tahriklerin yapıldığının ortada olduğunu, suçluların yakalanmasına yönelik harekete geçmesi gereken İçişleri Bakanlığı ve valiliğin ise bilgiye ulaşmasına engel olduğunu ve halkı yanıltmaya devam ettiğini ileri sürdü. HDP'li Temelli şunları söyledi:

"Buradan bir kez daha İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, valilere çağrı yapıyorum. Hemen olayın gelişmesindeki delillerin karartılmasının önüne geçin. Bu olayın suçlularını, bu provokasyonu gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp adalete teslim edin. Bu olayların önüne geçmek tam da sizin görevinizdir. Silahlarla seçim çalışması yapanları engelleyemediğiniz gibi, bugün de bu olayların üstünün örtülmesini sağlıyorsunuz. Bakın hastane kameraları kırılmış. Oysa biliyoruz ki; hastanede çok vahim olaylar yaşanmış ve orada insanlar hayatını kaybetmiş. Bu saldıranlar kimler? Hastane kameralarını kıranlar kimler? Türk Tabibler Birliği'nin de açıklaması var. Ayrıca o an orada olan tabiplerin açıklamaları var. Bütün bunlar ortadayken, hâlâ hiçbir açıklama yetkililerden gelmedi, hâlâ hiçbir savcı olaya müdahil olmadı.Tüm bu olaydan yararlanmak isteyen iktidar, Erdoğan ve AKP'li bakanlar sürekli halkı suçlayacak açıklamalar yapıyorlar. 20 yıldır orada esnaflık yapan, herkesin saygısını, sevgisini kazanmış bir aileyi suçlayarak olayı çarpıtmaya çalışıyorlar. Bütün gerçeklik, tüm çıplaklığıyla ortadadır ve biz bu provokasyonun arkasındaki karanlık güçlerin açığa çıkması için her şeyi yapacağız. Bu ülkeye huzur gelsin, demokrasi gelsin, barış gelsin diye nasıl bugüne kadar bu çabamızı gerçekleştirdiysek, bugünden sonra da en yoğun şekilde bu çabamızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir provokasyona alet olmayacağız. Bu tür tuzaklara düşmeyeceğiz. Bu şiddetle, bu savaşla, zalimlikle ayakta durmaya çalışanlar, bu zalimliğin, bu şiddetin hesabını mutlaka bir gün verecekler."