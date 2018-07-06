DHA YURT BÜLTENİ 10

MUHARREM İNCE:"CHP'DE DEĞİŞİM RÜZGARI ESİYOR KAVGA YOK(EK)

1)"RÜZGARLARIN ÖNÜNE DUVAR ÖRMEMEK LAZIM' Yalova'da, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP'de değişim rüzgarlarının estiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütleri ile CHP arasında ilişki olduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösteren İnce, "Türkiye'yi yöneten Erdoğan. İstihbarat onun elinde, güvenlik güçleri onun elinde, jandarma onun emrinde, polis onun emrinde. Türkiye'yi yönetirken elinde bilgi, belge varsa CHP ile terör örgütleri arasında ilişki olduğuna dair, Türkiye'yi yönettiğine göre, istihbarat onun elinde olduğuna göre, elinde bir bilgi, belge varsa bunu açıklaması lazım. Bunu açıklamadan konuşuyorsa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olur. Ben onun iftiracı olduğuna inanıyorum; ama yüreği varsa elinde bilgisi, belgesi varsa madem CHP ile terör örgütleri arasında bağ kuruyor, açıklasın onları. Palavrayla olmaz bu iş. Buyursun açıklasın" diye konuştu.

CHP'deki son gelişmeler sorulan İnce, "Değişim hararetli bir şeydir, hoş bir şeydir. Değişim rüzgarları eserse rüzgarların önüne duvar örmemek lazım. Rüzgarların önüne değirmen kurmak lazım. Şu anda CHP'de kavga yok, gürültü yok. CHP'de bir değişim rüzgarı esiyor. Değişim rüzgarı eserken duvar kurmak yerine değirmen kurmak, daha mantıklı olur, diye düşünüyorum" dedi.

Gazeteci Ahmet Hakan'ın kendisi hakkındaki yazısı da sorulan Muharrem İnce, "Teşekkür ederim kendisine. Gazeteciler bazen eleştirirler bazen de döverler. Kendisine teşekkür ediyorum" diye yanıt verdi.

Görüntü Dökümü

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Camiye girişi

Vatandaşlarla tokalaşma

Açıklama

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) Süre:2.48 dk

Boyut:313 mb 2)İŞADAMINA TRAFİK IŞIKLARINDA SİLAHLI SALDIRI BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, Bağdat Hurma Tatlısı'nın sahibi Fatih Karaman (38) otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurularak, ağır yaralanan Karaman hastaneye kaldırılırken, saldırganlar otomobille kaçtı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi Çamlıca Kavşağı'nda bugün meydana geldi. Otomobili ile evinden iş yerine giden Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, kırmızı yanınca trafik ışıklarında beklemeye başladı. Bu sırada yanaşan plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Karaman'a ateş açıldı. Karaman başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, sadırganlar otomobille kaçtı. Çevredekiler 112 Acil'i ve polisi aradı.

İhbarla gelen sağlık ekibi, Fatih Karaman'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayı duyunca büyük şok yaşayan Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karaman polise verdiği ifadesinde, "Eşimin dayıları arasında husumet vardı. Koruma kararı da vardı. Eşimi vuran kişilerin bulunup yakalanmasını istiyorum" dedi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Olay yerine gelen Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karamandan görüntü

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Çekirge Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Eşi hastanede beklerken

-Detaylar Süre: 1 dakika 52 saniye Boyut: 210 MB

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- ================================================= (YENİDEN)

3)MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

Manavgat ilçesi Oymapınar Baraj gölü yakınlarında, bugün saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Manavgat Belediyesi'ne ait su tankerleriyle yangına müdahale edildi. Alanın sarp olması nedeniyle söndürme çalışmaları, ağırlıklı olarak havadan yapıldı. Hava araçları, Oymapınar Baraj gölünden su alarak yangına müdahale etti. 7 helikopter ve 2 amfibi uçak ile havadan 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 3 dozer ve 7 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edilen yangın, saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının karadan ve havadan sürdüğü yangında, yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.