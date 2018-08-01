DHA YURT BÜLTENİ -10

1)RİZE’DE HEYELAN; 3 MOTOSİKLETLİ MAHSUR KALDI, BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLİYOR RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Olayda motosikletle bölgeye tura gelen 3 kişilik ekip yayla yolunda mahsur kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR RİZE-DHA 2)GÖZALTINA ALINIRKEN ÖLEN YUSUF DEDE OLAYINA MÜFETTİŞ İNCELEMESİ GİRESUN'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ın (82), tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ve idari soruşturmalar sürüyor. İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları’nca başlatılan idari soruşturmalar kapsamında görevlendirilen müfettişler geldiği Giresun’da çalışma başlattı.Giresun'da, 23 Temmuz Pazartesi günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı.Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y., açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.

MÜFETTİŞLER GİRESUN’DA

Olayla ilgili İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevlendirilen müfettişler Giresun’a geldi. Bakanlık müfettişleri, polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y.’nin ifadelerine başvuracak, tanıkları dinleyerek, görüntü kayıtlarını izleyecek. Hazırlanacak raporların ardından ihmali tespit edilecek sorumlular hakkında idari yaptırım kararları uygulanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Arşiv görüntüler Haber: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA) =================================================== 3)YAŞLI ADAMI DÖVEN 2 KİŞİ İÇİN YENİDEN YAKALAMA TALİMATI SAMSUN'un Bafra ilçesinde, otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70), kendilerine tepki gösterdiği için dövdükleri suçlamasıyla gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi hakkında yakalama talimatı verildi. Bafra Cumhuriyet Savcılığı, şüphelilerin yeniden yakalanıp, gözaltına alınması için talimat verildiğini duyurdu.

Olay, 24 Temmuz günü Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Sebahattin Yılmaz, elindeki kürekle yol kenarında biriken yağmur suyunu tahliye etmeye çalışırken, bu sırada hızla yanından geçen Ç.Y.D. yönetimindeki otomobil, üzerine su sıçrattı. Yılmaz da Ç.Y.D.'ye tepki gösterdi. Geri geri gelen Ç.Y.D.'nin yanındaki C.İ., otomobilden inip, Yılmaz ile tartışmaya başladı. C.İ., boynundan tutup yere yatırdığı Yılmaz'ı yumrukladı. Ç.Y.D.'nin müdahalesiyle C.İ., Yılmaz'ı dövmeyi bıraktı. İkili, kaçarken, olay anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Koşarak olay yerine gelen Sebahattin Yılmaz'ın eşi, yaralı kocasını hastaneye götürdü. Burada müdahalesi yapılan Yılmaz'ın şikayeti üzerine saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Ç.D.Y ile C.İ., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

'YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Medyada geniş yer bulan olayla ilgili dün gece Bafra Cumhuriyet Savcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adı geçen 1948 doğumlu mağdur S.Y., 24.07.2018 günü meçhul şüpheliler tarafından yaralanmış, aynı gün Bafra ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla gelerek tedavisini yaptırdığı sırada adli olarak bilgi sahibi olunarak soruşturma başlatılmış, nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından meçhul şüphelilerin çevredeki kamera kayıtlarından tespitlerinin yapılması talimatı verilmiştir. Haber içeriğinde bulunan kamera kayıtlarından yaralama suçunu gerçekleştiren C.Y. ve Ç.Y.D. kimlikleri tespit edilerek kolluk tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmışlardır. Soruşturma dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığımızca 30 Temmuz 2018 tarihinde tevzi edilmesi ve kamera görüntülerinin çözümünün yapılması sonucunda olay daha ayrıntılı değerlendirilerek şüphelilerin 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınmaları talimatı verilmiş olup, adli kolluk görevlileri tarafından şüphelilerin yakalanma çalışması devam etmektedir. Olaya ilişkin yeni bir gelişme olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir."

SAMSUN, (DHA)-

==================================================== 4)SİLOPİ’DE YARDIMA MUHTAÇ YAŞLI ÇİFTE DEVLET ŞEFKATİ ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde derme çatma toprak evde yaşam savaşı veren yaşlı karı-kocaya Silopi Kaymakamlığı sahip çıktı. 85 yaşındaki Ömer Duru ile imam nikahlı eşi 84 yaşındaki Lali Aytiş, farklı bir evde koruma altına alınırken, yaşadıkları toprak evin de yıkılarak yerine yenisi inşa edileceği öğrenildi.Silopi Karşıyaka mahallesindeki toprak evde yaşayan Ömer Duru ve imam nikahlı Lali Aytiş çiftine Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş sahip çıktı. İmkansızlıklar ile geçimlerini sağlayan yaşlı çift, sağlıksız koşullarda yaşadıkları toprak damlı evden alınarak, Silopi Belediyesine bağlı Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezine bağlı ek binaya yerleştirildi. Daha sonra Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ve Silopi Belediyesince gereken yardımlar yapılarak ailenin ihtiyaçları giderildi. İşitme kaybı ve yürümekte zorluk çeken Lali Aytiş’in sağlık durumu için devreye giren Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yaşlı kadının tedavisinin yapılması için Şırnak Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü’ne talimat verdi. Bunun üzerine Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Muzaffer Akçam ve beraberindeki personel, yaşlı çifti yaşadıkları evde ziyaret etti. Yaşlı çiftle bir süre sohbet eden ekipler, toprak evde incelemede bulundu. Daha sonra yaşlı kadın Lali Aytiş, Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne götürülmek üzere araca bir bindirildi. Yaşlı kadın hastanede yapılan sağlık kontrolleri ve rapora göre evde bakım hizmeti alması sağlanacak. Yaşlı çiftin oturdukları toprak ev ise görevliler tarafından yıkımı yapılacak ve yerine yeni bir bina inşa edilecek. Yaşlı çift kendilerine yeni bir ev yapılıncaya kadar ek binada oturmaya devam edecek.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Ömer Duru, yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, "Devlet bana ev yapacak. Kaymakam, vali bizimle ilgilendi. Allah razı olsun, onları affetsin. Allah devletimizi büyük yapsın" dedi.

Yaşlı çifti yerinde ziyaret eden Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Muzaffer Akçam da, yaşlı çift için gereken her türlü hizmetin yapılacağını ifade ederek, "Öncelikle aileyi hemen o ev ortamından uzaklaştırıp şuanda bulunduğumuz eve getirdik. Bütün ev ihtiyaçları Silopi Kaymakamlığı tarafından giderildi. Ömer babamızın evinin olduğu arsayı bugün itibari ile yıkacağız inşallah ve orda onlara yeni bir ev yapacağız. Ev bittikten sonra bütün ev ihtiyaçları Silopi Kaymakamlığı tarafından yeniden düzenlenecek. Lali annemizi de Cizre Devlet Hastanesine doktora götüreceğiz. Öncelikle bütün sağlık kontrollerini yapacağız. Tedavisi gerekiyorsa tedavilerini yaptıracağız. Ardından sağlık kurulu raporu çıkaracağız. Sağlık kurulundan sonra ona hangi hizmet modeli gerekiyorsa onu yapacağız. Onun için bir bakıcı tutacağız ve engelli evde bakım aylığını da başlayacağız. Bundan sonrada ailemizin durumunu da görevlendirdiğim ekip tarafından takip etmeye devam edeceğiz diye konuştu.