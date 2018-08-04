DHA YURT BÜLTENİ-10

1)RİZE'DE SEL VE HEYELAN HASARININ BOYUTU ORTAYA ÇIKTI Rize'de önceki gün, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram yağışın neden olduğu sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bölgede yapılan ilk tespitlere göre, 5 ev boşaltıldı, 7 ev ağır hasar aldı, 2'si iş makinesi 10 araç sel sularına kapıldı, 30 dolayında köprü ve menfez yıkıldı, köy ve mahalle yollarında alt yapı hasarları oluştu. Rize'de önceki gün 24 saatte metrekareye 100 kilogram dolayında yağış düştü. Bu yağışın 74 kilogramı ise 2 saat içerisinde yağdı. Şiddetli yağışla birlikte merkeze bağlı Muradiye ve Salarha Beldeleri ile Güneysu ilçelerinde sel ve heyelanlar meydana geldi. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri kapalı köy ve mahalle yolları ile tıkanan dere yataklarını açmak için çalışma başlattı. Sel sularının çekildiği bölgede AFAD ekipleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları da sürüyor. EN BÜYÜK HASAR AL YAPIDA Bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarının ilk sonuçları ortaya çıktı. Buna göre sel ve heyelanlarda 5 ev boşaltıldı, 7 ev ağır hasar aldı, 2'si iş makinesi 10 araç sel sularına kapıldı, 30 dolayında köprü ve menfez yıkıldı, köy ve mahalle yollarında hasarlar oluştu. Elektrik, telefon ve içme suyu hatları ile tarım arazileri de heyelanlarda hasar gördü. Sel baskını sonucu Çaykur'a ait çay fabrikasının üretim dışı kaldığı bölgede 60 dolayında evin zemin ve bodrum katları çamur ve balçıkla kaplandı. Hasarın en fazla köy ve mahalleler ile şehir merkezlerinde alt yapıda yaşandığı belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından mağdur olan vatandaşlara ödeme yapılacağı belirtildi.

RİZE VALİSİ: BEN BÖYLE BİR YAĞMUR GÖRMEDİM, ÇOK KORKTUM Rize Valisi Erdoğan Bektaş, sel ve heyelanlarla ilgili Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulundu. Rize'de çok şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelanlar oluştuğunu belirten Vali Bektaş, "Öyle bir yağmur yağdı ki ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim. korktum, acaba bir yere bir şey oldu mu diye. Yağmurlar bölgesel ve çok şiddetli oluyor. Yağan bölgeye göre de afete dönüşebiliyor. Son olay kendi çapında bir afetti. Çok şükür can ve mala çok ciddi bir zarar gelmedi" dedi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Vali Bektaş, "Bazı evlerde sorunlar var. Yüksek kodlardaki yerleşim yerlerinde alt yapıda sorunlar oluştu. Menfezler, yollar ve alt yapılarda hasarlar var. Çok şükür vatandaşa mağduriyet yaşatmadan derelerin yollarında akışı sağlanarak olay atlatıldı. Umarız daha kötüsünü yaşamayız. Ancak alt yapıda büyük hasarlar var." diye konuştu. Görüntü Dökümü

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Sel hasar tespit çalışmaları detayları

Sel bölgesi çalışmaları

Vali Erdoğan Bektaş açıklamaları

Haber. Muhammet KAÇAR Kamara: Aytekin KALENDER RİZE-DHA ======================================================

(NOT)'Ömer, organlarıyla 3 kişiye can olacak' başlıklı haberimizde ölen kişinin Ömer Bayın'ın ikizi Ömür Bayın olduğu, kaynağından düzeltilmiştir. Haberimizi, Ömür Bayın'ın fotoğrafıyla birlikte yeniden veriyoruz. (YENİDEN)

2)ÖMER, ORGANLARIYLA 3 KİŞİYE CAN OLACAK KÜTAHYA'da trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ömür Bayın'ın (23) bağışlanan 2 böbreği ile karaciğeri, İzmir ve Denizli'deki 3 hastaya nakledilecek.

Kütahya-Tavşanlı karayolunda 23 Temmuz günü meydana gelen kazada, Ömür Bayın yönetimindeki 43 PL 046 otomobil, önünde giden Abdullah Çınar yönetimindeki 43 AK 375 plakalı arpa yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ömür Bayın ile araçta bulunan 2 arkadaşı ağır yaralandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Ömür Bayın'ın 11 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bayın'ın yakınları, organlarını bağışlama kararı aldı.

Prof. Dr. Şahin Kabay, Doç. Dr. Faik Yaylak, Op. Dr. Burak İşler, Dr. Murat Emre Tokur ve Dr. Korhan Sunra, araştırma görevlileri Merve Yaman, Miray Turgut, Buse Kozlu, Merve Şenkul ve hemşire Ayşe Yılmaz'dan oluşan ekip, Ömür Bayın'ın 2 böbreği ile karaciğerini yapılan operasyonla aldı. Karaciğer ve böbrekler özel kutulara konularak 3 hastaya nakledilmek üzere İzmir ve Denizli'ye gönderildi. 2 böbreğin İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğerin ise Denizli Pamukkale Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Organ nakil koordinatörü Dr. Korhan Sunar, "Genç bir kardeşimiz ne yazık ki yoğun bakımda 11 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Ailesiyle de bu durumu paylaşarak genel durum hakkında bilgi verdik. Beyin ölümünün gerçekleştiğini, artık bu süreçten geriye dönüş olmayacağını kendilerine üzülerek bildirdik. Organ bağışı yapmayı düşünüp düşünmediklerini sorduk. Bu konuda duyarlı davranarak organ bağışında bulundular" dedi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- ================================================

3)CUDİ DAĞI ETEKLERİNDE ARTIK BİBER VE PATLICAN EKİLECEK ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Birlik köyünde, GAP TEYAP, Silopi Ziraat Odası yetkililerinin daha önce çiftçileri ikna ederek ekimi yapılan 10 dönümlak alanda yetişen biber ve patlıcılar çiftçileri sevindirdi. Tarla günü nedeniyle, Cudi Dağı eteklerindeki Silopi ilçesine bağlı Birlik köyünde düzenlenen programa, GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP-TEYAP) ve Silopi Ziraat Odası işbirliği ile Silopi Birlik köyünde damla sulama sistemiyle biber ve patlıcan yetiştiriciliği gerçekleştirildi. Silopi İlçe Tarım Müdürü Mustafa Osmanoğlu, GAP TEYAP uzmanları Şahin Karahan, Sabahattin Tüzün, Kerem Akdoğan ve Bünyamin Aslan, Silopi Ziraat Odası Mühendisi Ferdi Encü, Tarım Danışmanı Hanım Demir, banka yetkilileri ve çiftçiler katıldı.Bir zamanlar şiddetli çatışmaların yaşandığı ve terör örgütünün kamplarının bulunduğu Cudi dağı eteklerinde, huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından köyde yaşayan vatandaşlar artık sebze yetiştiriyor.

GAP TEYAP ile Silopi Ziraat Odası arasında imzalanan protokol ile istihdam edilen çiftçinin 10 dönümlük tarlasına yaklaşık 2 ay önce biber ve patlıcan ekimi yapıldı. Tarladaki biber ve patlıcan yetişebileceğini kanıtlamak için deneme ekimini gerçekleştiren ziraat mühendisleri, çiftçilerle tarla gününde biraya gelerek ekimini yaptıkları biber ve patlıcanları tarlada inceleme fırsatı buldu. Tarlaya ekilen kapya biberi ve f1 patlıcanlarını yakından gözlemleyen çiftçiler ürünlerin hem kalitesine hem de tadına baktı. Proje kapsamında, bölgede sebzecilik üretimini artırmak, birim alanda daha fazla verim elde etme yöntemleri, bakım, ilaçlama ve damlama sulama sistemi ile iyi yetiştirme teknikleri konuları mühendisler tarafından çiftçilere anlatıldı. Örnek tarlayla çiftçilere sebze yetiştiriciliğin yapılabileceğini kanıtlayan mühendisler, bu kez de çiftçileri sebze yetiştiriciliği konusunda ikna yoluna gitti. Biber ve patlıcan yetiştiriciliği ekimini yerinde gören çiftçiler, tarladan ve yetişen sebzelerden oldukça memnun kaldı.

Silopi Ziraat Odasında tarım danışmanı olarak görev yapan Hanım Demir, deneme ekimi yapılan ve yetişen sebzelerin kaliteli olduğunu belirterek, "Bugün bulunduğumuz bölgede demonstrasyon çalışmasını yaptık. Tarla günü oldu. Demonstrasyon çalışması ile birlikte Silopi bölgesinde sebzeciliğin yapılabileceğini kanıtlamaya çalıştık. Biber ve patlıcan ekimini yaptık. Biraz da hasadını yaptık" dedi.

Bölgede biber ve patlıcanın iyi bir şekilde olabileceğini çiftçilere görerek göstermek için tarla günü gerçekleştirdiklerini anlatan GAP TEYAP Mardin-Şırnak İl Koordinatörü Şahin Karahan ise, "Bugüne kadar teknik destek sağladık. Gap idaremizin bitkisel üretim bitki besleme uzmanı arkadaşlarımızın da tavsiyesi ile biz burada danışman arkadaşlarımıza bunu anlattık. Dikiminden şimdiye kadar ki aşamaları, sulaması olsun birim alanda daha iyi bir verim alabilmek adına çiftçilerimizi buraya topladık. Yaptığımız bu demonstrasyonu görmelerini sağladık. Çünkü bölgedeki çiftçilerimiz görmeden her hangi bir üretime geçemiyorlar. Biz bunu sağladık. Bölgede istihdamın artması için gençlerimizi çiftçilerimizi teşvik etmek için daha iyi bir uygulama yapacağımıza inandık" diye konuştu.

Tarlada çalışan 18 yaşındaki genç çifti Hayran Saloci, “2 aydır bu işi yapıyorum. çapa yapıyorum, sulama yapıyorum işçiliğini yapıyorum. devlet bize destek verdi. Mühendisler bize liste yapıyor. İlaç, gübre, su zamanını saat saat yazıyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çiftçilerin tarlaya girişleri

-Çiftçilerin ürünleri incelemesi

-Tarladaki biber ve patlıcanlar

-Çiftçilerin ürünün tadına bakması

-Röportajlar

-Çiftçilerin toplantı yapması

-Görüntüler Silopi dosyasında

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ======================================================= 4)YAVRU KÖPEĞİ DÖVDÜĞÜ BELİRTİLEN KADIN GÖZALTINDA Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaralayan, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya (30) da sopayla saldırdığı öne sürülen H.Y. gözaltına alındı.Olay, geçen perşembe akşamı, Kuşadası'nın kırsal Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Soğucak'taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri yakınında yaşayan H.Y., iddiaya göre, yavru köpeği sopayla dövmeye başladı. Eşi Türk olan Polonya uyruklu hayvansever Monica Özkaya, çevredeki sokak hayvanlarını beslerken, dövülen köpeğin iniltilerini duydu. Özkaya, eve doğru yönelince, kadının elindeki sopayla yavru köpeğe vurduğunu gördü. Cep telefonunu çıkaran Monica Özkaya, yavru köpeğin eli sopalı bir kadından kaçtığını görüntülemeye başladı. Özkaya'nın çektiği görüntülerde, eli sopalı kadının inleyerek kaçan köpeğin peşinden hızla yürümesi, görüntü çekildiğini fark edince de "Çekme vallahi suratına patlatırım" diyerek elindeki sopayı sallaması, ayrıca "Kapat o telefonu" diye bağırması yer aldı.

KÖPEĞE VURMADIĞINI SÖYLEDİ

Polise giderek hem kendisine hem de yavru köpeğe saldırdığı için H.Y.'den şikayetçi olan Özkaya, Davutlar polis karakolunda ifade verdi. Dün (cuma) Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri ile belediye veterinerinin tuttuğu tutanakları da kanıt gösteren Özkaya, "Bu kadının cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Bunun üzerine H.Y., polis ekiplerince Soğucak Mahallesi'ndeki evinde dün gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Geceyi polis merkezinde geçiren H.Y., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. H.Y.'nin polisteki ifadesinde, kesinlikle köpeklere vurmadığını söylediği öğrenildi. Görüntü Dökümü

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-Kadın ve köpeğin fotosu

-Adliyeden görüntü Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) ============================= 5)CEZAEVİ FİRARİSİ, SAKLANDIĞI MISIR TARLASINDA DRONE İLE YAKALADI Osmaniye'de, değişik mahkemelerce hakkında 27 ayrı suçtan arama kararı olan ve kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 29 yaşındaki Erdal K., polis uygulama noktasından kaçarak saklandığı mısır tarlası içerisinde 'Drone' ile havadan yer tespiti yapılarak yakalandı.

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yapılan bir ihbar sonrası harekete geçerek, Kırıkhan Cezaevinden firar eden ve 2,5 aydır aranan şüpheli Erdal A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada, Toprakkale ilçesindeki polis uygulama noktasını görerek otomobili ile kaçmaya başlayan Erdal A., takibe alındı. Kısa süreli kovalamaca sonrasında, aracından inerek yol kenarındaki mısır tarlasına giren şüpheli izini kaybettirmeye çalıştı. Tarlanın geniş bir alanda olması nedeni ile ekipler Drone yardımı ile bölgeyi havadan taradı. Yapılan takip ve inceleme sonrası yeri belirlenen şüpheli Erdal K. saklandığı çalılığın içinde kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.