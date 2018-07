DHA YURT BÜLTENİ-10

(Görüntü dökümü:

4)BAYBURT'TA DEV MANTAR ŞAŞIRTTI

BAYBURT'ta, her yıl ilkbahar mevsiminde ortaya çıkan ve yöre halkı tarafından 'Ot mantarı' olarak adlandırılan ve büyüklüğüyle dikkat çeken dev mantar, bu yıl da köylüler tarafından bulunarak toplandı. 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar, devasa yapısıyla şaşırtırken, görenleri de ilgi odağı oldu. Çatıksu köyünde, ilkbahar ayında ortaya çıkan ve ağırlığıyla dikkat çeken dev mantar bu yıl da görüldü. Yöre halkı tarafından 'Ot mantarı' olarak da adlandırılan mantar, devasa yapısıyla şaşırtırken, görenlerin de ilgi odağı oldu. Tartılan mantarın 5 kilo 624 gram ağırlığında olduğu belirlendi. Her yıl belirli aralıklarla ortaya çıkan dev mantar için çevre köylerden vatandaşların da Çatıksu köyüne gelerek köy meydanında sergilenen mantarı yakından görme fırsatı buldu. Köy sakinlerinden Erdinç Durmuş herkes gibi kendilerinin de şaşkın olduğunu söyledi. Durmuş, "Biz her yıl olduğu gibi bu yıl da, mantarımızı bulduk. Köyün çay ocağında otururken karşı tarafta bir şeyin parladığını gördük. Daha dikkatli bakınca yamaçta mantar olduğunu fark ettik ve mantarı toplayıp geldikö dedi.