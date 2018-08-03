DHA YURT BÜLTENİ-10

1)MOTOSİKLET KAZASINDA BABA ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALANDI ANTALYA'nın Serik ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletteki Ramazan Karaoğlu (43) yaşamını yitirirken, kızı Elif (14) ise ağır yaralandı. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı Kökez Mahallesi cuma pazarı mevkisinde meydana geldi. Yücel Yanal'ın kullandığı 07 ACK 710 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle Ramazan Karaoğlu yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ramazan Karaoğlu ve arkasındaki kızı Elif yola savruldu. Baba- kızın kaskları bulunmazken, Ramazan Karaoğlu, başına aldığı darbe nedeniyle yaşamını yitirdi. Elif Karaoğlu ise ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Elif Karaoğlu'nu ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karaoğlu, buradan, tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Karaoğlu'nun cansız bedeni ise Serik Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Karaoğlu'nun cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderilecek.

Ramazan Karaoğlu'nun, geçen ay çalışmak için Bursa'dan Serik'e geldiği, kızının da geçen çarşamba günü simitçide çalışmaya başladığı, kazanın ise ikili işten eve dönerken, meydana geldiği öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Yücel Yanal, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçlar

- Cesetten görüntü

- Polisten görüntü

- Karaoğlu'nun yere düşen simit ve açmaları

- Detay Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ================================================= 2)SU BORUSU PATLADI, CADDE GÖLE DÖNDÜ ŞANLIURFA'da köprülü kavşak yapımında çalışan iş makinesinin, içme suyu hattı ana borusunu kırması sonucu cadde göle döndü. Çocuklar su birikintisinde serinlerken, susuz kalan mahalleli ise duruma tepki gösterdi.

Merkez Karaköprü ilçesinde Narlıdere Katlı Köprülü Kavşağı'nın yapımında çalışan iş makinesi, içme suyu hattı ana borusunu kırdı. Borunun kırılmasıyla birlikte cadde göle döndü. Basınçlı suyun gücünün azaltılması için patlayan borunun üzeri iş makinesinin kovasıyla kapatılmaya çalışıldı. Ancak bu da suyun sızmasına engel olamadı. Yaklaşık yarım saat akan tonlarca su, diğer yol ve sokaklara da taştı. Göle dönen caddede araçlar suda güçlükle ilerlerken, çocuklar ise uzun süre suyun içerisinde oynadı. Su kesintisinin yaşanmasına neden olan arıza nedeniyle mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Ekipler, boruyu onarmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Patlayan su borusu

- Borudan akan tazyikli su

- Göle dönen caddede güçlükle ilerleyen araçlar

- Suyun içinde oyun oynayan çocuklar

- Genel ve detay görüntüler (Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 626 MB =================================================== 3)ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ PROTESTOSUNA 7 GÖZALTI ŞANLIURFA'da Ak Parti İl Başkanlığı önünde, tarlaların sulanması sırasında yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen çiftçilerden 7'si gözaltına alındı.

?Şanlıurfa'da tarla sulaması sezonunun başlamasıyla birlikte sık sık elektrik kesinti ve voltaj düşüklüğünün yaşandığı öne sürülen Hilvan'ın Gölcük Mahallesi'nden yaşayan 100 çiftçi, soruna çözüm istemek için Ak Parti İl Başkanlığı önüne geldi. Gruptan bazı çiftçiler, sorunlarını anlatmaları için parti binasına alınırken, diğerleri dışarıda beklemeye başladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede parti yöneticileriyle görüşen çiftçiler, sık sık kesintilerin yaşadığı, ekinlerinin kuruduğunu buna karşın elektrik dağıtım şirketinin yüksek meblağlı faturalar gönderdiğini öne sürdü. Bu sırada parti binasına alınmayan grup ise basın açıklaması yapmak istedi. Polisin uyarısına rağmen açıklama yapmak isteyen gruptan 7 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- AK Parti İl Başkalığı

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Mağdur olan vatandaşlarla röportaj

- Polis eylemcileri gözaltına alması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 836 MB ==================================================

4)KAYSERİ’DE 60 BİN TL’LİK DEV KURBANLIK ALICISINI BEKLİYOR KURBAN Bayramı öncesinde dev kurbanlıklarda sahne almaya başladı. Kayseri’de 2 ton 200 kilo ağırlığında ismi “Kıvırcıkö olan kurbanlık boğa 60 bin TL fiyatı ile alıcısını bekliyor. Kurban Bayramı öncesinde üreticiler kendi çiftliklerinde kurbanlıklarını sergilemeye başladı. Merkez Melikgazi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki ahırında kurbanlıklarını bayrama hazırlayan Kerem Mülayim (32), 2 ton 200 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğasına gözü gibi bakıyor.Kurbanlığı kurdeleyle süsleyen ve aynı zamanda başına da “Maşallahö yazan kırmızı kurdele de bağlayan Mülayim, bu yıl kurban pazarlarında büyüttükleri boğayla iddialı olduklarını söyledi. Mülayim, “Bu yıl kurbanlık boğamızla iddialıyız. 2 ton 200 kilo ağırlığında ve fiyat olarak da 60 Bin TL istiyoruz. Doğal beslenme yoluyla bugüne geldi. Çiftçilikle de uğraştığımız için arpa, buğday, çavdar, yulaf ve küspe ile büyüttük. 3 yılda bu hale geldi, doğduğundan beri en iyi şekilde bakıyoruzö diye konuştu. Dev kurbanlığa “Kıvırcıkö ismini verdiklerini dile getiren Mülayim, “İlk defa bu kadar ağırlığa ulaşan hayvan büyüttük. Yerli üretim olduğu için de mutluyuz. Biz ithal ürüne karşıyız ve yerli üretim için mücadele ediyoruz. İsteyince, uğraş verince bu kadar büyüklükte olacağını herkes gördü. Kısmetlisi çıkarsa satacağız. Çıkmazsa da artık kesip, kendimiz parça parça pazarlayacağız. Biz her zaman yerliyi destekleyeceğiz. Yerli hayvan büyümez diyenlere de bunu göstermek istiyoruz. Demek ki, bakılınca, uğraş verince oluyormuşö şeklinde konuştu. Diğer yandan çiftçi Mülayim, dev kurbanlık Kıvırcığın annesine de 7 yıldır baktıklarını söyledi.