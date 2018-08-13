DHA YURT BÜLTENİ 10

ÖZEL - Yetiştirdiği meyveler, dalında satılıyor KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 12 yıl önce hobi olarak diktiği 30 ağaçtan bin 300 ağaçlık bir meyve bahçesi oluşturan Sadi Cinkara, marketlerden gelen taleplere yetişemediğini, birçok insanın da özellikle bahçeye gelip meyveleri kendi elleriyle dalından toplayıp satın aldığını söyledi.

Boş zamanlarını değerlendirebileceği bir hobi olması için 2006'da evinin bahçesine erik ve armut fidanları diken Sadi Cinkara, bir süre sonra bu ağaçlardan meyve almaya başladı. Meyveleri ikram etiği kişilerin beğenmesi, kendisinin de meyve yetiştirmeyi sevmesi üzerine Cinkara, bahçesini büyütmeye karar verdi ve aradan geçen zamanda 5.5 dönümlük arazide bin 300 armut ile 200 erikten oluşan meyve bahçesini kurdu.

'TALEPLERE YETİŞEMİYORUM'

En büyük müşterisinin marketler olduğunu, bunun dışında yol kenarında açtığı tezgahta da satış yaptığını belirten Sadi Cinkara, armudu 4 liradan, eriği ise 2 liradan sattığını söyledi. Bunun dışında birçok insanın bahçeyi gezmeye gelip ağaçlarından dalından kendi elleriyle topladıkları meyveleri satın aldığını kaydeden Cinkara şunları söyledi:

"Bu yıl 10 tonun üzerinden ürün bekliyorum. Kahramanmaraş'ın dışında Malatya, Gaziantep ve Osmaniye illeri ile birçok ilçeden marketler tarafından yoğun talep alıyorum ancak taleplere yetişemiyorum, tezgahımda tükeniyor. Ayrıca yoldan geçenler bahçeyi görüp dalından toplamak istiyorlar. Ben de bahçemi gezdirip dalından kopararak satış yapıyorum. Çevremdeki birçok üretici bana gelip 'Hocam bize önderlik, rehberlik eder misin' diyorlar. Kendileri de bunun gibi bir bahçe kurmak istiyor, ben de armut ve eriklerin aşılarından veriyorum. Aşıların tuttuğunu ve güzel verim alacaklarını söylüyorlar. Bundan gurur duyuyorum."

Cinkara'nın bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise satın aldıkları meyveleri kendi elleriyle dalından toplamanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

- Sadi Cinkara satış yaparken

- Cinkara'dan alışveriş yapanlar

- Ağaçtan meyve toplayanlar

- Meyve toplayanlarla röp.

- Sadi Cinkara ile röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

593 MB =================== Bolu'da pazarcılardan 'dolar' kampanyası BOLU,(DHA)- BOLU'da, halk pazarı esnafı başlattığı dolar kampanyasıyla, 300 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere ücretsiz meyve, sebze hediye ediyor. Pazartesi günleri İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda esnaf, yükselen dolar ile mücadele için kendi çaplarında kampanya başlattı. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nın aldığı karar sonucu tüm pazar esnafı, 300 dolar bozdurup makbuzunu getiren müşterilerine meyve ve sebzeyi ücretsiz olarak hediye ediyor. Kampanyaya destek veren halk pazarı esnafı Bünyamin Karadayı, "Sabah bir kişi geldi. Makbuzu burada. 'Ben dolarımızı bozdurdum' dedi. Dedim o zaman ne istersin ne vereyim? 'Önemli olan sizin böyle davranmanız, Vatan millet meselesi, ben sizin domatesinizi, sebzenizi gerek görmüyorum. Sizin yaptığınız kampanyaya destek veriyorum, Allah razı olsun. Gün birlik beraberlik olma günü.' dedi." diye konuştu.Kampanyanın 1 ay boyunca Bolu Halk Pazarı’nda devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pazardan görüntüler

-Koyulan afişler

-Pazarcı Bünyamin Karadayı ile röportaj

-Detaylar

Dosya adı: blpazardolarkampanya/Süre: 01.39-Boyut: 186 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

========= Saldırıya uğrayan Atatürk heykeli onarıldı ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bahçesindeki Atatürk ve kız çocuğu heykellerinin eskisinden daha güzel hale getirildiğini belirterek, "Belediyemizin bahçesinde bir meczup tarafından elinde satırla, Atatürk ve kız çocuğu heykeline 'Putlara mı tapıyorsunuz" diyerek, bir saldırı gerçekleştirilmişti. Heykellere de saldırsanız, ne yaparsanız yapın, bizleri Atatürk'ün yolundan ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmez" dedi. Çukurova Belediyesi bahçesindeki Atatürk heykelinin yanında diğer heykellerin de, komple bakımdan geçtiğini belirten Çetin, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde son derece üzücü bir olay yaşanmıştı. Belediyemizin bahçesinde bir meczup tarafından elinde satırla, Atatürk ve kız çocuğu heykeline 'Putlara mı tapıyorsunuz" diyerek, bir saldırı gerçekleştirilmişti. Olayın sonrası da bizi çok üzdü. Mahkemeye çıkarılan bu şahıs, adi kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Biz bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖNÜLLÜLER TARAFINDAN DAHA GÜZEL HALE GETİRİLDİ Satırlı saldırıdan zarar gören heykellerin, Çukurova Üniversitesi hocaları ve gönüllü heykeltıraşlar tarafından, eskisinden daha güzel hale getirildiğini belirten Başkan Çetin, şöyle devam etti: "Heykele büyük zarar verilmişlerdi. Sağolsunlar, Çukurova Üniversitesi'nden hocalarımızın da yardımıyla, gönüllü heykeltıraş dostlarımızın desteğiyle, heykellerimiz onarıldı, bakımları yapıldı ve eskisinden daha güzel hale getirildi. Biz, o şahsın iddia ettiği gibi putlara tapmıyoruz. Bu iddiayla saldırması, aslında işin perdelenmesidir. Atatürk'ün ilkelerine ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Heykellerimize saldırmanız boş. Bakın eskisinden daha güzel hale getirdik. Gerek olursa, daha büyüklerini ve güzellerini de dikeriz. Biz buna sanat olarak bakıyoruz. Çok değerli heykeltıraşlarımızın eserlerini buralarda sergiliyoruz. Buna bile tahammül edemeyenlere bir kez daha seslenmek istiyorum. Heykellere de saldırsanız, ne yaparsanız yapın, bizleri Atatürk'ün yolundan ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmez. "

Görüntü Dökümü

------------------------

- Atatürk ve kız çocuğu heykelinin onarılmış halinden görüntüler

- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in heykeli incelemesi

- Başkan Çetin'in konuşması

- Heykellerinin zarar görmüş halinin arşiv görüntüleri SÜRE:02'56" BOYUT:542 mb Haber-Kamera: ADANA,(DHA) ============== Evinin önündeki çöpleri yakarken, 300 saman balyasını kül etti TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Eyüp Kayseri, evinin önünde çöpleri temizlemek için yaktığı ateş, alttaki depoda bulunan saman balyalarını tutuşturdu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, 300 saman balyası kullanılmaz hale geldi. İlçeye bağlı İbribey Mahallesinde oturan Eyüp Kayseri (66), evinin önünü süpürerek topladığı çöpleri temizlemek için ateş yaktı. Bu sırada kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle oturduğu evin altındaki depoda bulunan saman balyalarını tutuşturdu. Yangın, depodaki bağlanmış saman balyalarını sarınca Eyüp Kayseri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında depoda bulunan 300 bağlanmış saman balyası yanarak kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü: -Yanan balyalardan detay -İtfaiye ekiplerinin gelişi ve yangına müdahalesi -Ev sahibi Eyüp Kayseri ve Köy muhtarının olayı anlatması -Çevreden detay Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) ================ Tarsus'ta baraj gölüne giren genç boğuldu MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 22 yaşındaki Erkan Can Gönül, boğularak yaşamını yitirdi. Arkadaşları ile serinlemek için Berdan Barajı gölünde suya giren Erkan Can Gönül bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans, jandarma ve sualtı polisleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasının ardından bulunan gencin cesedi sudan çıkarıldı. Acı haberi alan gencin yakınları gözyaşlarını tutamazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Baraj gülünde boğulan Erkan Can Gönül'ün fotoğrafı

- Erkan Can'ı arama çalışmaları

- Gölet kenarında bekleyen yakınları

- Erkan Can Gönül'ün cesedinin dalgıçlar tarafından bulunması

- Cesedin kıyıya getirilmesi

- Yakınlarının ağlama sesleri

(BOYUT: 92.5 MB) (SÜRE: 01.35 DK)

Haber: Tolunay DUMAN-Kamera: TARSUS(Mersin), (DHA) ================ Motofest'te adrenalin rüzgarları esti MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Motofest, motosiklet tutkunlarına adrenalin dolu anlar yaşattı. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Çamlıyayla Belediyesi ve Tarsus Motor Sporları (TMS) Kulübü'nce Zevzek Tepesi'nde organize edilen Motofest'te zorlu parkuru geçmek isteyen 50 yarışmacının akrobatik hareketleri ve rampa uçuşları nefes kesti. Dereceye giren yarışmacılar; tam, yarım, çeyrek altın ve madalya ile ödülledirildi. Festivali uluslararası boyuta taşıyarak, yerli ve yabancı motosiklet sporcularını Çamlıyayla'da ağıladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, "Vatandaşlarımıza görsel bir şölen hazırladık. İlgi oldukça iyiydi. Festivali geliştirerek devam ettirmenin gayreti içindeyiz. Bu sayede uluslararası arenadan daha fazla sporcuyu Çamlıyayla'ya çekmiş olacağız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Motofest'in Pankartı

- Motorsiklet tutkunlarının görüntüleri

- İzleyicilerden görüntü

- Motofest parkuru ve deneme turları

- MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in start vermesi

- Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı start vermesi

- Motosikletçilerin parkur yarışları

- Motosikletçilerin atlama rampalarından geçişi

- İzleyicilerin alkışları

- Yarışlardan detay

- Motosikletçilerin sürüş esnasında akrobatik hareketler yapması

- Parkurdan detaylar

- Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ile röportaj

- Tepebağlının 1'nciye ödül vermesi