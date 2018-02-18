DHA YURT BÜLTENİ-11

Akar: Afrin'de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonları hüsran olacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bugün Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ve Tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacağını ifade etti. Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında bilgi aldı ve mış ve direktiflerini vermiştir. Orgeneral Akar denetlemeler sırasında; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü, bu anlayışla tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini, Zeytin Dalı Harekatı'nın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, bu harekat ile dost ve kardeş Suriye halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerinin hedeflendiğini, Afrin'de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacağını ifade etti. Ayrıca Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte; BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü, kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku'na uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile diğer hiçbir orduda olmadığı kadar bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü, şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, 'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatına iştirak eden personeli göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutlamış ve kendilerine başarılar diledi. Orgeneral Akar hayatını kaybeden aziz şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar temennisinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLAR

-Helikopterlerin görüntüsü

-detaylar Haber: HATAY - KİLİS (DHA) ============================================ İki kızıyla taciz olaylarını protesto etti Denizli'de yaşayan 39 yaşındaki Mehmet Şanaldı, Adana'da küçük bir kız çocuğunun cinsel tacize uğramasını 2 kızıyla birlikte eylem yaptı. Aliminyum doğram ustası Mehmet Şanaldı, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğun tacize uğramasına Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda iki kız çocuğuyla tepki gösterdi. Kızları 5 yaşındaki Ecrin Şanaldı ve 7 yaşındaki Elvin Şanaldı'nın ellerinden tutan Mehmet Şanaldı, meydandaki horoz heykeli önünde eylem yaptı. Eylemde baba Şanaldı, 'Sesiz çığlık, istismara dur de' kızları ise 'Benim bedenime dokunma' ve 'Tacize hayır' yazılı dövizlerini boyunlarına astı. Cinsel istismara karşı eylem yapan Mehmet Şanaldı, taciz ve istismar olaylarına daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, "Yaşananlar, iki kız babası olarak beni çok etkiledi. En azından bu olaylar olmadan önce bir şeyler yapılırsa içimiz daha rahat olacak. Biz kızlarımızı veya çocuklarımızı daha rahat ve daha temiz bir dünyada büyütmek istiyoruz. Korku içinde büyütmek istemiyoruz. Biz birlikte olup bazı şeylere daha iyi tepki verebilirsek, bu konuda kötü şeyler yaşanmadan önlem alırsak daha iyi neticeler alırız. Suça karşı caydırıcı cezalar verilmeli. Cinsel istismarın düşüncesi bile idam olmalı" dedi. Kızı Elvin Şanaldı ise, "Çocuklara karşı suç işleyenler cezalandırılmalı. Çocuklara şiddet uygulanmamalı. Bu dünyada artık iyi yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Baba ve ik kızının eyleminden görüntü

-Boyunlarına astıkları dövizlerden görüntü

-Baba Mehmet Şanaldı ile röp.

-Elvin Şanaldı ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ============================================ Traktörleriyle gelip gönüllü asker olmak istediler Samsun'da yaklaşık 600 kişi, Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istediklerini belirterek traktörlerin bulunduğu konvoy eşliğinde askerlik şubesine giderek gönüllü asker olabilmek için dilekçe verdi. Samsun’un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi Muhtarlığı ve Kamalı Gençlik Derneği'nin işbirliğinde biraraya gelen yaklaşık 600 kişi İlkadım Askerlik Şubesine, traktörlerin de bulunduğu konvoy eşliğinde gitti. Türk Bayrakları taşıyan grup Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Bölgesi'nde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak amacıyla gönüllü askerlik için dilekçe verdi. İlkadım Askerlik Şubesi’nin önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup dilekçeleri İlkadım Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Refik Ünver'e teslim etti. 'Her Türk asker doğar’ sloganı attan grup daha sonra dağıldı. Kamalı Mahallesi Muhtarı Ramazan Elkit, "Afrin’de bulunan tüm güvenlik güçlerimize ‘bizde buradayız’ demek amacıyla dilekçe veriyoruz. Afrin’de görev almak için imzalar düzenledi. Bu imzaları askerlik şubemize teslim ettik" dedi.

Görüntü Dökümü-HD

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-Traktör ve araçların korna çalarak konvoy eşliğinde gelmeleri

-Araçlarından inen vatandaşlar yürüyerek askerlik şubesine gelmesi

-Slogan atmaları

-Saygı duruşunda bulunmaları

-İstiklal Marşını okumaları

-Şehitlerin adlarını okumaları ve ‘burada’ diye bağırmaları

-Kamalı Mahallesi Muhtarı Ramazan Elkit’in konuşması

-Dilekçeyi alan İlkadım Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Refik Ünver’in konuşması

-Duaların okunması (SÜRE: 03.44 DK.)-(BOYUT: 419 MB)

Haber-Kamera: GÖKHAN İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) ========================================== MÜSİAD'dan 'borç defteri silme' kampanyası Kilis'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi, Osmanlı döneminde uygulanan 'Maddi durumu iyi olmayanların esnafa borcunu ödeme' geleneğiyle kentteki esnafa yönelik 'Borç defteri silme kampanyası' başlattı. MÜSAİD üyeleri, kentteki esnafı ziyaret edip vatandaşların borcunu ödüyor.

MÜSİAD Kilis Şube Başkanı Harun Reşit Badem, amaçlarının Osmanlı geleneği olan 'Zimem' kültürünü yaşatmak olduğunu söyledi. Badem, "İnşallah en uzak yerlere kadar elimizden geldiği kadar ulaşmak istiyoruz. Rabbim bunun devamını getirmeyi bizlere nasip etsin. Suiistimale uğramaması için bir ekip oluşturup altyapısını hazırladık. Şimdilik 3 gün içinde 15 esnafımıza ulaştık. Ekip olarak kısa zamanda çok kişiye ulaşmak istiyoruz." dedi. Esnaf da uygulama için dernek yetkililerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Esnafı ziyaret

- Borç defteri konrol

- Defterdeki borç toplama

- Esnafın konuşması

- Başkanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 573 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA) ============================================ Badem Çiçeği Festivali, fotoğraf yarışması ödül töreni ile sona erdi Muğla'nın Datça İlçesi'nde bu yıl ilki düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, fotoğraf yarışması ödül töreni ile son buldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni öncesi, gitarist Yunus Emre Yalçınkaya ve klarnette Özgür Pazarlı ikilisi, enstrümantal müzik konseri verdi. Alanı dolduran onlarca müziksever, ikilinin Ege yöresi ezgileri ile keyifli anlar yaşadı. Festivalin son etkinliği ise fotoğraf yarışması ödül töreni oldu. Datça'da 10-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Badem Çiçeği' konulu fotoğraf yarışmasında, 45 katılımcının 180 eseri jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirme sonucu, Marmaris Devlet Hastanesi'nde görevli psikolog Gözde Bahar Kars'ın fotoğrafı birinciliğe değer bulundu. İkinciliği Datça'dan öğretmen Nilay Misdede'nin eseri, üçüncülüğü ise yine Datça'dan emekli gazeteci Tülay Şakraker'in fotoğrafı kazandı. Datça Belediyesi tarafından birinci gelen eserin sahibine 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise 1000 TL ödül verildi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ödül töreninde yaptığı konuşmada, Datça'nın badem çiçekleri ile güzel olduğunu diye getirip, "Ancak bu güzellikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirmek daha da güzel. Bu yarışmaya katılarak, Datça'nın güzelliklerini fotoğraflayan tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gitarist Yunus Emre Yalçınkaya ve Klarnette Özgür Pazarlı ikilisi, enstrümantal müzik konserinden görüntü

-Fotoğraf yarışması ödül töreninden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) ================================================ Sosyal medyada fenomen olan Karslı Zümran Ömür, yaşantısıyla dikkat çekiyor Kars’ın merkeze bağlı, 2400 rakımlı Boğatepe köyünde, başkanlığını yaptığı derneğe üye kadınlarla yıllar önce Fransızca öğrenen Zümran Ömür (46), köydeki yaşamı, bilgisi ve birikimiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Köye gelen yerli ve yabancı turistlere Ekolojik Müze'yi gezdirip, bilgilendiren Ömür, yöresel mutfak lezzetlerinden tattırıyor. Gününün büyük bölümünü köyün, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalarla harcayan Zümran Ömür, bir yandan da ahıra girip, süt sağarak, hayvanlara bakıyor. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Ömür’ün, köye gelen turist grubundan birinin cep telefonu kamerası kayıttayken yaptığı Fransızca- Türkçe konuşması, internette yayınlandıktan sonra sosyal medyada çok paylaşıldı. Sosyal medyada fenomen haline gelen Ömür, ayrıca derneğe üye 45 kadınla birlikte endemik bitkiler, Ekolojik Peynir Müzesi ve yöresel mutfak lezzetlerinin tanıtımında aktif rol alıyor. İlkokul mezunu olan 3 çocuk annesi Zümran Ömür, derneğin asıl amacının; kadının toplumda yer alması, kendi ayakları üzerine durması, erkeğin arkasında değil; yanında yürüyen birey olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Bunu da 2007 yılında kurulan derneğin çalışmalarıyla başardıklarına inandıklarını belirten Ömür, köylerinde 650 tür bitki çeşitliliği olduğunu dile getirerek, derneğin aynı zamanda 15 erkek üyesinin bulunduğunu, kadın- erkek birlikte köydeki 35 tür tıbbi bitki üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

'ATALARIMIZDAN BU YANA KÖYÜMÜZE KİMYASAL GİRMEDİ'

Köylerinde 1 yıl boyunca Fransızca kursuna gittiklerini ve dertlerini anlatacak kadar Fransızca bildiklerini aktaran Ömür, bugün de köye gelen turist kafileleriyle bilgilerini paylaştı. Grubun hayranlıkla izlediği Ömür’ün rahat tavırları, doğal duruşu ve esprileri, sık sık alkış aldı. Zümran Ömür’ü ilk defa yakından gördüklerini ve Türkiye’de örnek olduğunu söyleyen grup üyeleri, Ömür’den övgüyle bahsetti. Doğal ve katkısız ürünler yetiştirdiklerini, bunda da asıl amacın gelecek nesillere sağlıklı yaşam bırakmak olduğunu anlatan Zümran Ömür, “Burada kadınlar olarak eğitimlere devam ediyoruz. Bu yaz döneminde de sabun yapmak istiyoruz. Çünkü sabunu da öğrenelim bozulsun ama bizim olsun diyoruz. Bozulan üründen korkmuyoruz. Çünkü içine koruyucu koymuyoruz. Koruyucu koyarsak insan sağlığına zarar verir. Peynirlerimizde olsun beslenmemizde olsun hep organik beslenmeye çalışıyoruz. Çünkü köyümüz organik sertifikalı. Temiz bir köy, Atalarımızdan bu yana köyümüze kimyasal girmemiştirö diye konuştu.

'TURİST VEYA GRUP DEMİYORUZ; MİSAFİR DİYORUZ'

Köyün 2400 rakımlı olduğunu hatırlatan Ömür, “O yüzden eklem ağrılarına maruz kalan insanlarımız var. Eklemlerimizin çok ağrıdığını gördük onun için de yoga hocalarını getirdik. Eğitimler aldık ve vücut nasıl çalışır nasıl hareket edebiliriz bunları öğrendik. Çünkü soğukta sıcak yataktan çıktığınızda zor oluyor. O yüzden hocalar geldi bize eğitimler verdilerö dedi. Günlük yaşamını da anlatan Ömür, “Sabah kalkıyoruz önce sobamızı yakıyoruz. Ahıra girip inekleri sağıyoruz. Sağdıktan sonra gelip peynirimize maya atıyoruz. Kahvaltı hazırlıyoruz, peyniri yapıp çıkardıktan sonra gelen misafirlere kahvaltılar veriyoruz. Sonra da müzeyi anlatıyoruz, köyümüzü tanıtıyoruz. Böylelikle günlük işimizle birlikte artık bir farklılık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ahırdan eve evden ahıra giden kadınlardık artık bizim de değerli misafirlerimiz var onlarla günümüzü geçiriyoruz . Biz onlara turist veya grup demiyoruz; misafir diyoruzö diye konuştu. Derneği kurduktan sonra köylerinde 650 tür bitki çeşitliliği olduğunu öğrendiklerini belirten Ömür, şöyle devam etti: "Bunun için de uzman hekimler getirdik. Bize doğru toplamayı ve kurutmayı öğrettiler. Tıbbi bitkiler konusundan kadınlar ve erkekler olarak eğitimler aldık. Aldığımızın eğitimlerde 35 tür tıbbi bitki olduğunu öğrendik. Bitkilerin güneşte değil gölgede kurutulduğunu öğrendik. Bunları öğrendikten sonra gürdük ki kırsaldaki kadınların çoğu doktora gittiğinde kendisini ifade edemiyor. Bunlar için iletişim kursları, sağlık kursları, beslenme kursları aldık. 1 yıl Fransızca kursu aldık çok şakır şakır konuşamasak da ama kendimizi ifade edebiliyoruz.ö