DHA YURT BÜLTENİ-10

YOLCU TRENİ VAGONU DEVRİLDİ: YARALILAR VAR (1) TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonunun raylardan çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu bildirildi. Kaza, Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılarla mahallesi mevkinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu trenini bir vagonu henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Devrilen vagonda yaralanan yolcular bulunduğunun belirtilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden ambulanslar, itfaiye ekipleri sevk edildi. TEKİRDAĞ,(DHA) ====================================== ELAZIĞ’DA SÜNNET ARABASI KAZA YAPTI: 3’Ü ÇOCUK 6 YARALI ELAZIĞ’da bir çocuğa çarpan sünnet arabası, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden sonra hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Elazığ-Diyarbakır karayolunun 22'inci kilometresinde sünnet olan bir çocuğun içinde bulunduğu ve sürücüsü belirlenemeyen 23 TD 946 plakalı otomobil, önce para almak için bir anda yola atlayan çocuğa çarptı. Saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, daha sonra Diyarbakır'dan Elazığ’a seyir halinde olan Erkan Ercan'ın kullandığı 23 BV 978 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında her iki araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ============================================ KONAKLADIKLARI OTELİN HAVUZUNDA BOĞULAN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ BURSA’nın İnegöl ilçesinden Balıkesir’in Ayvalık ilçesine tatile giden Yaşar ve Sema Kaya çiftinin 8 yaşındaki çocukları Berkay Kaya, konakladıkları otelin havuzunda boğuldu. Bursa’nın İnegöl ilçesinden Balıkesir’in Ayvalık ilçesine giden Yaşar ve Semra Kaya, 2 çocukları ile birlikte sabah Lale adasında 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Kaya ailesi öğle yemeğini yedikten sonra 4 yaşındaki kızlarının temizliği için otel odasına çıktı. Bu sırada Kaya ailesinin oğulları Berkay Kaya yüzmek istediğini belirtti. Kaya çifti de oğulları Berkay Kaya’yı otelin havuzuna bırakıp, tekrar odaya döndü. İddiaya göre, yüzme bilmeyen ve yetişkinler havuzuna girdiği ileri sürülen Berkay Kaya, suyun içinde çırpınınca çevredeki diğer tatilciler tarafından sudan çıkarıldı. Olayı duyan Kaya çifti hemen havuzun başına koştu. Çok miktarda su yutan Berkay Kaya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berkay Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye koşan Kaya çifti, oğulları Berkay Kaya’nın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi. Hastane morgunda savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Berkay Kaya’nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bugün ailesine teslim edilen Berkay Kaya'nın cenazesi, İkindi namazını müteakip Yeni Mahalle camiinde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Detaylar Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) =========================================== 7 YIL ÖNCE KAYBOLAN KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KÜLÇE ALTINLARINI ALMIŞLAR KÜTAHYA'da 7 yıl önce, inşaat işleri yaptığı İrlanda'dan geldikten kısa süre sonra kaybolan Şerif Özdemir'in eski çalışanı özel halk otobüsü şoförü Sabit Çakır (41) ile arkadaşı Yücel Alyelken (30) tarafından öldürülüp, cesedinin toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin, Özdemir'in 3 külçe altınını aldıkları belirlendi. Şüphelilerden Sabit Çakır, kullandığı halk otobüsünde direksiyon başında gözaltına alındı.

İnşaat işleri yaptığı İrlanda'dan Türkiye'ye gelen, o tarihte 53 yaşında olan evli 2 çocuk babası Şerif Özdemir, 11 Mayıs 2011 tarihinde memleketi Kütahya'da ortadan kayboldu. Yakınları, yanındaki 110 bin Euro ile birlikte kaybolan Özdemir'in bulunması için polise başvurdu. Yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Şerif Özdemir'in kayıp dosyası, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından bu yılın ilk aylarında yeniden ele alındı. Oluşturulan özel ekip Şerif Özdemir'in yakınlarının da aralarında bulunduğu 100 kişiyi şüpheli listesine aldı. Bu kişiler tek tek incelendi ve yakın takibe alındı.

DİREKSİYON BAŞINDA KELEPÇE TAKILDI

Polis ekipleri, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından Şerif Özdemir'in en son kendisine ait özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştırdığı Sabit Çakır ile işsiz olan arkadaşı Yücel Alyelken ile görüştüğünü belirledi. Yücel Alyelken'in işiz olmasına rağmen son 7 yıl içerisinde ev, otomobil ve bir ticari taksi satın almasından şüphelenen ekipler, Sabit Çakır'ı, kullandığı halk otobüsünü durdurarak, Yücel Alyelken'i de evinde yakaladı. Polisler, Çakır'a halk otobüsünde direksiyon başındayken kelepçe taktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Şerif Özdemir'i öldürüp gömdüklerini itiraf etti.

PİKNİKTE TABANCAYLA BAŞINDAN VURMUŞ

Sabit Çakır'ın polislere, 7 yıl önce arkadaşı Yücel Alyelken ile birlikte Şerif Özdemir'i kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Söğüt Barajı'na götürdüklerini söyledi. Burada piknik yaparken kendisinin Özdemir'i tabancayla başından vurarak öldürdüğünü, daha sonra da cesedi arkadaşı Yücel Alyelken'le birlikte toprağa gömdüklerini, tabancayı ve kazma-kürekleri da baraja attıklarını anlatan Çakır, Özdemir'in külçe altınlarını aldıklarını itiraf etti.

'O BANA İYİLİK YAPTI, BEN ONU ÖLDÜRDÜM'

Özdemir'i daha önce de yemeğine zehir katarak öldürmeye kalktığını söyleyen Çakır, polislere olayla ilgili şunları anlattı.

"Şerif Özdemir benim eski patronumdu. Yurt dışından gelmişti. Ben onun halk otobüsünde çalışıyordum. Şerif Özdemir daha sonra halk otobüsünü 110 bin Euro'ya başkasına sattı. Özdemir daha sonra 110 bin Euro karşılığında 3 külçe altın aldı. Bunun bir külçesini borçlarımı ödemem için bana hediye etti. Ailesi ile arası açık olduğundan dolayı diğer iki külçe altının emanet olarak bende durmasını istedi. Ben de bu durumu arkadaşım Yücel ile paylaştım. Sonrasında Yücel altınlara sahip olmak için Özdemir'i öldürmemiz gerektiğini söyledi. Olay günü de Yücel tabanca bulup gelmiş, araba kiralamış, ben de Şerif Özdemir'i piknik yapmaya gideceğiz diye çağırdım. Söğüt Barajına gittik önce piknik yaptık. Sonra Özdemir ellerini yıkamak için kalkıp arkasını dönünce Yücel belime silahı sokarak 'ben yapamayacağım elim ayağım titriyor, bugün bu iş bitecek, yap bu işi' dedi. Ben de atışa hazır olan tabanca ile ayağa kalkıp Özdemir'e arkasından başına doğru ateş ettim. Yere düşüp çırpındı. Ben şoka girdim Yücel gidip kiraladığı arabanın bagajını açıp Özdemir'in başına poşet geçirdikten sonra, onu birlikte otomobilin bagajına koyduk. Olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileriye kadar gittikten sonra yol kenarında açtığımız çukura Şerif Özdemir'in cesedini gömdük. Kent merkezine dönerken de baraj göletine tabanca ile kazma küreği atıp döndük. O bana altın verip iyilik yaptı, bense onu öldürdüm."

KEMİKLERİ BULUNDU

Polisler, jandarma ve belediye ekipleriyle birlikte Sabit Çakır ile Yücel Alyelken'in gösterdikleri yere gitti. Kütahya Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kazıda Şerif Özdemir'e ait olduğu sanılan insan kemikleri, ayakkabı ve giysi bulundu. İnsan kemikleri otopsi yapılmak üzere poşete konuldu.

Ekiplerin tabanca ve kazama-kürkleri bulmak için de barajda arama yapacakları belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Şüpheli sabit Çakır'ın çalıştığı özel halk otobüsünün önü kesilerek polisler tarafından gözaltına alınması,

-Sabit Çakır'ın sağlık raporu için getirildiği hastaneden çıralıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi,

-Cesedin gömüldüğü yerin gösterilmesi ve kazı yapılması,

-Kazıda çıkan kemiklerin ve tabancanın atıldığı yerin gösterilmesi,

- Ölen Şerif Özdemir'in sağlık fotoğrafı Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA =========================================== ZONGULDAK'TA 'ULUSLARARASI AÇIK SU YÜZME YARIŞMASI' ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 250 sporcunun katılımıyla 'Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması' düzenlendi. Yarışma sonunda dereceye girenlere, madalya ile çeşitli ödüller verildi.

Ereğli Belediyesi'nce bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Spor Organizasyonları Şöleni' kapsamında, 1500 ve 3 bin metre 'Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması' düzenlendi. Yaşlara göre ayrılan 13 kategoride toplam 250 sporcunun katıldığı yüzme yarışlarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Yüzücülerin birlikte kulaç attığı yarışların sonunda dereceye girenlere, çeşitli ödüller ile madalya verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Esat Kıratlıoğlu ve su altı rekorlarıyla tanınan Namık Ekin de 1500 metre yarışına katıldı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın bitiş noktasında karşıladığı Kıratlıoğlu, herkese yüzmelerini tavsiye ederek, "En güzel spor dalı yüzme. Sağlıklı bir hayat için gençlerimiz ve halkımız mutlaka yüzsünler. Bugün, Ereğli insanı kadar parkuru da güzel, onu gördük" dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Uysal da bu tür organizasyonları sürdüreceklerini belirterek, "Artık denizlerimizi sadece seyretmek değil, yaşamımızın bir parçası haline getirmek için kararlıyız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yüzme yarışlarına start verilmesi

Yüzücülerin denize atlaması

Yarışı tamamlayan yüzücülerin denizden çıkması

Yarışmacılarla röportaj

Eski Bakan Esat Kıratlıoğlu’nun denizden çıkması

Esat Kıratlıoğlu’nun açıklama yapması

Ödül töreni

Drone ile yapılan havadan çekim Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) ========================================= KARABÜK'TE KÖYDE YANGIN 3 EV YANDI KARABÜK'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini köyünde çıkan yangında 3 ev yanarken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Evlerden geriye enkaz yığını kaldı. Öğle saatlerinde, Ovacık Beydini köyünde bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan evlere sıçradı. Alevler 3 evi sararken, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yangına müdahalede bulundu. Yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmalar sırasında alevlerin ormana sıçramaması için çaba harcandı. 3 ev yanarak geriye enkaz yığını kaldı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan evlerden görüntü

Alev alev yanan evler Bülent DİKTEPE - KARABÜK, (DHA) =========================================== HARPUT'TAKİ 300 YILLIK ÇINAR AĞACI ELAZIĞ, merkeze bağlı Harput mahallesindeki Kurşunlu Camii avlusunda bulunan 300 yıllık tarihi çınar ağacı, aşırı sıcaklarda vatandaşların vatandaşların serinlemek için uğradığı mekanların başında geliyor. Tarihi yerleşim yerlerinden biri olan Harput'taki 1700'lü yıllarda dikildiği tahmin edilen çınar ağacı, sıcak havalardan bunalan vatandaşların serinlemek için ziyaret ettiği mekanlar arasında ilk sırada yeralıyor. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Harput'ta tarihi çınarı ziyaret eden vatandaşlar, havaların sıcak olması nedeniyle de ağacın gölgesinde oturarak serinlemenin keyfini yaşıyor. Bir metre 60 santimetre çapında gövdeye sahip ve anıt ağaç olarak tescillenen çınarın yaklaşık 318 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Evliya Çelebi'nin Harput'a geldiğinde gölgesinde oturarak notlar aldığı belirtilen çınar ağacı, heybetli görüntüsüyle dikkat çekiyor.