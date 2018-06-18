DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAKAN ELVAN: MUZ CUMHURİYETİ İDARE ETMİYORUZ MERSİN’de seçim çalışmalarını sürdüren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’deki gelişmenin sağlıklı bulunmadığı yönündeki söylemlere, "Biz ülke idare ediyoruz. Muz cumhuriyeti idare etmiyoruz. Herkes aklını başına alsın" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Elvan, Tenis Kulübü’nde Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Burada iş insanları ile sohbet eden Elvan, Türkiye’nin genç nüfusu ve rekabet gücü yüksek firmalarla öne çıkan bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin gücü her geçen gün daha da artacaktır. Bunlara bakmadan, 'Efendim bu büyüme sağlıklı değil' diyorlar. Biz ülke idare ediyoruz. Muz cumhuriyeti idare etmiyoruz. Herkes aklını başına alsın, kimse kusura bakmasın. Ülke yönetimine soyunan insanlar da ağzına geleni söylememeli. Söylerlerle cevabımız bu olur" dedi. Konuşmasında ülke geneli ve Mersin özelinde devam eden çalışmalara da değinen Elvan, daha sonra Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi’nde vatandaşlarla buluştu. Cem evlerine en kısa sürede yasal statü kazandırılacağını vurgulayan Bakan Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Elvan’ın MESİAD üyeleriyle tarafından karşılanması

-Protokol masasından genel görüntü

-Elvan’ın konuşması

-Alevi Kültür Dernekleri hizmet binasının giriş görüntüsü

-Elvan’ın vatandaşlarla tokalaşması

-Ziyaretin gerçekleştiği salondan görüntü BOYUT: 148 MB SÜRE: 01.20 DK Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ===================================================== 2)EDİRNE'DE SP'NİN SEÇİM BÜROSUNUN CAMI KIRILDI EDİRNE'de, Saadet Partisi'nin (SP) seçim irtibat bürosunun camı, henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı. Büroda inceleme yapan polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.Edirne'deki trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde bulunan SP'nin seçim irtibat bürosunun camı, henüz belirlenemeyen nedenle camı kırıldı. Çevre esnafının sabah saatlerinde haber vermesi üzerine büroya gelen partililer, camın kırık olduğunu görünce polise bildirdi. Polis ekipleri, büroda ve çevresinde inceleme yaparak, soruşturma başlattı.

SP Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, olayın siyasi bağlantılı bir saldırı olup, olmadığı konusunda polisin soruşturma başlattığını belirterek, "Dün saat 19.30 itibarıyla seçim irtibat büromuzu kapattık. Sabah etraftaki komşularımızın haber vermesiyle camlarımızın kırık olduğunu öğrendik ve dolayısıyla da emniyet güçlerimize haber verdik. Şu an itibarıyla emniyet soruşturma başlatmış durumda. Çok üzgünüz, huzur kenti olan Edirne'de böyle olay yaşanmasından dolayı. Olay araştırılacak; bu normal bir vaka mıdır, yoksa siyasi bağlantılı art niyetli bir vaka mıdır, emniyet güçlerimiz yaptığı çalışma sonrası bulacaktır. Biz de Saadet Partisi olarak bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bina dışardan genel

-Kırık camdan genel detay

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Genel detay görüntüler

-Sinan Tekin açıklaması

-Camların süpürülmesi Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) =================================================== 3)CHP'Lİ ÖZCAN: ERDOĞAN'IN EMEKLİLİK DÖNEMİ BAŞLIYOR CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceklerini belirterek, "Sayın Erdoğan'ın 24 Haziran itibarıyla emeklilik dönemi başlıyor. 'Vakit Bolu vakti', 'Vakit Türkiye vakti' bunları geçeceğiz. 'Vakit jübile vakti', 'Vakit emeklilik vakti'. Tayyip Erdoğan bu ülkeye hizmet etmiştir. Yaptıkları için teşekkür edeceğiz. Yapmadıkları ile ilgili eksikleri biz gidereceğiz" dedi.Tanju Özcan, Bolu Atatürk Orman Parkı'nda bir restoranda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Özcan burada muhtarlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı hizmetler için teşekkür edeceklerini söyleyen Özcan, "Sayın Erdoğan'ın 24 Haziran itibarıyla emeklilik dönemi başlıyor. 'Vakit Bolu Vakti', 'Vakit Türkiye Vakti' bunları geçeceğiz. 'Vakit jübile vakti', 'Vakit emeklilik vakti'. Bazen bize soruyorlar. Bazıları bize 'İntikam duygusu ile hareket edecek misiniz?' diye soruyorlar. Böyle bir derdimiz yok, samimiyetle söylüyoruz. Tayyip Erdoğan bu ülkeye hizmet etmiştir. Yaptıkları için teşekkür edeceğiz. Yapmadıkları ile ilgili eksikleri biz gidereceğiz. Tayyip Erdoğan suç mu işlemiş, ceza mı çekmesi gerekiyor? Hükümet olarak bu bizim sorunumuz değil, yargının sorunu. Türkiye'de bağımsız yargıyı tesis edeceğiz. Tayyip Erdoğan'ı yargılaması gerekiyorsa onu yargılayacak, Tanju Özcan'ı yargılaması gerekiyorsa yargılayacak. Muharrem İnce'nin yargılanması gerekiyorsa onu yargılayacak. Bu bizim işimiz değil" diye konuştu.Kendisinin çalışmak istediğini ve çalışmak için de yetkiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Özcan, "Bu noktada iktidar partisi temsilcisi olmak istiyorum. Yeni sistemi biliyorsunuz. Yeni sistemde artık partiler ülkeyi yönetmiyor. Kişilerin çevresinde toplananlar hükümeti yönetiyor. Yani bu dönem CHP parti olarak ülkeyi yönetmeyecek. Sayın Muharrem İnce bu ülkeyi cumhurbaşkanı olarak yönetecek. Muharrem İnce ile olan hukukumu da biliyorsunuz. Açık olarak söylüyorum. Siyasettir bu, ne olacağı belli olmaz ama Sayın Muharrem İnce cumhurbaşkanı olursa herhalde Bolu mitinginde de bir şeyler söyledi, 'En başından itibaren arkamda sadece Tanju Özcan vardı' dedi. Umuyorum ki Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak. Biz de başka görevlerle de Boluluların karşısına çıkma şansı bulacağız. Siz mesajı, sinyali aldınız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tanju Özcan'ın konuşması

-Detaylar

/Süre: 02.16-Boyut: 255.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================================================== 4)KOCAELİ'DE YAĞMUR YAĞIŞI SU BASKINLARINA NEDEN OLDU KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde etkili olan yağmur yağışı su baskınlarına neden oldu. Dudu Göçer bu yıl dördüncü kez evini su bastığını söyleyerek, çözüm bulunmasını istedi.

Öğle saatlerinde, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Bazı evlerin zemin ve bodrum katları ile iş yerlerini su bastı. Bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplandı. İtfaiye ve belediye ekipleri ilçede su baskını olan ev, iş yeri, cadde ile sokaklarda suları çekmek için çalışma yaptı. Kartepe İstasyon Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde oturan Dudu Göçer'in evini de su bastı. Bu yıl dördüncü kez evini yağmur suyu bastığını söyleyen Dudu Göçer, "Her yağmur yağışında evimi yağmur suyu basıyor. Bu sene dördünce kez evime yağmur suyu doldu. Eşyalarım yine kullanılmaz hale geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Yetkililer bir çözüm bulsun." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Su basan ev

-Dudu Göçer ile rop

-Belediye ekipleri detaylar

-Su basan sokaklar HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-KARTEPE-DHA ====================================================== 5)GAZİANTEP'TE SURİYELİLERİN KARIŞTIĞI KAVGAYLA İLGİLİ POLİS ÖNLEMİ SÜRÜYOR GAZİANTEP'te, biri Suriyeli iki grup arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan bıçak ve silahlı kavgada 2'si Türk vatandaşı 3 kişinin öldüğü sokakta polis önlemi devam ediyor. Olaya karışan ve polis tarafından aranan Suriye uyruklu M.H.'nin aynı sokakta 8 işyeri kiraladığı ve gerginliğin önüne geçmek için yaşadığı evin boşaltıldığı öğrenildi.

Olay, cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Okkan (46) kahvede otururken, aynı mahallede bakkal işleten Suriye uyruklu M.H.'yi yüksek sesle konuştuğu iddiasıyla uyardı. Çıkan tartışma, kahvedeki diğer müşterilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı. Gece saatlerinde M.H., yanına arkadaşlarını da alarak sokaktan geçen Mustafa Okkan ile yanındaki oğlu Cengiz Okkan'ın yolunu kesti. Tarafların yakınları da tartışmaya katılınca silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında M.H. ve H.H. yanındaki av tüfekleriyle ateş açtı. Silahtan sıçan saçmaların vücutlarına isabet ettiği baba oğul yere yığıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Suriye uyruklu H.H. gelen polis ekiplerine de ateş edince vurularak etkisiz hale getirildi. Çağırılan sağlık ekipleri, Mustafa Okkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavgada silah ve bıçakla yaralanan 6 kişi ile polis tarafından vurulan H.H. ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Cengiz Okkan ile H.H. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

EVİ BOŞALTILDI, GÜVENLİK ÖNLEMİ DEVAM EDİYOR

Olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin aldığı güvenlik önlemi bugün de devam etti. Ekipler, olaya karışan ve kayıplara karışan M.H.'yi bulmak için çalışmaya devam ediyor. M.H.'nin aynı sokakta 8 işyeri kiraladığı ve çeşitli sektörlerde işletme açtığı öğrenildi. Ekiplerin olayların büyümesini önlemek için M.H.'nin yaşadığı evi boşalttığı ve ailesini başka bir eve yerleştirildiği, M.H.'ye ait iş yerinin de boşaltılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Olayın yaşandığı sokak

- Sokaktaki polis ekipleri

- Sokaktaki özel harekat ekipleri

- Vakandaşların sokakta gezemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77 MB =================================================== 6)ANKARA’DAKİ FECİ KAZADA YARALANAN 3 KİŞİDEN 2’Sİ HAYATINI KAYBETTİ ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde turist taşıyan midibüs ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden Öztürk çifti hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri olay anının vahametini ortaya koydu.

Kaza, Ramazan Bayramının ikinci günü öğle saatlerinde Ankara-Konya Karayolunun 53'üncü kilometresi, Bezirhane Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Nevşehir Kapadokya Bölgesi’ne Güney Koreli 18 kişilik turist kafilesini taşıyan ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 34 TP 5093 plakalı midibüs, tali yoldan karayoluna aniden çıkarak devrilen Mehmet Öztürk yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada, traktör sürücüsü Mehmet Öztürk ile yanında bulunan eşi Fatma Öztürk ve midibüste bulunan Güney Koreli adı öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada, traktör sürücüsü Mehmet Öztürk ile yanında bulunan eşi Fatma Öztürk kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

Kazada ölen Fatma Öztürk Emirler Mahallesinde defnedilirken, eşi Mehmet Öztürk’ün yarın öğle namazı sonrasında Mahmatlı Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.

Midibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Kaza Anı otobüste bulunan güvenlik kamerası görüntüsü

Kaza yerinden görüntü Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI, (Ankara) (DHA)- ===================================================== 7)ARACIN ÇARPTIĞI KÖPEK EMEKLİ MADENCİNİN ÇABALARINA RAĞMEN ÖLDÜ BARTIN'ın Ulus ilçesinde bir aracın çarptığı köpek, köyde yaşayan emekli madenci Zihni Tekmen'in tüm çabalarına rağmen öldü.

Ramazan Bayramının ikinci günü Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyü girişinde yol kenarında acılar içinde kıvranan bir köpeğin sesini duyan emekli madenci 63 yaşındaki Zihni Tekmen, bir aracın çarptığı tahmin edilen köpeği aldı. Zihni Tekmen aç kalan köpeği sütle besledi. Zihni Tekmen köpeğin vücudunda kurtların oluştuğu yaralarını su ile yıkadı. Zihni Tekmen ve oğlu 30 yaşındaki Türkay Tekmen daha sonra köpeği bir veterinerine götürdü. Tedavisinin ardından eve getirilen köpek sabah saatlerinde öldü. Zihni Tekmen köpeği bahçeye gömerken, büyük üzüntü yaşadı. Görüntü Dökümü

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-Köpeğe süt içirilmesi

-Köpeğin yıkanması

-Madencinin konuşması

-Veterinerde tedavi ettirilmesi

-Fotoğraflar

Süre: 2.23 Boyut: 266 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

====================================================== 8)4 ÇOCUK BABASI İŞÇİNİN SIR ÖLÜMÜ DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki bir un fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Rıdvan Aydoğmuş, girdiği depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti.

Silvan ilçesindeki bir un fabrikasında çalışan 33 yaşında ve 4 çocuk babası Rıdvan Aydoğmuş, bugün sabah saatlerinde temizlik için fabrikaya ait depoya girdi. Ancak burada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fenalaşan Aydoğmuş, arkadaşlarının gözü önünde hayatını kaybetti. İşçi arkadaşlarının haber vermesi üzerine fabrikaya gelen ambulansla Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğmuş'un cenazesi, burada yapılan ön otopsinin ardından, ölüm nedeninin kesin tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rıdvan Aydoğmuş'un ölüm olayıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Görüntü Dökümü

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Un Fabrikasından görüntü,

Hastane acil ünitesi

Aydoğmuşun Fotoğrafı

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)-

============================================= 9)DENİZE ATLAYIP YAŞAMINA SON VERDİ *ANTALYA'da elbiseleriyle denize atlayan ve üzerinden kimlik çıkmayan 50-55 yaşlarındaki erkek, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parkta falezlere gelen 50-55 yaşlarında bir erkek, uzun süre çevresini izledikten sonra kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi tarafından sudan çıkartılıp Kaleiçi Yatlimanı'na getirine adamın öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, ölen kişinin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Falezlerden gerüntü

-ölen kişiden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden ve emniyet mensublarından görüntü

86 MB /// 00. 45" Haber:Bülent TATOĞULLARI- Kamera:Emrah GÜL ANTALYA(DHA) ========================================================= 10)TIR'LARDAN SÜNNET KONVOYU İLGİ ÇEKTİ BURDUR'da TIR şoförü Mehmet Ali Kurum'un oğlu Fatih Mehmet için yaptığı sünnet düğününde TIR'lardan oluşan konvoy düzenlendi. 10 TIR'dan oluşan sünnet konvoyu ilgi çekti.

Burdur'da TIR şoförlüğü yapan Mehmet Ali Kurum (34), oğlu Fatih Mehmet'e (9) sünnet düğünü yaptı. Mehmet Ali Kurum'un düğüne davet ettiği arkadaşları ise ilginç bir sürpriz yaptı ve dorsesi olmayan 10 TIR'la düğüne katıldı. TIR'lardan biri süslenirken, aracın direksiyonunda poz veren Fatih Mehmet Kurum, daha sonra konvoyda gezerek eğlendi. Çevredekiler ise TIR'lardan oluşan sünnet konvoyunu ilgiyle izledi.

Mehmet Ali Kurum, "Meslektaşlarım, ağabeylerim, kardeşlerim bu mutlu günümüzde bize sürpriz yaptı. Burdur'da ilk defa böyle bir durum oldu. TIR'ı süsleyip sünnet arabası yapmışlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.