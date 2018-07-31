DHA YURT BÜLTENİ-10

1)POLİS MERKEZİNDE SİVİL MEMURUN ŞEHİT ETTİĞİ POLİS, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MALATYA'da, polis merkezinde tartıştığı sivil memur tarafından boğazına aldığı bıçak darbesi ile şehit olan polis memuru Şerif Dağ, memleketi Elazığ'ın Maden ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli sivil memur Suat Y. ile aynı karakolda görevli polis memuru Şerif Dağ (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, boğazına aldığı bıçak darbesiyle şehit olan polis memuru Dağ için, bugün memleketi Elazığ'da tören düzenlendi. Maden ilçesine bağlı Kızıltepe köyünde düzenlenen törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazına müteakip kılının cenaze namazının ardından Şehit Şerif Dağ'ın köy mezarlığında dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şehit naaşının getirilmesi
-Cenaze namazının kılınması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-
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YENİ BİR FACİA YAŞANMASI ÖNLENEN HATTA ONARIMDAN SONRA SEFERLER BAŞLADI (EK)
2)YETKİLİLER İNCELEMELERDE BULUNDU
Denizli-Aydın arasındaki TCDD'ye ait demiryolu hattında rayların altının sel nedeniyle boşalması sonucu oluşan hasarın giderilmesinin ardından tren seferleri normale döndü. Öte yandan bölgeye gelen Buharkent Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ile Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Erol inceleme yaptı. Zarar gören rayların altının gece başlayan çalışmalar sonucunda tekrar doldurulduğunu ve seferlerin normale döndüğünü belirten Büyüknalçacı, "Gece başlayan çalışmalar sonucunda seferler tekrar başlatıldı. Şükürler olsun bir problem ve kayıp olmadan atlattık. Rayların altı tamamen doldurularak güzel bin çalışma yapıldı. Önemli olan, hasar olmadan atlatıldı. Tamamen doğal afet sonucu meydana gelen bir olaydır. Kanalın taşması sonucu bu bölgedeki arazilerde de hasar var. Gerekli çalışmaları devlet olarak başlattık" dedi.
VATANDAŞ FARK ETMİŞ
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise, rayların altının sel nedeniyle boşaldığını, makinistin görme şansının olmadığını, olayı kendisinin TCDD'ye ihbarı ettiğini söyledi. Başkan Erol, kendisi arayan Emin Sarıoğlu isimli vatandaşın sel nedeniyle rayların altının boşaldığını söylediğini belirterek, "Olayı fark eden ve bölgeden geçen Emin Sarıoğlu vatandaşımız beni telefonla aradı. Kızıldere çayının üzerinden geçen tren raylarının altının sel nedeniyle boşaldığını söyledi. Ben de hemen TCDD şefini arayarak durumu bildirdim. Makinistin fark etmesi diye bir şey yok. Biz durumu bildirdik. Makinistin görme şansı yok" diye konuştu.
Başkan Erol'u arayan Emin Sarıoğlu ise, karayolunun altını kontrol etmek için tren yoluna geldiğinde rayların altını görünce başkanı aradığını ifade ederek, "Ben 19.00 sıralarında tren raylarının altının sel nedeniyle boşaldığını görünce telefonla başkanı arayarak bilgi verdim. 10-15 dakika sonra tren geldi ve durdu" diye konuştu.
Sel nedeniyle demiryolunun çevresindeki arazilerde hasar oluştu. Arazileri su altında kalan vatandaşlar, belediye başkanı ve kaymakamla görüşerek yardım istedi. Öte yandan seferlerin normale döndüğü hatta, bölgeden geçen trenlerin yavaşlayarak ilerlediği görüldü.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Aydın-Denizli arasındaki TCDD'ye ait demiryolu hattında rayların altının sel nedeniyle boşalmasının ardından yaşananlarla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Demiryolunun dün (pazartesi) 19.40'tan itibaren ulaşıma kapatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Söz konusu demiryolu hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından 31 Temmuz 2018 (bugün) tarihinde saat 04.10'den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın M. Cahit Turhan, son dönemde ülke çapında artan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımı etkileyecek herhangi bir durumla karşılaşılmaması amacıyla bakım ekipleri tarafından kontrollerin artırılması talimatı vermiştir. Dün Aydın'ın Kuyucak ile Denizli'nin Sarayköy istasyonları arasındaki Km. 217+380 ile 190+100 arasındaki hattan sorumlu demiryolu bakım ve kontrol personeli tarafından, aşırı yağışın sele dönüşerek demiryolunun hasar gördüğü tespit edilmiş ve saat 19.40'tan itibaren tren trafiğine kapatılmıştır. Durumun son anda fark edilmesi veya 'makinistler fark edip kazayı önledi' gibi bir durum söz konusu değildir."
Görüntü Dökümü
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- Drone çekimleri
- Kaymakam ile röportaj
- Belediye başkanı ile röportaj
- Vatandaşla röportaj
- Genel ve detay görüntü
Haber: Ramazan ÇETİN - Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / AYDIN-DENIZ
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3)EVİNDE ÖLÜ BULUNAN GENÇ KADIN DEFNEDİLDİ
KARAMAN'da annesi Havva Sert tarafından evinde ölü bulunan Fatma Sert (24), bugün kent mezarlığında defnedildi.
Havva Sert, yalnız yaşayan kızı Fatma Sert'ten 3 gündür haber alamayınca dün Başakşehir Mahallesi'nde evine gitti. Kapı açılmayınca, çilingir çağıran Havva Sert, eve girdiğinde kızını hareketsiz halde buldu. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri Fatma Sert'in öldüğünü belirledi. Fatma Sert'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 16 yaşında evlenen, 17 yaşında anne olan ve şiddetli geçimsizlik sonucu boşandığı belirtilen Sert'in cenazesi bugün Yeşil Cami önünde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığına defnedildi.
Kızının cansız bedeniyle karşılaşan anne Havva Sert, dün polise kızının iki hafta birileri tarafından dövülüp, burnunun kırıldığını ve 3 gündür de kendisinden haber alamadığını anlatmıştı. Evde çok sayıda hap ve alkol şişesi bulan polis, Fatma Sert'in ölüm nedenini araştırıyor.
4)ÜNLÜ OYUNCU DENİZ DİBİNE KAMP KURDU
SÖZ dizisinin oyuncusu Burak Sevinç, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir dalış okulunun eğitmenleriyle birlikte, denizin 6 metre derinliğinde kamp ortamı oluşturdu. Çadırın önünde masada oturup çay içen Sevinç, deniz dibine koyduğu şemsiye yakınına oturup, ormanda kamp yapar gibi verdiği görüntüyle dikkat çekti. Fethiye'de eşi Şirin Kılavuz Sevinç ile tatil yapan Söz dizisinin Ferit'i, 'avcı' lakaplı başarılı oyuncusu Burak Sevinç, bir dalış okuluyla birlikte deniz dibinde çadır açıp kamp kurdu. Yaklaşık 5 yıl boyunca dalış eğitimi alıp, profesyonel dalış yapan Sevinç, dalış okulunda eğitmen Önder Diktaş, Berna Karamuklu ile birlikte, Fethiye'nin Dalyan Koyu'nda, 6 metre derinlikte doğal bir kamp ortamı oluşturdu. Deniz dibine yaklaşık 30 dakika boyunca çadır kurup, şemsiye açan, sandalyede oturan Sevinç, fincanla çay içti. Deniz dibinde çeşitli ağırlıklar kullanılarak gerçekleştirilen kamp ortamı, dalış yapan diğer dalgıçlar tarafından da ilgiyle izlendi.
OLDUKÇA ZOR OLDU
Dört yıldır profesyonel dalış yaptığını anlatan Burak Sevinç, "Suyun altında özgürlük yaşadım. Denizin altında nefes alabiliyorsunuz. Önder'le uzun zamandır tanışıyoruz. Kendisini sosyal medyada takip ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyor. Denizin altında muhteşem fotoğraflar çekiyor. Bir süre önce videolarını izledim. Çok güzel, komik ve keyifli şeyler çektiğini gördüm. Bu sene geldiğimde kendisiyle konuşup, olmayan bir şeyi yapmak istedim. Böyle bir şey çıktı. Önder Diktaş, 6 metre derinlikte denizin altına çadırla adeta kamp kurdu. Oldukça zor oldu. Hazırlanmamız yaklaşık 30 dakika sürdü. Çünkü o çadırın orada durma ihtimali yoktu. Diğer malzemeler durabilsinler diye özellikle ağırlaştırıldı ve güzel bir kare ortaya çıkardık" dedi.
Görüntü Dökümü
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- Deniz dibi dalış görüntüleri
Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)
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