DHA YURT BÜLTENİ - 11

Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çatışma (4) ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN YERİ, TELSİZ DEŞİFRESİYLE BELİRLENMİŞ

Tunceli'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgesinde, sabah saatlerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin yerinin, Kandil'den gelen telsiz talimatının deşifresiyle tespit edildiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli bölgesinde, son 1 yılda büyük darbe vurulan ve eylem yapamaz hale getirilen PKK'lı teröristlere, 'kış üslenmesi'nden çıkıp, eylem yapmaları konusunda Kandil'den şifreli telsiz mesajları gönderildi. Yapılan telsiz görüşmelerinin çözülmesi üzerine PKK'lı teröristler, takibe alındı. Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgeleri arasındaki dağlık alanda 'kış üslenmesi'nden eylem yapmak için çıkmaya hazırlan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için 2 Jandarma Özel Harekat timi, operasyon başlattı. Sığınaktan çıkmalarıyla yapılan 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren, 2'si sözde 'üst düzey yönetici' toplam 7 PKK'lı, etkisiz hale getirildi.

VALİNİN SU İÇTİĞİ ÇEŞMEDEN 700 METRE UZAKLIKTA 'KIŞ ÜSLENMESİ'

Öte yandan etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin, 9 Ocak günü kara yoluyla Pülümür'e giden Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur'un yolda mola verip, su içtiği çeşmeden 700 metre uzaklıkta 'kış üslenmesi'nde oldukları ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, Vali Sonel'in su içtiği çeşme ve yöre halkıyla görüştüğü lokantanın, PKK'lı teröristlerin 'kış üslenmesi'ne çok yakın olduğunu belirtirken, Sonel de söz konusu bilgiyi doğruladı. Haber:TUNCELİ,(DHA) ========================================= İzmir'de 90 öğrenci, 40 metrekarelik konteynerlerde eğitim alıyor /EK "PARAMIZ VAR İMAR YOK"

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can, okul yapmak için kaynağın olduğunu, projenin de hazırlandığını, ancak imar konusunda sorunların bulunduğunu belirtti. Can, "Bölgede imar yok. Burası tarla olarak geçtiği için herhangi bir yapılaşmaya izin verilmiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çalışma yaptığını duyduk ama yıllardır herhangi bir gelişme yok. Bu nedenle biz de konteynerlerle eğitim-öğretime devam ediyoruz. Hatta bu yıl yeni konteynerler yaptık, beyaz bayrağımızı da aldık. Okul yapmak için paramız hazır, projemiz de hazır. Ama imar olmadığı için herhangi bir yapı yapamıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can ile röp

- Konteyner sınıfların içinden görüntü Haber:Umut KARAKOYUN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ========================================= Kamuya iş yapan müteahhitler için Fiyat Farkı Kararnamesi gündemde Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıooğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin 2015-2017 yıllarında kamuya iş yapan müteahitler için Fiyat Farkı Kararnamesi'nin gündeme alındığını söylediğini duyurdu.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıooğlu, geçen günlerde Adana'ya gelen Bakan Bülent Tüfenkci ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Müteahhitlerin demir ve çimento sıkıntısı çektiğini, bu nedenle bir darboğaz oluştuğunu anlatan Karslıoğlu, söz konusu sorunların çözümü için Bakan Tüfenkci'ye bilgi verdiklerini aktardı. 'EKONOMİ RAHATLAR'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin müjde niteliğinde bir haber verdiğini bildiren Karslıoğlu, şunları kaydetti:"Bakanımız, '2015-2016 ve 2017 yıllarında kamuya iş yapmış müteahitlere fiyat farkı kararnamesini gündemimize aldık, hayırlı uğurlu olsun' dedi. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Demirdeki sıkıntımızı tekrar dile getirdik. 'Öneriniz nedir? diye sordu ve biz de KDV'nin yüzde 9'a çekilmesini istedik. Onu değerlendirmeye alacağını söyledi. İthalat vergisinin sıfırlandığını anımsatarak demiri ithal edebileceğimizi söyledi. Biz de bunu Türkiye'de yapabilecek 10-15 tane firmanın olduğunu, ekonomik açıdan Çukurova'daki müteahitlerin buna gücünün yetmeyeceğini söyledik. Onu da Bakanımız olumlu karşıladı. Bu Fiyat Farkı Kararnamesi ekonomimizi ve müteahitlerimizi rahatlatacak. Hatta müteahhitlerle iş yapan yüzlerce sektör var, bu sektörler de hep rahatlayacak."

AYRINTILARINI ANLATTI

Gündeme gelen Fiyat Farkı Kararnamesi'yle ilgili bilgi veren AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, şöyle konuştu:"Örneğin; 2015 yılında demirin tonuna devlet bize bin lira veriyorsa ve 2015'in sonunda demir fiyatı bin 500 lira olmuşsa o aradaki 500 lirayı ödeyecek. Bu da şu demek oluyor: Her firma yıllar önce yapmış olduğu zararları kurtaracak ve o firmanın da diğer firmalara verdiği zararlar aradan çıkacak. Ekonomi bir rahatlama pozisyonuna girecek. Müteahhit olarak biz kendi cebimizi düşünmüyoruz. Bu sektör parada aracıdır. Alır, taşerona verir, taşeron işcilerine dağıtır, işçi giderken kasaba uğrar et alır, kasap o gün biraz fazla sattığı için berbere gider tıraş olur, rahat gideyim diye taksiye biner. Bu sektörün lokomotif anlamı budur. Bu sektörün ayağa kalkması gerekiyor. Bakanımız Bülent Tüfenkci bu müjdeyi verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'ndan bu kararın geçmesini bekliyoruz. Böyle olursa Türkiye'ye bir Kredi Garanti Fonu kredisi daha verilmiş gibi piyasa rahatlar."

Görüntü Dökümü

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- ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu genel görüntü

- Mustafa Karslıoğlu ile röp SÜRE: 03'26" BOYUT:209 MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) ====================================== Engelli vatandaş intihar etti ADANA'da işitme ve konuşma engelli 63 yaşındaki Mehmet Güvenmez, iddiaya göre 5 bin lira tutarındaki borcu nedeniyle bunalıma girip intihar etti.

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kendine ait evi kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan Güvenmez, 2 ay önce kiracı olarak yeni bir eve taşındı. Geçimini emekli maaşıyla karşılayan Güvenmez, iddiaya göre 5 bin liralık borcu nedeniyle bunalıma girdi. Güvenmez oturduğu 4 katlı evin damından kendini boşluğa bıraktı. Kanlar içinde eşini gören Gülten Güvenmez ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Güvenmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kuruma Morgu'na kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar balkon ve pencerelerden polisin olay yerindeki çalışmasını izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.