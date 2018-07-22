DHA YURT BÜLTENİ 10

1 - Arazi tartışmasında ailesini katletti: 5 ölü (3) - ÖLENLERİN FOTOĞRAFI ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada cinnet getiren Salih Albay (34), babası, kardeşi, yengesi ve 2 küçük yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Olay, sabah saatlerinde Besni ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ereğli köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Salih Albay ile Gaziantep'te yaşayan ve köye gelen kardeşi Hicabi Albay (29) ile paylaşımı konusunda aralarında anlaşmazlık bulunan tarlada konuşmaya başladı. Babaları Hamo (70) ile yengesi ve yeğenlerinin de bulunduğu sırada arazide konuşan Albay kardeşler, bir süre sonra tartışmaya başladı. Babası ve yengesinin de katıldığı tartışma sırasında cinnet getiren Salih Albay, yanında taşıdığı av tüfeğiyle peş peşe ateş açmaya başladı. Salih Albay'ın tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan babası Hamo, kardeşi Hicabi, yengesi Serpil (24), yeğenleri Devran (4) ve Ceyda (2), kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesini duyanlar araziye koşarken, Salih Albay bu kez aynı tüfeği çenesine dayayarak ateşledi.

Yardım için araziye koşan köylüler, kanlar içerisinde bulduğu Albay ailesi fertleri için sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ile ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Salih Albay'ın tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan baba Hamo, kardeşi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Devran ve Ceyda'nın olay yerinde öldüğü belirlendi.

İntihar teşebbüsünde bulunan ve ağır yaralanan Salih ise ambulansla götürüldüğü Besni Devlet Hastanesi acil servisindeki ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edildi.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ise olayda kullanılan tüfeğe el koyup, çevredekilerin bilgisine başvurdu. Olayda yaşamını yitiren 5 kişinin cesetleri ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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FOTOĞRAF

-HİCABİ VE CEYDA (BABASININ KUCAĞINDA) ILE DEVRAN (SOLDA)

-CEYDA (SOLDA) ILE DEVRAN (SAGDA)

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ============ 2 - KPSS belgeleri hatalı düzenlenen adaylar sınava giremedi SAMSUN'un merkez İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde KPSS'ye girmek için ellerindeki 'Samsun/Merkez' yazılı giriş belgesiyle okula giden bazı adaylar, şok yaşadı. Yanlış geldikleri söylenerek 43 kilometre uzaklıktaki 19 Mayıs ilçesindeki '19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne yönlendirilen adaylar sınava yetişemeyince baygınlık geçirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmak isteyen Samsun'daki bazı adaylar belgelerindeki hata yüzünden sınava girememenin şokunu yaşadı. Belgelerinde sınava gireceği yer 'Samsun/Merkez Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi', altında küçük puntolarla da 'Yeşilova Mah. Barış Cad. No:31 İç Kapı No:1 - 19 Mayıs' yazılı adresi dikkate almayan bazı adaylar, sabah saatlerinde Samsun'un merkez ilçesi İlkadım'daki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gitti. Ancak görevliler yanlış geldiklerini söyleyip adayları 19 Mayıs İlçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne yönlendirdi. Bunun üzerine aynı hataya düşen çok sayıda öğrencilerden bazıları araç tutarak bazıları da özel otomobilleriyle 19 Mayıs ilçesinin yolunu tuttu. Ancak onlarca aday sınav saatine yetişemedi ve lise bahçesinde baygınlık yaşadı. Bazı adaylar da gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü dökümü

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-Öğrencinin okul bahçesinde bayılması (Cep telefonu)

-Ailelerin güvenlik güçlerine tepki göstermesi (Cep telefonu)

-Fotoğraflar (Süre: 01:00) - (Boyut: 113 mb)

Haber:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) ============ 3 - SP ilçe başkanlığının camlarını kız arkadaşıyla tartışan genç kırmış Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 3 gün önce Saadet Partisi (SP) Hacılar İlçe Başkanlığı'nın camlarını kıran kişinin, telefonda kız arkadaşıyla tartışan alkollü A.K. (19) olduğu ortaya çıktı. Saadet Partisi Hacılar ilçe teşkilatının camları, 19 Temmuz gecesi kırıldı. Olayın ardından Saadet Partisi yönetimi saldırı olduğunu iddia ettiği olayı kınayarak, "Kendini bilmezlerin yaptığı bir taşkınlıkö açıklamasında bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, "Arkadaşlarımız araştırıyor. Münferit bir saldırı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Polisin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalar, sonuç verdi. Camları kıran kişinin A.K. olduğu belirlendi. Olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen A.K.'nin tesadüfen orada olduğu, kız arkadaşıyla telefonda tartıştığı ve bu sırada köpeğinin zinciri ile binanın camlarına vurup, kırdığı ifade edildi.

A.K. hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. Görüntü dökümü:

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-SP Hacılar İlçe teşkilatından görüntüler

-İlçe yöneticisi Bülent Eser’in kırılan camları süpürmesi

-Detaylar Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) 2 dakika 58 saniye / 95 MB ============ 4 - Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu YAZ tatillerini geçirmek için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden karayoluyla geler gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yoğunluğa neden oldu. Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, 1 Temmuz tarihinden bu yana 75 bin araçla 480 bin gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığını açıkladı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinda yaşayan ve izinlerini anavatanda geçirmek isteyen gurbetçilerin, karayolu ile ülkeye gelişleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu yaşanırken zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Uçak biletlerini pahalı buldukları için aileleri ile birlikte karayolunu tercih ettiklerini söyleyen Avrupalı Türkler, yolcuklarının rahat geçtiğini belirtirken, aşırı sıcaklardan şikayetçi oldular.