DHA YURT BÜLTENİ 10

1 - Kılıçdaroğlu: O kararları hakimin suratına çarpacağım GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kılıçdaroğlu'nun açıklaması GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ, GENİŞ HABER GEÇİLECEK ============= 2 - Şehit polis gözyaşlarıyla toprağa verildi VAN'da 3 gün önce terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi, bekar Ahmet Altun (22), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Van'dan uçakla getirilen Şehit Ahmet Altun'un cenazesi, Kahramanmaraş Havalimanı'ndan alınarak merkez Onikişubat ilçesinin Önsen Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Şehidin cenazesi, helallik alınıp duaların edilmesinin ardından Veysel Karani Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, şehidin annesi Elife Altun ile babası Osman Altun, yakınları, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Osman Altun, oğlu için helallik istenirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Türk Polis Teşkilatı'na 2016'nın Temmuz ayında katılan, 7 ay önce de Van Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne atandığı belirtilen Şehit Ahmet Altun'un cenazesi, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracının elişi

- Şehit babası

- Şehidin yakınları

- Naaşın araçtan indirilmesi

- Polisler tarafından taşınması

- Musalla taşına konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

108 MB ================== 3- Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahibin yargılanmasına devam (4) MASLAHATGÜZAR KOSNETT: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesinden sonra ABD'li yetkililerden de açıklama geldi. Duruşmadan ilk olarak çıkan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Brunson'un suçlu olmadığını düşündüklerini de ifade eden Maslahatgüzar Philip Kosnett, "3 duruşmayı da takip ettim ve duruşmalarda Brunson'un suçlu olduğuna dair herhangi bir gösterge bulunmadığını gördüm. Hayal kırıklığı yaşadık. Hükümetimiz bu durumdan endişe duyuyor. Türkiye farklı inançlardaki kişiler için güvenli bir yer geleneksel olarak. Ancak bu duruşmada olan bitenler, bu geleneklerin dışına çıktığını gösteriyor" dedi.

Rahip Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt davada hukuksuzluk olduğunu ileri sürerek, "Delillerin toplanması sürecek bu da tutukluluk süresini arttırmaya yönelik. Savunma tanıklarımızın dinlenmesi konusunda ısrarımız olacak. Dosya hukuk ayıbına dönüşmek üzere. Tanıkların beyanlarına bakarak tutukluluk devam demek kabul edilebilir değildir. Tanıklar şaibeli. Gizli tanıklarım kimliklerini biliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Açıklamalardan görüntü. Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) ============== 4 - Şehit Aileleri Dernek Başkanı Hızal: Bedelli askerlik, ülkenin menfaatine olacak Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, bedelli askerliğe olumlu baktıklarını belirterek, gazi çocuklarının ise askerlikten muaf tutulmasını istedi. Hızal, bedelli askerliğin ülkenin ve milletin menfaatine olacağını söyledi.

Ak Parti tarafından bedelli askerlik ile ilgili teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Hızal çıkarılacak olan bedelli askerliğin ülkenin ve milletin menfaatine olacağını belirtti. Hızal, "Bu milletin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, profesyonel askerliğe geçiş konusunda adımların atılması bizleri memnun etmektedir. Geçtiğimiz Fırat Kalkanı'nda, Afrin Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimize alınan er ve erbaşlarımızın ne kadar tecrübeli ve donanımlı olmaları ordumuzu güçlendirmiş ve bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere korku vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin menfaatleri doğrultusunda alınacak kararların her zaman yanında olduğumuzu ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Milletimizin ve devletimizin çıkarlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızdan ve gazi meclisimizden bedenini bu vatanın bölünmez bütünlüğü için kanını ve vücudunun bir parçasını kaybeden kahraman gazilerimizin çocuklarının askerlikten de bu dönem içerisinden de muaf tutulmasını rica ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü -Mustafa Hızal açıklama -Genel Detay Haber-Kamera: Hakan KALELİ (89 MB) =============== 5 - Çocuğun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı (2) ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Bahaddin Ahmet Yalçın'ı parke taşıyla başına vurarak yaralayan Abdulkadir Keskinli, yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde herhangi bir pişmanlık duymadığını söylediği öğrenilen Abdulkadir Keskinli, cezaevine konuldu. REKTÖR PROF. DR. TAŞALTAN: CANAVARLIK

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanları, hasta yakınının parke taşıyla yaraladığı doktor Bahaddin Ahmet Yalçın için öğle saatlerinde hastane önünde basın açıklaması için toplandı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı basın açıklamasında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, saldırıyı 'canavarlık' olarak tanımlayarak şöyle konuştu: "Doktorumuz, tedavimiz için her türlü ihtimali düşünüyor. Ateş içindeki çocuk normal tedaviye kısmen cevap vermediği için başka yöntemler deniyor. O esnada 'Sen benim çocuğuma bakmadın' diyen kişi hücum ediyor. Doktor karşı tarafın istediğine göre tedavi uygulayamaz. Bu nasıl bir canavarlık? Bu canavarlığın önüne geçmemiz lazım. Eğitim sistemimizde, Televizyon dizilerindeki algılarla, bölge kültürüyle bu canavarlar üretiliyor. Bu hepimizin problemi. Hükümetten de ricamız sağlık çalışanlarını koruyan kanunun çıkarılması."

Rektör Prof. Dr. Taşaltın'dan sonra konuşan Hastane Başhekimi Mehmet Akif Altay ise şunları söyledi:

"Dün gece ateş ve kusma şikayetiyle 4 yaşındaki kız çocuğu, ailesi tarafından hastaneye getiriliyor. Hastanın fiziki muayenesi gerçekleştirildikten sonra ateşi 37,5 seviyesine kadar düşüyor. Tedavisi devam etmekteyken hastanın babası saat 22.30 sıralarında çocuk acil servis önünde görevli doktorumuzla önce sözlü, ardından 10 kilo ağırlığındaki parke taşıyla fiziksel saldırıda bulunuyor. Bu esnada acil serviste yürütülen tadilat dolayısıyla kaldırıma döşenmek üzere istiflenen parke taşını saldırıda kullanıldı. Doktorumuz kafasının iki ayrı yerinde, biri 10, biri de 13 santimetre uzunluğunda kafatası kemiğine uzanana kadar hasar vererek yaralandı. Şu anda doktorumuz ameliyata alındı, şu anda yoğun bakım ünitesinde beyin sarsıntısı şüphesiyle takip ediliyor." TABİP ODASI BAŞKANI KONUŞTU, REKTÖR ALANI TERK ETTİ

Kalabalığın bulunduğu sırada açıklama yapmak isteyen Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik'in söz almak istemesi üzerine Rektör Prof. Dr Ramazan Taşaltın, "Üniversitemiz adına, sivil toplum kuruluşları adına bu görüşmeyi biz yapıyoruz. Bu arkadaşımızın görüşleri kendilerine ait bizimle ilgili herhangi bir görüşümüz değildir. Üniversitede görüş bildirmesi bizi ilgilendirmez. Bizim hiçbir şekilde alakamız yoktur" dedikten sonra alandan uzaklaştı.

Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ise meslektaşının uğradığı şiddetin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Bizler bu olayın takipçisi olacağını belirtmek istiyorum. Burada güvenlik tedbirleri yetersizdir. Keşke burada yönetici arkadaşlarla aynı karede bulunmuş olsaydık" diye konuştu. ‘DOKTOR ÇOCUĞUMLA İLGİLENMEDİ’

Yapılan basın açıklamasının ardından hastaneye gelip konuşan küçük çocuğun annesi Ayşe Keskinli, gözyaşları içerisinde doktorun kendileriyle ilgilenmediğini, bunun yerine dışarıda çay, kahve içtiğini iddia etti. Ayşe Keskinli ile ona "Burası şov yapma yeri değil" diyen hastane müdürü arasında gerginlik yaşandı. Ayşe Keskinli, çocuğunun ateşinin olduğunu belirterek, "Hala ateşi var. Benim çocuğum ölüyor, doktor gelmedi. Dosyamı getirin. Doktoru çağırıyoruz, doktor yok. Kapının önünde kahve, çay içiyor. 'Acil değil' diyor" dedi. Ayşe Keskinli, saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Çocuğumun 45 derece ateşi var, doktor geliyor serum takıp gidiyor. Benim çocuğumla ilgilenmedi. Hala ateşi var. Doktorun bir şeyi yok. Doktoru yoğun bakıma aldılar rapor için. Dövmüş ama neden dövmüş. Doktorun hiç mi suçu yok?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Basın açıklaması için hastane önünde toplanan sağlık çalışanları

- Rektör Ramazan Taşaltın açıklamada bulunması

- Hastane Başhekimi Mehmet Akif Altay açıklamada bulunması

Tabip Odası Başkanı Ömer Melik açıklama yapmak istemesine tepki gösteren Rektör Ramazan Taşaltın

- Yaşananlara tepki alkışlarla tepki gösteren sağlık çalışanları

- Hasta çocuğuyla birlikte başhekimliğine gelen anne Ayşe K., tepki göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)

900MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================== 6 - Fabrika bahçesine yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı BOLU,(DHA)- BOLU'da, iddiaya göre karşı yönden gelen TIR'ın sıkıştırdığı otomobilin yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu üzerindeki Dereceören köyü mevkiinde meydana geldi. Sefer Akkurt idaresindeki 34 YNR 40 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen bir TIR'ın sıkıştırması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine yuvarlandı. Kazada sürücü Sefer Akkurt, Talha Çilesiz(1) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçtan görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.08-Boyut: 128 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ==================== 7 - Kablo hırsızları, mahalleyi 5 saat elektriksiz bıraktı Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde trafo merkezinde kabloları çalan hırsızlar, Tekevler Mahallesi'ni 5 saat elektriksiz bıraktı.

Erciş ilçesine bağlı Tekevler Mahallesi'nde bulunan bir trafo merkezine giren kimliği belirsiz kişiler, yeraltı şebekesine giden kabloları kesip çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı nedeniyle aynı mahallenin elektrikleri kesildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, hırsızları yakalamak için çalışma başlatı. VEDAŞ ekiplerinin kesilen kabloları onarmasının ardından yaklaşık 5 saat sonra mahalleye yeniden elektrik verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trafo Merkezi

-Trafo merkezi içindeki yer altı kablolarını geçtiği kanal

-Kesilip çalınan kablolar

-Trafonun kapıcı ==================== 8 - Bayram ziyaretine giden 42 bin Suriyeli döndü RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Bayramı yakınlarının yanında geçiren Suriyelilerden gelenlerin sayısı 42 bini aştı.

Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs ile 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp eşyaları arandıktan sonra Türkiye'ye alındı. Suriyelilerden şu ana kadar 42 bini aşkın kişinin döndüğü, bayram için ülkesine gidenlerin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye geleceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelen Suriyeliler

- İşlemleri yapılırken

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

266MB ==================== 9 - Polis, Alman kadını öldüren şüpheliyi çoban ve çiftçi kılığında iz sürüp yakaladı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 gün önce evinde ölü bulunan Alman Karin Ellen Hitzel'in (60) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinsel ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle Hitzel'i öldürüp evinin bahçesinde üzerini otlarla örttükten sonra kaçtığı belirlenen inşaat işçisi Ş.A. (38), yakalandı. Polis Ş.A.'yı yakalamak için çoban ve çiftçi kılığında iz sürdü.

Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'ndeki tripleks evde tek başına yerleşik yaşayan Alman Karin Ellen Hitzel, bir arkadaşı tarafından 8 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında evin bahçesindeki ağacın yanında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede birkaç gün önce öldüğü belirlenen Hitzel'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Karin Ellen Hitzel'in evine olaydan bir hafta önce hırsız girdiği, komşularına bu olayı anlattığı belirtildi. Cinayet ihtimaline karşı olay yeri inceleme ekipleri evin pencerelerinde parmak izi tespiti yaptı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışmalarını il genelinde yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karin Ellen Hitzel'in yüzünde, burnunda, çenesinde ve boyun kısmında kırıklar olduğunu belirledi. Alman kadının komşularının ifadelerine başvuruldu ve son telefon görüşmeleri incelendi. Olayı aydınlatmak için gece gündüz aralıksız çalışan ekipler, Karin Ellen Hitzel'in komşusu ve ilçede geçici inşaat işçisi olarak çalışan Ş.A. tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerine araştırmasıyı bu yönde sürdürdü. CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ REDDEDİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Ş.A. ile Karin Ellen Hitzel'in 4 Temmuz günü kadının evinin bahçesinde birlikte alkol aldığı belirlendi. Ş.A.'nın bir süre alkol aldıktan sonra Hitzel'e cinsel ilişki teklifinde bulunduğu, kadının "Sen hiç aynaya bakmıyorsun galiba" demesi üzerine sinirlenerek, taşla vurduğu ve boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Ş.A.'nın daha sonra bahçede kadının üzerini otlarla örttüğü, aynı günün akşamında da otobüsle Hatay'a kaçtığı belirlendi.

POLİS ÇOBAN VE ÇİFTÇİ KILIĞINDA ÇALIŞTI

Ş.A.'nın peşine düşen ekipler, 10 Temmuz'da Kepez ilçesi Kızıllı köyü ormanlık alanda önceden tanıdığı ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan arkadaşı Ö.Ç.'nin yanında saklandığını tespit etti. Ekipler, Ş.A.'yı yakalamak için bölgede günlerce çoban ve çiftçi kılığında çalışma yaptı. Polis dikkat çekmemek için bölgede hayvan otlattı, traktör ve kamyonetlerle çiftçilik yaptı. Ekipler bu sabah Ş.A. ve Ö.Ç.'yi araçla kaçmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan Ş.Ö. ve Ö.Ç. adliyeye sevk edildi.

Karin Ellen Hitzel'in 7 yıldır Manavgat'ta yaşadığı, Almanya'da 1 kızı ve 2 evlatlığı olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlının şubeden çıkarılması

- Birlikte arabaya binmeleri

- Aracın hareket etmesi

- Asayiş dış plan

- Karin Ellen Hitzel'in fotoğrafı '37 MB// 1. 11"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ==================== 10 - Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle sevk edildi