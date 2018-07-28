DHA YURT BÜLTENİ 10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye önündeki engelleri hızla aşacak CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Yeni dönemde, Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine geldikten sonra ilk yurt içi ziyaretini memleketi Yozgat’a yapan Oktay, Yozgat’ta coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Valiliğini ziyaret ederek resmi kurumların çalışmaları hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, "Bugün kendi memleketimizi, kendi topraklarımızı ziyaret ediyoruz. Biz ilk yurt dışı ziyaretimizi yavru vatan diye tabir ettiğimizi Kıbrıs'a yaptık. İlk il ziyaretimizi de kendi memleketimize, kendi topraklarımıza yapmış olduk. Dolayısıyla bundan son derece mutluyum. Hemşehrilerimle, dostlarımızla burada görüşüyor olmak, birlikte oluyor olmak apayrı bir güzellik insanın kendisini vatanında hissediyor olması kendi öz toprağında hissediyor olması bir ayrıcalık. Bu sıcak karşılamadan sonra valizimin Yozgat ile ilgili geniş bir brifingini aldık. Hemen hemen son 16 yıldır yapılan işlerle ilgili ve öncesi bundan sonra da neler yapılabileceğiyle alakalı fikir teatisinde bulunduk" diye konuştu.

'ENGELLERİ HIZLI ŞEKİLDE AŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü: Yeni dönemde işler daha hızlı ilerleyecek. Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlayacak. Ben inanıyorum her ile olduğu gibi Yozgat'a da mutlak şekilde yansıması olacaktır. Biz bunun detay çalışmalarını zamanla yapıyor olacağız. Yoğunlaşarak devam ediyor olacağız. Bundan sonraki işlerin Yozgat'ta da bütün Türkiye'de olduğu gibi nasıl daha hızlı yürütülebileceği ile alakalı ilimizi ilçeleriyle birlikte nasıl kalkındırıyor olacağımızla alakalı hep birlikte ekip olarak yolumuza devam ediyor olacağız." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın gelişi

-Tören mangasını selamlaması

-Valilik anı defterini imzalaması

-Brifing toplantısı

-Toplantı sonrası açıklama Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) ============== Diyarbakır'da anne ve 3 kızı boğuldu (1) Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde çırpınmaya başlayan 12 yaşındaki kız çocuğu ile kendisi kurtarmaya çalışan annesi ve 2 kardeşi boğularak yaşamını yitirdi. Anne ve 3 çocuğunun cesetleri, yapılan çalışmayla bulanarak göletten çıkarıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde yaşayan birkaç aile, bugün piknik yapmak için Silvan ilçesine bağlı Görpınar köyü, Çalıönü mezrası yakınlarındaki Malabadi Baraj Gölü kıyısına gitti. Burada, anne ve 3 kızı, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra kardeşlerden en küçüğü olan 12 yaşındaki kız çocuğu, suda çırpınmaya başladı. Büyük paniğin yaşandığı baraj gölünde, 50 yaşındaki anne ile 15 ve 18 yaşlarındaki diğer kızları yardıma koştu. Ancak anne ve kızları, gözden kayboldu. Diğer ailelerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, arama kurtarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve 3 kızı, kısa süreli çalışmayla gölden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde anne ve kızlarının yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Görüntü dökümü

-Hastane önünden görüntüler İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ================ İslahiye’de, polisten motosiklet denetimi GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, polisler tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü motosiklet sürücülerine yönelik yaptı. İlçenin giriş noktaları ile ana caddelerinde denetim noktası oluşturan polis, tüm motosikletleri tek tek durdurup inceledi, sürücülerinin evraklarını denetledi. Evrak eksikliği bulunan, kask takmayan ve tescilsiz motosiklet kullananlara cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, plakasız olduğu belirlenen 12 motosiklete de el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulama noktası

- Polislerin denetimi

- Genel ve detay görüntüler (KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

61 MB ================ Hamamın odun deposu yandı BURDUR'da hamamın odun deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Pazar Mahallesi Yeni Hamam Caddesi'nde bulunan Yeni Hamamın odun deposunda saat 13.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi hamam sahibi İsmail Baltacı yaptı ve itfaiyeye haber verdi. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangının çevre evlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Hamam içerisinde kimse bulunmadığını söyleyen İsmail Baltacı, "Çocuklar gelip 'İsmail amca duman çıkıyor' dedi. Odun deposundaki odunlar alttan tutuşmuş. Hortumu açıp ilk müdahaleyi yaptım ve itfaiyeye haber verdim. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Yaklaşık 4- 5 ton odun vardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Çıkan yoğun duman

- İtfaiye araçları

- Çatıdaki itfaiyeciler

- Yoğun duman

- İtfaiye araçları

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)