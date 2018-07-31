DHA YURT BÜLTENİ-10

Görüntü Dökümü:

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-Şehit naaşının getirilmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-

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YENİ BİR FACİA YAŞANMASI ÖNLENEN HATTA ONARIMDAN SONRA SEFERLER BAŞLADI (EK)

2)YETKİLİLER İNCELEMELERDE BULUNDU

Denizli-Aydın arasındaki TCDD'ye ait demiryolu hattında rayların altının sel nedeniyle boşalması sonucu oluşan hasarın giderilmesinin ardından tren seferleri normale döndü. Öte yandan bölgeye gelen Buharkent Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ile Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Erol inceleme yaptı. Zarar gören rayların altının gece başlayan çalışmalar sonucunda tekrar doldurulduğunu ve seferlerin normale döndüğünü belirten Büyüknalçacı, "Gece başlayan çalışmalar sonucunda seferler tekrar başlatıldı. Şükürler olsun bir problem ve kayıp olmadan atlattık. Rayların altı tamamen doldurularak güzel bin çalışma yapıldı. Önemli olan, hasar olmadan atlatıldı. Tamamen doğal afet sonucu meydana gelen bir olaydır. Kanalın taşması sonucu bu bölgedeki arazilerde de hasar var. Gerekli çalışmaları devlet olarak başlattık" dedi.

VATANDAŞ FARK ETMİŞ

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise, rayların altının sel nedeniyle boşaldığını, makinistin görme şansının olmadığını, olayı kendisinin TCDD'ye ihbarı ettiğini söyledi. Başkan Erol, kendisi arayan Emin Sarıoğlu isimli vatandaşın sel nedeniyle rayların altının boşaldığını söylediğini belirterek, "Olayı fark eden ve bölgeden geçen Emin Sarıoğlu vatandaşımız beni telefonla aradı. Kızıldere çayının üzerinden geçen tren raylarının altının sel nedeniyle boşaldığını söyledi. Ben de hemen TCDD şefini arayarak durumu bildirdim. Makinistin fark etmesi diye bir şey yok. Biz durumu bildirdik. Makinistin görme şansı yok" diye konuştu.

Başkan Erol'u arayan Emin Sarıoğlu ise, karayolunun altını kontrol etmek için tren yoluna geldiğinde rayların altını görünce başkanı aradığını ifade ederek, "Ben 19.00 sıralarında tren raylarının altının sel nedeniyle boşaldığını görünce telefonla başkanı arayarak bilgi verdim. 10-15 dakika sonra tren geldi ve durdu" diye konuştu.

Sel nedeniyle demiryolunun çevresindeki arazilerde hasar oluştu. Arazileri su altında kalan vatandaşlar, belediye başkanı ve kaymakamla görüşerek yardım istedi. Öte yandan seferlerin normale döndüğü hatta, bölgeden geçen trenlerin yavaşlayarak ilerlediği görüldü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aydın-Denizli arasındaki TCDD'ye ait demiryolu hattında rayların altının sel nedeniyle boşalmasının ardından yaşananlarla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Demiryolunun dün (pazartesi) 19.40'tan itibaren ulaşıma kapatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu demiryolu hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından 31 Temmuz 2018 (bugün) tarihinde saat 04.10'den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın M. Cahit Turhan, son dönemde ülke çapında artan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımı etkileyecek herhangi bir durumla karşılaşılmaması amacıyla bakım ekipleri tarafından kontrollerin artırılması talimatı vermiştir. Dün Aydın'ın Kuyucak ile Denizli'nin Sarayköy istasyonları arasındaki Km. 217+380 ile 190+100 arasındaki hattan sorumlu demiryolu bakım ve kontrol personeli tarafından, aşırı yağışın sele dönüşerek demiryolunun hasar gördüğü tespit edilmiş ve saat 19.40'tan itibaren tren trafiğine kapatılmıştır. Durumun son anda fark edilmesi veya 'makinistler fark edip kazayı önledi' gibi bir durum söz konusu değildir."

Görüntü Dökümü

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- Drone çekimleri

- Kaymakam ile röportaj

- Belediye başkanı ile röportaj

- Vatandaşla röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / AYDIN-DENIZ