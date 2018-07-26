DHA YURT BÜLTENİ 10

KTÜ Maden Mühendisliği'nden başarı
TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maden Mühendisliği Bölümü, 2012- 2016 yılları arasında yaptığı çalışmalarla, 'Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği' alanında dünya çapındaki 100 üniversite arasına girdi. Bölümlerin sırlamada ilk 20'ye girdiğini belirten KTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Alp, "Umarım gelecekte daha fazla çalışma yaparız, gelecekte daha iyi yerlere geliriz ve daha verimli eğitim faaliyetlerine devam ederiz" dedi.
KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, dünyadaki üniversitelerin mühendislik bölümlerinin performanslarını karşılaştıran Academic Ranking of World Universities'in (ARWU) araştırmalarını yayınlayan Shangai Ranking'in listesinde 100 Uluslararası üniversite içerisinde 20'nci sırayı elde ederek, önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'den de 5 üniversitenin yer aldığı ve yapılan araştırmalarda, üniversitelerin 2012 ve 2016 yılları arasındaki toplam yayın sayısı, etki değeri, yüksek dergilerde yayınlanan makale sayısı, yayınlara alınan atıf sayısı, kurulan uluslararası AR-GE ortaklıkları ve alınan ödüller dikkate alındı.
'ÇITAYI YÜKSELERE ÇIKARTACAĞIZ'
KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü'nde akademisyen Doç. Dr. Ersin Yazıcı, alınan bu dereceyle birlikte, hedeflerinin çıtayı daha da yükseklere çıkartmak olduğunu belirti. Yazıcı, "Bu araştırma dünyadaki üniversitelerin akademik performanslarının değerlendirildiği ve 2003 yılından beri bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan ve yayınlanan bir araştırma. Bu araştırmada bölümlerin yayın sayılarını özellikle kaliteli dergilerde yayınlanan sayıları ve bu dergilerde yapılan atıfları referans alan istatistik bir değerlendirme. 2012 ve 2016 yılındaki bu çalışmalarımıza göre bölümümüz 'Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği’ dalında dünyadaki üniversiteler arasında ilk 100'e girdi ve listede de 20'nci sırada yer aldı. Bizim dışımızda listede 5 Türk üniversitesi daha yer alıyor ama ilk 20'de yer alan Türkiye'den tek üniversite biziz. Bölümümüz eğitim-öğretim hayatında 27 yılı geride bıraktı. Dinamik, akademik kadrosuyla önemli AR-GE çalışmalarına devam ediyor ve ülkemiz için maden mühendisi yetiştirmeye devam ediyor. Bundan sonra da hedefimiz çıtayı daha da yükseltmek daha önemli çalışmalara imza atmak" dedi.
'MİSYONUMUZU İSPAT ETTİK'
KTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Alp ise böyle bir başarı elde ettikleri için gururlu olduklarını kaydetti. Alp, "Oradaki üniversiteler kendi durumlarını izlemek için bu tür araştırma kuruluşlarındaki istatistiklere önem veriyorlar. Tabi ki bu konu bizim bilgimiz dahilinde değildi. Lisenin açıklanmasıyla, bölümümüzün iyi bir yerde olduğunu, çalışmalar ve yayınlar konusunda önemli bir yere geldiğimizi ve bunu da hızlı bir şekilde devam ettirdiğimizi gördük. Umarım gelecekte daha fazla çalışma yaparız, gelecekte daha iyi yerlere geliriz ve daha verimli eğitim faaliyetlerine devam ederiz. Ben geçen sene bölüm başkanlığına geldiğimde ilk yaptığım iş vizyon ve misyonumuzu değiştirmek olmuştu. Ben orada vizyonumuza, 'Dünya'da tanınan, Türkiye'de ilk sırada olan bir maden mühendisliği bölümü olmak' demiştim. Şu anda aslında o yazdığımız misyonu bir noktada ispat ettik" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Mühendislik bölümnden görüntüler
-Laboratuvardan görüntüler
-Konuşamar
-Detaylar
HABER : Uğur AYDIN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) -
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MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Türkiye'nin yıllık susam ihtiyacının 150 bin ton olduğunu, bu ihtiyacın sadece 20 bin tonunun üretilebildiğini belirterek, "Piyasanın kontrolü şu anda ithal susamda" dedi.
Yıllık 20 bin ton susam üretiminin 6 bin tonunu karşılayan Antalya'nın Manavgat ilçesinde MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, piyasanın kontrolünün ithal susamla karşılandığını söyledi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Boztaş, "Ülkemizin yaklaşık 150 bin ton civarında yıllık susam ihtiyacı var. Bu 150 bin tonun 130 bin tonunu ithal ediyoruz. 20 bin ton civarında susamı da kendimiz üretiyoruz. Piyasanın kontrolü şu anda ithal susamda" dedi.
KİLOSU 12- 13 LİRA
Susam üreticisini en çok zorlayan konunun girdiler olduğunu aktaran Ahmet Boztaş, "Yerli susamlarımızın ise girdi maliyetlerinde son 3 yıldır ciddi manada artış oldu. Şu anda 12- 13 lira civarında (kilosu) seyreden bir susam fiyatı var. Yerli üreticiler açısından söylemem gerekirse, bu fiyatı fahiş bir fiyat olarak görmüyorum" diye konuştu.
6 BİN TON SUSAM ÜRETİLİYOR
Başkan Ahmet Boztaş, özelde susam üreticilerinin genelde ise tarım sektörünün diğer ülkelerde olduğu gibi mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurguladı. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'ta yıllık susam üretiminin 6 bin ton olduğunu da sözlerine ekledi.
'İTHAL SUSAM KULLANMASINLAR'
Simit üreticilerinin fiyatlardan yakınmak yerine yerli susam kullanmalarını isteyen Başkan Boztaş, "Benim simit üreticilerine tavsiyem yerli susam kullansınlar, ithal susam kullanmasınlar. Çünkü piyasayı kontrol eden ithal susam. Ama ben onlara yerli susam kullanmalarını tavsiye ediyorum. Paramız da dışarıya gitmekten, ülkemiz de cari açık oluşmaktan kurtulmuş olacak" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Susam tarlasından görüntü (Arşiv)
- Susamların toplanması (Arşiv)
- Susamların kurumaya bırakılması (Arşiv)
- RÖP. Ahmet Boztaş (4 parça)
- Susamların silkilerek ürünün alınması (Arşiv)
- Detay; Susam tarlası ve hasatından görüntüler (Arşiv)
537 MB /// 04.48"
HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
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