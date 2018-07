DHA YURT BÜLTENİ-10

ESKİKARAĞAÇ'IN FARKLI POTANSİYELLERİ

Leyleklerle ilgili farkındalığın önemli ölçüde arttığını söyleyen Özkan, şunları kaydetti:

"Artık birçok mahallemizden leylekler için yuva talebi geliyor. Vatandaşlarımız nezdinde, leyleklerle ilgili önemli bir farkındalık oluştu. Uluslararası leylek köyleri ağının temsilcisiyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Avrupalı dostlarımızı da burada ağırlayacağız. Mahallemizdeki eksikleri de her şeyiyle birbir tamamlıyoruz. Yılın her döneminde, yurdun çeşitli yerlerinden doğaseverleri ve fotoğrafçıları da burada sık sık ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Buraya butik otel tarzı bir yapıyı da kazandıracağız. Eskikarağaç'ın daha farklı potansiyellerini ortaya çıkaracağız. Mahallemizde, EKADER Köylü Kadınlar Derneği de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Leylek Heykeli gibi anı duvarımız var. Göldeki sandal gezileri de sürüyor. Mevcut iskeleyle birlikte, yeni bir iskelemiz de yapım aşamasında olacak. Buraların insanlara daha fazla tanıtılması için mutlaka bir hikayesi olması gerektiğine inanıyoruz. Adem (Yılmaz) Amcamız da Yaren Leylek hikayesi ile Eskikarağaç'ın adeta sembollerinden biri oldu. Ülkemiz ve dünyadaki pek çok yerde bu hikâye konuşulmaya devam ediyor.ö

ESKİKARAĞAÇ'A OLAN İLGİ HER YIL ARTIYOR

Programda konuşan Eskikaraağaç Mahallesi Muhtarı Rıdvan Çetin de 'Leylek Köyü' Eskikarağaç'a olan ilginin her geçen yıl daha da arttığına dikkat çekerek, Uluslararası Leylek festivalleri sayesinde mahallenin adının dünyada duyulmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, mahallenin gelişimi adına gösterdiği özveriden dolayı da kendisine teşekkür eden Çetin, festivale katılan herkese teşekkür etti.

EDA-METİN ÖZÜLKÜ KONSERİYLE COŞTULAR

Öte yandan, gün boyu süren festivalin akşam saatlerinde sahneye çıkan sevilen sanatçılar Eda-Metin Özülkü çifti de sahnede sergiledikleri performans ve birbirinden güzel şarkılarıyla, kendilerini izlemeye gelen vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

