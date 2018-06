DHA YURT BÜLTENİ-10

Görüntü Dökümü

- Vinç sepetine binan bakan Fakıbaba

- Aydınlatma direğine flama ve bayrak asan bakan

- Vinç sepetinde halkı selamlayan bakan

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

5)EGE'DE TATİLE SEÇİM MOLASI

EGE Bölgesi'nin turizm cennetlerinde tatil yapan yerli turistler, 24 Haziran Pazar günü yapılacak genel seçimde oy kullanmak için memleketlerine dönecek. Tatillerini seçim takvimine göre ayarlayanlar dönüşe geçti bile. Sektör temsilcileri de vatandaşlık görevinin yerini getirilmesini teşvik ederken "Oy kullananlar dönsün tatillerine devam etsin" diyor.

Bir süre önce Ege'deki turizm bölgelerinde yer alan belediyeler, tatilcilere 24 Haziran seçimlerinde oylarını nerede kullanacaklarsa orada olmaları için çağrıda bulunmuştu. Ege'nin gözde turizm kentleri Marmaris, Kuşadası, Datça ve Bodrum'un da aralarında yer aldığı tatil beldelerinde dinlenen yerli turistler, tavsiyeye uydu. Vatandaşların çoğu seçim günü vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için memleketlerine döneceklerini açıkladı. Marmaris'te tatil yapan vatandaşlardan İshak Demir, "6 günlük tatile geldim. Marmaris çok güzel ve eğlenceli. Oy kullanmak için cuma günü geri dönüp oy kullandıktan sonra kaldığım yerden tatilime devam edeceğim" dedi. Marmaris'te tatil yapan bir diğer vatandaş Atilla Korhan Tanrıverdi ise, "Antalya'dan arkadaşımla tatile geldim. Marmaris'e ilk defa geldim çok güzel. Üç günlük tatilin ardından cumartesi evimize dönerek oyumuzu kullanacağız. Oyumu kullandıktan sonra Ege'nin turistik şehirlerinde tatile devam" dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Şu an Marmaris'te gurbetçi, yazlıkçı ve nitelikli otellerde seçime kadar kalan vatandaşlarımız var. Marmaris'te 3 yıldız ve üzeri nitelikli oteller, 10 Temmuz'dan itibaren dolu. Eylül ayına kadar doluluk devam edecektir. Her keseye göre konaklama tesisleri mevcut" dedi.

DATÇA SEÇİM GÜNÜ BOŞALACAK

Ramazan bayramı tatili nedeniyle Muğla'nın Datça ilçesinde dolan oteller, yaklaşan seçimler öncesi boşalmaya başladı. Otellerde yüzde 100'lere varan doluluk oranları, bayramdan hemen sonra yarı yarıya azaldı. 24 Haziran Pazar günü ise otellerin neredeyse tamamen boşalması bekleniyor. Tatilciler, programlarını bayram ve seçime gören yaptıklarını belirtirlerken, oylarını kullandıktan sonra tatillerine kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtiyor.

Datça'da 'her şey dahil' uygulaması yapan bir tatil köyünün Müdürü Emin Ertürk, bu yıl sezonun Ramazan Bayramı nedeniyle erken açıldığını belirtirken, "Bayram süresince doluluk oranlarımız çok güzeldi. Şimdi seçim haftasına girildi. Bu nedenle doluluk oranı azalma gösterdi. Seçim nedeniyle insanlar vatandaşlık görevini yapmaya çalışıyorlar. Haliyle seçim için geri dönecekler. 25 Haziran'dan sonra tesislerimiz yine doluluk oranlarını yakalayacaktır" diye konuştu. Datça'ya bayram tatili nedeniyle geldiğini belirten Eskişehirli esnaf 60 yaşındaki Cahit Cem ise, "Birkaç gün daha buradayız. Ancak oy kullanmak için memleketimize geri döneceğiz. Daha sonra tatil programlımızı tekrar yapacağız" dedi. İstanbul'da satış temsilcisi olarak görev yapan 35 yaşındaki Ertan Paketçi, eşi ve çocuğuyla bayram nedeniyle geldiği Datça'daki tatilini yarıda kesip Ankara'ya döneceklerini söyledi. Paketçi, "Aslında önümüzde daha tatilimiz var. Ancak her zamanki gibi vatandaşlık görevimizi yapmak üzere Ankara'ya döneceğiz. Oyumuzu kullandıktan sonra tatilimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. Datça'da üç çocuğu ile birlikte tatil yapan 39 yaşındaki Özlem Ulusoy, arife günü başladıkları tatillerine seçim nedeniyle ara vere eklerini belirterek, "Bugün talimizin son günü. İstanbul'a döneceğiz. Tatilimizi erken bitirmemizin sebebi, malum seçimler var. Seçimlerden dolayı İstanbul'a gidiyoruz. Tatilde olanlar sorumluluklarını ihmal etmesinler. Vatandaşlık görevini yerine getirsinler, oylarını kullansınlar" diye konuştu.

KUŞADASI'NDA DA TATİLCİLERDEN SEÇİM MOLASI

Seçimlere çok kısa süre kala Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, otellerde ve yazlıklarda kalan yerli turistler tatillerine seçim molası verdi. Uzak illerden gelenler oy kullanmak için geri dönerken, yakın mesafedeki illerden gelenler son iki günde oy vermek için memleketlerine döneceklerini söyledi. Yerli turistlerin geri dönmesiyle Kuşadası Çarşısı, otelleri, turizm sezonunda büyük kalabalıklara ev sahipliği yapan dünyaca ünlü plajlar yabancı turistlere kaldı. Tatilcilerin çoğu tatillerine seçim arası vereceklerini söyledi. Vatandaşların seçim nedeniyle geri dönmelerini destekleyen esnaf ise, "Bizim para kazanmamız önemli. Ancak ülkemizin geleceği daha da önemli. Misafirlerimizi oylarını kullandıktan sonra tekrar bekleriz" dedi. Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ise, "Seçimin turizm bölgelerine olumsuz etkisi var. Bayram sonrası tüm otellerimizde boşluk yaşandı. 24 Haziran'da ve ertesindeki 8 Temmuz'a kadar ki süreçte otellerde doluluk oranları çok düşük. Vatandaşların demokratik haklarını kullanmaları çok önemli. Bu nedenle oy verme gününün arkasından uzun tatil planı yapacaklarını düşünüyorum. Doğru olan da bu zaten" dedi. Akdoğan, oy vermek için geri dönüşleri anlayışla karşıladıklarını ifade etti.

'VATANDAŞ OY İÇİN DÖNECEK'

Kuşadası'nda tatil yapan vatandaşlardan Erol Çapacı, "Yarın tatilim bitiyor, dönüyorum. Pazar günü oyumu mutlaka kullanacağım. Tüm Türk vatandaşlarına da oylarını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Devletimizin güvencesi, çoluk çocuklarımızın ,torunlarımızın geleceği için mutlaka oy kullanmalıyız" dedi.

Bir diğer vatandaş Ali Becerikli, "Yarın İzmir'e dönüyorum. Pazar günü oyumu kullanacağım. Herkese de vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini öneriyorum" dedi.

Vatandaş Doğan Karatay, "Oy kullanmak için geri döneceğiz. Vatandaşlık ve seçme hakkımı kullanmak istiyorum. Vatanımız için, geleceğimiz için yapmam gerekeni yaparım. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek görevimiz" dedi. Dilek Kavak, "Seçim için tatilimizi yarıda kesip oyumuzu kullanmaya gideceğiz. Vatandaşlık görevimizi yaptıktan sonra tekrar gelip tatilimize devam edeceğiz. Herkesin de böyle yapmasını öneriyorum. Türkiye'miz, vatanımız için herkesin bunu yapması şart. Seçim tatilden çok daha önemli" dedi. Kuşadası'nda bar-restoran işleten Seydi Yıkılmaz, "Vatandaşlarımızın oy kullanmak için geri dönmesi ticaretimizi olumsuz etkileyecek. Ama vatandaşlık görevi olarak herkesin oylarını kullanmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi. Kuşadası'nda restoran işletmecisi Ferah Sürekçi, "Bizler turizm kentinde yaşıyoruz. Tüm ekonomimiz turizm gelirlerine bağlık. Ancak ülkemiz çok önemli bir seçim gidiyor. Hep birlikte tatile bile gelmiş olsanız lütfen gidin oylarınızı kullanın ve tekrar Kuşadası'na gelip tatilinize devam edin" dedi.

BODRUM'DA DA DÖNÜŞLER BAŞLADI

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için gelenler da tatil planının seçim takvimine göre yaptı. Seçim öncesinde geri dönüşler başladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri ve Otel sahibi Orhan Kavala, "Bayram dolayısıyla gerçekten çok yoğun yerli turist vardı Bodrum'da. Bodrum'un yoğunluk açısından zaten klasik öğelerinden biri de temmuz-ağustos aylarıdır. Ama bu sefer Haziran'da da yaşadık. Şu anda mevcut turist bayrama göre kendini ayarlayanlar dönüşlerini yaptı. Daha uzun süreli kalmak isteyenler de 23'ü akşam itibariyle, çoğunluğu dönüş yapacak. Sadece yurt dışından gelen yerli turistler, oylarını kullandıkları için tatillerine devam edecekler" dedi. Bodrum'dan tatile gelen satış danışmanı Burcu Çolak, "Bayramın ikinci günü Bodrum'a tatile geldim. Tabii seçim dolayısıyla tatilimizi sonlandırıyoruz, oyumuzu kullanacağız" dedi. Bursa'dan tatile gelen satış danışmanı Nurcihan Sayıt, "Bayram tatili olduğu için gelmeye karar verdik. Bugün dönüyoruz zaten. 3-4 günlük bir tatil yaptık. Seçim öncesi de erken dönerek seçiminizi gerçekleştireceğiz, oyumuzu vereceğiz. Programlarını ona göre yapsınlar, sonuçta bu ülkenin geleceği yani oyumuzu kullanalım. Ülkemizin geleceğini riske atmayalım, herkes oyunu kullansın" dedi.