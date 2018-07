DHA YURT BÜLTENİ 10

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Vali yardımcıları ile kurum müdürleri karşıladı. Bakan Murat Kurum karşılamanın ardından Sur ilçesinde bulunan tarihi On gözlü köprüdeki, Dicle Vadisi rekreasyon projesi hakkında bilgi aldı. Sur İlçesinde terörden zarar gören evlerin ve tescilli eserlerin yer aldığı bölgeye giden Kurum, inşaat çalışmalarını gözlemleyerek, terör olayları sırasında büyük hasar gören tarihi Kurşunlu Cami'sinde incelemelerde bulundu. Terörden zarar görmüş ve yeniden restore edilen evleri de gezen Kurum, görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra tarihi İçkale'de bulunan Valilik makamına geçen Kurum, burada Kaymakam ve Belediye Başkan vekilleriyle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, "Çukur teröründe canlarını veren şehitlerimizin olduğu alanları gezdik. İlk defa geliyorum. Orada bir çok şehit verdik, bir çok gazimiz var. Vatan toprağı adına, ülke güvenliği adına mücadele ettiler. Şimdi bize düşen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, burada insanların mağduriyetini en aza indirecek çalışmaları, en hızlı şekilde yapabilmek. Zaten bundan önce müthiş bir çalışma yapılmış. Biz de bu kaldığımız yerden, aldığımız emaneti daha yukarı çekme gayreti göstereceğiz. Çok kısa zamanda yapılması gereken neyse, bunları yapıp, Diyarbakır'ı bir turizm, tarih, kültür şehri, tüm insanımızın, tüm bölgenin geldiği, gezdiği, eğlendiği dinlendiği bir alan haline getirmemiz gerekiyor. Bu stratejik açından ve bu bölgenin beklentisi açısından önemli."dedi.

Terörden zarar gören, inşaatı devam eden yerlerde bir an önce çalışmaların hızlı bir şekilde bitirilmesi için gereken hizmetleri yapacaklarını söyleyen Kurum, "Devletimizin gücünü, kararlılığını en kısa zamanda burada göstereceğiz. Burada yapılması gereken hizmetleri bir an önce yapacağız. Sur'daki projelerimizin tamamını hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Buradaki tescilli eserlerimizi, bir an önce vatandaşımızın, milletimizin kullanımına açmaya çalışacağız. Buradaki konutları yerel mimariye uygun, yerel kültüre uygun, burada yerli malzemeyi kullanarak, yine konutların tamamının inşaatını yapacağız. İki tane millet bahçemiz var. Bunların biri eski stadımızın olduğu yer, diğeri de Dicle vadisinde. Bu millet bahçeleri de bakanlığımız bünyesinde ve inşaatlarına en yakın sürede başlayacağız. Kayapınar'da da gelişecek konut aksları, gelişecek ticari akslarla ilgili çalışma başlatıyoruz. Burayı da geleceğin vizyonu, çerçevesinde şehre uygun, yapılaşmaya uygun az katlı, yapılaşmayı öngörecek şekilde düşünüyoruz. Diyarbakır'ın potansiyel olarak çok güçlü bir şehir olduğunu görüyoruz. Gayri menkul sektöründe alım-satım ile ilgili sorun olduğu söyleniyor. Halbuki Diyarbakır'da talep patlaması var. İnşallah bu talebe uygun yerleşim alanları üreteceğiz. Bunlar alt gelir ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın da ulaşabileceği seviyelerde olacak. Bundan sonrada konuşmayıp iş yapacağız." dedi.