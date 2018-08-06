DHA YURT BÜLTENİ 10

ABD'li Brunson'un esnaf komşuları, park yeri bulamamaktan yakındı İZMİR'de, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un ev hapsinde bulunduğu sokak ve apartmanda güvenlik önlemleri devam ederken, sokak esnafı da buna bağlı hareketliliğin şaşkınlığını yaşıyor. Sokaktaki polis otoları nedeniyle araçlarını park edecek yer bulamamaktan yakınan esnaf, yaşanan bu olağanüstü durumun sona ermesini bekliyor. İzmirde, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hepis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'u evinin bulunduğu sokaktaki hareketlilik sürüyor. Rahip Brunson'un ev hapsinde olduğu evinin bulunduğu apartman ile sokaktaki güvenlik önlemleri devam ederken, esnaf da bu yeni duruma alışmaya çalışıyor. Sokakta koltuk ve minder tamiri yapan, ayrıca Brunson ile eşi Norine Brunson'un müşterisi olduğunu söyleyen Ali Çalışkan, "Bilindiği gibi burada ev hapsinde. Sokakta sıkı güvenlik önlemleri var, sokakta geziyorlar. Ben de bir haftadır burada yoktum. Ama sokak eskisine nazaran daha hareketlendi. Araç trafiği bayağı yoğunlaştı. Polis otolarından dolayı çoğu zaman araçlarımızı koyacak yer bulamıyoruz. Bu sokakta bu kadar çok güvenlik önlemini ilk defa gördük. Bizim için aslında çok bir şey değişmedi, değişenler bunlar. Biz, o rahibin burada ufak tefek işlerini de yaptık, ama böyle işler içerisinde olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Emlak danışmanı Enver Gökten de, "Sokaktaki hareketlilik, herkesin bildiği sebepten. ABD buradaki rahibi istiyor. 15-20 tane polis sürekli burada bekliyor. Ben, bir Türk vatandaşı olarak bir sürü polisin burada tek bir kişi için beklemesini doğru bulmuyorum. Hayatımızda hiçbir değişiklik olmadı, eskiden nasılsak hala öyleyiz. Halk gelip gidiyor, gazeteciler sürekli burada. Nedir bu ortam? Türkiye'ye yakışıyor mu bu? Gereken neyse bir an evvel yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"HEYECAN DUYDUK"

Yaşananlardan dolayı hayatlarının hareketlendiğini, heyecan yaşadıklarını söyleyen emlak danışmanı Şirvan Şen de, "Biz aslında esnaf olarak heyecanlandık biraz da. Bu olayların burada gerçekleşmesi, canlı yayınlar olması bize heyecan veriyor. Bir yandan hoşumuza gidiyor ama bir yandan da ülkemizde bu tür şeylerin yaşandığını duymak üzüntü verici. Gerekenin yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını düşünüyorum. İnşallah adalet yerini bulacak" dedi.

Esnaftan Orhan Çiftçi ise yaşananlara tepki gösterip, "Brunson denen, kendisini rahip diye tanıtan, doğrudaki Kürt vatandaşları Hristiyanlaştırmaya çalışan bir adam yüzünden sokakta hareketlilik var. Bir kişiyi koruyacaklar diye bütün gün burada bir sürü kişi bekliyor. Ama onun korunması da normal, çünkü korumasalar büyük bir ihtimal CIA tarafından öldürülecek ve suç Türkiye'nin üzerine atılacak. Yok dolar çıktı, yok mazot yükseldi. Amerika'nın oyunu bunlar. Kendisi sıradan birisiydi aslında, kendisini çok güzel kamufle etmiş. Koynumuzda yıllarca Fethullah Gülen denen şerefsizi beslemişiz ve onun hain olduğunu anlayamamışız, bunun mu anlayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sokaktan görüntü.

- Esnafla yapılan röportajlar

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Davut CAN / İZMİR (DHA) ========= Yol kenarında yürürken otomobil çarpmasıyla tarlaya savrulan yaya öldü Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de karayolu kenarında yürüyen Ahmet Çolak (54), otomobilin çarpması sonucu tarlaya uçtu. Çolak, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Bozüyük karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Ahmet Alpcan Eregül yönetimindeki 55 AAE 515 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında yürüyen Ahmet Çolak'a çarptı. Otomobille birlikte tarlaya uçan Ahmet Çolak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çolak'ın cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Ahmet Alpcan Eregül, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tarlada üzeri örtülü ceset

-Taradaki otomobil

-Karayolu

-Ahmet Çolak'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR / DHA ================== Manisa'da kurbanlık satıcıları zamandan ve padok fiyatlarından dertli KURBAN Bayramı'na az bir zaman kala Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda, kurbanlık büyük ve küçükbaş hayvanlar yerlerini almaya başladı. Hayvan pazarına yeni alındıklarını belirten kurbanlık hayvan satıcıları, bayrama kadar az bir süre kaldığını vurgulayarak, zamanın darlığından yakındı. Ayrıca padok fiyatlarının 3 bin TL olması da fazla bulundu, eleştirildi. Kurban Bayramı'na kısa süre kala, Doğu ve Güneydoğu'daki illerden Manisa Canlı Hayvan Borsası'na büyük ve küçükbaş hayvanlar getirilmeye başlandı. Geçen seneye göre kurbanlık fiyatlarında, fazla bir değişiklik olmazken; hayvanlarını satmak için getiren üreticiler, borsaya 15 gün öncesinden alındı. Bayrama kadar az süre kaldığını belirten satıcılar, hayvan pazarına daha önceden alınmaları gerektiğini söyledi. Geçen yıl borsadaki 184 padokun tamamı doluyken, bu yıl boş bölümlerin olduğu görüldü. SÜRE DARLIĞI ELEŞTİRİSİ

Şanlıurfa'dan 22 büyükbaş hayvanını satmak için Manisa Canlı Hayvan Borsası'na gelen Mehmet Toplu, hem padok fiyatlarının yüksek olmasından hem de bayramdan 15 günde borsaya girmelerine izin verilmesinden dolayı tepkisini dile getirdi. Toplu, "Kilometrelerce uzaklıktan hayvanlarımızı buraya getirerek, satmaya çalışıyoruz. Bu süre zarfında hayvanlarımızı nasıl satacağız. Getirdiğimiz hayvanlar, 1 haftada ancak kendi toparlar. Müşteri gelip bakayım dese, hayvan yol yorgunluğundan ayağa kalkamıyor. Geçtiğimiz yıllarda 25 gün öncesinden hayvanlarımızı satmak için getirirken, bu yıl 15 gün öncesinden borsaya aldılar" diye konuştu. Mehmet Toplu ayrıca, padok fiyatlarının 3 bin TL olmasının bazı üreticilerce çok bulunup kente gelmemesine yol açtığını söyledi. Ardahan'dan 12 yıldır Manisa Canlı Hayvan Borsası'na hayvanlarını getiren Aytaç Karagülle ise, "Türkiye genelinde hayvan borsalarına satılacak hayvanların girişine, Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce izin verildi. Bu uygulama İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük olan şehirlerde olabilir. Ancak Manisa gibi kentte bu uygulama gerekli değil. Manisa gibi illere eğer hayvanların 25 gün öncesinden giriş izni verilseydi, daha iyi olurdu. Böylece padoklar ilk günden dolmaya başlardı. Ama süreci 15 gün yaparsan hayvan satıcıları İstanbul, Ankara, İzmir gibi illeri tercih ediyor. Böyle olunca da Manisa'ya gelen hayvan sayısında düşüş yaşanıyor. Şu anda padokların bazıları boş. Eğer sabit müşterilerim olmasaydı ben de Manisa'yı tercih etmezdim" dedi.